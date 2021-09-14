Ростелеком предложил филиалам запретить доступ к DNS-серверам Google и Cloudflare Статьи редакции
Источники РБК рассказали, что небольшие фиксированные операторы сейчас гораздо хуже блокируют доступ к запрещённым сайтам, чем сотовые.
Telegram-канал «ЗаТелеком» опубликовал 13 сентября скан письма, в котором Ростелеком предложил запретить доступ к использованию публичных DNS-серверов «в целях организации устойчивого доступа абонентов в интернет». Представитель компании подтвердил РБК подлинность письма, а источник уточнил, что оно было адресовано макрорегиональным филиалам компании.
В письме Ростелеком предложил запретить публичные DNS-серверы Google (c IP-адресами 8.8.8.8 и 8.8.4.4) и Cloudflare (1.1.1.1 и 1.0.0.1), а также протокол DoH. Вместо них компания предложила использовать DNS-серверы под собственным управлением или IP-адреса Национальной системы доменных имен.
Представитель Ростелекома уточнил, что «речь идёт о технологических работах, направленных на повышение надёжности и оптимизации работы сетей связи».
Источник РБК уточнил, что Ростелеком хочет унифицировать DNS-серверы, на которые настроены устройства пользователей: оборудование всех сетей планируют привести к единому стандарту, так как разрозненность DNS-серверов может осложнять оказание услуг.
Технический директор «Роскомсвободы» Станислав Шакиров считает, что Ростелеком заранее готовится к возможной блокировке публичных DNS-серверов Google и Cloudflare. По его мнению, при такой блокировке больше всего пострадают пользователи устройств, работающих на операционной системе Android, так как «эта платформа использует внутри своих сервисов Google DNS».
По данным другого источника РБК, основная цель ограничений — прекратить работу именно протокола DoH:
- На мобильных сетях нет проблем с блокировкой доступа к запрещённым ресурсам: операторы установили системы глубокой фильтрации трафика (Deep Packet Inspection, DPI), а Роскомнадзор — технические средства противодействия угрозам в рамках закона об «автономном рунете».
- В мобильных устройствах «выбор DNS сотового оператора жестко прописан, и, чтобы поменять его на, например, публичный DNS Google или установить DoH, нужны специальные навыки».
- На фиксированных сетях связи процесс «установки и использования DoH значительно проще, при этом почти не установлено оборудование Роскомнадзора или DPI».
- Еще два собеседника РБК подтвердили, что небольшие фиксированные операторы сейчас гораздо хуже блокируют доступ к запрещённым сайтам.
Очередной шаг в создании чебурнета.
Почти готов, РКн и свой аналог IPv4 сделает, чтобы все по настоящему было.
Китайский татарин
Ага, на медной паре. Заодно и старые атс автоматом превращаются в модернизированные.
Каждый уважающий себя айтишник должен иметь собранный чемодан, чтобы в любой момент взять подмышку семью и вылететь в любую страну, позволяющую гражданам России жить без проблем. С приходом удаленки это стало сделать сильно проще.
Как минимум Турция, Грузия, Сербия, Черногория из ближайших стран с радостью примут))
должен иметь собранный чемодан
Лучше два чемодана:
1) чтобы улететь
2) чтобы посидеть
Но ведь там могут тоже начать строить свой чебурнет ( ни в коем случае не одобряю то что у нас )
Я думаю только в Турции есть риск. Остальные три из моего списка более «проевропейские» для этого) Ну и опять же, никто не говорит пускать там корни, можно использовать просто как перевалочную базу, а дальше делать визу фрилансера в Хорватии или Эстонии, долгосрочную визу на Кипре (имея 15-20к на счету).
Но вообще, мне кажется Грузия неплохой вариант. Язык русский понимают многие, менталитет знаком, климат хороший. Да, небогато живут, но для айтишника на удаленке это не имеет значения, он работу не ищет в стране. Зато Россия под боком, если вернуться нужно.
Пока что предпосылок этому немного (разве что в Турции).
Китай свой китайнет не смог построить, хотя там совсем другие цифры и экспертиза была. Это как на луне высадиться или коллайдер построить. Так что даже если Турция хочет, реализовать они это не смогут.
Честно говоря, я уже Ростелеком начинаю путать с Роскомнадзором. Но кто из них является большим рукожопом - вопрос остаётся открытым.
Читаю новость за февраль 2020: в Германии судят 93-летнего охранника концлагеря, который "просто стоял на вышке" и "был рядовым охранником". Так вот, из сегодняшних "айтишников", реализовывающих блокировки, никто не боится, что их потом объявят пособниками преступного режима?
В России никогда не было люстраций, одни амнистии. Потому не боятся. В крайнем случае, выступят на суде по видеосвязи из ЛНР или из Абхазии. Не Латинская Америка конечно, но тоже ничего.
«в целях организации устойчивого доступа абонентов в интернет
Это самое смешное тут
Интересно а зачем мне тогда будут услуги интернета если они будут порезаны на половину , а оставшаяся половина будет хвалебные провластные порталы и деградационные поделки ТНТ ?
Самое смешное, что пейпал например работает стабильно на 8.8.8.8 днс сервере. На рашен днс, часто оболочка сайта не прогружается. Кто с палкой работает, тому известна проблема
запретить доступ к DNS-серверам Google и Cloudflare
В письме нет такого утверждения на запрет использование их абонентами.
У меня у одно наити какое то связанное с закручиванием гаек и тотальным контролем пользователей интернета в РФ?
Народ, вы паникуете на ровном месте. Уже давно есть технологии сертификатов, которые передают трафик куда надо. И никакие впн или днс этому не помеха. Они установлены на каждом мобильном телефоне.
Бля придется долго настраивать все и проверять пока буду в рф в след году. Бедная батерея телефона моего :(
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