Apple отключила функцию «Частный узел» в России — она позволяла скрыть IP-адрес Статьи редакции
Накануне сенаторы Совета Федерации пригрозили компании штрафами и уголовными делами за отказ в сотрудничестве.
- «Частный узел» — это новая функция в iOS 15 и macOS 12 Monterey, которая позволяет скрыть настоящий IP-адрес на разных сайтах. Она была доступна всем пользователем с платной подпиской iCloud+.
- 16 сентября «Частный узел» стал недоступен в России. Скриншоты опубликовало iPhones.ru. Проверка TJ в предрелизной iOS 15 показала, что «частный узел» можно подключить и он работает какое-то время. Но через 10 минут сервис присылает уведомление о недоступности в России.
- В июне Apple объявила, что функция не будет работать в Китае, Белоруссии, Колумбии, Египте, Казахстане, Саудовской Аравии, ЮАР, Туркменистане, Уганде и Филиппинах из-за местных законов.
- 16 сентября в Совете Федерации прошла встреча с представителями Apple и Google. Сенаторы пригрозили штрафами и уголовными делами из-за «вмешательства в дела России» и отказа удалить приложение «Умное голосование».
- 17 сентября приложение было удалено из App Store и Google Play.
Там где эта функция нужна, она не работает🤦♂️
наверное потому, что ей сразу начнут злоупотреблять в оппозиционных или преступных целях, тем самым на саму компанию Apple полетит еще больше запросов и блокировок по решению суда.
В итоге потеря хорошего рынка сбыта.
Коммерческие компании - они больше за деньги, а не за ваше право искать что-то в интернете через подставной IP
Россия вошла в список самых демократических и свободных стран! Ура Уганде и Туркменистану!
Жаль, что мы перешли в режим банановых республик.
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Зато... зато... Зато Крым наш!
Но в этом есть и плюсы, Краснодарский край заполонили сами знаете кто
Эта функция появилась в этом месяце, в IOS 15, работало только для Safari и вообще находится в бета-тестирование.
Как же раньше то мы без нее)
Ну используй VPN и CHROME, хотя нее лучше панику поднять, как сейчас 90% будет в комментах, ведь хайп лучше, чем разобраться в чем конкретно дело.
Напоминает прогибы производителей под рынок Китая и арабов – каждому региону кормим повестку, соответствующую местным ценностям, причем порой эти повестки противоречат друг другу.
Почти не офтоп: какой впн посоветуете? Устал пользоваться бесплатными.
Желательно чтоб и с расширением в хром, и с приложухой в телефоне.
Советую поднять свой сервер на AWS, там тем более на год бесплатно дают сервер. Тут на VC статья была, можно настроить его без дополнительных программ, работает со штатными в телефонах и компьютерах.
NordVPN норм, правда за другие не платил, сравнить особо не с чем
NordVPN уже заблокировали
В свое времz пользовался ZoogVPN. Есть бесплатный (там несколько серверов и ограничение по трафику 2Гб/мес) и есть платный - серверов больше и ограничений по трафику нет.
На комп приложение ставится, на телефон тоже что-то есть такое.
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"Проверка TJ в предрелизной iOS 15 показала, что «частный узел» можно подключить и он работает какое-то время. Но через 10 минут сервис присылает уведомление о недоступности в России." - да в принципе, мне бы хватило 10 минут.
«Частный узел» вообще работал? Не заметил никакой разницы на последней бете, даже привыкнуть не вышло. Хотя бы скрытие e-mail оставили, уже неплохо.
Про Телеграм бота лучше не напоминать, чтобы его тоже не снесли?
Какая милая компашка демократических режимов. Как говорила Старуха Шапокляк: если пересадить сенаторов-коллег к власти придет криминал.
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