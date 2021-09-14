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Техника
Маша Цепелева

Xiaomi показала концепт своих первых «умных» очков — с камерой и переводчиком по фото и речи Статьи редакции

Дата выпуска пока неизвестна.

14 14 комментариев
1077 просмотров

Xiaomi Smart Glasses могут работать как автономное устройство без подключения к смартфону, отображать уведомления, навигацию, вызовы, рассказали vc.ru в компании.

Несмотря на дисплей внутри, они весят 51 г. Для этого компания использовала технологию MicroLED — в дисплеях высокая плотность пикселей, но максимально простая структура. Чип «умных» очков размером 2,4 х 2,02 мм.

Концепт «умных» очков

Слева расположена 5-мегапиксельная камера, световой индикатор работает, когда она включена. Можно делать фото, а после переводить текст на нём. Встроенный микрофон также может перевести речь в реальном времени.

Xiaomi
Xiaomi
Xiaomi

В очках — четырехъядерный процессор ARM, аккумулятор, сенсорная панель, модули Wi-Fi/Bluetooth, операционная система Android.

Компания не объявила дату начала производства очков.

#xiaomi #новость

14 14 комментариев
2
12
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14 комментариев
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Alexey Bo

5

Хммм

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Алексей Гуторов

Alexey
2

А через несколько лет выйдет серия с приставкой типа Max Plus Pro 5 дюймов ))

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Сергей Щукин

2

Ну хоть что-то полезное, а не эта стыдоба фб+рэйбан

Сяоми оле!

Ответить

Иван Серик

Сергей
0

Не стыдоба, а Дерьмище!

Ответить

Амбиент Музыкантов

1

Странно, что Ксяоми ещё свою космическую компанию не запилила. Щас это тренд же.

Ответить

Rus Zay

Амбиент
0

Не надо быть в тренде, нужно быть впереди него. Так что, они пилят телепорт)

Ответить

Иван Серик

1

Это пожалуй самое достойное из всего, надеюсь ценник не превысит 200$

Ответить

Веб студия и дата-центр ITSOFT

0

Отлично. Приветствуем конкуренцию. Если у Сергея Брина с первой попытки не получилось внедрить интернет-очки, то это делают другие Xiaomi, Ray-Ban, Фейсбук и другие. 

Ответить

Yury Kotov

0

Сколько стоят?

Ответить

Mukhammadjon Shukurjonov

0

Марк, ты это видел?

Ответить

andr oid

0
Ответить

Егор Нефедов

0

Скоро реально будет, что перед выходом из дома мы будем заряжать все, телефон, часы, наушники, очки, обувь, одежду, себя, чтобы можно было подзаряжать устройства

Ответить

Алексей Лисовицкий

Егор
0

Просто везде постелят ковры, чтобы статику от трения собирать. Ковры — будущее Земли. И кто-то в этом будущем уже живёт

Ответить

Григорий Кисель

Егор
0

Возьми с собой Volts

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