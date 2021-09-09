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Техника
Евгения Евсеева

Инсайдер показал фотографии «умных» очков от Facebook и Ray-Ban Статьи редакции

Официально «умные» очки представят 9 сентября.

14 14 комментариев
2192 просмотров

Дизайн очков показал в Twitter инсайдер Эван Бласс. Названия Facebook нет на самом устройстве — возможно, оно будет только на коробке с ним, отмечает The Verge.

Технические характеристики устройства пока неизвестны. Facebook и Ray-Ban официально должны представить свои «умные» очки 9 сентября.

У очков есть три вида оправы с тонированными стёклами. Издание отмечает, что сейчас устройство напоминает очки Spectacles, которые производит владелец Snapchat — они тоже подключаются к смартфону и оснащены двумя камерами.

Очки Spectacles
Очки Facebook и Ray-Ban
  • В сентябре 2020 года Facebook пообещал выпустить свою первую пару «умных» очков вместе с Ray-Ban в 2021 году. В феврале компания начала обсуждать разработку «умных» очков с функцией распознавания лиц.

#новость #facebook #rayban

14 14 комментариев
8
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14 комментариев
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Руслан Хубиев

17

Проблема в том, что в России это будет считаться техникой для скрытого наблюдения. И вместе с курьером, доставившим твои новенькие модненькие очки, постучится товарищ майор.

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Сергей Лукин

Руслан
0

А вот и нет. Для таких устройств есть специальные требования и даже сертификация. Одним из условий "техники для скрытого наблюдения" является, внезапно, наличие скрытых камер. Тут они не скрыты вообще.

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Руслан Хубиев

Сергей
1

Есть закон и есть правоприменение. Иди расскажи эту историю человеку, на которого чуть дело не завели из-за gps маячка для коровы)))

PS: если что, я не агрюсь, просто перекладываю на наши реалии.

Ответить

new_comment

Руслан
0

В РФ просто заставят Фейсбук сливать данные с камер в ФСБ.

Ответить

Сергей А.

8

Вроде с распознаванием лиц я пока сам справляюсь, но, несомненно, будет своя целевая аудитория

Ответить

Амбиент Музыкантов

5
Ответить

Roman Trifonov

1

В итоге будет такое же неудобное и громоздкое говно, как у Huawei. 

Ответить

Никита Алфимов

Roman
0

Но хотя бы умные очки, а не гарнитура)

Ответить

victor

2

умные очки для твоей тупой бошки

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Оксана Никитина

1

И авторизация через Facebook со всеми причитающими данными в стиле каких-то rosmedia.

Ответить

Максим Костин

0

b

Ответить

Адекватный звук

0

обычные шпионские очки с али
Видимо как блэк стара закупились и поменяли этикетку

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Dmitriy Lobanov

0

Интересно, рекламу в них будут показывать? 🤔

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Веб студия и дата-центр ITSOFT

0

Фейсбук работает над мета-вселенной - хочет перенести общение в 3D. Возможно это предварительный шаг, который поможет отказаться от VR-шлемов.

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