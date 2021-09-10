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Техника
TJ

Роскомнадзор спрашивал госкомпании об использовании иностранных интернет-протоколов перед тестом их блокировки — «Ъ» Статьи редакции

Ведомство узнавало об использовании DNS-серверов Google, Cloudflare и сервисе DoH, который внедряют Mozilla и Google.

  • В начале сентября Роскомнадзор разослал госкомпаниям письма с просьбой проверить, не используют ли их сети и приложения протоколы шифрования, скрывающие имя сайта. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо регулятора госкомпаниям.

  • В письме говорилось о DNS-серверах Google, Cloudflare и сервисе DoH, который внедряют Mozilla и Google. Для устойчивой работы сетей Роскомнадзор предложил компаниям до 9 сентября подключиться к DNS-сервисам российских операторов связи и перейти на Национальную систему доменных имён (НСДИ).
  • DNS-сервер позволяет определить IP-адрес узла в интернете по его доменному имени, а DoH используют для шифрования запроса, который устройство пользователя направляет DNS-серверу провайдера, чтобы открыть желаемый сайт.
  • Ведомство не заявляло прямо о тестировании блокировки, но обычно такие письма госструктуры получают незадолго до них, пишет «Ъ».
  • Автор телеграм-канала «Эшер II» Филипп Кулин рассказал, что Роскомнадзор пресекает использование приложениями защищенных DNS-серверов по шифрованному соединению, которые помогают обходить блокировки. Он считает, что если регулятор заблокирует перечисленные в его письме DNS-серверы и протоколы, то браузер Firefox перестанет работать.
  • 9 сентября ИТ-специалисты заявили о тестировании Роскомнадзором массовой блокировки публичных DNS-сервисов Google и Cloudflare.

#новость #роскомнадзор

1721 просмотров
21 21 комментарий
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21 комментарий
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Pink Pinkus

28

Уже не помню, когда были хорошие новости. Они вообще есть? Что ни прочитай ни посмотри и во всем какая-то жопа: рост цен на 300%, выборы без выбора, запреты, блокировки всего и вся, какие-то дебильные законы от 70 летних стариков, которые не понимают, а следовательно и боятся всего современного...

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Амбиент Музыкантов

Pink
13

Хочется хороших новостей? Включай госканалы - там мы всех и всё победили и вообще впереди планеты всей. Ура!

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Молочный корабль

Pink
3

У ленты есть раздел с хорошими новостями и котятами, ссылку думаю найдешь

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Южный химик

Pink
3

Конечно есть хорошая новость: жить будем хоть и херово, но недолго.

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Готовый Никита

Pink
0

А помните, когда народ давал ответ, который 70-летние старики с ухудшенным слухом могли бы расслышать? Да и псевдоэлиты нынешние, которые творят чудеса на идейном и законодательном поприще, это же не завезённые управленцы, они все из народа. Всё идёт своим чередом.

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Maxim Petrov

8

Реально неадекватные. Задолбали чебурнет свой внедрять. Уже и так половину сайтов клиентов в Европе и США не отрыть без VPN. Как с людьми общаться? Как новых клиентов искать в таком случае?

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Gleb Tyutikov

Maxim
0

Переезжать.

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Илья Малофеев

Gleb
0

Не голосовать за Путина и Единую Россию. Выходить на уличные митинги.
Страна станет другой.

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Александр Еремин

Maxim
0

У нас есть "главное стратегическое преимущество" зачем тебе ещё кто-то. Путина сутками по телеку крутят ... Вот с ним и общайся.

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Хороший

4

Иностранный интернет-протокол ))) это что такое? Интернет-протокол это набор правил обмена сообщениями. Правило это одно, оно единое для всей сети и не может быть иностранным или российским.

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Graf De Lotarev

Хороший
2

Это НАШ интернЕт!)))

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Юрий Белоножкин

Хороший
0

Вы на виси, привыкайте.

Ответить

Южный химик

Хороший
0

Ну все надо растолковывать. Интернет протокол - это ихний, супостата протокол. А нашний, тутошный - это допроса протокол.

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badResistor

4
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Вадим Трушин

1

Я тут недавно хотел посмотреть что есть по теме Autodesk inventor на lynda.com (типа образовательный ресурс) , как же полыхала моя жопа, когда я узнал то, что он заблочен. Он даже в России не работал насколько я помню. А все дело в том что его купила LinkedIn, которая у нас заблочена из-за того, что отказалась хранить данные юзеров в России. Больше полыхает моя жопа лишь тогда, когда я смотрю аукционные авто из Японии, я хочу купить минивэн т.к. у меня двое детей, но вот засада двигатели у них 2-2.5л. А это почти лям за растаможку при стоимости авто 500к. Этот пиздец кругом и ему нет конца.

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Никита Охотин

0

Скоро начнётся.

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Амбиент Музыкантов

Никита
1

https://www.youtube.com/watch?v=UncEN9Xkku0

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Руслан Иванов

0

🙄

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Wonabeez Doratie

Руслан
1

Вы не туда написали, уважаемый

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Руслан Иванов

Wonabeez
0

Вынужден согласиться 😂

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Амбиент Музыкантов

0

РКН, не оправдывайся. Ты ж ещё вчера говорил, что это оно само вот там всё падало у танкистов.

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21 21 комментарий
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