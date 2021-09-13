Пользователи App Store из России пожаловались на проблемы с доступом — приложения не обновляются и не скачиваются Статьи редакции
По данным Apple, на её стороне проблем нет. Но через сети в том числе Ростелекома, «Мегафона» и МТС нельзя скачать приложения. Только через VPN.
Владельцы устройств Apple из России начали жаловаться на работу App Store. Они не могут скачать и обновить приложения через сети некоторых операторов. С такой же проблемой столкнулся редактор TJ — программы не загружаются на сетях Yota и Ростелекома.
Редакция TJ направила запросы в МТС, «Билайн», Ростелеком, Yota, «Мегафон» и «Теле2», но не получила оперативного ответа на момент выхода материала.
На проблему обратили внимание пользователи Twitter.
На сайте Apple указано, что на их стороне проблем с доступом к App Store нет.
С сегодняшнего дня, для обновления приложений, необходимо явиться в авторизованный центр госуслуг с паспортом и сертификатом на доступ от ФСБ.
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Подготовка к выборам 2021 началась…
Да да))) Это чтобы никто не смог приложение навального обновить)))
Ато оно с обновлениями получает методы обхода блокировок))
Интересно, зачем вообще нужна эта игра в легитимность и демократию ) делайте уже царя, столько ресурсов тратится на эти блокировки, можно было бы еще один дворец построить, и осталось бы на пару десятков аквадискотек
Легитимность и демократия вам только снится. Трамп все сказал в своё время, демократии нет. Соц сети проталкивают нужный контент, блокируют все остальное. Если вы думаете, что ваши предпочтения свободны, глубоко ошибаетесь, над вами тоже уже поработали.
Тот Трамп, который демократические выборы выиграл, а потом проиграл? 🤔
Я против лично, мне это не подходит. Но с точки зрения властей... Я не понимаю. Итак все под монархию закосили, так чего боятся прямо объявить.
Дружеский кубок
Согласен, монархия подходит больше под нас, не знаю правда примеров как можно такое поддержать по типу референдума , но лайкну
Можно делать IT партию, с лозунгом закрытия РКН, можно будет набрать много голосов. :))
А я думаю будет очень очень мало голосов. Это на VC наше умное сообщество. А в большинство россиян вообще не знают чем занимается ркн и голосуют за едро потому что иначе хуже будет. 🤦🏼♂️
Учитывая какие дебилы руководят процессом есть весьма высокий шанс что блокировки "точечные" окажутся ковровой бомбардировкой по самому актуальному контенту
Про дебилов, это да. Я искреннейшим образом поражен, как можно так некомпетентно работать. Понимаю сложность работы с системами, с днс, с айпи, с протоколами, но по-моему там пофиг на качество работы.
Ты переоцениваешь россиян. Будут так же голосовать за едро и коммунистов, как и сейчас
Скорее не голосов, а лайков. Дальше лайков как правило ничего никуда не идет.
Казалось бы, причем тут … ?
Умное голосование провалилось не начавшись. Читайте статистику итогов)
Проверил. Такие результаты. На МТС не обновилось, это правда. На МГТС обновление прошло без вопросов.
Дружеский кубок
Только что обновился два приложения на мтс , все ок
Очень странные блокировки - может работать, ты отойдешь на 100 метров - не работает. Вернешся обратно - работает. Меняется только базовая станция и IP.
На одной станции блокировки работают, на другой нет. Как так - хз.
А у меня уже 5-ая точка сгорела. Думал у меня только косяк такой. С сети не качало, а с вай-фай все работало
А уж что начнется 20 сентября.
Останется реально приложения ГИБДД, ФСБ и АП.
Скажем спасибо Apple и Штатам, которые решили мониторить облака айфонов якобы на предмет детского порно, но мы же понимаем что на самом деле там мониторят и все остальное.
Во всем виноват Навальный
Сколькож вас в тему налетело. Слышен только звук распила бюджетных средств
Хотя посмотрел по комментам, вроде ничего такого ты не писал. Уберу минус пока на всякий случай
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По данным Apple, на её стороне проблем нет. Но через сети в том числе Ростелекома, «Мегафона» и МТС нельзя скачать приложения. Только через VPN.
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