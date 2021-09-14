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Техника
Маша Цепелева

Apple устранила уязвимость, через которую устройство можно было взломать по iMessage без участия пользователя Статьи редакции

Уязвимость использовала для слежки за журналистами и активистами компания NSO Group, по данным расследования.

  • Apple представила обновление системы, которое устранило возможность «атаки нулевого клика» через iMessage, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на отчет исследовательской группы Citizen Lab.
  • Уязвимость использовала израильская компания NSO Group через программу Pegasus, которая следила за журналистами и гражданскими активистами по всему миру. Расследование об этом ведут 17 международных СМИ и правозащитная организация Amnesty International.

  • Ошибка «больше не представляет угрозу для большинства пользователей», прокомментировал глава отдела разработки и безопасности Apple Иван Крстич. Он поблагодарил Citizen Lab за работу.

  • Представитель NSO Group в комментарии на отчёт Citizen Lab сказал, что компания «продолжит предоставлять разведывательным и правоохранительным органам по всему миру спасательные технологии для борьбы с терроризмом и преступностью».

#apple #новость

1715 просмотров
31 31 комментарий
5
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31 комментарий
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Евгений Бв

–13

Собственно, это не шибко сильно спасет пользователей айфонов. Основные мошенники и фишинговых сайты сейчас в рекламе, на сайтах, в приложениях, типа "не упусти выплаты в 100500 рублей!", а против этого, эпл не защищён практически никак. Именно поэтому он и считается самым небезопасным устройством.
На Андроиде такой проблемы нет, там за безопасность отвечает Адгуард, который блочит рекламу даже в приложениях. В ап сторе конечно тоже есть Адгуард, но он только для сайтов, и то, убирает рекламу лишь на 80-90%

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Aks _9825

Евгений
6

Ну не знаю. на Сафари тоже можно установить адблок. И у меня например он отлично работает. Так что не сказать, чтоб одна из операционных систем была бы безопасней другой.

Ответить

Евгений Бв

Aks
–8

Проблема в том, что на приложения он не распространяется.
На Андроид я могу установить приложения:
Ютуб Вансед без рекламы.
Инстаграм без рекламы
Навигатор без рекламы
Ютуб мьюзик без рекламы
ВК без рекламы
Карты без рекламы
И т.д.
Ну и сам Адгуард, которое идёт, как приложение для всего телефона, а не для отдельного браузера.
Вот тут Андроид безопаснее, т.к. я в принципе не вижу рекламу мошенников.

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Павел

Евгений
10

А вы не боитесь учётные данные отдавать левым и даже хакнутым приложениям?

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Евгений Бв

Павел
–4

Не боюсь. Это уже давно проверенные приложения, которыми пользуются десятки миллионов человек, а зарабатывают там на донатах и пожертвованиях и так хорошо.

Ответить

Импортный клуб

Евгений
–5

ну фбк то же доверяли миллионы и они зарабатывали на донатах и пожертвованиях, а в итоге всех слили и оказались мошенниками

Ответить

Евгений Бв

Импортн…
0

Речь о борьбе с рекламой, а не о каких-то непонятных организациях

Ответить

Импортный клуб

Евгений
0

ты же в курсе, что все это без рекламы есть и на айфоне, но просто надо покупать ? загугли lazy shop

Ответить

Евгений Бв

Импортн…
0

А как это установить обычному пользователю, поясните?

Ответить

Импортный клуб

Евгений
1

Просто купить сертификат за 400р на год, скачать приложение(там не apk,а ips или как то так) и установить. Я сам на айфоне смотрю в приложении пиратские фильмы и норм. Именно скаченное приложение. Так же есть ютуб,музыка,карта ,вк и много другое. Андройд юзеры не пользовались,живут лишь слухами что  ios закрыт

Ответить

Евгений Бв

Импортн…
0

Во, спасибо, значит не все так плохо оказывается. А как же эпл это допускает интересно?

Ответить

Импортный

Евгений
0

ну они выборочно банят некий % сертификатов, но в крайнем случае просто новый покупается

Ответить

Евгений Бв

Импортн…
0

Ок, понял, спасибо

Ответить

Петро Антонашко

Импортн…
0

А что за приложение для фильмов?

Ответить

Импортный

Петро
0

кинопаб

Ответить

Петро

Импортн…
0

Благодарен

Ответить

Aks _9825

Евгений
0

Вы конечно правы, но если подумать, то это не проблема Гугла и Эпл. Тем более, на рекламу рода «Вы можете получить компенсацию за что-то» или «Вы выиграли в какой-то лотерее» клюют только слишком доверчивые люди, которые только знакомятся с интернетом, коих мало. Так что не сказать, что это является каким-то минусом Эпла. Это скорее незначительный плюс Андроида, который позволяет устанавливать адблоки для разных сервисов.

Ответить

Евгений Бв

Aks
0

Это проблема Гугла точно, поскольку его сервисы пропускают такую рекламу. Насколько я помню, у эпла нет своего рекламного сервиса, ну кроме ап стора вроде. 
А так, это все Яндекс и Гугл, именно их жадность способствует росту блокировщиков рекламы в геометрической прогрессии. Они не проверяют свои объявления и пихают все подряд.

Ответить

andr oid

Евгений
0

Для блокировки на устройствах Apple существует другое приложение, называется 1Blocker (платная версия умеет блокировать и в приложениях).

Блин, они мне промокод теперь должны за рекламу

Ответить

Sergey Naumovich

Евгений
1

Не совсем конечно согласен ну а так пойдёт 😂

Ответить

Akhate Bayramalyyew

5

Не кликай куда не надо и не будет проблем. Говорить что эпл не безопасный и пользоваться взломанными приложениями, ну такое.

Ответить

Евгений Бв

Akhate
0

Есть люди, которые слабо разбираются во всем этом. И для защиты и безопасности этих людей, и придумали все эти приложения и блокировщики. Отсюда надо наоборот сказать спасибо им, что они несут в мир комфорт и безопасность.

Ответить

Иван Захаров

Евгений
3

Не думаю, что человек, который верит в рекламу про увеличение сами знаете чего, полезет в интернет искать взломанные приложения, в которых этой рекламы не будет. Вы немного не понимаете, как это работает.

Ответить

Akhate Bayramalyyew

Евгений
0

Комфорт и безопасность и учетные записи)

Ответить

Евгений Бв

Akhate
0

А что учётные записи? За пять лет, что-то из за этих перечисленных приложений никто и ни у кого ничего не угнал)

Ответить

Arty Cool

4

Ябло и ведро... И как всегда в коментах спор двух детсадовцев, что больше 2+2 или 2*2

Ответить

Амбиент Музыкантов

1

"спасательные технологии для борьбы с терроризмом и преступностью"

Как красиво не называй, суть слежения от этого не поменяется. Безопасность, конфиденциальность, блаблабла.

Ответить

Китайский татарин

Амбиент
0

А мне понравилось, как они обозвали журналистов и активистов. Вообще не парятся. Хоть не лгут и не лицемерят, как некоторые.

Ответить

andr oid

1

@Маша Цепелева Можно попросить вас строить предложения по другому, 1) глаза цепляются заставляя напрягать мозг, и 2) впечатление что это уязвимость использовала что-то, а не её использовали.

Ответить

Иисус Я-ЕСМЬ

–1

Что тут спорить андроид в любом случае для нищих а эпл для более денежной аудитории но андроид ,обгоняет эпл по всем параметрам хотя бы колличеством производителей и разных под оэс систем

Ответить

Максим Першин

0

Уязвимость использовала для слежки за журналистами и активистами компания NSO Group, по данным расследования.

Представитель NSO Group в комментарии на отчёт Citizen Lab сказал, что компания «продолжит предоставлять разведывательным и правоохранительным органам по всему миру спасательные технологии для борьбы с терроризмом и преступностью».

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