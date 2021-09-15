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Техника
DTF

LG представила 325-дюймовый DVLED-телевизор за $1,7 млн Статьи редакции

Разрешение 8К и вес около тонны.

22 22 комментария
1666 просмотров

LG анонсировала линейку премиальных телевизионных панелей, созданных по технологии Direct View LED. Концептуально они напоминают Samsung The Wall и Sony Crystal LED — это массивные экраны, состоящие из миллионов светодиодов и ориентированные на частных клиентов.

На выбор предлагается несколько диагоналей (от 108 до 325 дюймов) и разрешений (от FullHD до 8K), при этом, в отличие от аналогов, устройство доступно с разными разрешениями при одном размере.

Расстояние между центрами пикселей в старшей модели составляет около 0,9 мм, что соответствует нормам MicroLED, однако с учётом вышеупомянутого фактора некоторые телевизоры получили шаг пикселей в 1,2 или 1,5 мм.

Производитель заявляет, что по сравнению с LED-панелями существенно повысился коэффициент контрастности и яркости (до 1200 нит), которая автоматически подстраивается под условия комнаты.

Интересно, что LG также указывает тепловую мощность телевизоров (как в генераторах или кондиционерах), поскольку светодиоды нагреваются при работе. 325-дюймовая модель выделяет 56592 БТЕ в час или 16,5 кВт в эквиваленте.

Старшая модель весит около одной тонны, устанавливается специалистами и обслуживается в течение трёх лет. Стоимость — $1,7 млн. О появлении на рынке более доступных вариантов DVLED информации нет.

#новость #lg

22 22 комментария
6
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22 комментария
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Азиатский Таксист

6

Телевизор для москвичей

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Автономный браслет

Азиатский
7

Ага. В 20-тиметровую студию около МКАДа)) 

Ответить

Андрей Кружинов

Азиатский
5

Для депутатов

Ответить

Danila Sviridov

Азиатский
1

Скорей для МО

Ответить

Михаил Синицын

2

Очень ждём, где оплатить ?

Ответить

Sht_Anton

Михаил
0

Говорят, LG заключила партнерское соглашение с МВФ и он будет кредитовать покупку этих ТВ Так что не спеши кэш заносить

Ответить

Johnny Vorony

Михаил
0

На Яндекс.Маркет. Только сначала подготовь статью для раздела "Приемная"

Ответить

Vasiliy coconut

2

Майнить умеет?

Ответить

Николай Новиков

1

Ложусь теперь рано, правила удачи оказались просты:
чем раньше я проснусь, тем успею больше, тем длиннее станет диагональ
моей будущей плазмостены.
Чем раньше я проснусь, тем успею больше, тем длиннее станет диагональ моей плазмопанели.
Простых человеческих вещей охота, а мысли, в бред кристаллизующиеся, порядком осточертели.
Чем раньше я проснусь, тем успею больше, тем длиннее станет диагональ моей плазмопанели,
Чтобы плоть обнажённая или кусковая выглядела больше, ярче, чётче, чем она есть на самом деле.

2Н Company - Зубная паста

Ответить

Владимир Коновалов

1

Не кайф найти на таком битый пиксель

Ответить

Владимир Мокров

Владимир
1

Обидно, но вряд ли ты его с десяти метров заметишь

Ответить

Дмитрий Тамбовцев

1

Помню раньше на я.Маркете в отзывах на  телевизоры ценой 3-6млн руб. шутили: "взял в ипотеку. Всё нравится".
Этот же телевизор даже в ипотеку не взять 😄

Ответить

Alena Cheban

1

У меня даже стены под такой размер нет.

Ответить

Danila Sviridov

Alena
0

Удивительно

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Павел Гросс-Днепров

0

Через 10 лет будет стоить $10000 

Ответить

Целый Денис

Павел
0

Ну собственно, как и телевизоры с "3д", как только появились в продаже цена была почти 150-200к. А спустя буквально пару лет уже вменяемые 50к. Сейчас их можно найти даже за 15к.

Думаю с этими будет точно такая же ситуация)

Ответить

Danila Sviridov

0

Дизраптят кинотеатры

Ответить

Mr Auster

0

Сначала надо оплачивать доставку до стены, а потом уже покупать сам телевизор)
Да и подъем до кронштейна, наверное, тоже)

Ответить

Владислава Кирова

0

Это какой-то мегакинотеатр получается)) Выглядит впечатляюще)

Ответить

Амбиент Музыкантов

0

И отопление не нужно.

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Artemy

0

Ждем отзывов на сайте МВидео

Ответить

Kuper Bad

0

Клиенты есть, купят.
Какие-нибудь футболисты молодые, у которых уже контракты норм. По 20-30 лямов в год. Чтобы в инсте запостить, им ещё скидочку дадут пару сотен долларов.

Ответить
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