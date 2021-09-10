«Яндекс.Музыка» добавила управление «Станцией» в приложение — это была одна из самых популярных просьб пользователей Статьи редакции
Теперь пользователи могут переключать треки, ставить лайки и регулировать громкость, не обращаясь к «Алисе».
О появлении новых функций для управления «Станциями» в мобильном приложении «Музыки», «Яндекс» объявил 10 сентября.
- В приложении для iOS и Android стала доступна возможность выбрать подключенную «умную» колонку — сделать это можно на основном экране воспроизведения. В «Яндексе» уточнили vc.ru, что функция была одной из самых популярных по заказам от пользователей.
- После подключения к «Станции», пользователи могут включать треки или эпизоды подкастов, изменять громкость, переключать песни, а также лайкать или дизлайкать их. Кроме того, из приложения можно переключаться между «умными» колонками, если их несколько.
- В компании подчеркнули, что функции будут полезными для управления «Станцией» без голосовых команд, если пользователю удобнее включать музыку из приложения. При этом смартфоном можно свободно пользоваться — звонок или уведомление не будут прерывать воспроизведение, как это происходит при прямом подключении устройства к колонке по Bluetooth.
Как работает функция
Лучшее, что есть в голосовом управлении это возможность его отключить и управлять по-нормальному, кнопочкой.
Прекрасно, просто прекрасно.
Да и раньше можно было текстом управлять, давая любые команды на колонку
@Яндекс Музыка ПОЖАЛУЙСТА, сделайте что-нибудь с громкостью голоса Алисы. Играет музыка на громкости 3, если спросить погоду - все, ничего не слышно. А если сделать слышным голос, то музыка будет орать.
Попроси и мы сделаем! Хочется верить, что это не совпадение. Отличная функция
Не, это совпадение, они не могут сделать уведомления о выходе новых серий в Кинопоиске уже несколько лет, хотя их об этом активно просят. Они как бы взяли это "в работу", но по факту никаких подвижек в этом направлении нет.
Будет ли управление для партнерских колонок?
Пока что управление доступно только для Станции, Станции Мини, Станции Лайт, Станции Макс, но думаем, добавление такого функционала для остальных колонок — вопрос времени.
Добавьте Spotify connect и откройте доступ сторонним разработчикам музыкальных сервисов, видео сервисов, месенджерам, службам такси, заказа еды. Хватит вашей монополии! Почему звонки можно совершать только через ваш ни кому не нужный Яндекс мессенджер(кто им вообще пользоваться), есть телеграмм или хотя бы вк. Вы монополисты.
Спасибо. Но Алису ребутнуть надо? Она обновляется часами, и не обновляется.
И роботы, и свет так и не работает, по Алисе, банально через телефон каждый раз синхронизацию делаю, удаляю и добавляю.
Это только у меня такой баг?
Или колонка на подписке не делает так?
В какой версии программы это добавили? Я пока могу только отправить трек на колонку (через 3 точки) без возможности регулирования.
Хорошо, глядишь, так скоро и появится возможность и на компьютере переключать музыку с телефона, может даже приложение на macOS(хотя бы через electron) сделают в скором времени!
Могу ошибаться, но обычная блютуз колонка и телефон имеют тот-же функционал? Нет?
Да, но помимо этого есть голосовое управление, которого у обычных колонок нет
А тут это не так работает, здесь через Интернет идёт синхронизация, то есть ты не подключаешься напрямую к колонке и, как вот здесь же написали, можешь пользоваться звонками и свободно пользоваться телефоном, пока на колонке играет музыка.
Телефоном с колонкой я и так могу продолжать пользоваться.
Зачем вам звонки при играющей музыке?
Очень странно что это изначально не было сделано. То есть это говорит об качестве продактов на проекте.
Фактически что то кроме добавления Алис и ТД делалось? Нет с 2018 года
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