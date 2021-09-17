19 этикеток вина, которые намного больше, чем просто этикетка

Что может быть лучше, чем этикетка для вина, чтобы рассказать историю. Я веду канал «Логотип побольше», где за более чем год собрал 19 этикеток вина, которые созданы не просто так, а имеют замечательную, порой красивую, а иногда и поразительную идею.