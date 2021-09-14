Apple представила новый iPad и iPad mini без кнопки «домой» Статьи редакции
iPad стоит от 30 990 рублей, iPad Mini — от 47 990 рублей.
Apple показала обновлённый базовый iPad — он получил чип A13 Bionic, поддержку Apple Pencil, Smart Keyboard и камеру с функцией автоматического слежения за лицом.
Стоимость — 30 990 рублей за версию с 64 ГБ памяти, iPad Mini — от 47 990 рублей. Доступны для предзаказа с 22 сентября, в продаже с 24 сентября.
Также Apple представила iPad mini с обновлённым дизайном — без кнопки «домой» и экраном «без краёв». В нём процессор на 40% быстрее, графический чип — на 80%.
Также в планшете установлен дисплей TrueTone с яркостью до 500 нит, а TouchID перенесли в кнопку питания. iPad mini оснащён портом USB Type-C вместо Lightning и поддерживает 5G. Стоимость — от $499.
А это сегодня, я и забыл
хороший комментарий - показатель насколько интересны новые продукты
Боже как же это всё круто! Я беру кредит. Маму уже предупредил чтоб тоже мне откладывала с пенсии. Я хочу сказать, что техника Apple это всегда событие и это уже не просто гаджеты, это настоящий образ жизни современного человека, его космос. Если тебе пятый десяток и у тебя нет техники Apple то ты неполноценный.
Новый старый iPad...
Процессор A13 хоть и мощный но это...2019 год.
USB-C в мини — отлично, ещё бы в айфоны добавили. Рамки у миника — фу.
Комментарий удален
А мини версия всегда была в половину дороже базовой ?
Так не было никогда базовой. Была обычная (сейчас Air, пожалуй), а потом мини.
Комментарий удален
Мне кажется уже мало кто пользуется айпадами с размерами некоторых телефонов
Mini на A15. Получается - это самый мощный iPad нынче? Быстрее m1?
Мини за 500$ это что ?
это Apple
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