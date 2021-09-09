ИТ-специалисты заявили о тестировании Роскомнадзором массовой блокировки публичных DNS-сервисов Google и Cloudflare Статьи редакции
Для блокировки использовали оборудование, установленное на сетях операторов по закону о «суверенном рунете».
ИТ-специалист команды Алексея Навального Артём Ионов рассказал, что блокировка производилась 8 сентября с 21:00 до 22:00 на нескольких крупных провайдерах с использованием технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) — их операторы должны устанавливать по закону об «суверенном рунете».
О частичной блокировке DNS-сервисов Google и Cloudflare также сообщил своём Telegram-канале эксперт «Общества защиты интернета» Михаил Климарёв. Он отметил, что полностью был заблокирован и VPN-протокол WireGuard.
7 сентября в своём Telegram-канале «Эшер ll» ИТ-специалист Филипп Кулин опубликовал скриншот документа об «ограничении доступа к ряду иностранных DNS-сервисов», который ему прислали анонимно. Среди них — Google и Cloudflare. Редакция vc.ru обратилась в Роскомнадзор за подтверждением информации о блокировке, но ответ не получила.
ТСПУ работают по технологии DPI (deep packet inspection) — они проверяют интернет-трафик (пакеты) пользователя по ряду параметров, свойственных конкретным сайтам, и решают, пропустить его, ограничить скорость или заблокировать, рассказывали vc.ru Климарёв и глава «Роскомсвободы» Артём Козлюк.
В марте 2021 года через оборудование, установленное на сетях операторов в рамках о «суверенном рунете», Роскомнадзор ограничил скорость доступа к Twitter.
Чебурнет всё ближе
Выборы все ближе.
"В целях противодействия ... на территории РФ сети "Интернет"
Я так читал этот документ.
Кто то сомневается ещё, что рубильник создан для защиты ?)
Ребят (комментаторы), хорош шутить одни и те же шутки про Роскомнадзор. Харэ ха-ха. Двери на самом деле закрываются. Что реально делать?
Как обходить этот DPI?
Я думаю нужно физически съё**вать отсюда, если нет обстоятельств, которые реально удерживают.
Это как раз не поможет. Они же VPN трафик видят, насколько я понимаю? С одной стороны.
С другой стороны, рано или поздно они забанят все VPS/хостинг площадки.
Они же VPN трафик видят, насколько я понимаю?
https://habr.com/ru/post/251569/
С другой стороны, рано или поздно они забанят все VPS/хостинг площадки.
Перебанив все сайты, которые на них размещаются? Это уже не Китай, а Северная Корея получится.
Видеть то видят, но слишком уж колоссален объем легального VPN, чтобы его банить. Даже в Китае не выходит. Что насчет не легальных VPN - то они развертываются за 5 минут и могут суперски бегать туда-сюда. Как и доменные имена и привязанные к ним IP. Не угонится ни одно ТСПУ, если задаться целью грамотной защиты и если есть $.
Но вообще меня всегда заботил вопрос только следующего - сам Интернет весь мир уже превратил в какую-то тюрьму. То что задумывалось, как свободная площадка превратилось в очередную бюррократическую кормушку. То нельзя, се нельзя, там русские ТСПУ, там китайская стена, тут британский дифомейшен закон, там NSA с его тоже замутами, здесь тупо корпоративная отмена со стороны Facebook и тд..
Сетка потеряла свой начальный смысл и превратилась в какой-то бесконечный портал Госуслуги или не знаю, в отделение участкового какого-то )))
Такими темпами Darknet скоро начнет здравствовать и процветать не только для наркоманов и cybercrime, но и обычный народ туда уйдет.
Очевидно! Не понимаю, почему там до сих пор нет форумов/новостных ресурсов без цензуры? На рекламе тех же теневых товаров можно существовать. Другой браузер, другие ссылки, чуть ниже скорость, но вот она - свобода слова! Почему этого ещё нет, кто знает?
Пока все айтишники заняты жированием и заработком на самоуничтожении Интернета ))
Что реально делать?
Переезжать в страны, которые пока еще не дошли в своих блокировках до такого. Если тебя это всё действительно волнует
Куда реально уехать легально с небольшими деньгами?
По учебе, в Эстонию или Финляндию. Деньги сравнительно небольшие (если сравнивать с золотым паспортом Кипра или еще каким Тропико, торгующим паспортами).
Опыт друзей.
Вам кто-то запрещал TOR поставить?
РКН, Китайцы и иже с ними ведут реально борьбу с ветряными мельницами, загоняя народ в даркнет.
Tor. Только придется смириться с низкой скоростью.
Tor же видно у провайдера.
Опять таки видно то видно (хотя про TOR большой вопрос, можно так его настроить, что видно не будет), как VPN и иные средства. Например на СОРМ-3 видно что люди пользуются whatsapp, telegramm. Ну видно, а дальше что. Некоторые производители СОРМ-3 и DPI заявляют, что их съемники даже видят кто с кем общается из абонентов в мессенджерах. Заявляют все, но лично я не видел, чтобы это показали хоть раз, но поверить можно в общем-то. С точки зрения логики - это не сложно.
Дальше только остается уголовщину ввести за использование VPN или TOR - тогда да.. ограничение уже посерьезнее. Но к этому все и идет!
Всегда задавался вопросом - а почему запад не может помешать этому? Наложить санкции, запретить поставлять оборудование итд. Это же было бы действенно.
Потому что, это одна команда и эти действия совместные
Умница, хоть кто то соображает :)
не хотелось бы вас огорчать, но никому кроме путина вы не нужны
никакие рептилоиды не собираются по четвергам чтобы обсудить план по ограничению свобод степана из тулы
Путину кто-то этот софт и железо продает. И кто-то продает оборудование для строительства Северного потока, который строить не надо, по мнению Запада, а у России даже своих проектных бюро нет, делают немцы, российские фирмы только переводят и делают оформление по ГОСТ. Россия как Саудовская Аравия, никому не нравится, что они рубят головы и разбирают по частям аналогов Навального в посольстве, но все остальное нравится и даже некоторые поставленные высоко американцы и европейцы любили понаблюдать публичные казни там
Открою секрет, почти все ТСПУ, DPI, СОРМ делаются в РФ все-таки.
Корпорации: Цитадель (Х-холдинг) с его МФИ и др, Национальные Технологии (главный поставщик СХД Купол), ВАС-экспертс, Протей и несколько других игроков. Да, часть схем закупается в забугорье, но опять таки где - в Китае, который вполне себе рад помочь другу и соседу с цензурой и узурпаторством.
Из всей цепочки устройств вроде только пульты где-то в ЧК стоят Израильские, да и все.
Там ни одного метра даже кабеля российского нет и не было. Я и говорю, что и Китай, и Запад, и Израиль просто торгуют с Россией и помогают тем самым бороться с внутренним врагом. Это у широких масс какой-то образ врага в голове, а на самом деле истеблишмент комфортно делает деньги
это доработка софта. Аппаратное обеспечение и базовый софт "оттуда"
Карим, дорогой, не оттуда, я имею некоторое отношение к теме. Сидят ребятки и пишут софт днями и ночами. Зайти на neo-s.ru, все что там увидишь - самописное.
Да и честно, ну написать софт для DPI или СОРМа или Яровой или ТСПУ - это реально даже в сравнении с vc.ru сущая чепуха, я уж про gamedev молчу.
С другой стороны, если имеется ввиду ОС - ну да, это переработанный (опять таки в РФ) линух. Аппаратка вся РФ с локализацией под 70%.
Ну допустим собирательный запад против северного потока, что дальше. Они должны будут пойти на предприятие, допустим в швеции, где производится это оборудование и сказать "именно вам нельзя продавать свою продукцию россии"? с х4я ли вдруг?
Будут санкции в отношении Швеции в случае нарушения
в смысле не нужны? а кто налоги будет платить и добывать природные ресурсы на продажу?
хотя с ресурсами китайцы уже помогают
Какие налоги? Алло? С 20 тысяч зарплаты, не спешите мои подковы. И для добычи ресурсов нужно гораздо меньше людей.
Почему вообще другие страны должны тратить время и деньги на решение внутриполитических проблемы России?
Это какое-то новое прочтение "доброго Барина", который придёт, и все сам сделает?
У них у самих проблем выше крыши, а за все, что их касается, Россию уже покарали.
Жить в этом заду будем пока сами не научимся жить по-другому. От них максимум помощи это то, что "власти" наши, не рискнут давить реально большие протесты и давить жестоко.
А им пофиг, это же просто интернет, а не труба газа
😀 вероятно, Вы наивный чукотский парень? Мы своим не нужны, а чужим и подавно
Они всегда лишь делают видимость помощи, что бы избиратели были довольны.
Лол, им это зачем?
Или вы думаете, что Запад не устраивает современная Россия?
На мой взгляд интернет общий, а не американский. Пока не затронет «денежный» вопрос гигантов - всем будет пофиг.
А зачем им стараться чтобы в итоге у нас была сильная и конкурентная экономика? Это нам надо, а им только рынки сбыта.
Хм, аналог золотого щита
Я за этими дураками наблюдаю с 17-го года. Ещё перед "блокировкой" Телеграмма, начались первые резкие перебои инета. То в аэропорту где-то на Урале че-то легло, то в каком-то городке.
Сколько наблюдаю всё кончается одним - что-то ломается, и они начинают заново. В этот раз взялись за ВПН'ы и протоколы. А кончится все выяснением, что как вся инфраструктура висела на зарубежных решениях, так и будет висеть. Но за-то ребята бабло освоят и перед "первым лицом" отчитаются.
Верх идиотизма будет если они, в этот раз, хотя бы частично добьются успеха. Успех успехом, но останется как минимум сервисы Гугла, в том числе Ютуб. Забанить их - дикий удар по бизнесу и массовый уход юзеров в ВПН. Не забанить - дэбилизм.
Два стула, но на какой они усядутся? Или по старой доброй привычке "первого лица", на оба?
Забанить их - дикий удар по бизнесу и массовый уход юзеров в ВПН
VPN же забанены. А поднимать свой личный openvpn мало кто станет, для неопытного человека непонятно
Они даже в Китае не забанены, где текущая политика властей хотя бы в теории позволяет людям хорошо жить. А у нас звиздец с З/П "среднего класса" в 250 баксов.
Сейчас де-факто не работают рыночные механизмы. Пока большинство спокойно пользуется Ютаром, Инстой и прочим в индустрии ВПН нету серьёзных денег. Вот когда начнутся проблемы, и не дай Б-г включится эффект Стрейзанд, вот тогда будем посмотреть.
нет, я не согласен с вашими мнением. в китае тоже идет борьба с впн. просто они не кричат на лево и на право что и кого блокируют. я же не зря написал, что тому кому нужны сервисы заблокированные в китае надо иметь лучше несколько разных впн-ов. Т.к. то один то другой отваливается.
ПС Ну и опять же кому надо там открывают прямой доступ без всяких впн-ов.
Это очевидно, что в Китае тоже давят ВПН. При этом под ВПН не следует подразумевать оный, это скорее общее обозначение средств обхода блокировок.
Да, в Китае ВПН не работает максимально качественно, но приводя в пример России Китай упускается из виду политическая обстановка. Когда гражданин Китая торчит в обрезанном интернете, он взамен получает хотя бы какие-то возможности для жизни. Когда нам обрубают инет, нам ничего не предлагают взамен. Просто сидите в жопе, и смотрите тот кал, что мы хотим, чтобы вы видели.
Не говоря уже о качестве предлагаемого взамен инета. То, что они собираются сделать с инетом можно понять если включить эфирное ТВ. Это такая феерия, что ни один здравомыслящий это смотреть не сможет.
там эта история уже давно длится. на создавали своего.
не думаю что китайский интернет тоже всех китайцев устраивает. бухтеть про компартию, короновирус там не безопасно.
ВПН не панацея. В китае хоть они и работают но надо иметь пять вариантов подключения, и еще нет гарантии что они будут работают на нормальной скорости.
Я выше ответил просто чтобы не писать тоже самое другим образом прочитайте, пожалуйста.
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Скоро "Інтернет" признают запрещенной и нежелательной организацией на территории России.
Чебурнет близко.
в целях противодействия угроз обеспечения устойчивости , безопачности и цедостонсльи сети интернет
Как будто интернет это российская разработка , вообще действия ркн делают хуже только.
Специалисты, подскажите, может ли блокировка ip адресов DNS, например Гугла, помешать работе протокола DoH?
Зависит от того, какой DNS-сервер вы используете через DoH. Если это 8.8.8.8 и он будет заблокирован, то DoH до него работать перестанет.
Очевидно же, что будут все неугодное блокировать всячески до ближайших выборов, отрицая или не комментируя факты блокировки. А потом все неожиданно вновь нормально заработает, как только любая партия народа займет свои места
WireGuard то чем помешал?! У меня пучок Vm его используют для организации подключения
Речь скорей всего о Cloudflare Warp, просто журналист опять всё перепутал
Надеюсь! Блочить трафик WireGuard по сигнатуре (хз какой) - это мрачный ужос. Если в привязке к ip сервиса warp - ну, тоже не очень, но пережить можно
Почему тогда Телегу не смогли забанить?
Не успевали поспевать за телегой, поднимающей новые и новые сервера.
Но для многих домохозяек и прочих казуалов телега вполне была заблокирована (работала нестабильно).
Вполне вероятно что сейчас, в 2021, вполне бы осилили полную блокировку.
Когда пошла волна блокировок в 2018, Telegram начал активно менять IP-адреса. Новые адреса брались из облачных сервисов Amazon Web Services и Google Cloud.
Когда РКН вносил новые IP-адреса в реестр, то Telegram тут же переходил на новый пул. Таким образом "под обстрел" попадали другие крупные сервисы, которую хостят свои проекты на AWS и Google Cloud.
Все это логично российский бизнес уж должен думать о импортозамещения на свои аналоги если он их не видит самое время из создать
Элементарный Влад
Здрасте. Эти аналоги разрабатывать десятки лет и начать нужно с операционки и железа которые как бы еще конь не валялся ...
Ну камон. У любого более менее крупного бизнеса в России есть кластер на амазоне или гугле. И что будет делать этот бизнес ? Мигрировать в Яндекс, у которого явно мощностей не хватит для всех. Если рубильник дёрнется, то моментально весь бизнес закрывается и либо уходит в Европу, либо сушит сухари. Без бизнеса государство не получает свой НДС, а все остальные налоги и секторы бизнеса это копейки по большей части
"на нескольких крупных провайдерах"
Есть подробности? Словно бы намеренно замалчиваются.
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Для блокировки использовали оборудование, установленное на сетях операторов по закону о «суверенном рунете».
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