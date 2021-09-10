Офис свободного посещения: как Тинькофф трансформировал работу сотрудников

После окончания самоизоляции у компаний появилось три варианта, как работать дальше: остаться на удаленке, полностью вернуться в офис или выбрать гибридный формат, то есть приезжать в офис несколько дней в неделю.