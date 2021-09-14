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Техника
Евгения Евсеева

Apple представила новый iPad и iPad mini без кнопки «домой» Статьи редакции

iPad стоит от 30 990 рублей, iPad Mini — от 47 990 рублей.

24 24 комментария
5191 просмотров

Apple показала обновлённый базовый iPad — он получил чип A13 Bionic, поддержку Apple Pencil, Smart Keyboard и камеру с функцией автоматического слежения за лицом.

Стоимость — 30 990 рублей за версию с 64 ГБ памяти, iPad Mini — от 47 990 рублей. Доступны для предзаказа с 22 сентября, в продаже с 24 сентября.

Также Apple представила iPad mini с обновлённым дизайном — без кнопки «домой» и экраном «без краёв». В нём процессор на 40% быстрее, графический чип — на 80%.

Также в планшете установлен дисплей TrueTone с яркостью до 500 нит, а TouchID перенесли в кнопку питания. iPad mini оснащён портом USB Type-C вместо Lightning и поддерживает 5G. Стоимость — от $499.

Вкратце: редизайн iPad mini, iPhone 13 Pro с…
iPhone 13 mini от 69990 рублей, новый iPad с процессором A13 Bionic — от 30 990 рублей, iPad mini…
vc.ru

#новость #apple #ipad

24 24 комментария
3
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24 комментария
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Александр Якунин

8

А это сегодня, я и забыл

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Nikolay Skidanov

Александр
0

хороший комментарий - показатель насколько интересны новые продукты

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Ivan Zenkov

7

Боже как же это всё круто! Я беру кредит. Маму уже предупредил чтоб тоже мне откладывала с пенсии. Я хочу сказать, что техника Apple это всегда событие и это уже не просто гаджеты, это настоящий образ жизни современного человека, его космос. Если тебе пятый десяток и у тебя нет техники Apple то ты неполноценный.

Ответить

Нак

Ivan
0

Осторожнее, прям по краю, не все же в сарказм)

Ответить

Nikolay Skidanov

Ivan
0

жир с монитора потек :)

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Бесплатный паркур

3

Стив, проснись. Там 10 лет уже толкают твои Ойпады. Тьфу.

Ответить

Евгений Круглов

–2

Никак чудо, прям целый Айпад показали. Достойно отдельной новости на VC

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Игнат Смирнов

1

Новый старый iPad...

Ответить

Игнат Смирнов

Игнат
4

С другой стороны, за 329$ — топ 

Ответить

lakoros

1

Процессор A13 хоть и мощный но это...2019 год.

Ответить

Andre Macareno

lakoros
0

Живу на A10X и он норм

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Антон Варанов

1

USB-C в мини — отлично, ещё бы в айфоны добавили. Рамки у миника — фу.

Ответить

Павел

Антон
0

У меня iPad Air 4-го поколения. Его и с текущими-то рамками и толщиной порой непросто держать, а с более тонкими рамками было бы вообще тяжело.

Ответить

Rodeus

1

Ура, миник обновили

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Максим Ростокин

0

У меня миник на А12 (2018) надеюсь, ничуть не хуже)

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Комментарий удален

3216q114

0

А мини версия всегда была в половину дороже базовой ?

Ответить

Антон Варанов

3216q114
0

Так не было никогда базовой. Была обычная (сейчас Air, пожалуй), а потом мини.

Ответить

Комментарий удален

Мирослав Орлов

0

Мне кажется уже мало кто пользуется айпадами с размерами некоторых телефонов

Ответить

Mikhail Dragunov

0

Смывающаяся втулка!

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Denis Kiselev

0

Mini на A15. Получается - это самый мощный iPad нынче? Быстрее m1?

Ответить

Artemiy Shlesberg

Denis
0

И самый большой iPhone

Ответить

Bezhan Nazaralizoda

–1

Мини за 500$ это что ?

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Nikolay Skidanov

Bezhan
0

это Apple

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Bezhan Nazaralizoda

Nikolay
0

За часы 400$ ну конечно же это Apple

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