По данным Apple, на её стороне проблем нет. Но через сети в том числе Ростелекома, «Мегафона» и МТС нельзя скачать приложения. Только через VPN.

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Владельцы устройств Apple из России начали жаловаться на работу App Store. Они не могут скачать и обновить приложения через сети некоторых операторов. С такой же проблемой столкнулся редактор TJ — программы не загружаются на сетях Yota и Ростелекома.

Редакция TJ направила запросы в МТС, «Билайн», Ростелеком, Yota, «Мегафон» и «Теле2», но не получила оперативного ответа на момент выхода материала.

На проблему обратили внимание пользователи Twitter.

Костя Большевик @bolshman Спасибо Роскомнадзор. Теперь из русского AppStore приложения ставятся только с VPN 🤦🏻‍♂🤦🏻‍♂🤦🏻‍♂

Ilia Kichaev @elijah_albahn



Проверил — реально так. Включаешь VPN: обновляется и скачивается. Выключаешь — всё останавливается. В Москве клиенты @Beeline_RUS @megafonru жалуются на невозможность обновить приложения из App Store. Скачать их тоже оттуда нельзя на мобильных сетях.Проверил — реально так. Включаешь VPN: обновляется и скачивается. Выключаешь — всё останавливается.

На сайте Apple указано, что на их стороне проблем с доступом к App Store нет.