«Как мы уже несколько раз говорили, мы будем рады возвращению Epic в App Store, если она согласится играть по тем же правилам, что и все остальные. Epic признала, что намеренно нарушила соглашение, и сейчас нет никаких оснований для восстановления её аккаунта разработчика», — прокомментировали в Apple.