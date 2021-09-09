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Техника
Евгения Евсеева

ИТ-специалисты заявили о тестировании Роскомнадзором массовой блокировки публичных DNS-сервисов Google и Cloudflare Статьи редакции

Для блокировки использовали оборудование, установленное на сетях операторов по закону о «суверенном рунете».

101 101 комментарий
4102 просмотров

ИТ-специалист команды Алексея Навального Артём Ионов рассказал, что блокировка производилась 8 сентября с 21:00 до 22:00 на нескольких крупных провайдерах с использованием технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) — их операторы должны устанавливать по закону об «суверенном рунете».

Artyom Ionov @ShieldNav
Мы зафиксировали блокировку публичных DNS-сервисов CF 1.1.1.1 и Google 8.8.8.8 плюс публичные URL этих сервисов со стороны РКН.
Блокировка производилась с 21:00 до 22:00 на нескольких крупных провайдерах с ТСПУ.
То есть целый час большое количество людей остались без интернета.

О частичной блокировке DNS-сервисов Google и Cloudflare также сообщил своём Telegram-канале эксперт «Общества защиты интернета» Михаил Климарёв. Он отметил, что полностью был заблокирован и VPN-протокол WireGuard.

7 сентября в своём Telegram-канале «Эшер ll» ИТ-специалист Филипп Кулин опубликовал скриншот документа об «ограничении доступа к ряду иностранных DNS-сервисов», который ему прислали анонимно. Среди них — Google и Cloudflare. Редакция vc.ru обратилась в Роскомнадзор за подтверждением информации о блокировке, но ответ не получила.

ТСПУ работают по технологии DPI (deep packet inspection) — они проверяют интернет-трафик (пакеты) пользователя по ряду параметров, свойственных конкретным сайтам, и решают, пропустить его, ограничить скорость или заблокировать, рассказывали vc.ru Климарёв и глава «Роскомсвободы» Артём Козлюк.

В марте 2021 года через оборудование, установленное на сетях операторов в рамках о «суверенном рунете», Роскомнадзор ограничил скорость доступа к Twitter.

#новость #роскомнадзор

101 101 комментарий
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101 комментарий
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Infinity Trap

41

Чебурнет всё ближе

Ответить

Dmitrii Banshchikov

Infinity
20

Выборы все ближе.

Ответить

Митя Мурасов

Dmitrii
13

Уверенность в победе

Ответить

Alex Shaman

Infinity
2

"В целях противодействия ... на территории РФ сети "Интернет"
Я так читал этот документ.

Ответить

Сергей

14

Кто то сомневается ещё, что рубильник создан для защиты ?) 

Ответить

СлавалС

Сергей
5

Правильно говорит не для защиты, а для стабилизации лодки)

Ответить

Илья Шишкунов

СлавалС
0

Главное смыться вам, пока она не стала подводной 

Ответить

Ринат Хафизов

9

Ребят (комментаторы), хорош шутить одни и те же шутки про Роскомнадзор. Харэ ха-ха. Двери на самом деле закрываются. Что реально делать?
Как обходить этот DPI?

Ответить

Infinity Trap

Ринат
14

Пакуй вещи

Ответить

Юрий

Ринат
10

Сваливать

Ответить

Nikolay Bonapartov

Ринат
4

Я думаю нужно физически съё**вать отсюда, если нет обстоятельств, которые реально удерживают.

Ответить

СлавалС

Ринат
3

Кастомный VPN до VPS в каких-нить прибалтийских вымиратах?

Ответить

Ринат Хафизов

СлавалС
0

Это как раз не поможет. Они же VPN трафик видят, насколько я понимаю? С одной стороны.
С другой стороны, рано или поздно они забанят все VPS/хостинг площадки.

Ответить

Егор Какой-то

Ринат
2

Они же VPN трафик видят, насколько я понимаю?

https://habr.com/ru/post/251569/

С другой стороны, рано или поздно они забанят все VPS/хостинг площадки.

Перебанив все сайты, которые на них размещаются? Это уже не Китай, а Северная Корея получится.

Опыт маскировки OpenVPN-туннеля с помощью…
Примечание: приведённая в статье информация во многом устарела, и предназначена скорее для общего…
habr.com
Ответить

Alex Shaman

Егор
2

Видеть то видят, но слишком уж колоссален объем легального VPN, чтобы его банить. Даже в Китае не выходит. Что насчет не легальных VPN - то они развертываются за 5 минут и могут суперски бегать туда-сюда. Как и доменные имена и привязанные к ним IP. Не угонится ни одно ТСПУ, если задаться целью грамотной защиты и если есть $.
Но вообще меня всегда заботил вопрос только следующего - сам Интернет весь мир уже превратил в какую-то тюрьму. То что задумывалось, как свободная площадка превратилось в очередную бюррократическую кормушку. То нельзя, се нельзя, там русские ТСПУ, там китайская стена, тут британский дифомейшен закон, там NSA с его тоже замутами, здесь тупо корпоративная отмена со стороны Facebook и тд..
Сетка потеряла свой начальный смысл и превратилась в какой-то бесконечный портал Госуслуги или не знаю, в отделение участкового какого-то )))
Такими темпами Darknet скоро начнет здравствовать и процветать не только для наркоманов и cybercrime, но и обычный народ туда уйдет.

Ответить

Александр Исаев

Alex
1

Очевидно! Не понимаю, почему там до сих пор нет форумов/новостных ресурсов без цензуры? На рекламе тех же теневых товаров можно существовать. Другой браузер, другие ссылки, чуть ниже скорость, но вот она - свобода слова! Почему этого ещё нет, кто знает?

Ответить

Alex Shaman

Алексан…
0

Пока все айтишники заняты жированием и заработком на самоуничтожении Интернета ))

Ответить

Артём Палённый

Ринат
3

уже давно написана софтина "GoodbyeDPI". Ищи на Гитхабе

Ответить

Андрей Гришин

Ринат
1

 Что реально делать?

Переезжать в страны, которые пока еще не дошли в своих блокировках до такого. Если тебя это всё действительно волнует

Ответить

Ринат Хафизов

Андрей
0

Куда реально уехать легально с небольшими деньгами?

Ответить

Василий Буров

Ринат
5

Афганистан недавно освободился

Ответить

A. Bigkkuzin

Ринат
1

По учебе, в Эстонию или Финляндию. Деньги сравнительно небольшие (если сравнивать с золотым паспортом Кипра или еще каким Тропико, торгующим паспортами).
Опыт друзей.

Ответить

Nikolay

Ринат
1

Зависит от рода ваших занятий. Если есть возможность работать на удалёнке или вы это уже делаете, то Грузия как вариант. Бюджетно, относительно спокойно, почти без языкового барьера.

Ответить

Alex Shaman

Ринат
2

Вам кто-то запрещал TOR поставить?
РКН, Китайцы и иже с ними ведут реально борьбу с ветряными мельницами, загоняя народ в даркнет.

Ответить

MedievalRain

Ринат
1

Tor. Только придется смириться с низкой скоростью.

Ответить

Ринат Хафизов

MedievalRain
0

Tor же видно у провайдера.

Ответить

Alex Shaman

Ринат
1

Опять таки видно то видно (хотя про TOR большой вопрос, можно так его настроить, что видно не будет), как VPN и иные средства. Например на СОРМ-3 видно что люди пользуются whatsapp, telegramm. Ну видно, а дальше что. Некоторые производители СОРМ-3 и DPI заявляют, что их съемники даже видят кто с кем общается из абонентов в мессенджерах. Заявляют все, но лично я не видел, чтобы это показали хоть раз, но поверить можно в общем-то. С точки зрения логики - это не сложно.
Дальше только остается уголовщину ввести за использование VPN или TOR - тогда да.. ограничение уже посерьезнее. Но к этому все и идет!

Ответить

Super 72

1

Всегда задавался вопросом - а почему запад не может помешать этому? Наложить санкции, запретить поставлять оборудование итд. Это же было бы действенно. 

Ответить

Евгений Бв

Super
13

Потому что, это одна команда и эти действия совместные

Ответить

Aleksey Murashko

Евгений
0

Умница, хоть кто то соображает :)

Ответить

Igor Gorbenko

Aleksey
22

не хотелось бы вас огорчать, но никому кроме путина вы не нужны

никакие рептилоиды не собираются по четвергам чтобы обсудить план по ограничению свобод степана из тулы

Ответить

Первый Второй

Igor
2

Путину кто-то этот софт и железо продает. И кто-то продает оборудование для строительства Северного потока, который строить не надо, по мнению Запада, а у России даже своих проектных бюро нет, делают немцы, российские фирмы только переводят и делают оформление по ГОСТ. Россия как Саудовская Аравия, никому не нравится, что они рубят головы и разбирают по частям аналогов Навального в посольстве, но все остальное нравится и даже некоторые поставленные высоко американцы и европейцы любили понаблюдать публичные казни там

Ответить

Alex Shaman

Первый
0

Открою секрет, почти все ТСПУ, DPI, СОРМ делаются в РФ все-таки.
Корпорации: Цитадель (Х-холдинг) с его МФИ и др, Национальные Технологии (главный поставщик СХД Купол), ВАС-экспертс, Протей и несколько других игроков. Да, часть схем закупается в забугорье, но опять таки где - в Китае, который вполне себе рад помочь другу и соседу с цензурой и узурпаторством.
Из всей цепочки устройств вроде только пульты где-то в ЧК стоят Израильские, да и все.

Ответить

Первый Второй

Alex
2

Там ни одного метра даже кабеля российского нет и не было. Я и говорю, что и Китай, и Запад, и Израиль просто торгуют с Россией и помогают тем самым бороться с внутренним врагом. Это у широких масс какой-то образ врага в голове, а на самом деле истеблишмент комфортно делает деньги

Ответить

Alex

Первый
0

Да, кабель, скорее соглашусь. Но в общем-то его заменить для чебурнета труда не составит. Кабель то произвести Ростех может, да и не он один. Дороже будет раза в 2-3, но когда это заботило налохоплательщика )))

Ответить

Карим Мусаев

Alex
0

это доработка софта. Аппаратное обеспечение и базовый софт "оттуда"

Ответить

Alex

Карим
0

Карим, дорогой, не оттуда, я имею некоторое отношение к теме. Сидят ребятки и пишут софт днями и ночами. Зайти на neo-s.ru, все что там увидишь - самописное.
Да и честно, ну написать софт для DPI или СОРМа или Яровой или ТСПУ - это реально даже в сравнении с vc.ru сущая чепуха, я уж про gamedev молчу.
С другой стороны, если имеется ввиду ОС - ну да, это переработанный (опять таки в РФ) линух. Аппаратка вся РФ с локализацией под 70%.

Ответить

Александр

Первый
1

Северный поток строить не надо только по мнению штатов, и стран бывшего соцблока. Их устраивает статус кво с имеющимися газопроводами.
Той же Германии он ещё как нужен.

Ответить

Igor Gorbenko

Первый
0

Ну допустим собирательный запад против северного потока, что дальше. Они должны будут пойти на предприятие, допустим в швеции, где производится это оборудование и сказать "именно вам нельзя продавать свою продукцию россии"? с х4я ли вдруг?

Ответить

Первый Второй

Igor
0

Будут санкции в отношении Швеции в случае нарушения

Ответить

Igor

Первый
0

сначала нужно было ввести санкции против россии и запретить поставлять туда оборудование, тогда можно было бы что-то предъявлять условным шведам. 

Ответить

No Name

Igor
0

Путину тоже не нужны, но зачем лишний раз ссориться с ним западу?

Ответить

Igor Gorbenko

No
3

в смысле не нужны? а кто налоги будет платить и добывать природные ресурсы на продажу?
хотя с ресурсами китайцы уже помогают

Ответить

Илья Ермушко

Igor
1

Какие налоги? Алло? С 20 тысяч зарплаты, не спешите мои подковы. И для добычи ресурсов нужно гораздо меньше людей. 

Ответить

Igor

Илья
4

ндс, вычеты во всякие фонды, налоги на бизнес, продажа-покупка недвижимости, сборы, пошлинные. даже если вы не переводите раз в квартал какую-то сумму на счет фнс вы всё ещё неплохо пополняете бюджет просто потому что существуете

Ответить

Αлексей

Илья
3

Какие налоги? И с зарплаты 20 тысяч вы всё что надо платите, если работаете вбелую. Работаете в чёрную? И с каждой покупки товара и услуги заплатите и ещё хрен пойми за что.

Ответить

Александр

Илья
0

Эта зарплата в 20 тысяч, весьма часто серая, и белая часть составляет минимум. Так что реальная ЗП - всяко в пару раз больше, минимум.
Вот заставят бизнес отбелить ЗП - и будут уже другие цифры.
И вектор на принуждение к обелению меня очень радует, если честно.

Ответить

Карим

Илья
0

в прошлом году подсчитали- налоги составляют примерно 55% в бюджете. 

Ответить

Александр

Карим
0

Это включая всякие НДПИ и подобные налоги?

Ответить

Карим

Алексан…
0

нет, это то что с населения- прямые и косвенные налоги

Ответить

Aleksey

Igor
1

Стенли Твидл ты ли это? До какого звания дослужился, неужели уже старший помощник третьего уровня линейного пропогандона?

Ответить

Сергей

Super
6

Помешать чему ? Это дела отдельной страны, вы удивитесь, но пока Россия не отжигает, про нее не вспоминают 

Ответить

Даниил Мельник

Super
6

Почему вообще другие страны должны тратить время и деньги на решение внутриполитических проблемы России?
Это какое-то новое прочтение "доброго Барина", который придёт, и все сам сделает?
У них у самих проблем выше крыши, а за все, что их касается, Россию уже покарали.
Жить в этом заду будем пока сами не научимся жить по-другому. От них максимум помощи это то, что "власти" наши, не рискнут давить реально большие протесты и давить жестоко.

Ответить

Marat Nigametzianov

Даниил
0

Нет никаких больших протестов. Не было и не будет.

Ответить

Ar AbduRashid

Super
2

А им пофиг, это же просто интернет, а не труба газа

Ответить

Super 72

Ar
0

Безуспешно бороться с газопроводами, или наложить санкции на очередного полковника это они могут, а реально помочь хоть такой мелочью гражданскому обществу и свободе слова - не, это не к нам. 

Ответить

Ar AbduRashid

Super
9

😀 вероятно, Вы наивный чукотский парень? Мы своим не нужны, а чужим и подавно

Ответить

Мурад

Super
3

А почему они вообще должны помогать нам, если нас и так все устраивает?

Ответить

Александр Св-Ко

Super
1

Оно и заметно как запад "успешно" борется с газопроводами 🤣

Ответить

Александр

Super
0

Это расходы и усиление конкурента. Зачем им это?

Ответить

Для закладок

Super
1

Они всегда лишь делают видимость помощи, что бы избиратели были довольны.

Ответить

Фиктивный Аккаунт

Super
1

Лол, им это зачем?

Или вы думаете, что Запад не устраивает современная Россия? 

Ответить

Akim Glushkov

Super
0

На мой взгляд интернет общий, а не американский. Пока не затронет «денежный» вопрос гигантов - всем будет пофиг.

Ответить

Георгий Хромченко

Super
0

А зачем им стараться чтобы в итоге у нас была сильная и конкурентная экономика?  Это нам надо, а им только рынки сбыта.

Ответить

Для закладок

1

Хм, аналог золотого щита

Ответить

Mitya 🍀🔰⚡

Для
20

Коричневый щит

Ответить

Сергей

Для
0

Скорее железного

Ответить

Даниил Мельник

5

Я за этими дураками наблюдаю с 17-го года. Ещё перед "блокировкой" Телеграмма, начались первые резкие перебои инета. То в аэропорту где-то на Урале че-то легло, то в каком-то городке.
Сколько наблюдаю всё кончается одним - что-то ломается, и они начинают заново. В этот раз взялись за ВПН'ы и протоколы. А кончится все выяснением, что как вся инфраструктура висела на зарубежных решениях, так и будет висеть. Но за-то ребята бабло освоят и перед "первым лицом" отчитаются.

Ответить

Даниил Мельник

Даниил
1

Верх идиотизма будет если они, в этот раз, хотя бы частично добьются успеха. Успех успехом, но останется как минимум сервисы Гугла, в том числе Ютуб. Забанить их - дикий удар по бизнесу и массовый уход юзеров в ВПН. Не забанить - дэбилизм.
Два стула, но на какой они усядутся? Или по старой доброй привычке "первого лица", на оба?

Ответить

Андрей Гришин

Даниил
1

 Забанить их - дикий удар по бизнесу и массовый уход юзеров в ВПН

VPN же забанены. А поднимать свой личный openvpn мало кто станет, для неопытного человека непонятно 

Ответить

Даниил Мельник

Андрей
1

Они даже в Китае не забанены, где текущая политика властей хотя бы в теории позволяет людям хорошо жить. А у нас звиздец с З/П "среднего класса" в 250 баксов. 
Сейчас де-факто не работают рыночные механизмы. Пока большинство спокойно пользуется Ютаром, Инстой и прочим в индустрии ВПН нету серьёзных денег. Вот когда начнутся проблемы, и не дай Б-г включится эффект Стрейзанд, вот тогда будем посмотреть.

Ответить

Сергей Житников

Даниил
0

нет, я не согласен с вашими мнением. в китае тоже идет борьба с впн. просто они не кричат на лево и на право что и кого блокируют. я же не зря написал, что тому кому нужны сервисы заблокированные в китае надо иметь лучше несколько разных впн-ов. Т.к. то один то другой отваливается.

ПС Ну и опять же кому надо там открывают прямой доступ без всяких впн-ов.

Ответить

Даниил Мельник

Сергей
0

Это очевидно, что в Китае тоже давят ВПН. При этом под ВПН не следует подразумевать оный, это скорее общее обозначение средств обхода блокировок.
Да, в Китае ВПН не работает максимально качественно, но приводя в пример России Китай упускается из виду политическая обстановка. Когда гражданин Китая торчит в обрезанном интернете, он взамен получает хотя бы какие-то возможности для жизни. Когда нам обрубают инет, нам ничего не предлагают взамен. Просто сидите в жопе, и смотрите тот кал, что мы хотим, чтобы вы видели. 
Не говоря уже о качестве предлагаемого взамен инета. То, что они собираются сделать с инетом можно понять если включить эфирное ТВ. Это такая феерия, что ни один здравомыслящий это смотреть не сможет.

Ответить

Сергей Житников

Даниил
0

там эта история уже давно длится. на создавали своего.
не думаю что китайский интернет тоже всех китайцев устраивает. бухтеть про компартию, короновирус там не безопасно.

Ответить

Сергей Житников

Даниил
1

ВПН не панацея. В китае хоть они и работают но надо иметь пять вариантов подключения, и еще нет гарантии что они будут работают на нормальной скорости.

Ответить

Даниил Мельник

Сергей
–1

Я выше ответил просто чтобы не писать тоже самое другим образом прочитайте, пожалуйста.

Ответить

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Andr K

4

так вот что это за "крупнейшая в истории рунета DDoS-атака на Яндекс"

Ответить

Alex Suv

3

Опять сломают всё нахуй криворукие мудаки, а бизнес понесёт миллиардные убытки.

Ответить

Gleb Tyutikov

2

Скоро "Інтернет" признают запрещенной и нежелательной организацией на территории России.

Ответить

ViRT1ST

2

Чебурнет близко.

Ответить

Ivan Zenkov

ViRT1ST
–7

Да вы уже все в нём. Чебурнет это Телеграм!

Ответить

Митя Мурасов

2

в целях противодействия угроз обеспечения устойчивости , безопачности и цедостонсльи сети интернет

Как будто интернет это российская разработка , вообще действия ркн делают хуже только.

Ответить

Sergei Olenev

0

Специалисты, подскажите, может ли блокировка ip адресов DNS, например Гугла, помешать работе протокола DoH?

Ответить

Николай Сорокин

Sergei
4

Зависит от того, какой DNS-сервер вы используете через DoH. Если это 8.8.8.8 и он будет заблокирован, то DoH до него работать перестанет.

Ответить

Андрей Языков

1

Ну и ебенаты

Ответить

Alex Shaman

1

Интересно, один я так сначала прочитал ;))

Ответить

Сергей

1

Очевидно же, что будут все неугодное блокировать всячески до ближайших выборов, отрицая или не комментируя факты блокировки. А потом все неожиданно вновь нормально заработает, как только любая партия народа займет свои места

Ответить

Ivan Kulmyaev

1

У них по ходу с головой не очень.

Ответить

Denis Kiselev

0

WireGuard то чем помешал?! У меня пучок Vm его используют для организации подключения

Ответить

Ivan Zenkov

Denis
2

Речь скорей всего о Cloudflare Warp, просто журналист опять всё перепутал

Ответить

Denis Kiselev

Ivan
0

Надеюсь! Блочить трафик WireGuard по сигнатуре (хз какой) - это мрачный ужос. Если в привязке к ip сервиса warp - ну, тоже не очень, но пережить можно

Ответить

Igor Reverb

0

А VPN типа Express VPN в теории может такое обойти?

Ответить

Roman Antonov

0

 🦆 Утка. У cloudflare есть сервер на территории РФ. 

Ответить

Artyom Lyapin

0

Почему тогда Телегу не смогли забанить?

Ответить

A. Bigkkuzin

Artyom
0

Не успевали поспевать за телегой, поднимающей новые и новые сервера.
Но для многих домохозяек и прочих казуалов телега вполне была заблокирована (работала нестабильно).
Вполне вероятно что сейчас, в 2021, вполне бы осилили полную блокировку.

Ответить

Николай Сорокин

Artyom
0

Когда пошла волна блокировок в 2018, Telegram начал активно менять IP-адреса. Новые адреса брались из облачных сервисов Amazon Web Services и Google Cloud. 

Когда РКН вносил новые IP-адреса в реестр, то Telegram тут же переходил на новый пул. Таким образом "под обстрел" попадали другие крупные сервисы, которую хостят свои проекты на AWS и Google Cloud.

Ответить

Den Red

0

Все это логично российский бизнес уж должен думать о импортозамещения на свои аналоги если он их не видит самое время из создать

Ответить

Элементарный Влад

Den
0

Здрасте. Эти аналоги разрабатывать десятки лет и начать нужно с операционки и железа которые как бы еще конь не валялся ...

Ответить

Evgeny Afanasev

0

Ну камон. У любого более менее крупного бизнеса в России есть кластер на амазоне или гугле. И что будет делать этот бизнес ? Мигрировать в Яндекс, у которого явно мощностей не хватит для всех. Если рубильник дёрнется, то моментально весь бизнес закрывается и либо уходит в Европу, либо сушит сухари. Без бизнеса государство не получает свой НДС, а все остальные налоги и секторы бизнеса это копейки по большей части

Ответить

Дмитрий Вилов

0

"на нескольких крупных провайдерах"
Есть подробности? Словно бы намеренно замалчиваются.

Ответить

Христов меч

0

РКН ПНХ ММК ТВ БТЬ

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Техника
Евгения Евсеева
ИТ-специалисты заявили о тестировании Роскомнадзором массовой блокировки публичных DNS-сервисов Google и Cloudflare Статьи редакции

Для блокировки использовали оборудование, установленное на сетях операторов по закону о «суверенном рунете».

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Устойчивые города: Москва
Москва поддержала призыв мэров городов U20 к достижению углеродной нейтральности

Встреча прошла под председательством Италии в закрытом формате онлайн и предшествует глобальному Саммиту "Большой Двадцатки" G20, где будет рассмотрено коммюнике с общей позиций мегаполисов по актуальным для них вопросам и проблемам.

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Транспорт
Nazigul Jusupova
Российский разработчик «сверхбыстрых» зарядных станций L-Charge привлёк первые инвестиции в $1,5 млн Статьи редакции

Он создал мобильную станцию для быстрой зарядки электромобилей и уже тестирует её в Москве.

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Финансы
Nazigul Jusupova
Visa в 2022 году поднимет комиссии при оплате картой для супермаркетов и отменит льготные тарифы Статьи редакции

C 1 сентября 2021 года система исключит из льготных программ все премиальные карты, кроме Visa Platinum Business.

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Calltouch
Что делать и кто не виноват: какой будет аналитика после отмены куки

Павел Мрыкин, эксперт по сквозной аналитике Calltouch, рассказывает про тенденцию Apple и Google на запрет cookie-файлов ради конфиденциальности, что это значит и пора ли нам уже что-то делать

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Всегда.Да
«Не следует все усилия направлять на технологичность решения»: как хорошо показать себя на хакатоне

Привет! Меня зовут Илья Сазонов, я руководитель backend-разработки в сервисе рассрочек Всегда.Да и технический эксперт конкурса «Цифровой прорыв», хакатона по финтеху. В этой статье хочу поделиться советами и лайфхаками для тех, кто готовится впервые попробовать себя на хакатоне – «Цифровом прорыве» или любом другом.

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