Таня Боброва
Техника

«Аналогичные товары представлены в достаточном объёме»: Минпромторг прокомментировал исключение из параллельного импорта компьютеров Acer, Asus и других

Изменения вступят в силу в конце мая 2026 года.

Источник: Antonio G. Di Benedetto /<a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.theverge.com%2Fnews%2F853129%2Facers-new-entry-level-16-inch-nitro-v-gaming-laptop-gets-amds-latest-chip&postId=2910020" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank"> The Verge</a>
  • В начале мая 2026 года СМИ напомнили об изменениях в параллельном импорте — ввозе товаров без разрешения правообладателя. Список товаров определяет Минпромторг.
  • Согласно опубликованному в ноябре 2025 года приказу ведомства, пишет «Интерфакс», с 27 мая 2026-го по параллельному импорту в Россию нельзя будет ввозить компьютеры и комплектующие Acer, Asus, Fujitsu, HP, Hitachi, IBM, Intel, Kingston, Samsung, Toshiba и некоторых других. Ноутбуки HP и Fujitsu исключили из списка ещё в 2025-м.
  • В Минпромторге прокомментировали: аналогичные товары «представлены российскими производителями» в объёме, «достаточном для замещения товаров из “недружественных” стран».

Таким образом, исключение данных позиций — компьютеры, ноутбуки, накопители, серверы и СХД — из перечня параллельного импорта не повлияет на ассортимент представленных на внутреннем рынке России товаров.

Минпромторг (цитата по ТАСС)
  • Мера также может помочь повысить спрос на «отечественную радиоэлектронную продукцию», рассчитывают в ведомстве.
  • Гендиректор производителя компьютерной техники «Красный дельфин» Александр Федулов отметил в разговоре с «Ъ»: на рынке уже есть «неплохие продукты», но о них пока мало кто знает. При этом российские аналоги «часто уступают по характеристикам и выпускаются в ограниченных объёмах» — это может привести к росту цен.

#новости #параллельныйимпорт

