«Включение из Калифорнии»: Apple проведёт презентацию новых продуктов 14 сентября Статьи редакции
Начало в 20:00 по московскому времени.
Компания разослала журналистам приглашение на ежегодную осеннюю презентацию. На ней Apple обычно представляет новые iPhone и другие устройства. Презентация пройдёт в онлайн-формате.
Марк Гурман из Bloomberg предполагал, что главным анонсом мероприятия станет iPhone 13. В начале 2021 года источники агентства рассказывали, что компания не планирует «серьёзных изменений» в устройстве.
CNBC пишет, что Apple может показать новые модели Apple Watch и AirPods, а также обновлённые MacBook Pro и iPad. Однако неясно, будут ли устройства показаны на том же мероприятии, что и iPhone.
В 2020 году Apple разбила одну крупную презентацию на три. На первой в сентябре компания показала обновлённые iPad и Apple Watch, на второй в октябре — iPhone 12, а на третьей в ноябре — MacBook Air и Pro на ARM, процессор M1 и Mac mini.
iPhone будет примерно таким, судя по логике Apple
Мне кажется этот баян на столько старый, что уже даже не смешно
Будет не смешно, когда они его 14 сентября выпустят.
Самсунг узнает о том, что он собирается сделать через год, 14 сентября.
Супер👍👍👍
Пупер👌👌👌
Дупер 💪💪💪
Когда уже новые макбуки? Сил нет терпеть.
Когда закончат доведение до ума M1, сделают M1X и вот тогда они будут. А щас смысл их делать
Шо с ним не так?) идеальный же эйр?)
Ха, нет. М1 чудит постоянно. У меня половина плюшек отключаются из-за того что тяжко идут с м1. Программы тоже чубато. Самый обидный косяк. Планета с языками постоянно отключается на м1
У меня тоже 6 месяцев и странно ) спасибо за совет. Отдам в сервис :) посылаю лучи добра вам)
Оно нам нахрен ненужна, Эппл ваша. Техникой этой компании только гомосеки пользуются, эскортницы, да политики. Если увидали у сына Айфон, то в лучшем случае ищите его фамилию в избирательном бюллетне от Единой России.
На своём опыте основываешься?) эскортница из тебя так себе, фамилию в бюллетенях тоже можно не искать, вывод напрашивается сам собой :)
Конечно только один. Я использую только Android.
Я пользуюсь техникой Apple и не отношусь ни к одной из этих категорий… тогда вытекает закономерный вопрос:
Нашли что обсуждать. Для депутата айфон стоит столько же, сколько для вас горелая спичка. Это очень богатые люди, а бытовая техника Apple очень дешевая
Это для них статусная вещь. Типа перья или что-то такое. Иначе бы они все сяоми брали или вообще не парились бы что там за фирма у них и какая модель
айфон за 100к для депутата статусная вещь? Т.е. ты серьезно думаешь, что статусная вещь для них не часы за 30 лямов, а именно айфон?
Это не вопрос цены.
ну тогда объясни в чем заключается статусность телефона, с которым сейчас даже школьники разгуливают))
раньше были верту - но сдулись ибо моветон, сейчас Эпл это просто единственное что есть, такой стандарт. на самом деле смешно, но сейчас Эпл уже дешевле некоторых моделей Самсунга, например, но да, сила бренда
Сила бренда скорей всего. Плюс Джобс медведу лично айфон подарил. Может с тех пор какие-то фантомные боли
Да фантомные боли походу только у тебя )))
Куча телефонов на рынке есть на андроиде, которые стоят столько же или дороже чем какой нибудь там дешёвый самый ифон.
В твою маленькую коробочку мироздания не дошёл ещё вопрос - а почему тогда куча народу со всех стран мира юзает макбуки те же и ифоны? Может не потому что понтуются, а нравится?
Часы тоже не статусная вещь, их такими стекляшками с ног до головы задаривают. Статус в их статусе, не будет статуса не будет и часов, дело то не в часах. Это как раз у имитаторов начинает выстраиваться карго-культ, оденусь как депутат и стану депутатом думают
Ну это понятно, что имея квартиры за 200 лямов или дачи за полярда - часы это просто стекляшка)) Ну раз уж говорить о вещах, которые могут подчеркнуть статус, то часы сюда больше подходят, чем айфон.
Статусная вещь за $1000? Вы сами это как-то объяснить можете? У депутатов статусная вещь это комитеты и комиссии, какие-то более высокий статус имеют, какие-то менее, это для карьерных политиков. Для тех, кто из бизнеса пришел и купил тем самым неприкосновенность это вообще меньше, чем копейки. И те, и другие депутаты вообще технику почти не используют, потому что черновой секретарской работой не они занимаются, им поэтому макбуки или айпады не очень нужны по работе, а телефоны им покупают и настраивают помощники или помощники помощников. Обычно это Айфон, но человек может за сутки сменить 5 рубашек ценой как этот телефон, так что это точно не показатель статуса
Так они и айфоны меняют. Есть задокументированный момент с Песковым и "одноразовым" Айфоном, который "уничтожили" после одного звонка. Но следующий смартфон который ему дали, опять был айфон
Вполне может быть, сотовый телефон это не безопасно
На такой случай у нас есть своей разработки. Yota Phone, Яндекс Телефон и Inoi на базе мобильной ОС Аврора.
Это неудачная шутка!
Так это не шутка. Каждый чиновник ходит с айфоном. Часто сразу два носят. Я хз зачем
Один для жены, другой - для любовницы!
Да нет, у них тупо два айфона с карманах. Часто можно даже видеть на выступлениях
Часто бываешь на выступлениях чиновников с двумя айфонами?
Я их по телевизору смотрю всё время и давно приметил такую деталь. Иногда они даже разговаривают в два айфона, но это конечно редкость
Ну может и подарили. Местные проститутки в Дубай на вахту ездят (или как это там называется у них я хз), все с айфонами. Но вот ростест это или нет, их же не проверяют
на сколько процентов в прошлом году повысились акции Apple после презентации в сентябре 2020?
Как прикольно: все с яблок пишут:) Ну, кроме меня. А вообще, смотри график: всё доступно же. В качестве спойлера: твой план не работал.)
Есичесна я давно уже не видел какие-то сильно неадекватные комменты от яблофилов. Зато от хэйтеров - полно. Это как тут модно истерить про кремлеботов, по факту один раз в месяц проскакивает мб, зато визг про них постоянно ))
В онлайн формате наверное потому, что скажут что нибудь такое от чего их старыми айфонами могут закидать)
Мне одному кажется, что видео презентации - это жирный намек на AR и, возможно даже, очки? 👀
Главная интрига - будет ли Эппл доить своих хомяков еще один год, при этом убеждая - что довольствоваться уродским вырезом-челкой это Эмейзинг, или таки выкатят инновацию?
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