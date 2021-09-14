Вкратце: редизайн iPad mini, iPhone 13 Pro с экраном 120 Гц и другие анонсы сентябрьской презентации Apple Статьи редакции
iPhone 13 mini от 69 990 рублей, новый iPad с процессором A13 Bionic — от 30 990 рублей, iPad mini — от 47 990 рублей.
14 сентября Apple провела онлайн-презентацию новых продуктов компании. Трансляция доступна на сайте Apple (с субтитрами на русском языке) и YouTube.
Коротко о главных анонсах.
Apple TV+
Презентация началась с нарезки трейлеров проектов стримингового сервиса Apple — «Основание», «Тед Лассо», «Вторжение», «Хвастун», «Финч» и других.
Обновление iPad
- Apple обновила базовый iPad — он получил чип A13 Bionic от iPhone 11, поддержку Apple Pencil и Smart Keyboard.
- Новая 12-мегапиксельная с функцией автоматического слежения за лицом говорящего Central Stage.
- Стоимость — от $329 за версию с 64 ГБ памяти.
Редизайн iPad mini
- Убрана кнопка Home, экран с узкими рамками как в iPad Pro.
- Размер экрана — 8,3 дюйма, габариты корпуса не изменились.
- Процессор на 40% быстрее, графический чип на 80% быстрее, чем A14 Bionic в iPhone 12.
- Дисплей TrueTone с яркостью до 500 нит.
- TouchID перенесен в кнопку питания.
- Фронтальная 12-мегапиксельная камера с поддержкой Central Stage. Основная — 12-мегапиксельная с поддержкой SmartHDR и вспышкой True Tone.
- Порт USB Type-C вместо Lightning.
- Поддержка быстрой зарядки (до 20 Вт).
- Новые стереодинамики.
- Поддержка Apple Pencil 2.
- Поддержка 5G.
- Четыре цвета.
- Стоимость — от $499.
Apple Watch Series 7
- Новый Retina-дисплей, на 20% больше Series 6, размеры корпуса практически не изменились. Есть две версии — на 41 мм и на 45 мм.
- Экран на 70% ярче в помещении.
- Приложения адаптированы под новые размеры экрана. Например, на нём помещается на 50% больше текста, полноценные кнопки и виртуальная полноразмерная клавиатура с функцией предиктивного ввода.
- В компании утверждают, что это «самые прочные часы Apple» с усиленным стеклом. Защита по стандарту IP6X.
- Зарядка на 33% быстрее.
- Новое зарядное устройство использует порт USB-C. Оно позволяет зарядить часы на 80% за 45 минут.
- Стоимость — от $399. В продаже останутся Watch Series 3 от $199 и Watch SE от $279.
- Выйдут «позже этой осенью».
- Сервис тренировок Apple Fitness+ появится в России.
iPhone 13 и iPhone 13 mini
- Вырез вверху экрана стал меньше на 20%.
- Новый OLED-дисплей на 20% ярче, чем в iPhone 12 и iPhone 12 mini.
- Пять цветов: розовый, синий, «тёмная ночь», «сияющая звезда» и красный.
- Чип Apple A15 Bionic с 6-ядерным процессором и 4-ядерным графическим процессором. Apple заявляет, что процессор A15 Bionic «на 50% быстрее, а графика на 30% быстрее ближайшего конкурента».
- Основная камера получила увеличенную матрицу (на 50% больше iPhone 12) и оптическую стабилизацию сенсора как в iPhone 12 Pro, а сверхширокоугольная камера захватывает больше света и лучше снимает при плохом освещении.
- Появился портретный режим в видео: функция Cinematic Mode снимает в Dolby Vision HDR и динамически меняет автофокус на лицах людей для съёмки кинематографичных роликов.
- Поддержка двух eSIM.
- Время работы у iPhone 13 mini на 1,5 часа дольше, чем у iPhone 12 mini, а у iPhone 13 — на 2,5 часа дольше, чем у iPhone 12.
- Стоимость iPhone 13 mini — от $699, iPhone 13 — от $799. У базовой модели теперь будет 128 ГБ памяти вместо 64 ГБ.
iPhone 13 Pro
- Новый LTPO-дисплей с яркостью до 1000 нит и поддержкой ProMotion — с адаптивной частотой до 120 Гц. Например, при чтении частота может составлять 10 Гц, в самой системе 60 Гц, а в играх — 120 Гц.
- Трехкратный оптический зум и улучшенная макросъёмка — можно делать фото на расстоянии от 2 см.
- Ночной режим у всех камер.
- Сверхширокоугольная камера поддерживает макросъёмку.
- Поддержка Cinema mode и записи высококачественного 4К-видео 30 FPS в формате ProRes — он точнее передает цвета и детали. На видео можно менять фокус уже после съёмки, так как смартфон сохраняет всю информацию о глубине кадра.
- Поддержка «фотографических стилей» — настроенных профилей Smart HDR 4.
- Графический чип в Pro-версиях 5-ядерный, а не 4-ядерный, как в iPhone 13 и iPhone 13 mini.
- До 1 ТБ памяти.
- Появился новый цвет — голубой.
Цены и даты выхода
- iPad и iPad Mini — доступны для предзаказа с 22 сентября, в продаже с 24 сентября. Стоимость iPad — от 30 990 рублей за базовую модель с 64 ГБ, iPad mini — от 47 990 рублей.
- Линейка iPhone 13 — доступны для предзаказа с 22 сентября, в продаже с 24 сентября. Стоимость: iPhone 13 mini — от 69 990 рублей, iPhone 13 — от 79 990 рублей, iPhone 13 Pro — от 99 990 рублей, iPhone 13 Pro Max — от 109 990 рублей.
- Даты выхода и цен на Watch Series 7 пока нет.
- Из продажи убрали iPhone 12 Pro и Pro Max, а также iPhone XR.
- Стоимость iPhone 12 mini снизилась до 54 990 рублей, а iPhone 12 — до 64 990 рублей.
- iOS 15 и iPadOS 15 выйдут 20 сентября.
вернитесь после окончания трансляции
Оставлю сразу коммент, что всё показанное - знатная дичь и отсутствие инноваций, чтобы потом не возвращаться
Если сложить все приросты времени работы айфона (Время работы стало больше: у iPhone 13 mini на 1,5 часа дольше, чем у iPhone 12 mini, а у iPhone 13 — на 2,5 часа дольше, чем у iPhone 12) на каждой итерации - он по ощущениям должен суток трое уже наверное без подзарядки работать.
у них началась презентация с промо ролика уже показали 5 негров 2 азиатов и одного белого, классика.
Процессор на 40% быстрее, графический чип на 80% быстрее
Новый Retina-дисплей, на 20% больше Series 6
На 70% ярче в помещении
на нём помещается на 50% больше текста
Зарядка на 33% быстрее
Вырез вверху экрана стал меньше на 20%
«на 50% быстрее, а графика на 30% быстрее ближайшего конкурента»
На 200% больше AMAZING
макбуки про старшие когда?
Надеюсь сегодня, мне уже кредит одобрили
Новый ipad 300 баксов, а ipad mini 500?
Это же гениально
Чем меньше размер, тем дороже (iPad → iPad mini → iPhone).
Вот только часы из тренда выбиваются.
Приятно, что iPad mini перевели на USB-C,
но от этого Lightning в айфоне выглядит ещё ужаснее прежнего. Если человек покупает айпад, скорее всего, у него айфон. И он не сможет заряжать их одним проводом. То есть в Apple портят жизнь даже своим преданным фанатам.
Где же этот экран с УЗКИМИ рамками на mini? 🙄
В какой момент $1000 превращается в 100 000 руб.?🧐
Что-то прям вообще беда какая-то. Сначала падение после решения суда, теперь опять обвал после презентации... хватит хандрить, все ОК.
Наркомания продолжается, скоро будут стоять у магазинов толпы зомби, которые будут ночами стоять в очереди лишь бы купить или взять в кредит новый телефон.
Все, кому надо, закажут предварительный предзаказ дистанционно, а кредит почему бы нет, если это рассрочка.
Видимо в прошлом году не только меня смутило, что все такие максимально френдли, у всех такие улыбки, что зубы вываливались, максимальное количество афроамериканцев, бодипозитива и sgw. В этом году с этии дела обстоят лучше. Но преза сама проходная конечно. Ждем следующую с макбуками.
Лучше только если еще сильнее. Мне в какой-то момент стало страшно от этих улыбок, будто члены культа перед записью роликов принесли в жертву несколько автобусов со школьниками ради amazing съемок.
И все таки довольно интересно, они больше 60 Гц не завозят, чтобы продать следующий ? Или что ?
Чётко, на
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А что по аирподсам?
Из всего конечно айпад мини, потом наверное часы, но конечно без супер функций глюкометров не оч, ну такая презентация)) но подарочки на НГ конечно будут))
Комментарий удален
Комментарий удален
USB-C-кабель позволяет зарядить часы на 80% за 45 минут.
В часах разъём USB-C теперь или к чему эта строчка?
А также iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max с версией до 1 ТБ памяти.
Вот где его искать.
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