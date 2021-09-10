Epic Games попросила вернуть Fortnite в App Store Южной Кореи из-за поправок в законе — Apple всё равно против Статьи редакции
Apple настаивает, что Epic намеренно нарушила соглашение, и нет оснований для восстановления её аккаунта.
- Epic заявила о своём намерении 10 сентября, публично сообщив, что запросила восстановление аккаунта разработчиков Fortnite на iOS.
- Компания отсылает к поправкам в Закон о телекоммуникационном бизнесе в Южной Корее, согласно которым Google и Apple обязаны разрешить использование сторонних платёжных систем в своих магазинах. Это первые подобные поправки в мире.
- Apple, однако, против — представители компании заявили в разговоре с прессой, что Epic сможет вернуть Fortnite только тогда, когда начнёт играть по тем же правилам, что и все остальные.
«Как мы уже несколько раз говорили, мы будем рады возвращению Epic в App Store, если она согласится играть по тем же правилам, что и все остальные. Epic признала, что намеренно нарушила соглашение, и сейчас нет никаких оснований для восстановления её аккаунта разработчика», — прокомментировали в Apple.
- Поправки в корейский закон не вступили в силу до подписания президентом. Apple говорит, что даже после приняти они не повлияют на решение касательно возвращения Epic.
Это они ерепенятся до первого штрафа от корейского регулятора.
Корейцы не могут повлиять на решение амеров подключать или не подключать к своей платформе других амеров.
Вместо того что бы следовать правилам Epic выбрала свой путь, в результате потеряла еще больше денег.
Надо было следовать правилам и попутно подавать в суд если они считают правила дискриминационными!
Результат самодеятельности потеря финансов, а так же не возможность пользователям пользоваться продуктами Epic,а вместе с этим репутация. Надо уволить таких стратегов, а с другой стороны если их подговорили так сделать то они успешно обгадили свою компанию.
Выиграли только конкуренты.
Любимый бинокль
эпик бьется не за фортнайт, а за эпик стор - фортнайт просто троянский конь. правила эти вредят пользователям и созданы чтобы доить их
за эпиком стоит tencent и эпик никак ничего не потерял, а только приобрел
Вот жеж эпики не хотят доить пользователей, ага. Для юзеров ничего не изменится, по факту это просто жадность )
Apple говорит, что даже после приняти они не повлияют на решение касательно возвращения Epic.
Ох уж это мазохистское желание платить штрафы.
Любимый бинокль
они бьются за саму теорию что экосистема не является монополией. тк следующий шаг это требование сделать синхронизацию для сторонних часов, сторонних телефонов и прочие вещи которые рушат их контроль над пользователем
эпл спит и видит как для мака отключить сторонние платежи в аппах, а тут на телефоне им пришлось их включить
Эппл эпикам ничего не должны. Это бизнес, где одни могут отказать вторым пользоваться их площадкой из-за нарушений правил и досвидос.
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