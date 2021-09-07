Начало в 20:00 по московскому времени.

Компания разослала журналистам приглашение на ежегодную осеннюю презентацию. На ней Apple обычно представляет новые iPhone и другие устройства. Презентация пройдёт в онлайн-формате.

Марк Гурман из Bloomberg предполагал, что главным анонсом мероприятия станет iPhone 13. В начале 2021 года источники агентства рассказывали, что компания не планирует «серьёзных изменений» в устройстве.

CNBC пишет, что Apple может показать новые модели Apple Watch и AirPods, а также обновлённые MacBook Pro и iPad. Однако неясно, будут ли устройства показаны на том же мероприятии, что и iPhone.

В 2020 году Apple разбила одну крупную презентацию на три. На первой в сентябре компания показала обновлённые iPad и Apple Watch, на второй в октябре — iPhone 12, а на третьей в ноябре — MacBook Air и Pro на ARM, процессор M1 и Mac mini.