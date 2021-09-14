Представитель компании сказал, что смартфоны блокировали на время расследования возможных случаев контрабанды.

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Xiaomi заявила, что блокировка телефонов в странах и на территориях, которые находятся под санкциями, была «временной мерой» по борьбе с незаконным ввозом устройств. Об этом сказал газете Global Times представитель компании.

В Xiaomi сообщили, что решение заблокировать телефоны в таких странах и регионах, как Куба, Иран, Сирия, КНДР, Судан и Крым «не направлено против каких-то отдельных рынков». Компания пыталась «предотвратить контрабанду на чёрном рынке и защитить безопасность личных данных пользователей».

По словам представителя компании, смартфоны блокировали только на время расследования возможного незаконного ввоза техники. Расследование «достигло результатов», и теперь устройства разблокируют, сообщил он газете.

В начале сентября пользователи из Кубы пожаловались на тематических форумах, что производитель заблокировал их смартфоны Xiaomi. На устройствах появлялось сообщение: «Политика Xiaomi не разрешает продажу этого продукта или его предоставление на территории, на которой вы пытались его активировать». С похожей проблемой столкнулись жители Ирана, Сирии, Судана, Северной Кореи и полуострова Крым.

Хотя Xiaomi официально не представлена на рынке США, она ссылается на местные законы: перечисленные территории находятся под санкциями. О запрете экспорта говорит сама компания.