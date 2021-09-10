Журналисты называют очки самыми технологичными на рынке — но всё ещё остаются вопросы к нарушению приватности окружающих.

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9 сентября 2021 года Facebook в партнерстве с Ray-Ban выпустила первые «умные» очки с возможностью съёмки видео и прослушивания музыки без наушников.

Стоимость очков от $299 до $379 (около 22-27 тысяч рублей) в зависимости от типа линз. Устройство можно будет купить на сайте компании или в магазинах США, Канады, Великобритании, Италии, Ирландии и Австралии.

Собрали главные впечатления обозревателей.

Очки выглядят «нормальными» — это одновременно и хорошо, и плохо

Ray-Ban Stories выглядят и ощущаются как классические солнцезащитные очки бренда. Они стильные, удобные и лишь немного больше и тяжелее обычных моделей, отмечают журналисты. При заказе можно выбрать оправу Wayfarer, Round или Meteor, всего предлагается около 20 комбинаций — с различными линзами и цветами.

Очки оснащены двумя фронтальными 5-мегапиксельными камерами по краям линз для съёмки фото и видео, тремя микрофонами и динамиками на дужках.

На внешней стороне дужек есть сенсорные площадки для управления музыкой, на левой размещена кнопка питания, на правой — кнопка камеры и небольшой светодиод — индикатор записи.

Кожаный чехол для зарядки Ray-Ban Stories почти не отличается от классических футляров — только немного больше, а на задней стороне у него есть порт USB-C.

Неприметность очков создаёт двойственные ощущения. С одной стороны, это «умные» очки, которые можно носить точно так же, как и обычные и не чувствовать себя нелепо, как это происходит в случае с Snap Spectacles или Google Glass.

«Spectacles выглядят дрянным приветом из плохой фантастики 50-х, тогда как очки Facebook — взрослые солнцезащитные очки», — утверждает Mashable.

Snap Spectacles The Wall Street Journal

С другой стороны, проблема «нормальности» Ray-Ban Stories в том, что пользователи при желании могут вести скрытую съёмку.

Индикатор записи размером чуть больше макового зернышка просто не виден окружающим: он горит неприметным белым светом и легко скрывается при солнечном свете, пишет The Verge.

Звук спуска затвора камеры от очков тоже малозаметен. А классические Ray-Ban столь привычны людям, что они не обращают внимания на чуть измененную дужку, отмечают CNET и TechCrunch.

Нормальный вид очков кажется их величайшим достижением. Моя семья и друзья удивлялись, что очки «умные», даже когда стояли вплотную ко мне. CNET

Журналистка The Wall Street Journal Джоанна Стерн провела эксперимент: она не скрываясь сняла 20 людей — никто из них не заметил камеру и светящийся светодиод в очках, пока об этом не рассказала сама Стерн, удаляя записи.

Сложно найти разницу между «умными» и обычными Ray-Ban. Обычные — слева TechCrunch

Обозреватель TechRadar предположил, что светодиод и вовсе можно аккуратно залепить черной изолентой. Facebook утверждает, что это нарушение правил использования, но Стерн проверила — камера по-прежнему работала после заклеивания индикатора.

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Представители Facebook заявили, что при разработке очков компания консультировалась с организациями и экспертами по вопросам конфиденциальности, например, с «Национальной лигой потребителей» — и внесла часть их предложений.

Например, Facebook ограничила запись видео 30 секундами и создала инструкции о «правильном поведении». Компания планирует запустить сайт с рассказом о приватности и провести рекламную кампанию, чтобы люди знали о существовании очков с камерой.

Ещё один «предупреждающий сигнал» по мнению Facebook — необходимость поднять руку к кнопке на очках для начала записи. Но мало кто заметил этот жест во время теста, утверждает The Wall Street Journal.

Опрошенные The Verge организации подтверждают, что Facebook серьёзно отнеслась к отзывам и учла их при разработке очков.

Но президент «Национальной лиги потребителей» рассказал, что предлагал Facebook отключать очки, если светодиод закрыт или не работает, а также поменять брендинг или дизайн, чтобы было понятнее, что это не обычные Ray-Ban. В первой модели очков эти пожелания не учтены.

Журналисты TechCrunch отмечают, что Facebook максимально дистанцировалась от своего бренда в очках: её упоминания нет на модели, чехле или в названии устройства. Слово "Facebook" можно найти лишь на коробке.

Очки подключаются к смартфону по Bluetooth через приложение Facebook View — с его помощью можно управлять галереей снимков, сохранять их на телефоне (или включить автоматический перенос), ретушировать фото, публиковать снимки в соцсетях и передавать другим приложениям.

Для работы Facebook View нужен аккаунт в Facebook, но соцсеть утверждает, что не анализирует содержимое приложения для персонализации рекламы.

Технически — это лучшее устройство на рынке «умных» очков

«Ray-Ban Stories — прекрасная первая попытка Facebook создать «умные очки», утверждает CNBC, а PCMag считает их самыми функциональными на рынке, хотя они умеют только снимать фото и видео, принимать звонки и воспроизводить музыку. Но делают это они куда лучше альтернатив от Snap или Amazon.

Качество съёмки двумя 5-мегапиксельными камерами Ray-Ban Stories «приемлемо», чтобы быстро сохранить интересный момент в дороге и опубликовать в соцсетях, но им далеко до современных смартфонов, считают обозреватели.

Камера снимает видео вертикально в портретном режиме или в квадратном формате с разрешением 1184x1184 и частотой 30 кадров в секунду. Съёмка фото возможна в разрешении 2592x1944 и соотношением сторон 4:3.

Снимки и видео получаются достаточно яркими и чёткими даже при быстром движении головы, хотя при низком освещении есть проблемы с детализацией пишут TechRadar, PCMag и TechCrunch.

Пример фото TechCrunch

Основная сложность при съёмке — у очков нет видоискателя: неясно, что в итоге получится на фото или видео и будет ли нужный объект расположен по центру. Впрочем, фотографию легко обрезать в Facebook View.

Пример фото от Mashable, автору не удалось «поймать» объект по центру изображения, целясь очками Mashable

Встроенной памяти хватает на 500 фотографий или 35 тридцатисекундных видео. Время автономной работы — около 6 часов, за 30 минут в чехле очки зарядятся на 30%, полностью — за 70 минут.

Некоторые обозреватели из TechRadar, PCMag, WSJ и других изданий отмечают неожиданно хороший и громкий звук в динамиках. По их мнению, в Ray-Ban Stories можно довольно комфортно слушать подкасты или музыку и принимать вызовы, не вынимая смартфон. Микрофон с функцией шумоподавления тоже хорош, хотя голос получается не совсем «чистый».

А вот журналисты CNBC и Mashable звук раскритиковали, назвав его слишком тихим и слабым: из-за особенностей конструкции у очков практически нет баса и звукоизоляции. Окружающие тоже будут слышать музыку — как и в наушниках-вкладышах, а то и громче.

Ещё журналистам не понравилось отсутствие защиты от влаги, поэтому на пляже или у бассейна Ray-Ban Stories нужно носить осторожно. У журналистки WSJ они и вовсе перегрелись на солнце при температуре в +30.

В будущем это будут AR-очки

У Ray-Ban Stories нет AR-функций, а «умные» — ограничены камерой, динамиком и синхронизацией со смартфоном. По задумке Facebook, очки могут пригодиться в ситуациях, когда нужно быстро запечатлеть какой-то момент, но нет времени или возможности достать смартфон.

На самом деле, Ray-Ban Stories — это устройство, на базе которого компании планируют развивать AR-направление: Facebook поставляет технологии и ПО, а Luxottica (владелец бренда Ray-Ban) контролирует дизайн и продажи, пишет The Verge. Финансовые договорённости компании не раскрывают, но обещают многолетнее партнерство.

Основная задача Ray-Ban Stories — показать пользователям, что «умные» очки могут быть удобными, стильными и комфортными и «заложить в их умах основу для будущих продуктов этого типа», утверждает вице-президент Facebook по дополненной и виртуальной реальности Эндрю Босуорт.

Основная цель Facebook — перейти на AR и VR-устройства, которые, по мнению компании, придут на замену смартфонам. Более 10 тысяч сотрудников Facebook работают над другой пользовательской электроникой, например, «умными» часами, которые будут помогать в управлении AR-очками под кодовым названием Orion.

Для Luxottica сотрудничество с Facebook может стать упреждающим шагом перед бумом AR-устройств, полагает The Verge. В начале 2021 года Snap представила свои первые очки с AR-дисплеями, в июне 2020 года Google купила стартап North, посвященный AR-очкам, а в 2022-2023 году ожидается выход AR-очков от Apple.

Если AR-очки станут такими же популярными, как и смартфоны, традиционные производители такие как Luxottica не захотят, чтобы их застали врасплох, считает аналитик AR-рынка и «умных» очков Кристофер Грейсон. Он сравнивает приход AR-очков с появлением Uber во времена обычных таксопарков.

Ray-Ban Stories и Oculus Quest 2

В целом же обозреватели называют Ray-Ban Stories самыми функциональными «умными» очками и лучшей комбинацией камеры и звука. Они сходятся во мнении, что пока эта модель не особо впечатляет, но вполне годится в подарок и демонстрирует направление, в котором идёт Facebook в области AR-устройств.

Ray-Ban Stories показывают, что можно сделать хорошие «умные» очки — но впереди у Facebook куда больше идей, которые включают в себя смешение виртуального и реального пространств, встроенные AR-дисплеи и пространственный звук, утверждает CNET.

Например, компания тестирует сенсорные матрицы в прототипах очков, а с помощью её браслетов и часов можно будет использовать жесты и управлять объектами в дополненной реальности. Пока всего этого нет и «умные» функции могут разочаровать.