Для блокировки использовали оборудование, установленное на сетях операторов по закону о «суверенном рунете».

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ИТ-специалист команды Алексея Навального Артём Ионов рассказал, что блокировка производилась 8 сентября с 21:00 до 22:00 на нескольких крупных провайдерах с использованием технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) — их операторы должны устанавливать по закону об «суверенном рунете».

Artyom Ionov @ShieldNav Мы зафиксировали блокировку публичных DNS-сервисов CF 1.1.1.1 и Google 8.8.8.8 плюс публичные URL этих сервисов со стороны РКН.

Блокировка производилась с 21:00 до 22:00 на нескольких крупных провайдерах с ТСПУ.

То есть целый час большое количество людей остались без интернета.

О частичной блокировке DNS-сервисов Google и Cloudflare также сообщил своём Telegram-канале эксперт «Общества защиты интернета» Михаил Климарёв. Он отметил, что полностью был заблокирован и VPN-протокол WireGuard.

7 сентября в своём Telegram-канале «Эшер ll» ИТ-специалист Филипп Кулин опубликовал скриншот документа об «ограничении доступа к ряду иностранных DNS-сервисов», который ему прислали анонимно. Среди них — Google и Cloudflare. Редакция vc.ru обратилась в Роскомнадзор за подтверждением информации о блокировке, но ответ не получила.

ТСПУ работают по технологии DPI (deep packet inspection) — они проверяют интернет-трафик (пакеты) пользователя по ряду параметров, свойственных конкретным сайтам, и решают, пропустить его, ограничить скорость или заблокировать, рассказывали vc.ru Климарёв и глава «Роскомсвободы» Артём Козлюк.