Источники РБК рассказали, что небольшие фиксированные операторы сейчас гораздо хуже блокируют доступ к запрещённым сайтам, чем сотовые.

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Telegram-канал «ЗаТелеком» опубликовал 13 сентября скан письма, в котором Ростелеком предложил запретить доступ к использованию публичных DNS-серверов «в целях организации устойчивого доступа абонентов в интернет». Представитель компании подтвердил РБК подлинность письма, а источник уточнил, что оно было адресовано макрорегиональным филиалам компании.

В письме Ростелеком предложил запретить публичные DNS-серверы Google (c IP-адресами 8.8.8.8 и 8.8.4.4) и Cloudflare (1.1.1.1 и 1.0.0.1), а также протокол DoH. Вместо них компания предложила использовать DNS-серверы под собственным управлением или IP-адреса Национальной системы доменных имен.

Представитель Ростелекома уточнил, что «речь идёт о технологических работах, направленных на повышение надёжности и оптимизации работы сетей связи».

Источник РБК уточнил, что Ростелеком хочет унифицировать DNS-серверы, на которые настроены устройства пользователей: оборудование всех сетей планируют привести к единому стандарту, так как разрозненность DNS-серверов может осложнять оказание услуг.

Технический директор «Роскомсвободы» Станислав Шакиров считает, что Ростелеком заранее готовится к возможной блокировке публичных DNS-серверов Google и Cloudflare. По его мнению, при такой блокировке больше всего пострадают пользователи устройств, работающих на операционной системе Android, так как «эта платформа использует внутри своих сервисов Google DNS».

По данным другого источника РБК, основная цель ограничений — прекратить работу именно протокола DoH: