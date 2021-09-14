Xiaomi показала концепт своих первых «умных» очков — с камерой и переводчиком по фото и речи Статьи редакции
Дата выпуска пока неизвестна.
Xiaomi Smart Glasses могут работать как автономное устройство без подключения к смартфону, отображать уведомления, навигацию, вызовы, рассказали vc.ru в компании.
Несмотря на дисплей внутри, они весят 51 г. Для этого компания использовала технологию MicroLED — в дисплеях высокая плотность пикселей, но максимально простая структура. Чип «умных» очков размером 2,4 х 2,02 мм.
Слева расположена 5-мегапиксельная камера, световой индикатор работает, когда она включена. Можно делать фото, а после переводить текст на нём. Встроенный микрофон также может перевести речь в реальном времени.
В очках — четырехъядерный процессор ARM, аккумулятор, сенсорная панель, модули Wi-Fi/Bluetooth, операционная система Android.
Компания не объявила дату начала производства очков.
Хммм
А через несколько лет выйдет серия с приставкой типа Max Plus Pro 5 дюймов ))
Ну хоть что-то полезное, а не эта стыдоба фб+рэйбан
Сяоми оле!
Странно, что Ксяоми ещё свою космическую компанию не запилила. Щас это тренд же.
Отлично. Приветствуем конкуренцию. Если у Сергея Брина с первой попытки не получилось внедрить интернет-очки, то это делают другие Xiaomi, Ray-Ban, Фейсбук и другие.
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Просто везде постелят ковры, чтобы статику от трения собирать. Ковры — будущее Земли. И кто-то в этом будущем уже живёт
Дата выпуска пока неизвестна.
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Вот где его искать.
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