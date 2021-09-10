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Техника
DTF

Epic Games попросила вернуть Fortnite в App Store Южной Кореи из-за поправок в законе — Apple всё равно против Статьи редакции

Apple настаивает, что Epic намеренно нарушила соглашение, и нет оснований для восстановления её аккаунта.

  • Epic заявила о своём намерении 10 сентября, публично сообщив, что запросила восстановление аккаунта разработчиков Fortnite на iOS.
Fortnite @FortniteGame
Epic has asked Apple to restore our Fortnite developer account. Epic intends to re-release Fortnite on iOS in Korea offering both Epic payment and Apple payment side-by-side in compliance with the new Korean law.
Epic попросила Apple восстановить учетную запись разработчика Fortnite. Epic намеревается перевыпустить Fortnite для iOS в Корее, предлагая одновременно оплату Epic и оплату Apple в соответствии с новым корейским законодательством.
  • Компания отсылает к поправкам в Закон о телекоммуникационном бизнесе в Южной Корее, согласно которым Google и Apple обязаны разрешить использование сторонних платёжных систем в своих магазинах. Это первые подобные поправки в мире.
  • Apple, однако, против — представители компании заявили в разговоре с прессой, что Epic сможет вернуть Fortnite только тогда, когда начнёт играть по тем же правилам, что и все остальные.

  • «Как мы уже несколько раз говорили, мы будем рады возвращению Epic в App Store, если она согласится играть по тем же правилам, что и все остальные. Epic признала, что намеренно нарушила соглашение, и сейчас нет никаких оснований для восстановления её аккаунта разработчика», — прокомментировали в Apple.

  • Поправки в корейский закон не вступили в силу до подписания президентом. Apple говорит, что даже после приняти они не повлияют на решение касательно возвращения Epic.
Epic Games призналась на суде с Apple, что могла…
Компания рассчитывает на импульсивные покупки внутри Fortnite, поэтому процесс оплаты должен быть…
vc.ru

#новость #apple #epicgames

1059 просмотров
12 12 комментариев
5
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Амбиент Музыкантов

6

Это они ерепенятся до первого штрафа от корейского регулятора.

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Vlad Zloy

Амбиент
0

С корейским регулятором можно будет еще судиться годами. 

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Bublikov Anton

Амбиент
0

Корейцы не могут повлиять на решение амеров подключать или не подключать к своей платформе других амеров.

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John Fima

–2

Вместо того что бы следовать правилам Epic выбрала свой путь, в результате потеряла еще больше денег.
Надо было следовать правилам и попутно подавать в суд если они считают правила дискриминационными!
Результат самодеятельности потеря финансов, а так же не возможность пользователям пользоваться продуктами Epic,а  вместе с этим репутация. Надо уволить таких стратегов, а с другой стороны если их подговорили так сделать то они успешно обгадили свою компанию. 
Выиграли только конкуренты.

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Любимый бинокль

John
9

эпик бьется не за фортнайт, а за эпик стор - фортнайт просто троянский конь. правила эти вредят пользователям и созданы чтобы доить их

за эпиком стоит tencent и эпик никак ничего не потерял, а только приобрел

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Mark Krasnikh

Любимый
2

Вот жеж эпики не хотят доить пользователей, ага. Для юзеров ничего не изменится, по факту это просто жадность )

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Roman Trifonov

3

Apple говорит, что даже после приняти они не повлияют на решение касательно возвращения Epic.

Ох уж это мазохистское желание платить штрафы. 

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Любимый бинокль

Roman
3

они бьются за саму теорию что экосистема не является монополией. тк следующий шаг это требование сделать синхронизацию для сторонних часов, сторонних телефонов и прочие вещи которые рушат их контроль над пользователем

эпл спит и видит как для мака отключить сторонние платежи в аппах, а тут на телефоне им пришлось их включить

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Ｔ Ｒ Ｏ Ｐ Ｐ Ｉ Ｅ

Roman
–1

Эппл эпикам ничего не должны. Это бизнес, где одни могут отказать вторым пользоваться их площадкой из-за нарушений правил и досвидос.

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kav

2

Никто не хочет добровольно расставаться с монополией)

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Анон Плиз

0

Новый аргумент в суде сами на себя повесили)

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Zypar Akhmat

0

Ох уж этот эппол

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