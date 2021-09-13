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Техника
TJ

Пользователи App Store из России пожаловались на проблемы с доступом — приложения не обновляются и не скачиваются Статьи редакции

По данным Apple, на её стороне проблем нет. Но через сети в том числе Ростелекома, «Мегафона» и МТС нельзя скачать приложения. Только через VPN.

54 54 комментария
3019 просмотров

Владельцы устройств Apple из России начали жаловаться на работу App Store. Они не могут скачать и обновить приложения через сети некоторых операторов. С такой же проблемой столкнулся редактор TJ — программы не загружаются на сетях Yota и Ростелекома.

Редакция TJ направила запросы в МТС, «Билайн», Ростелеком, Yota, «Мегафон» и «Теле2», но не получила оперативного ответа на момент выхода материала.

На проблему обратили внимание пользователи Twitter.

Костя Большевик @bolshman
Спасибо Роскомнадзор. Теперь из русского AppStore приложения ставятся только с VPN 🤦🏻‍♂🤦🏻‍♂🤦🏻‍♂
Ilia Kichaev @elijah_albahn
В Москве клиенты @Beeline_RUS и @megafonru жалуются на невозможность обновить приложения из App Store. Скачать их тоже оттуда нельзя на мобильных сетях.

Проверил — реально так. Включаешь VPN: обновляется и скачивается. Выключаешь — всё останавливается.
Freeman @Ghost316155
Что с App Store? Не могу скачать приложения???@Apple
MILOGUN 🇮🇹🏴‍☠️ @Milogun
@AppleSupport что у вас случилось? Не обновляются приложения в @AppStore

На сайте Apple указано, что на их стороне проблем с доступом к App Store нет.

  • 9 сентября ИТ-специалисты заявили о тестировании Роскомнадзором массовой блокировки публичных DNS-сервисов Google и Cloudflare.
  • 10 сентября «Коммерсантъ» сообщил, что Роскомнадзор спрашивал госкомпании об использовании иностранных интернет-протоколов перед тестом их блокировки.

#новость #appstore

54 54 комментария
15
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54 комментария
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Игорь Рачук

41

С сегодняшнего дня, для обновления приложений, необходимо явиться в авторизованный центр госуслуг с паспортом и сертификатом на доступ от ФСБ. 

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Павел Родюков

19

Репетиция полного суверенитета

Ответить

Bender Rodriguez

16

продам обновленную версию Тик-ток, дорого.

Ответить

Игорь Рачук

Bender
7

Бери выше!!
Продам айфон с обновленными версиями приложений!!!

Ответить

Александр Смирнов

Bender
1

Продам компакт-диск с подборкой актуальных программ! Последние версии + тикток!

Ответить

web-watcher

Bender
1

Продам айфон с приложением навального, 400к

Ответить

Nick Moren

15

Подготовка к выборам 2021 началась…

Ответить

Игорь Рачук

Nick
5

Да да))) Это чтобы никто не смог приложение навального обновить))) 
Ато оно с обновлениями получает методы обхода блокировок))

Ответить

Александр Никитин

Игорь
–5

Навальный? Кто-то ещё помнит?

Ответить

Igor Shkarin

Игорь
0

В телеге же.. и по почте

Ответить

Иван Пьянков

Nick
0

Должно быть больно…

Ответить

Герман Воронов

10

Интересно, зачем вообще нужна эта игра в легитимность и демократию ) делайте уже царя, столько ресурсов тратится на эти блокировки, можно было бы еще один дворец построить, и осталось бы на пару десятков аквадискотек

Ответить

Александр Никитин

Герман
–5

Легитимность и демократия вам только снится. Трамп все сказал в своё время, демократии нет. Соц сети проталкивают нужный контент, блокируют все остальное. Если вы думаете, что ваши предпочтения свободны, глубоко ошибаетесь, над вами тоже уже поработали.

Ответить

Герман Воронов

Александр
10

Тот Трамп, который демократические выборы выиграл, а потом проиграл? 🤔

Ответить

Igor Shkarin

Герман
0

Я против лично, мне это не подходит. Но с точки зрения властей... Я не понимаю. Итак все под монархию закосили, так чего боятся прямо объявить.

Ответить

Дружеский кубок

Герман
–3

Согласен, монархия подходит больше под нас, не знаю правда примеров как можно такое поддержать по типу референдума , но лайкну 

Ответить

Mikhail Starov

2

Можно делать IT партию, с лозунгом закрытия РКН, можно будет набрать много голосов. :))

Ответить

Игорь Рачук

Mikhail
8

Не)) Ты просто сядешь) 

Ответить

Igor Shkarin

Mikhail
4

А я думаю будет очень очень мало голосов. Это на VC наше умное сообщество. А в большинство россиян вообще не знают чем занимается ркн и голосуют за едро потому что иначе хуже будет. 🤦🏼‍♂️

Ответить

Александр Коровников

Igor
0

Учитывая какие дебилы руководят процессом есть весьма высокий шанс что блокировки "точечные" окажутся ковровой бомбардировкой по самому актуальному контенту 

Ответить

Igor Shkarin

Алексан…
0

Про дебилов, это да. Я искреннейшим образом поражен, как можно так некомпетентно работать. Понимаю сложность работы с системами, с днс, с айпи, с протоколами, но по-моему там пофиг на качество работы.

Ответить

hakhagmon

Mikhail
0

https://pirate-party.ru/ 

Главная
Главная
pirate-party.ru
Ответить

Daniil Gladchenko

Mikhail
0

Ты переоцениваешь россиян. Будут так же голосовать за едро и коммунистов, как и сейчас

Ответить

Alex Petrov

Mikhail
0

Скорее не голосов, а лайков.  Дальше лайков как правило ничего никуда не идет.

Ответить

Даниил

4
Ответить

Anton Larchenkov

Даниил
0

Продолжилось, скорее

Ответить

Artemy

3

Казалось бы, причем тут … ?

Ответить

Kirill Moiseev

Artemy
2

УмГ

Ответить

Наил

Artemy
1

... выборы и умное голосование? :)

Ответить

Александр Никитин

Наил
–3

Умное голосование провалилось не начавшись. Читайте статистику итогов) 

Ответить

hakhagmon

Artemy
0

берлинский пациент 

Ответить

Дмитрий Филиппов

2

На Мегафон (Москва) тоже не обновляется

Ответить

Dmitri Zatona

2

Чебурнет уже на пороге… 🤦‍♂️ 

Ответить

Daniil Gladchenko

2

Все, пизда, блокируют походу. Все равно стерпят

Ответить

Кигхриль Vselensky

1

Когда пришли за твиттером, все злорадствовали…

Ответить

Павел Родионов

0

Проверил. Такие результаты. На МТС не обновилось, это правда. На МГТС обновление прошло без вопросов. 

Ответить

Дружеский кубок

Павел
1

Только что обновился два приложения на мтс , все ок

Ответить

Дмитрий Струков

Дружеский
1

Очень странные блокировки - может работать, ты отойдешь на 100 метров - не работает. Вернешся обратно - работает. Меняется только базовая станция и IP.
На одной станции блокировки работают, на другой нет. Как так - хз.

Ответить

Max Kuznetsov

Павел
0

Просто добавь Г

Ответить

Вася Пражкин

0

РКН поди опять шаловливыми ручками настройки трогал.

Ответить

Sergei Povelitsin

0

Мегафон LTE полёт нормальный через сеть WiFi тупил.

Ответить

Gregory Bayburtyan

0

А я голову ломаю в чем может быть дело

Ответить

Игорь Рачук

0

Кстати! Сейчас у меня нехило просела скорость ютуба! 

Ответить

Амбиент Музыкантов

0

РКН завтра: "Это не мы, оно опять само".

Ответить

Alex Sedoff

0

РКН? никогда такого не было, и вот опять...

Ответить

Imran Sultanov

0

Скоро возродиться бизнес по записыванию apk / mp3 / 3gp на телефон

Ответить

НeMockow

0

А у меня уже 5-ая точка сгорела. Думал у меня только косяк такой. С сети не качало, а с вай-фай все работало

Ответить

Александр Коровников

0

А уж что начнется 20 сентября. 
Останется реально приложения ГИБДД, ФСБ и АП. 

Ответить

Nastya Potapova

0

Калининград, МТС, все ок)

Ответить

Александр Никитин

–1

Скажем спасибо Apple и Штатам, которые решили мониторить облака айфонов якобы на предмет детского порно, но мы же понимаем что на самом деле там мониторят и все остальное. 

Ответить

Denis Gritsenko

–3

Во всем виноват Навальный

Ответить

Евгений Белый

Denis
0

Сколькож вас в тему налетело. Слышен только звук распила бюджетных средств

Ответить

Евгений Белый

Denis
0

Хотя посмотрел по комментам, вроде ничего такого ты не писал. Уберу минус пока на всякий случай

Ответить

Alice

Евгений
0

Так это сарказм 😀

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