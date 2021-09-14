Как не бросать начатое – нашёл для себя идеальное решение проблемы: без психологов, тренингов, коучей и прочего

В статье расскажу о том, как я переосмыслил свой подход к реализации новых проектов, сделав тщательный анализ своего поведения и выявив основные причины, которые мешали мне завершить начатое.