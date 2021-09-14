Apple представила iPhone 13 с уменьшенной «чёлкой» и iPhone 13 mini Статьи редакции
А также iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max с версией до 1 ТБ памяти.
Apple на своей первой осенней онлайн-презентации представила iPhone 13. смартфон представлен в пяти цветах — розовый, синий, «тёмная ночь», «сияющая звезда» и красный.
Стоимость iPhone 13 — от 79 990 рублей, iPhone 13 mini – от 69 990 рублей. В базовой версии будет 128 Гб памяти вместо 64 ГБ, есть версии на 256 ГБ и 512 ГБ.
Устройства доступны для предзаказа с 22 сентября, в продаже с 24 сентября.
В смартфонах установлен процессор Apple A15 Bionic с 6-ядерным процессором и 4-ядерным графическим процессором. «Челка» уменьшена на 20%, а также доступна функция Always on Display.
Apple заявляет, что процессор A15 Bionic «на 50% быстрее, а графика на 30% быстрее ближайшего конкурента». iPhone 13 получил две обновленных камеры, расположенных по диагонали.
Также у смартфона появился новый OLED-дисплей — он на 20% ярче, чем в iPhone 12 и iPhone 12 mini. Для съёмки доступна функция Cinematic Mode — она автоматически меняет автофокус на лицах людей.
Также Apple показала iPhone 13 Pro и Pro Max — он доступен в четырёх цветах и с тремя камерами. iPhone 13 Pro стоит от 99 990 рублей, iPhone 13 Pro Max — от 109 990 рублей.
В них будет поддерживаться функция Pro Motion — она будет подстраивать частоту обновления экрана от 10 Гц до 120 Гц в зависимости режима использования смартфона.
Смартфон поддерживает также функцию Cinema mode и запись видео в качестве 4К в формате ProRes. Возможные варианты памяти: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и впервые — версия на 1 ТБ.
Опять более мощный процессор, более яркий экран, ещё больше мегапикселей.. и все для того, чтобы смотреть тикток и листать Инстаграм. Уже который год нет смартфонов, которые решили бы нерешенную ранее задачу. Но потребляди будут покупать, это ведь круто 🤷♂️
Дак я не знаю, зачем ты постоянно их покупаешь, перестань уже, остановись
Так у старого айфона потёрся экран, сдох аккумулятор и камера нихрена не снимает. Рад бы не покупать новый, но придётся.
какую, какую, нерешенную
Возможно человек смотрит шире, чем мой узкий ум
Так может решать задачу будет человек, а не телефон за него? Людишки такими охуевшми стали, подняли свое самосознание просто до небес 😂
Родители им должны, друзья должны, девушка должна, работодатель должен, государство должно, природа должна... И все только в одном направлении, даже не помышляют, что они должны родителям, друзьям, любимым, обществу и природе.
По количеству машинлернинг амейзинга в презентации могут соперничать с каким-нибудь Сбером))
Просто уже руку из штанов не вынимаю
Ребята, не ведитесь – это IPhone 12S, не 13 🙃
В телефон за 799 не завезли даже 90 герц экран.
Это Pro версия, алешенька
Пограничный историк
А камеры вы по мегапикселям выбираете, да?
Как связаны мегапиксели камеры и частота обновления дисплея? Или вы из тех, кто "24/60 всем хватит"? Флагманские чипы эпла в состоянии отрисовать 120Гц, это не соями за 15тыс. куда зачем-то 90/120 сунули, которые отрисовываются на рабочем столе разве что.
Пограничный
Сравнивать впечатления нужно только в комплексе. Не важно, сколько там фпс, если интерфейсные анимации говно или фризы под нагрзукой долбят.
Мой любимый сюжет это когда латинос-курьер развозит еду с новеньким iPhone 13 за 700 баксов. Пойду оформлюсь в яндекс еду.
Спасибо, Тим, что уменьшаешь углеродный след каждый год.
Айфон это не личный Боинг. Но я бы, если бы был курьером, купил бы что-то до $50, а лучше до $30. Если деньги даются не так легко, как хотелось бы, то не стоит их тратить на всякую ерунду, особенно тратиться на имитацию псевдо роскошной жизни. Для курьера $700 это огромные деньги
Раньше проводились контесты, на какой минуте впервые прозвучит «эмэйзинг», сейчас бы угадать, как скоро среди спикеров появится негр*.
*Раса, не запрещенная на территории Российской Федерации.
Эх, как же жаль, что убрали синий про, небесно голубой брать не хочется, все подумают, что ты небесно голубой...
Сколько можно выпускать IPhone10SSS) верх инженерного искусства это добавить несколько новых цветов.. будем ждать следующий, когда наконец выступ у камеры уберут, мож за Самсунг повторить что нибудь?..
Опять революция
Ээээ в чем? )))
"Также Apple показала iPhone 13 Pro и Pro Max — он доступен в трёх цветах." а на картинке 4. Или не туда смотрю
Самое окуратное решение камер у китайцев, appel поражняк несет с перемещением комфорок
Хорошее обновление, но больше на 12s тянет, но видимо S больше не будет. Хорошо что 13 mini оставили, хоть кто-то держится.
А чо там у сяоми?)
тротлит это.уноси
110тыс...
В ипотеку можно?
Комментарий удален
Комментарий удален
Я думаю если бы Apple выпустила бы впервые iPhone в виде идеального прямоугольника без закруглений по углам, это бы гораздо больше повлияло на продажи, чем процессоры и камеры
" «Челка» уменьшена, а также доступна функция Always on Display"
In your dreams, как говорится.
Нет там никакого АОD
Уменьшенная челка это революция
🥱
https://www.clubnaval.mil.co/sites/default/files/webform/docs/videos-juve-liv-98v4.html?ref=vc.ru
https://www.clubnaval.mil.co/sites/default/files/webform/docs/videos-juve-liv-98v4.html?ref=vc.ru
https://www.clubnaval.mil.co/sites/default/files/webform/docs/videos-juve-liv-98v4.html?ref=vc.ru
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