А также iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max с версией до 1 ТБ памяти.

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Apple на своей первой осенней онлайн-презентации представила iPhone 13. смартфон представлен в пяти цветах — розовый, синий, «тёмная ночь», «сияющая звезда» и красный.

Стоимость iPhone 13 — от 79 990 рублей, iPhone 13 mini – от 69 990 рублей. В базовой версии будет 128 Гб памяти вместо 64 ГБ, есть версии на 256 ГБ и 512 ГБ.

Устройства доступны для предзаказа с 22 сентября, в продаже с 24 сентября.

В смартфонах установлен процессор Apple A15 Bionic с 6-ядерным процессором и 4-ядерным графическим процессором. «Челка» уменьшена на 20%, а также доступна функция Always on Display.

Apple заявляет, что процессор A15 Bionic «на 50% быстрее, а графика на 30% быстрее ближайшего конкурента». iPhone 13 получил две обновленных камеры, расположенных по диагонали.

Также у смартфона появился новый OLED-дисплей — он на 20% ярче, чем в iPhone 12 и iPhone 12 mini. Для съёмки доступна функция Cinematic Mode — она автоматически меняет автофокус на лицах людей.

Также Apple показала iPhone 13 Pro и Pro Max — он доступен в четырёх цветах и с тремя камерами. iPhone 13 Pro стоит от 99 990 рублей, iPhone 13 Pro Max — от 109 990 рублей.

В них будет поддерживаться функция Pro Motion — она будет подстраивать частоту обновления экрана от 10 Гц до 120 Гц в зависимости режима использования смартфона.