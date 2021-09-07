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Техника
Таня Боброва

«Включение из Калифорнии»: Apple проведёт презентацию новых продуктов 14 сентября Статьи редакции

Начало в 20:00 по московскому времени.

Компания разослала журналистам приглашение на ежегодную осеннюю презентацию. На ней Apple обычно представляет новые iPhone и другие устройства. Презентация пройдёт в онлайн-формате.

Greg Joswiak @gregjoz
We’re California Streaming on September 14th. See you real soon. 🏞 #AppleEvent

Марк Гурман из Bloomberg предполагал, что главным анонсом мероприятия станет iPhone 13. В начале 2021 года источники агентства рассказывали, что компания не планирует «серьёзных изменений» в устройстве.

CNBC пишет, что Apple может показать новые модели Apple Watch и AirPods, а также обновлённые MacBook Pro и iPad. Однако неясно, будут ли устройства показаны на том же мероприятии, что и iPhone.

В 2020 году Apple разбила одну крупную презентацию на три. На первой в сентябре компания показала обновлённые iPad и Apple Watch, на второй в октябре — iPhone 12, а на третьей в ноябре — MacBook Air и Pro на ARM, процессор M1 и Mac mini.

#новость #apple

3486 просмотров
72 72 комментария
30
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72 комментария
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Anton Oz

6

iPhone будет примерно таким, судя по логике Apple

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Ксения Хараман

Anton
30

Мне кажется этот баян на столько старый, что уже даже не смешно

Ответить

Джон Картошкин

Ксения
5

Будет не смешно, когда они его 14 сентября выпустят.

Ответить

Kraftwerk

Джон
0

Вряд ли. Сейчас производители уходят по-тихоньку от количества. Самсунг собирается в следующем Гэлэкси это сделать к примеру.

Ответить

Sergey Yevseev

Kraftwe…
1

Самсунг узнает о том,  что он собирается сделать через год, 14 сентября. 

Ответить

Ruslan Umarkhanov

10

Супер👍👍👍

Ответить

Dmitry Porkhaev

Ruslan
6

Пупер👌👌👌

Ответить

Андрей Правоторин

Dmitry
5

Дупер 💪💪💪

Ответить

Aydar Sultanov

Андрей
5

Паратрупер 🎖️🎖️🎖️

Ответить

Шизоидная

Андрей
1

Хуюпер 🤟🤟🤟

Ответить

Valentin Dombrovsky

Ruslan
0

🤑🤑🤑

Ответить

Antsiforov Stanislav

9

Когда уже новые макбуки? Сил нет терпеть.

Ответить

Kraftwerk

Antsiforov
0

Когда закончат доведение до ума M1, сделают M1X и вот тогда они будут. А щас смысл их делать

Ответить

Philip Poteryahin

Kraftwerk
5

Шо с ним не так?) идеальный же эйр?)

Ответить

Хороший

Philip
1

не все подсы ещё готовы на работу с M1, приходится через ризотто работать с замедлением

Ответить

Ксения Хараман

Philip
0

Ха, нет. М1 чудит постоянно. У меня половина плюшек отключаются из-за того что тяжко идут с м1. Программы тоже чубато. Самый обидный косяк. Планета с языками постоянно отключается на м1

Ответить

Philip

Ксения
2

За 6 месяцев эксплуатации ни одного косяка. Все гоняется и видосы рендарятся, и зумы по 60 человек и еще уйма всего. Отдайте на тест в СЦ. Ос странно!

Ответить

Ксения Хараман

Philip
1

У меня тоже 6 месяцев и странно ) спасибо за совет. Отдам в сервис :) посылаю лучи добра вам)

Ответить

Kraftwerk

Philip
0

Да не то чтобы. Само существование новостей об M1X говорит о том, что платформа либо не раскрыта до конца, либо ещё не доведена до ума; как по мне что-то посередине.
Не сказать, что совсем на новые ноуты нету жалоб. В инете их найти можно при наличии желания.

Ответить

Ivan Zenkov

–30

Оно нам нахрен ненужна, Эппл ваша. Техникой этой компании только гомосеки пользуются, эскортницы, да политики. Если увидали у сына Айфон, то в лучшем случае ищите его фамилию в избирательном бюллетне от Единой России.

Ответить

Ксения Хараман

Ivan
8

На своём опыте основываешься?) эскортница из тебя так себе, фамилию в бюллетенях тоже можно не искать, вывод напрашивается сам собой :)

Ответить

Ivan Zenkov

Ксения
–5

Конечно только один. Я использую только Android.

Ответить

Ксения Хараман

Ivan
3

Ну конечно именно этот вывод и напрашивался 😂

Ответить

Д Хб

Ivan
2

Тогда вот вам кусочек льда, бесплатный. Затолкните кое-куда.

Ответить

Сергей Корнилов

Ivan
1

Я пользуюсь техникой Apple и не отношусь ни к одной из этих категорий… тогда вытекает закономерный вопрос:

Ответить

Игнат Смирнов

Ivan
–1

Кто и зачем пустил долбоеба нищеброда на vc?

Ответить

Первый Второй

Ivan
0

Нашли что обсуждать. Для депутата айфон стоит столько же, сколько для вас горелая спичка. Это очень богатые люди, а бытовая техника Apple очень дешевая

Ответить

Ivan Zenkov

Первый
0

Это для них статусная вещь. Типа перья или что-то такое. Иначе бы они все сяоми брали или вообще не парились бы что там за фирма у них и какая модель

Ответить

Nikita Deev

Ivan
1

айфон за 100к для депутата статусная вещь? Т.е. ты серьезно думаешь, что статусная вещь для них не часы за 30 лямов, а именно айфон?

Ответить

Ivan Zenkov

Nikita
0

Это не вопрос цены.

Ответить

Nikita Deev

Ivan
2

ну тогда объясни в чем заключается статусность телефона, с которым сейчас даже школьники разгуливают))

Ответить

Sergey Tretyakov

Nikita
2

раньше были верту - но сдулись ибо моветон, сейчас Эпл это просто единственное что есть, такой стандарт. на самом деле смешно, но сейчас Эпл уже дешевле некоторых моделей Самсунга, например, но да, сила бренда 

Ответить

Ivan Zenkov

Nikita
–1

Сила бренда скорей всего. Плюс Джобс медведу лично айфон подарил. Может с тех пор какие-то фантомные боли

Ответить

БАБКА В

Ivan
1

Да фантомные боли походу только у тебя ))) 
Куча телефонов на рынке есть на андроиде, которые стоят столько же или дороже чем какой нибудь там дешёвый самый ифон.
В твою маленькую коробочку мироздания не дошёл ещё вопрос - а почему тогда куча народу со всех стран мира юзает макбуки те же и ифоны? Может не потому что понтуются, а нравится? 

Ответить

Первый Второй

Nikita
0

Часы тоже не статусная вещь, их такими стекляшками с ног до головы задаривают. Статус в их статусе, не будет статуса не будет и часов, дело то не в часах. Это как раз у имитаторов начинает выстраиваться карго-культ, оденусь как депутат и стану депутатом думают

Ответить

Nikita Deev

Первый
0

Ну это понятно, что имея квартиры за 200 лямов или дачи за полярда - часы это просто стекляшка)) Ну раз уж говорить о вещах, которые могут подчеркнуть статус, то часы сюда больше подходят, чем айфон. 

Ответить

Первый Второй

Ivan
0

Статусная вещь за $1000? Вы сами это как-то объяснить можете? У депутатов статусная вещь это комитеты и комиссии, какие-то более высокий статус имеют, какие-то менее, это для карьерных политиков. Для тех, кто из бизнеса пришел и купил тем самым неприкосновенность это вообще меньше, чем копейки. И те, и другие депутаты вообще технику почти не используют, потому что черновой секретарской работой не они занимаются, им поэтому макбуки или айпады не очень нужны по работе, а телефоны им покупают и настраивают помощники или помощники помощников. Обычно это Айфон, но человек может за сутки сменить 5 рубашек ценой как этот телефон, так что это точно не показатель статуса

Ответить

Ivan Zenkov

Первый
0

Так они и айфоны меняют. Есть задокументированный момент с Песковым и "одноразовым" Айфоном, который "уничтожили" после одного звонка. Но следующий смартфон который ему дали, опять был айфон

Ответить

Первый Второй

Ivan
0

Вполне может быть, сотовый телефон это не безопасно

Ответить

Ivan Zenkov

Первый
0

На такой случай у нас есть своей  разработки. Yota Phone, Яндекс Телефон и Inoi на базе мобильной ОС Аврора.

Ответить

Первый

Ivan
0

У них спецсвязь, а открытой связью только в личных целях пользуются и то не все. Хотя депутаты пользуются в основном

Ответить

Ivan

Первый
0

Они как раз не пользуются спецсвязью. Пресса их как-то обзванивала. Из всех только Памфилова ответила на свой спецтелефон. Говорят они боятся этих смартфонов и прячут их, подозревая наличие там шпионского софта и железных всяких хаков

Ответить

Nikita

Ivan
0

Если человек банально привык к айфону, то нахуя ему йота фон?)) у него может тупо времени не быть, чтоб тратить его на изучения нового девайса

Ответить

Ivan

Nikita
0

Они какого народа слуги? Что-то я не помню чтоб айфоны россиянами собирались. Вот есть у нас какая-нибудь умная трубка Ёж БЗ-11 пр-ва КНР на базе ОС Аврора 2019, вот пусть весь срок ей и пользуются

Ответить

Nikita

Ivan
0

К сожалению, в нынешних реалиях все наоборот, слуги для них это наше население 

Ответить

Johnny Vorony

Ivan
0

Это неудачная шутка!

Ответить

Ivan Zenkov

Johnny
0

Так это не шутка. Каждый чиновник ходит с айфоном. Часто сразу два носят. Я хз зачем

Ответить

Johnny Vorony

Ivan
0

Один для жены, другой - для любовницы!

Ответить

Nikita Deev

Johnny
1

для любовника тогда уж

Ответить

Ivan Zenkov

Johnny
0

Да нет, у них тупо два айфона с карманах. Часто можно даже видеть на выступлениях

Ответить

Johnny Vorony

Ivan
1

Часто бываешь на выступлениях чиновников с двумя айфонами?

Ответить

Ivan Zenkov

Johnny
0

Я их по телевизору смотрю всё время и давно приметил такую деталь. Иногда они даже разговаривают в два айфона, но это конечно редкость

Ответить

Murat Oshroev

Ivan
0

А ты пойдёшь скоро и проголосуешь за них

Ответить

Илья М

Ivan
0

а как же вариант "подарили"? :)

Ответить

Ivan Zenkov

Илья
0

Ну может и подарили. Местные проститутки в Дубай на вахту ездят (или как это там называется у них я хз), все с айфонами. Но вот ростест это или нет, их же не проверяют

Ответить

Ербол Алмырзаев

2

на сколько процентов в прошлом году повысились акции Apple после презентации в сентябре 2020?

Ответить

Arthur N

Ербол
3

Обычно они падают после презентаций

Ответить

Рустам Амирханов

Ербол
0

Какой ты хитрый

Ответить

Pavel Maltsev

Ербол
0

Они упали

Ответить

Denis Kolesnikov

Ербол
0

Как прикольно: все с яблок пишут:) Ну, кроме меня. А вообще, смотри график: всё доступно же. В качестве спойлера: твой план не работал.)

Ответить

Антон Варанов

Ербол
0

Так вот как работает фондовый рынок!

Ответить

Laurie Nimke

2
Ответить

Корпоративный украинец

–6

Запасся лубрикантом.
И огнетушитель купил - будем пердаки неадекватные яблофилов тушить -) 

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

Корпоративный
0

Есичесна я давно уже не видел какие-то сильно неадекватные комменты от яблофилов. Зато от хэйтеров - полно. Это как тут модно истерить про кремлеботов, по факту один раз в месяц проскакивает мб, зато визг про них постоянно ))

Ответить

Андрей Ямашкин

0

Найс

Ответить

Tricia Gonia

0

В онлайн формате наверное потому, что скажут что нибудь такое от чего их старыми айфонами могут закидать)

Ответить

Ilya Dorofeev

Tricia
0

и пандемия здесь совершенно не при чем

Ответить

Igor Tsybin

0

Мне одному кажется, что видео презентации - это жирный намек на AR и, возможно даже, очки? 👀

Ответить

Антон Варанов

Igor
0

Рано, Игорь, рано!

Ответить

Nikolay Vavilov

0

Главная интрига - будет ли Эппл доить своих хомяков еще один год, при этом убеждая - что  довольствоваться уродским вырезом-челкой это Эмейзинг, или таки выкатят инновацию?

Ответить

Антон Варанов

Nikolay
0

Челка будет 100%, скринь. Возможно, станет меньше.

Ответить

Kesha Pazzy

0

Презентации в первую очередь проводится для акционеров. 
Цель - быть и оставаться самой крупной компанией в мире по капитализации.

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