Разрешение 8К и вес около тонны.

1666 просмотров

LG анонсировала линейку премиальных телевизионных панелей, созданных по технологии Direct View LED. Концептуально они напоминают Samsung The Wall и Sony Crystal LED — это массивные экраны, состоящие из миллионов светодиодов и ориентированные на частных клиентов.

На выбор предлагается несколько диагоналей (от 108 до 325 дюймов) и разрешений (от FullHD до 8K), при этом, в отличие от аналогов, устройство доступно с разными разрешениями при одном размере.

Расстояние между центрами пикселей в старшей модели составляет около 0,9 мм, что соответствует нормам MicroLED, однако с учётом вышеупомянутого фактора некоторые телевизоры получили шаг пикселей в 1,2 или 1,5 мм.

[{"title":"","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"cff63626-3277-5508-8ade-9259fe25c863","width":754,"height":422,"size":114736,"type":"png","color":"151211","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"43a771d3-9057-52e1-ad22-c256285d5130","width":754,"height":582,"size":169648,"type":"png","color":"bfc1b1","hash":"","external_service":[]}}}]

Производитель заявляет, что по сравнению с LED-панелями существенно повысился коэффициент контрастности и яркости (до 1200 нит), которая автоматически подстраивается под условия комнаты.

Интересно, что LG также указывает тепловую мощность телевизоров (как в генераторах или кондиционерах), поскольку светодиоды нагреваются при работе. 325-дюймовая модель выделяет 56592 БТЕ в час или 16,5 кВт в эквиваленте.