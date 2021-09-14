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Техника
Евгений Делюкин

Вкратце: новый iPad mini, iPhone 13 и другие анонсы сентябрьской презентации Apple Статьи редакции

Компания покажет iPhone 13, новые AirPods и Watch, считают журналисты.

16 16 комментариев
4419 просмотров

14 сентября Apple проводит онлайн-презентацию новых продуктов компании. Трансляция доступна на сайте Apple (с субтитрами на русском языке) и YouTube.

Коротко о главных анонсах.

Материал обновляется по ходу презентации в реальном времени. Если вы хотите узнать сразу про все анонсы — добавьте материал в закладки и вернитесь после окончания трансляции.

Apple TV+

Презентация началась с нарезки трейлеров проектов стримингового сервиса Apple — «Основание», «Тед Лассо», «Вторжение», «Хвастун», «Финч» и других.

Обновление iPad

  • Apple обновила базовый iPad — он получил чип A13 Bionic от iPhone 11, поддержку Apple Pencil и Smart Keyboard.
  • Новая 12-мегапиксельная с функцией автоматического слежения за лицом говорящего Central Stage.
  • Стоимость — от $329 за версию с 64 ГБ памяти.

Редизайн iPad mini

  • Убрана кнопка Home, экран с узкими рамками как в iPad Pro.
  • Размер экрана — 8,3-дюйма, габариты корпуса не изменились.
  • Процессор на 40% быстрее, графический чип на 80% быстрее.
  • Дисплей TrueTone с яркостью до 500 нит
  • TouchID перенесен в кнопку питания.
  • Фронтальная 12-мегапиксельная камера с поддержкой Central Stage. Основная — 12-мегапиксельная с поддержкой SmartHDR и вспышкой True Tone.
  • Порт USB Type-C вместо Lightning.
  • Поддержка быстрой зарядки (до 20 Вт).
  • Новые стереодинамики.
  • Поддержка Apple Pencil 2.
  • Поддержка 5G.
  • Четыре цвета.
  • Стоимость — от $499. Предзаказы с сегодня, в продаже на следующей неделе.

Apple Watch Series 7

  • Новый Retina-дисплей, на 20% больше Series 6, размеры корпуса практически не изменились. Две версии — на 41 мм и на 45 мм.
  • На 70% ярче в помещении.
  • Приложения адаптированы под новые размеры экрана. Например, на нём помещается на 50% больше текста, полноценные кнопки и виртуальная полноразмерная клавиатура с функцией предиктивного ввода.
  • «Самые прочные часы Apple» с усиленным стеклом, утверждают в компании. Защита по стандарту IP6X.
  • Зарядка на 33% быстрее.
  • USB-C-кабель позволяет зарядить часы на 80% за 45 минут.
  • Стоимость — от $399. В продаже останутся Watch Series 3 от $199 и Watch SE от $279.
  • Выйдут «позже этой осенью».
  • Сервис тренировок Apple Fitness+ появится в России.

iPhone 13 и iPhone 13 mini

  • Вырез вверху экрана стал меньше на 20%.
  • Новый OLED-дисплей на 20% ярче, чем в iPhone 12 и iPhone 12 mini
  • Пять цветов: розовый, синий, «тёмная ночь», «сияющая звезда» и красный.
  • Чип Apple A15 Bionic с 6-ядерным процессором и 4-ядерным графическим процессором. Apple заявляет, что процессор A15 Bionic «на 50% быстрее, а графика на 30% быстрее ближайшего конкурента».
  • Камера захватывает на

#apple #iphone

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16 16 комментариев
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16 комментариев
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Александр Привалов

12

вернитесь после окончания трансляции

Оставлю сразу коммент, что всё показанное - знатная дичь и отсутствие инноваций, чтобы потом не возвращаться

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Сергей Макаров

2

у них началась презентация с промо ролика уже показали 5 негров 2 азиатов и одного белого, классика. 

Ответить

Uwxan

Сергей
2

поздняков, перелогинься 

Ответить

Uwxan

Сергей
1

.

Ответить

Петя Иванов

Сергей
0

Картина не полная: должны быть ещё трансы и фемки - чтобы никого не прищемить

Ответить

Artem

2

Новый ipad 300 баксов, а ipad mini 500?
Это же гениально

Ответить

BearStrikesBack

1

Вангую АМЕЙЗИНГ

Ответить

Дарья Мельник

1

макбуки про старшие когда?

Ответить

Dmitry Semenikhin

Дарья
2

Надеюсь сегодня, мне уже кредит одобрили

Ответить

Кирилл Карпенко

1

iPad mini наконец-то обновили, нот бэд, найдёт своего покупателя

Ответить

mnktlux

0

Яндекс диктор не работает на прямых, жду обзор от разеткет

Ответить

Игорь Рачук

0

 Фронтальная камера — 12-мегапиксельная ультраширокая

Да не. Вроде нормальная

Ответить

Александр Куркин

0

Где же этот экран с УЗКИМИ рамками на mini? 🙄

Ответить

Сергей Пирогов

Александр
0

А он для вас недостаточно тонкий?

Ответить

Сергей Пирогов

0

Айпад мини прикольный, как будто просто увеличенный айфон. 

Ответить

Иван Вялков

0

Осталось дождаться новых цен на айфон 12

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