Xiaomi начала удалённо блокировать смартфоны в странах с запретом на экспорт устройств Статьи редакции
С проблемой столкнулись пользователи устройств, активированных на запрещённых территориях.
В начале сентября на блокировки пожаловались пользователи смартфонов из Кубы — на тематических форумах, в сообществах Facebook и Reddit появились фотографии устройств в сообщением: «Политика Xiaomi не разрешает продажу этого продукта или его предоставление на территории, на которой вы пытались его активировать».
Позже стала появляться информация о блокировке от пользователей из других стран. XDA-Developers сообщает, что с проблемой столкнулись также жители Ирана, Сирии, Судана, Северной Кореи и полуострова Крым.
Хотя компания официально не представлена на рынке США, она ссылается на местные законы: перечисленные территории находятся под санкциями, о запрете экспорта говорит сама Xiaomi. Тем не менее, многие пользователи купили устройства в зарубежных магазинах и до этого момента пользовались ими без критических ограничений.
Предположительно, пока с проблемой сталкиваются только покупатели, которые активировали устройство на запрещённой территории. Смартфоны, активированные перед ввозом, не подвержены блокировке, как и устройства с модифицированной прошивкой.
В июне компания вышла на первое место в мире по продажам устройств, обогнав Samsung и Apple, а по итогам всего второго квартала 2021 года оказалась на втором месте.
Ой как нехорошо то у "китайских партнеров" с Крымом получилось. С другой стороны ответ на вопрос " чей Крым", давали и Сбер и ВТБ и братья обсосы.
Новость не совсем про Крым, она про то, какой рынок готовится активно окучивать Xiaomi и про то, что и эта компания готова легко жертвовать пользователями ради достижения своих бизнес-целей.
Xiaomi, явно дает понять, что не хочет повторить судьбу Huawei и будет прислушиваться и следовать указаниям товарищей из Вашингтона. Разумный и верный подход.
США - огромный рынок, поэтому ради их денег жертвуют пользователями некоторых стран, которые неугодны ребятам с большими кошельками. Бизнес есть бизнес, ничего личного.
что мешает этим товарищам
эти товарищи ценят свой бренд
будут переклеивать бирки и менять прошивку
ну, к этому придет, но это не будет связано с Xiaomi
Ну, что и требовалось доказать: смартфон является собственностью корпорации, а не покупателя.
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14.2 Контракт и вся Продукция подпадают под действие применимых законов об экспортном контроле, включая, но, не ограничиваясь, законы США об экспортном контроле и юрисдикцию Клиента. Клиент не может экспортировать Продукцию, приобретенную у Продавца, в любую страну или территорию или третьему лицу, если это запрещено законами об экспортном контроле. Запрещенные страны и территории включают в себя Кубу, Иран, Сирию, Северную Корею, Судан и регион Крыма. Если Клиент планирует экспортировать Продукцию, приобретенную у Продавца в другую страну, Клиент должен получить необходимые экспортные лицензии (или другие официальные разрешения) до этого. Клиент не может приобретать продукцию для перепродажи или передачи. Все покупки должны быть для собственного использования Клиентом.
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