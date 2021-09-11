С проблемой столкнулись пользователи устройств, активированных на запрещённых территориях.

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В начале сентября на блокировки пожаловались пользователи смартфонов из Кубы — на тематических форумах, в сообществах Facebook и Reddit появились фотографии устройств в сообщением: «Политика Xiaomi не разрешает продажу этого продукта или его предоставление на территории, на которой вы пытались его активировать».

Предупреждение о блокировке на испанском языке u/yn4v4s

Позже стала появляться информация о блокировке от пользователей из других стран. XDA-Developers сообщает, что с проблемой столкнулись также жители Ирана, Сирии, Судана, Северной Кореи и полуострова Крым.

Хотя компания официально не представлена на рынке США, она ссылается на местные законы: перечисленные территории находятся под санкциями, о запрете экспорта говорит сама Xiaomi. Тем не менее, многие пользователи купили устройства в зарубежных магазинах и до этого момента пользовались ими без критических ограничений.

Предположительно, пока с проблемой сталкиваются только покупатели, которые активировали устройство на запрещённой территории. Смартфоны, активированные перед ввозом, не подвержены блокировке, как и устройства с модифицированной прошивкой.