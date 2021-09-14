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Техника
Евгений Делюкин

Вкратце: редизайн iPad mini, iPhone 13 Pro с экраном 120 Гц и другие анонсы сентябрьской презентации Apple Статьи редакции

iPhone 13 mini от 69 990 рублей, новый iPad с процессором A13 Bionic — от 30 990 рублей, iPad mini — от 47 990 рублей.

53 53 комментария
10 941 просмотров

14 сентября Apple провела онлайн-презентацию новых продуктов компании. Трансляция доступна на сайте Apple (с субтитрами на русском языке) и YouTube.

Коротко о главных анонсах.

Apple TV+

Презентация началась с нарезки трейлеров проектов стримингового сервиса Apple — «Основание», «Тед Лассо», «Вторжение», «Хвастун», «Финч» и других.

Обновление iPad

  • Apple обновила базовый iPad — он получил чип A13 Bionic от iPhone 11, поддержку Apple Pencil и Smart Keyboard.
  • Новая 12-мегапиксельная с функцией автоматического слежения за лицом говорящего Central Stage.
  • Стоимость — от $329 за версию с 64 ГБ памяти.

Редизайн iPad mini

  • Убрана кнопка Home, экран с узкими рамками как в iPad Pro.
  • Размер экрана — 8,3 дюйма, габариты корпуса не изменились.
  • Процессор на 40% быстрее, графический чип на 80% быстрее, чем A14 Bionic в iPhone 12.
  • Дисплей TrueTone с яркостью до 500 нит.
  • TouchID перенесен в кнопку питания.
  • Фронтальная 12-мегапиксельная камера с поддержкой Central Stage. Основная — 12-мегапиксельная с поддержкой SmartHDR и вспышкой True Tone.
  • Порт USB Type-C вместо Lightning.
  • Поддержка быстрой зарядки (до 20 Вт).
  • Новые стереодинамики.
  • Поддержка Apple Pencil 2.
  • Поддержка 5G.
  • Четыре цвета.
  • Стоимость — от $499.

Apple Watch Series 7

  • Новый Retina-дисплей, на 20% больше Series 6, размеры корпуса практически не изменились. Есть две версии — на 41 мм и на 45 мм.
  • Экран на 70% ярче в помещении.
  • Приложения адаптированы под новые размеры экрана. Например, на нём помещается на 50% больше текста, полноценные кнопки и виртуальная полноразмерная клавиатура с функцией предиктивного ввода.
  • В компании утверждают, что это «самые прочные часы Apple» с усиленным стеклом. Защита по стандарту IP6X.
  • Зарядка на 33% быстрее.
  • Новое зарядное устройство использует порт USB-C. Оно позволяет зарядить часы на 80% за 45 минут.
  • Стоимость — от $399. В продаже останутся Watch Series 3 от $199 и Watch SE от $279.
  • Выйдут «позже этой осенью».
  • Сервис тренировок Apple Fitness+ появится в России.

iPhone 13 и iPhone 13 mini

  • Вырез вверху экрана стал меньше на 20%.
  • Новый OLED-дисплей на 20% ярче, чем в iPhone 12 и iPhone 12 mini.
  • Пять цветов: розовый, синий, «тёмная ночь», «сияющая звезда» и красный.
  • Чип Apple A15 Bionic с 6-ядерным процессором и 4-ядерным графическим процессором. Apple заявляет, что процессор A15 Bionic «на 50% быстрее, а графика на 30% быстрее ближайшего конкурента».
  • Основная камера получила увеличенную матрицу (на 50% больше iPhone 12) и оптическую стабилизацию сенсора как в iPhone 12 Pro, а сверхширокоугольная камера захватывает больше света и лучше снимает при плохом освещении.
  • Появился портретный режим в видео: функция Cinematic Mode снимает в Dolby Vision HDR и динамически меняет автофокус на лицах людей для съёмки кинематографичных роликов.
Пример работы новой камеры и режима Cinematic mode
  • Поддержка двух eSIM.
  • Время работы у iPhone 13 mini на 1,5 часа дольше, чем у iPhone 12 mini, а у iPhone 13 — на 2,5 часа дольше, чем у iPhone 12.
  • Стоимость iPhone 13 mini — от $699, iPhone 13 — от $799. У базовой модели теперь будет 128 ГБ памяти вместо 64 ГБ.

iPhone 13 Pro

  • Новый LTPO-дисплей с яркостью до 1000 нит и поддержкой ProMotion — с адаптивной частотой до 120 Гц. Например, при чтении частота может составлять 10 Гц, в самой системе 60 Гц, а в играх — 120 Гц.
  • Трехкратный оптический зум и улучшенная макросъёмка — можно делать фото на расстоянии от 2 см.
  • Ночной режим у всех камер.
  • Сверхширокоугольная камера поддерживает макросъёмку.
  • Поддержка Cinema mode и записи высококачественного 4К-видео 30 FPS в формате ProRes — он точнее передает цвета и детали. На видео можно менять фокус уже после съёмки, так как смартфон сохраняет всю информацию о глубине кадра.
Разница в фокусных расстояниях на трех модулях камеры
  • Поддержка «фотографических стилей» — настроенных профилей Smart HDR 4.
  • Графический чип в Pro-версиях 5-ядерный, а не 4-ядерный, как в iPhone 13 и iPhone 13 mini.
  • До 1 ТБ памяти.
  • Появился новый цвет — голубой.

Цены и даты выхода

  • iPad и iPad Mini — доступны для предзаказа с 22 сентября, в продаже с 24 сентября. Стоимость iPad — от 30 990 рублей за базовую модель с 64 ГБ, iPad mini — от 47 990 рублей.
  • Линейка iPhone 13 — доступны для предзаказа с 22 сентября, в продаже с 24 сентября. Стоимость: iPhone 13 mini — от 69 990 рублей, iPhone 13 — от 79 990 рублей, iPhone 13 Pro — от 99 990 рублей, iPhone 13 Pro Max — от 109 990 рублей.
  • Даты выхода и цен на Watch Series 7 пока нет.
  • Из продажи убрали iPhone 12 Pro и Pro Max, а также iPhone XR.
  • Стоимость iPhone 12 mini снизилась до 54 990 рублей, а iPhone 12 — до 64 990 рублей.
  • iOS 15 и iPadOS 15 выйдут 20 сентября.

#apple #iphone

53 53 комментария
2
34
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53 комментария
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Александр Привалов

39

вернитесь после окончания трансляции

Оставлю сразу коммент, что всё показанное - знатная дичь и отсутствие инноваций, чтобы потом не возвращаться

Ответить

Alex Le

Александр
0

Дело не в инновациях 😉 а в прибылях

Ответить

Никита Орлов

19

Если сложить все приросты времени работы айфона (Время работы стало больше: у iPhone 13 mini на 1,5 часа дольше, чем у iPhone 12 mini, а у iPhone 13 — на 2,5 часа дольше, чем у iPhone 12) на каждой итерации - он по ощущениям должен суток трое уже наверное без подзарядки работать. 

Ответить

Сергей Макаров

10

у них началась презентация с промо ролика уже показали 5 негров 2 азиатов и одного белого, классика. 

Ответить

Uwxan

Сергей
4

поздняков, перелогинься 

Ответить

Петя Иванов

Сергей
3

Картина не полная: должны быть ещё трансы и фемки - чтобы никого не прищемить

Ответить

Uwxan

Сергей
1

.

Ответить

Евгений Кузовкин

8

Процессор на 40% быстрее, графический чип на 80% быстрее

Новый Retina-дисплей, на 20% больше Series 6

На 70% ярче в помещении

на нём помещается на 50% больше текста

Зарядка на 33% быстрее

Вырез вверху экрана стал меньше на 20%

«на 50% быстрее, а графика на 30% быстрее ближайшего конкурента»

На 200% больше AMAZING

Ответить

Юрий Белоножкин

Евгений
1

Incredible!

Ответить

Дарья Мельник

1

макбуки про старшие когда?

Ответить

Dmitry Semenikhin

Дарья
18

Надеюсь сегодня, мне уже кредит одобрили

Ответить

Сергей Поляков

Dmitry
1

Почки кончились?

Ответить

Denis Bystruev

Дарья
0

Скорее всего, в октябре где-нибудь.

Ответить

Artem

6

Новый ipad 300 баксов, а ipad mini 500?
Это же гениально

Ответить

Denis Bystruev

Artem
1

Чем меньше размер, тем дороже (iPad → iPad mini → iPhone).

Вот только часы из тренда выбиваются.

Ответить

Aleksey Bobkov

6

Кук excited, я excited, все excited!

Ответить

Евгений Трифонов

6

Приятно, что iPad mini перевели на USB-C,

но от этого Lightning в айфоне выглядит ещё ужаснее прежнего. Если человек покупает айпад, скорее всего, у него айфон. И он не сможет заряжать их одним проводом. То есть в Apple портят жизнь даже своим преданным фанатам.

Ответить

Александр Куркин

3

Где же этот экран с УЗКИМИ рамками на mini? 🙄

Ответить

Сергей Пирогов

Александр
0

А он для вас недостаточно тонкий?

Ответить

Bartholomew Cubbins

2

В какой момент $1000 превращается в 100 000 руб.?🧐

Ответить

Владислав Пасека

Bartholomew
0

Apple теперь очень удобно умножает на 10

Ответить

Сергей Покровский

Bartholomew
0

НДС 20%🤷🏼‍♂️

Ответить

Игорь Рачук

Bartholomew
0

Завтра превратится уже в 110 000 руб., послезавтра в...

Ответить

Николай Фисюков

2

Только мне кажется, что цены будут намного выше...

Ответить

BearStrikesBack

1

Вангую АМЕЙЗИНГ

Ответить

Иванка Сегодина

0

Что-то прям вообще беда какая-то. Сначала падение после решения суда, теперь опять обвал после презентации... хватит хандрить, все ОК.

Ответить

Артемий Валюкевич

Иванка
5

после презентации всегда же ниже

Ответить

Юрий Герук

1

Наркомания продолжается, скоро будут стоять у магазинов толпы зомби, которые будут ночами стоять в очереди лишь бы купить или взять в кредит новый телефон.

Ответить

Юрий Белоножкин

Юрий
1

Все, кому надо, закажут предварительный предзаказ дистанционно, а кредит почему бы нет, если это рассрочка.

Ответить

Кирилл Карпенко

1

iPad mini наконец-то обновили, нот бэд, найдёт своего покупателя

Ответить

Иван Вялков

1

Осталось дождаться новых цен на айфон 12

Ответить

Paul Patlakh

1

Видимо в прошлом году не только меня смутило, что все такие максимально френдли, у всех такие улыбки, что зубы вываливались, максимальное количество афроамериканцев, бодипозитива и sgw. В этом году с этии дела обстоят лучше. Но преза сама проходная конечно. Ждем следующую с макбуками.

Ответить

Alex Chalov

Paul
0

Лучше только если еще сильнее. Мне в какой-то момент стало страшно от этих улыбок, будто члены культа перед записью роликов принесли в жертву несколько автобусов со школьниками ради amazing съемок.

Ответить

Andrey

1

Была надежда, что в айфоны завезут type-c, но увы, подождем еще годик)

Ответить

Анастасия Титова

1

что-то мало новинок и про 15 айос особо ничего не услышала

Ответить

mnktlux

0

Яндекс диктор не работает на прямых, жду обзор от разеткет

Ответить

Игорь Рачук

0

 Фронтальная камера — 12-мегапиксельная ультраширокая

Да не. Вроде нормальная

Ответить

Сергей Пирогов

0

Айпад мини прикольный, как будто просто увеличенный айфон. 

Ответить

Olegga Folomeev

0

13 не сильно изменился по сравнению с 12

Ответить

daniil duhov

0

И все таки довольно интересно, они больше 60 Гц не завозят, чтобы продать следующий ? Или что ?

Ответить

Artem Quak

0

Чётко, на

Ответить

Vladislav Bezenson

Artem
0

х

Ответить

Комментарий удален

Влад

0

Чтоб получить always on нужно купить новый телефон. Чудно Apple)

Ответить

Дмитрий Михайлов

0

А что по аирподсам?

Ответить

Евгений Делюкин

Дмитрий
0

Ждем на второй презентации в октябре или ноябре

Ответить

Дмитрий Михайлов

Евгений
0

Сенкю

Ответить

Philip Poteryahin

0

Из всего конечно айпад мини, потом наверное часы, но конечно без супер функций глюкометров не оч, ну такая презентация)) но подарочки на НГ конечно будут))

Ответить

Anna Abramova

0

Кто-нибудь слышал когда будет презентация 16-дюймового макбука на м1?

Ответить

Евгений Делюкин

Anna
0

октябрь-ноябрь

Ответить

Комментарий удален

lava

0

Обычную sim оставили или теперь две esim?

Ответить

Павел Русаков

0

какая-то короткая презентация была

Ответить

Комментарий удален

ur spam

0

USB-C-кабель позволяет зарядить часы на 80% за 45 минут.

В часах разъём USB-C теперь или к чему эта строчка?

Ответить

Евгений Делюкин

ur
0

исправлено

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