LG представила 325-дюймовый DVLED-телевизор за $1,7 млн Статьи редакции
Разрешение 8К и вес около тонны.
LG анонсировала линейку премиальных телевизионных панелей, созданных по технологии Direct View LED. Концептуально они напоминают Samsung The Wall и Sony Crystal LED — это массивные экраны, состоящие из миллионов светодиодов и ориентированные на частных клиентов.
На выбор предлагается несколько диагоналей (от 108 до 325 дюймов) и разрешений (от FullHD до 8K), при этом, в отличие от аналогов, устройство доступно с разными разрешениями при одном размере.
Расстояние между центрами пикселей в старшей модели составляет около 0,9 мм, что соответствует нормам MicroLED, однако с учётом вышеупомянутого фактора некоторые телевизоры получили шаг пикселей в 1,2 или 1,5 мм.
Производитель заявляет, что по сравнению с LED-панелями существенно повысился коэффициент контрастности и яркости (до 1200 нит), которая автоматически подстраивается под условия комнаты.
Интересно, что LG также указывает тепловую мощность телевизоров (как в генераторах или кондиционерах), поскольку светодиоды нагреваются при работе. 325-дюймовая модель выделяет 56592 БТЕ в час или 16,5 кВт в эквиваленте.
Старшая модель весит около одной тонны, устанавливается специалистами и обслуживается в течение трёх лет. Стоимость — $1,7 млн. О появлении на рынке более доступных вариантов DVLED информации нет.
Телевизор для москвичей
Очень ждём, где оплатить ?
На Яндекс.Маркет. Только сначала подготовь статью для раздела "Приемная"
Ложусь теперь рано, правила удачи оказались просты:
чем раньше я проснусь, тем успею больше, тем длиннее станет диагональ
моей будущей плазмостены.
Чем раньше я проснусь, тем успею больше, тем длиннее станет диагональ моей плазмопанели.
Простых человеческих вещей охота, а мысли, в бред кристаллизующиеся, порядком осточертели.
Чем раньше я проснусь, тем успею больше, тем длиннее станет диагональ моей плазмопанели,
Чтобы плоть обнажённая или кусковая выглядела больше, ярче, чётче, чем она есть на самом деле.
2Н Company - Зубная паста
Не кайф найти на таком битый пиксель
Помню раньше на я.Маркете в отзывах на телевизоры ценой 3-6млн руб. шутили: "взял в ипотеку. Всё нравится".
Этот же телевизор даже в ипотеку не взять 😄
У меня даже стены под такой размер нет.
Через 10 лет будет стоить $10000
Целый Денис
Ну собственно, как и телевизоры с "3д", как только появились в продаже цена была почти 150-200к. А спустя буквально пару лет уже вменяемые 50к. Сейчас их можно найти даже за 15к.
Думаю с этими будет точно такая же ситуация)
Сначала надо оплачивать доставку до стены, а потом уже покупать сам телевизор)
Да и подъем до кронштейна, наверное, тоже)
Клиенты есть, купят.
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