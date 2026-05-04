«Аналогичные товары представлены в достаточном объёме»: Минпромторг прокомментировал исключение из параллельного импорта компьютеров Acer, Asus и других

Изменения вступят в силу в конце мая 2026 года.Источник: Antonio G. Di Benedetto / The VergeВ начале мая 2026 года СМИ напомнили об изменениях в параллельном импорте — ввозе товаров без разрешения правообладателя. Список товаров определяет Минпромторг.Согласно опубликованному в ноябре 2025 года приказу ведомства, пишет «Интерфакс», с 27 мая 2026-го по параллельному импорту в Россию нельзя будет ввозить компьютеры и комплектующие Acer, Asus, Fujitsu, HP, Hitachi, IBM, Intel, Kingston, Samsung, Toshiba и некоторых других. Ноутбуки HP и Fujitsu исключили из списка ещё в 2025-м.В Минпромторге прокомментировали: аналогичные товары «представлены российскими производителями» в объёме, «достаточном для замещения товаров из "недружественных" стран».Таким образом, исключение данных позиций — компьютеры, ноутбуки, накопители, серверы и СХД — из перечня параллельного импорта не повлияет на ассортимент представленных на внутреннем рынке России товаров.Минпромторг (цитата по ТАСС)Мера также может помочь повысить спрос на «отечественную радиоэлектронную продукцию», рассчитывают в ведомстве.Гендиректор производителя компьютерной техники «Красный дельфин» Александр Федулов отметил в разговоре с «Ъ»: на рынке уже есть «неплохие продукты», но о них пока мало кто знает. При этом российские аналоги «часто уступают по характеристикам и выпускаются в ограниченных объёмах» — это может привести к росту цен.