Инсайдер показал фотографии «умных» очков от Facebook и Ray-Ban Статьи редакции
Официально «умные» очки представят 9 сентября.
Дизайн очков показал в Twitter инсайдер Эван Бласс. Названия Facebook нет на самом устройстве — возможно, оно будет только на коробке с ним, отмечает The Verge.
Технические характеристики устройства пока неизвестны. Facebook и Ray-Ban официально должны представить свои «умные» очки 9 сентября.
У очков есть три вида оправы с тонированными стёклами. Издание отмечает, что сейчас устройство напоминает очки Spectacles, которые производит владелец Snapchat — они тоже подключаются к смартфону и оснащены двумя камерами.
- В сентябре 2020 года Facebook пообещал выпустить свою первую пару «умных» очков вместе с Ray-Ban в 2021 году. В феврале компания начала обсуждать разработку «умных» очков с функцией распознавания лиц.
Проблема в том, что в России это будет считаться техникой для скрытого наблюдения. И вместе с курьером, доставившим твои новенькие модненькие очки, постучится товарищ майор.
А вот и нет. Для таких устройств есть специальные требования и даже сертификация. Одним из условий "техники для скрытого наблюдения" является, внезапно, наличие скрытых камер. Тут они не скрыты вообще.
Есть закон и есть правоприменение. Иди расскажи эту историю человеку, на которого чуть дело не завели из-за gps маячка для коровы)))
PS: если что, я не агрюсь, просто перекладываю на наши реалии.
Вроде с распознаванием лиц я пока сам справляюсь, но, несомненно, будет своя целевая аудитория
В итоге будет такое же неудобное и громоздкое говно, как у Huawei.
И авторизация через Facebook со всеми причитающими данными в стиле каких-то rosmedia.
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Официально «умные» очки представят 9 сентября.
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