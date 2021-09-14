Atumatu: как создать экологичную одежду для женщин любых размеров

Основатели Atumatu сделали ставку на купальники и женскую одежду из экополотна без лишних деталей. Свою продукцию бренд продвигает с помощью естественных фотографий без цветокоррекции, и не через продающие посты, а через сообщения о том, что каждая женщина прекрасна.