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Техника
Евгения Евсеева

Apple представила iPhone 13 с уменьшенной «чёлкой» и iPhone 13 mini Статьи редакции

А также iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max с версией до 1 ТБ памяти.

82 82 комментария
7326 просмотров

Apple на своей первой осенней онлайн-презентации представила iPhone 13. смартфон представлен в пяти цветах — розовый, синий, «тёмная ночь», «сияющая звезда» и красный.

Стоимость iPhone 13 — от 79 990 рублей, iPhone 13 mini – от 69 990 рублей. В базовой версии будет 128 Гб памяти вместо 64 ГБ, есть версии на 256 ГБ и 512 ГБ.

Устройства доступны для предзаказа с 22 сентября, в продаже с 24 сентября.

В смартфонах установлен процессор Apple A15 Bionic с 6-ядерным процессором и 4-ядерным графическим процессором. «Челка» уменьшена на 20%, а также доступна функция Always on Display.

Apple заявляет, что процессор A15 Bionic «на 50% быстрее, а графика на 30% быстрее ближайшего конкурента». iPhone 13 получил две обновленных камеры, расположенных по диагонали.

Также у смартфона появился новый OLED-дисплей — он на 20% ярче, чем в iPhone 12 и iPhone 12 mini. Для съёмки доступна функция Cinematic Mode — она автоматически меняет автофокус на лицах людей.

Также Apple показала iPhone 13 Pro и Pro Max — он доступен в четырёх цветах и с тремя камерами. iPhone 13 Pro стоит от 99 990 рублей, iPhone 13 Pro Max — от 109 990 рублей.

В них будет поддерживаться функция Pro Motion — она будет подстраивать частоту обновления экрана от 10 Гц до 120 Гц в зависимости режима использования смартфона.

Смартфон поддерживает также функцию Cinema mode и запись видео в качестве 4К в формате ProRes. Возможные варианты памяти: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и впервые — версия на 1 ТБ.

Вкратце: редизайн iPad mini, iPhone 13 Pro с…
iPhone 13 mini от 69990 рублей, новый iPad с процессором A13 Bionic — от 30 990 рублей, iPad mini…
vc.ru

#новость #apple #iphone

82 82 комментария
7
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82 комментария
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Andrey Kuragin

10

Опять более мощный процессор, более яркий экран, ещё больше мегапикселей..  и все для того, чтобы смотреть тикток и листать Инстаграм. Уже который год нет  смартфонов, которые решили бы нерешенную ранее задачу. Но потребляди будут покупать, это ведь круто 🤷‍♂️

Ответить

Александр Шамрай

Andrey
31

Дак я не знаю, зачем ты постоянно их покупаешь, перестань уже, остановись

Ответить

new_comment

Александр
0

Так у старого айфона потёрся экран, сдох аккумулятор и камера нихрена не снимает. Рад бы не покупать новый, но придётся.

Ответить

Вася Пражкин

new_com…
1

Извините, а обо что и с какой целью Вы экран трёте?

Ответить

KINCH

Andrey
11

Какую задачу-то решить хотите? 😂

Ответить

Юрий Другач

KINCH
19

какую, какую, нерешенную

Ответить

Mr Auster

Юрий
3

Последнюю из олимпиады, наверное)

Ответить

Artemy

Mr
0

Со звёздочкой!

Ответить

Юрий Другач

Юрий
0

Возможно человек смотрит шире, чем мой узкий ум

Ответить

KINCH

Юрий
1

Так может решать задачу будет человек, а не телефон за него? Людишки такими охуевшми стали, подняли свое самосознание просто до небес 😂

Родители им должны, друзья должны, девушка должна, работодатель должен, государство должно, природа должна... И все только в одном направлении, даже не помышляют, что они должны родителям, друзьям, любимым, обществу и природе. 

Ответить

Pol Bal

KINCH
1

Как будто не понятно. Очевидно же

Ответить

Магомед Шереметьев

Andrey
5

на твои что ли покупают?

Ответить

BearStrikesBack

17

По количеству машинлернинг амейзинга в презентации могут соперничать с каким-нибудь Сбером))

Ответить

Ivan Zenkov

11

Просто уже руку из штанов не вынимаю

Ответить

Юрий Другач

Ivan
0

всё, час прошел, вынимай

Ответить

Импортный клуб

10

Опять блок камер выпирает и лёжа на столе будет царапаться 
Чехлы не предлагать. Это то же самое , что в пакетике пульт от телека хранить 

Ответить

Евгений Симутин

10

Как продать iPhone 12 снова - разместить камеры по диагонали!

Ответить

Siergiej Kosicki

8

Ребята, не ведитесь – это IPhone 12S, не 13 🙃

Ответить

Юрий Другач

Siergiej
0

фуф, спасибо

Ответить

Владислав Пасека

Siergiej
0

Че это они забыли про s-ки?

Ответить

Igor Chimbur

3

В телефон за 799 не завезли даже 90 герц экран.

Ответить

andr oid

Igor
2

Ты чем слушаешь?

Ответить

Igor Chimbur

andr
13

Это Pro версия, алешенька

Ответить

andr oid

Igor
4

Бля, тебя заставляют что-ли? ))
или тебе лишь бы доебаться? ))

Ответить

Эдуард Лиринг

andr
0

так человеку нужен 90 герц

Ответить

Пограничный историк

Igor
1

А камеры вы по мегапикселям выбираете, да?

Ответить

Степан Позняк

Пограничный
0

Как связаны мегапиксели камеры и частота обновления дисплея? Или вы из тех, кто "24/60 всем хватит"? Флагманские чипы эпла в состоянии отрисовать 120Гц, это не соями за 15тыс. куда зачем-то 90/120 сунули, которые отрисовываются на рабочем столе разве что.

Ответить

Пограничный

Степан
0

Сравнивать впечатления нужно только в комплексе. Не важно, сколько там фпс, если интерфейсные анимации говно или фризы под нагрзукой долбят.

Ответить

Магомед Шереметьев

Igor
0

ты не понимаешь. Это доплата за его отсутствие. 

Ответить

Todd

5

Мой любимый сюжет это когда латинос-курьер развозит еду с новеньким iPhone 13 за 700 баксов. Пойду оформлюсь в яндекс еду.

Спасибо, Тим, что уменьшаешь углеродный след каждый год.

Ответить

Nimdex

Todd
0

Так это америка, там даже посудомойщики получают 1800 долларов в месяц.

Ответить

Roman Khegay

Nimdex
1

Там фишка в контракте, а не в зарплатах

Ответить

Владислав Пасека

Todd
0

iPhone 13 за 700 баксов

плюс налоги

Ответить

Artemy

Todd
0

И это на фоне новостей, что моцики на айфоны не особо хорошо влияют

Ответить

Первый Второй

Todd
0

Айфон это не личный Боинг. Но я бы, если бы был курьером, купил бы что-то до $50, а лучше до $30. Если деньги даются не так легко, как хотелось бы, то не стоит их тратить на всякую ерунду, особенно тратиться на имитацию псевдо роскошной жизни. Для курьера $700 это огромные деньги

Ответить

Sergey Makhalov

5

Раньше проводились контесты, на какой минуте впервые прозвучит «эмэйзинг», сейчас бы угадать, как скоро среди спикеров появится негр*.
*Раса, не запрещенная на территории Российской Федерации.

Ответить

Artemy

Sergey
0

Фитнес-босс самый колоритный.

Ответить

Nimdex

–6

Эх, как же жаль, что убрали синий про, небесно голубой брать не хочется, все подумают, что ты небесно голубой...

Ответить

Александр Якунин

Nimdex
13

У вас проблемы

Ответить

andr oid

Nimdex
8

Кто все? меняй круг общения

Ответить

Nimdex

andr
–5

Мне кажется, это все-таки сделано намеренно, как маркировка голубых от Тима Кука... Типа «свои поймут».

Ответить

andr oid

Nimdex
0

Обожаю голубой цвет, ношу и джинсы и кофты и майки и тд. и при этом гетеро.

бросай эти комплексы, будь собой )

Ответить

Johnny Smitty

2

Сколько можно выпускать IPhone10SSS) верх инженерного искусства это добавить несколько новых цветов.. будем ждать следующий, когда наконец выступ у камеры уберут, мож за Самсунг повторить что нибудь?.. 

Ответить

Fred Han

3

Не интересно, все хайпбисты уже ждут 6 Pixel 

Ответить

Андрей Иванов

2

Опять революция

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

Андрей
0

Ээээ в чем? ))) 

Ответить

andr oid

БАБКА
0

Джони знает

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

andr
0

Какой джони ))

Ответить

Юрий Другач

2

"Также Apple показала iPhone 13 Pro и Pro Max — он доступен в трёх цветах." а на картинке 4. Или не туда смотрю

Ответить

Александр Якунин

–3

Самое окуратное решение камер у китайцев, appel поражняк несет с перемещением комфорок  

Ответить

Mr Auster

Александр
2

Тогда уж коНфорок

Ответить

Павел

Александр
0

Аккуратное решение было у iPhone XS или Galaxy S10, а у вас на фото двухцветная порнография какая-то.

Ответить

Philipp Novikov

1

Эпл туземун. 🍏🚀
(Нет)

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

1

Говно кароч 

Ответить

Эдуард Лиринг

1

Хорошее обновление, но больше на 12s тянет, но видимо S больше не будет. Хорошо что 13 mini оставили, хоть кто-то держится.

Ответить

Arty Cool

0

А чо там у сяоми?) 

Ответить

Александр Якунин

Arty
1

У них секс

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Rodeus

Александр
0

красивое...

Ответить

Магомед Шереметьев

Александр
0

тротлит это.уноси

Ответить

Александр Якунин

Магомед
0

На вашем не разумею

Ответить

Serge Tikhonenko

0

110тыс...
В ипотеку можно?

Ответить

Юрий Белоножкин

Serge
1

Есть разные варианты, и 110 не пердел

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Sultan Karybaev

0

Я думаю если бы Apple выпустила бы впервые iPhone в виде идеального прямоугольника без закруглений по углам, это бы гораздо больше повлияло на продажи, чем процессоры и камеры

Ответить

Soviet Pooh

0

" «Челка» уменьшена, а также доступна функция Always on Display"

In your dreams, как говорится.
Нет там никакого АОD

Ответить

Денис Орлов

0

Вы простите, но я до сих пор и 11 не купил...

Ответить

Roman Shar

0

Уменьшенная челка это революция

Ответить

Black Jack

Roman
0

Это целиком переконструированный Айфон, как сказал великий Кук.

Ответить

Роман Лебедев

0

а также доступна функция Always on Display

покажите где?

Ответить

Biplob Vai

0

ggdfdfsgg

Ответить

Даниил Романов

0

В 14 вообще только одну камеру оставят. Как в первом

Ответить

Vladimir Chernatkin

0

🥱

Ответить

Vladimir Chernatkin

Vladimir
0

🥱 (зевающий смайлик)

Ответить

Biplob Vai

0

sdgfsdg

Ответить

Genio Genio

0

Х*й*я лучше и мощней любой другой ранее созданной х*й*и! 

Ответить

Мирослав Орлов

0

Как-то мало нового.

Ответить

Alexey

0

А работать-то будет дольше?

Ответить

andr oid

0
Ответить

Yashar Nazarov

0

Какое милое убожество 

Ответить

Biplob Vai

0

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Ответить

Вадим Виноградов

–1

А кто-нибудь заметил молодого Трампа?

Ответить

Biplob Vai

–1

dgfdgdfhfdh

Ответить

Николай Фисюков

–2

Только вот цены при старте как всегда будут заоблачными 

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