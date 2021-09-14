Вкратце: новый iPad mini, iPhone 13 и другие анонсы сентябрьской презентации Apple Статьи редакции
Компания покажет iPhone 13, новые AirPods и Watch, считают журналисты.
14 сентября Apple проводит онлайн-презентацию новых продуктов компании. Трансляция доступна на сайте Apple (с субтитрами на русском языке) и YouTube.
Коротко о главных анонсах.
Apple TV+
Презентация началась с нарезки трейлеров проектов стримингового сервиса Apple — «Основание», «Тед Лассо», «Вторжение», «Хвастун», «Финч» и других.
Обновление iPad
- Apple обновила базовый iPad — он получил чип A13 Bionic от iPhone 11, поддержку Apple Pencil и Smart Keyboard.
- Новая 12-мегапиксельная с функцией автоматического слежения за лицом говорящего Central Stage.
- Стоимость — от $329 за версию с 64 ГБ памяти.
Редизайн iPad mini
- Убрана кнопка Home, экран с узкими рамками как в iPad Pro.
- Размер экрана — 8,3-дюйма, габариты корпуса не изменились.
- Процессор на 40% быстрее, графический чип на 80% быстрее.
- Дисплей TrueTone с яркостью до 500 нит
- TouchID перенесен в кнопку питания.
- Фронтальная 12-мегапиксельная камера с поддержкой Central Stage. Основная — 12-мегапиксельная с поддержкой SmartHDR и вспышкой True Tone.
- Порт USB Type-C вместо Lightning.
- Поддержка быстрой зарядки (до 20 Вт).
- Новые стереодинамики.
- Поддержка Apple Pencil 2.
- Поддержка 5G.
- Четыре цвета.
- Стоимость — от $499. Предзаказы с сегодня, в продаже на следующей неделе.
Apple Watch Series 7
- Новый Retina-дисплей, на 20% больше Series 6, размеры корпуса практически не изменились. Две версии — на 41 мм и на 45 мм.
- На 70% ярче в помещении.
- Приложения адаптированы под новые размеры экрана. Например, на нём помещается на 50% больше текста, полноценные кнопки и виртуальная полноразмерная клавиатура с функцией предиктивного ввода.
- «Самые прочные часы Apple» с усиленным стеклом, утверждают в компании. Защита по стандарту IP6X.
- Зарядка на 33% быстрее.
- USB-C-кабель позволяет зарядить часы на 80% за 45 минут.
- Стоимость — от $399. В продаже останутся Watch Series 3 от $199 и Watch SE от $279.
- Выйдут «позже этой осенью».
- Сервис тренировок Apple Fitness+ появится в России.
iPhone 13 и iPhone 13 mini
- Вырез вверху экрана стал меньше на 20%.
- Новый OLED-дисплей на 20% ярче, чем в iPhone 12 и iPhone 12 mini
- Пять цветов: розовый, синий, «тёмная ночь», «сияющая звезда» и красный.
- Чип Apple A15 Bionic с 6-ядерным процессором и 4-ядерным графическим процессором. Apple заявляет, что процессор A15 Bionic «на 50% быстрее, а графика на 30% быстрее ближайшего конкурента».
- Камера захватывает на
вернитесь после окончания трансляции
Оставлю сразу коммент, что всё показанное - знатная дичь и отсутствие инноваций, чтобы потом не возвращаться
у них началась презентация с промо ролика уже показали 5 негров 2 азиатов и одного белого, классика.
макбуки про старшие когда?
Где же этот экран с УЗКИМИ рамками на mini? 🙄
Онлайн-кинотеатр IVI объявляет о заключении сделки first-look deal со сценаристом и продюсером Алексеем Казаковым.
Вы знаете, что когда вы покупаете акции через любых брокеров, будь то Тиньков/БКС/ВТБ/IB/Fidelity/любой другой местный или мировой брокер, вы, технически, не являетесь прямым акционером этой компании и ваши акции... юридически вам не принадлежат.
Юридическая фирма "Надмитов, Иванов и Партнеры" рассказывает о том, как владельцам зарубежных финансовых активов учесть все риски, связанные с подачей отчетности в налоговый орган.
Вот где его искать.
Группа маркетинговых компаний Kokoc Group приобрела 78% долю в платформе NA100PRO, которая позволяет управлять объектами недвижимости на тематических площадках из единого личного кабинета. CЕО компании стал Евгений Максим, руководитель DMP ProfileData, уже входящей в группу. Сумма сделки не раскрывается.
Увеличили максимальные габариты машин, перевели выдачу разрешений на льготную парковку в электронный вид и другое.
В аэропорт таксисты могут бесплатно заехать только два раза за два часа. Каждый раз — на 15 минут.
Чтобы оправдать производство одной сумки, нужно ежедневно носить её 54 года. И полностью переработать её вряд ли удастся. Какую альтернативу пластиковым пакетам, а теперь ещё и шопперам компании придумывают теперь — в пересказе The New York Times.
Компания покажет iPhone 13, новые AirPods и Watch, считают журналисты.