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Техника
TJ

Xiaomi объявила об отмене блокировки смартфонов в странах с запретом на экспорт устройств Статьи редакции

Представитель компании сказал, что смартфоны блокировали на время расследования возможных случаев контрабанды.

6 6 комментариев
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Xiaomi заявила, что блокировка телефонов в странах и на территориях, которые находятся под санкциями, была «временной мерой» по борьбе с незаконным ввозом устройств. Об этом сказал газете Global Times представитель компании.

В Xiaomi сообщили, что решение заблокировать телефоны в таких странах и регионах, как Куба, Иран, Сирия, КНДР, Судан и Крым «не направлено против каких-то отдельных рынков». Компания пыталась «предотвратить контрабанду на чёрном рынке и защитить безопасность личных данных пользователей».

По словам представителя компании, смартфоны блокировали только на время расследования возможного незаконного ввоза техники. Расследование «достигло результатов», и теперь устройства разблокируют, сообщил он газете.

В начале сентября пользователи из Кубы пожаловались на тематических форумах, что производитель заблокировал их смартфоны Xiaomi. На устройствах появлялось сообщение: «Политика Xiaomi не разрешает продажу этого продукта или его предоставление на территории, на которой вы пытались его активировать». С похожей проблемой столкнулись жители Ирана, Сирии, Судана, Северной Кореи и полуострова Крым.

Хотя Xiaomi официально не представлена на рынке США, она ссылается на местные законы: перечисленные территории находятся под санкциями. О запрете экспорта говорит сама компания.

Сейчас Xiaomi — один из самых популярных производителей смартфонов. В июне компания вышла на первое место в мире по продажам устройств, обогнав Samsung и Apple, а по итогам всего второго квартала 2021 года оказалась на втором месте.

#xiaomi #новость

6 6 комментариев
3
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Artemy

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Что ж ты, фраер, сдал назад свой телефон Сяоми?

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Федеральный Денис

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Когда ксяоми начали волновать данные юзеров?

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Феттучини с Креветкой

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Евгений Бв

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Молодцы, нечего ерунду городить.

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Митя Мурасов

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Протестили фичу на проде

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Алексей Шатаев

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Отключить тысячам людей их смарты оставив без связи из-за своих внутренних проблем? Да лехко!

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