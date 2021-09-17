Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Рубрика развивается при поддержке
Advertisement
Техника
Маша Цепелева

Apple отключила функцию «Частный узел» в России — она позволяла скрыть IP-адрес Статьи редакции

Накануне сенаторы Совета Федерации пригрозили компании штрафами и уголовными делами за отказ в сотрудничестве.

  • «Частный узел» — это новая функция в iOS 15 и macOS 12 Monterey, которая позволяет скрыть настоящий IP-адрес на разных сайтах. Она была доступна всем пользователем с платной подпиской iCloud+.
  • 16 сентября «Частный узел» стал недоступен в России. Скриншоты опубликовало iPhones.ru. Проверка TJ в предрелизной iOS 15 показала, что «частный узел» можно подключить и он работает какое-то время. Но через 10 минут сервис присылает уведомление о недоступности в России.
  • В июне Apple объявила, что функция не будет работать в Китае, Белоруссии, Колумбии, Египте, Казахстане, Саудовской Аравии, ЮАР, Туркменистане, Уганде и Филиппинах из-за местных законов.
  • 16 сентября в Совете Федерации прошла встреча с представителями Apple и Google. Сенаторы пригрозили штрафами и уголовными делами из-за «вмешательства в дела России» и отказа удалить приложение «Умное голосование».
  • 17 сентября приложение было удалено из App Store и Google Play.

#новость #apple

2376 просмотров
29 29 комментариев
7
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","apple"], "comments": 29, "likes": 7, "favorites": 10, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 294625, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 17 Sep 2021 09:28:06 +0300", "is_special": false }
Защититесь от киберугроз
с ноутбуком HP EliteBook
Камера HP Privacy
Экран приватности HP Sure View
Сканер отпечатков пальцев
Подробнее
Подробнее
Advertisement
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
29 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Silanser

31

Там где эта функция нужна, она не работает🤦‍♂️

Ответить

Сергей Сетров

Silanser
–5

наверное потому, что ей сразу начнут злоупотреблять в оппозиционных или преступных целях, тем самым на саму компанию Apple полетит еще больше запросов и блокировок по решению суда.
В итоге потеря хорошего рынка сбыта.
Коммерческие компании - они больше за деньги, а не за ваше право искать что-то в интернете через подставной IP

Ответить

Pink Pinkus

21

Россия вошла в список самых демократических и свободных стран! Ура Уганде и Туркменистану!

Ответить

Вадим Трушин

5

Жаль, что мы перешли в режим банановых республик.

Ответить

Пространственный бас

Вадим
7

мы там уже лет 5 точно

Ответить

красивое

Вадим
2

А выходили?

Ответить

Вадим Трушин

красивое
0

Да были нотки здравомыслия

Ответить

Дмитрий Милюков

Вадим
1

Вместе с Китаем.

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Амбиент Музыкантов

7

Зато... зато... Зато Крым наш!

Ответить

Dimitry Who

Амбиент
–5

Но в этом есть и плюсы, Краснодарский край заполонили сами знаете кто

Ответить

Zoibana

Dimitry
6

Волан Де Морты?

Ответить

Рая Хачатрян

Dimitry
0

Я сейчас в Краснодарском крае и никого не вижу. Вы о ком?

Ответить

Сергей Сетров

–1

Эта функция появилась в этом месяце, в IOS 15, работало только для Safari и вообще находится в бета-тестирование.
Как же раньше то мы без нее)
Ну используй VPN и CHROME, хотя нее лучше панику поднять, как сейчас 90% будет в комментах, ведь хайп лучше, чем разобраться в чем конкретно дело.

Ответить

Кирилл Фотькин

1

Напоминает прогибы производителей под рынок Китая и арабов – каждому региону кормим повестку, соответствующую местным ценностям, причем порой эти повестки противоречат друг другу. 

Ответить

Михаил Стерлин

1

Когда ты за всё хорошее и свободы, но если это не вредит бизнесу.

Ответить

Макс Верстаппен

0

Почти не офтоп: какой впн посоветуете? Устал пользоваться бесплатными. 
Желательно чтоб и с расширением в хром, и с приложухой в телефоне.

Ответить

Михаил Филиппов

Макс
1

Советую поднять свой сервер на AWS, там тем более на год бесплатно дают сервер. Тут на VC статья была, можно настроить его без дополнительных программ, работает со штатными в телефонах и компьютерах.

Ответить

Michael Stepanov

Макс
0

NordVPN норм, правда за другие не платил, сравнить особо не с чем

Ответить

Сергей Соскин

Michael
0

NordVPN уже заблокировали

Ответить

Павел

Сергей
0

Но он всё ещё работает

Ответить

Mr Black

Макс
0

OpenVPN.

Ответить

Ilnour Safin

Макс
0

"Vpnify" для андроида пока работает. 

Ответить

Юрий

Макс
0

Windscribe 

Ответить

Victor Pomortseff

Макс
0

В свое времz пользовался ZoogVPN. Есть бесплатный (там несколько серверов и ограничение по трафику 2Гб/мес) и есть платный - серверов больше и ограничений по трафику нет.

На комп приложение ставится, на телефон тоже что-то есть такое.

Ответить

Alexey Krivonosov

Макс
0

Red Shield VPN

Ответить

Олег Пешков

0

Молодой человек, извините это не для Вас написано.

Ответить

Комментарий удален

Alex Deaf

0

"Проверка TJ в предрелизной iOS 15 показала, что «частный узел» можно подключить и он работает какое-то время. Но через 10 минут сервис присылает уведомление о недоступности в России." - да в принципе, мне бы хватило 10 минут.

Ответить

Станислав Величанский

0

«Частный узел» вообще работал? Не заметил никакой разницы на последней бете, даже привыкнуть не вышло. Хотя бы скрытие e-mail оставили, уже неплохо.
Про Телеграм бота лучше не напоминать, чтобы его тоже не снесли?

Ответить

Владислав Куликов

0

Какая милая компашка демократических режимов. Как говорила Старуха Шапокляк: если пересадить сенаторов-коллег к власти придет криминал.

Ответить

Комментарий удален

Написать комментарий...
Читать все 29 комментариев
Дизайн
Denis Misyulya
19 этикеток вина, которые намного больше, чем просто этикетка

Что может быть лучше, чем этикетка для вина, чтобы рассказать историю. Я веду канал «Логотип побольше», где за более чем год собрал 19 этикеток вина, которые созданы не просто так, а имеют замечательную, порой красивую, а иногда и поразительную идею.

17 17 комментариев
48
Устойчивые города: Москва
В Москве стартовал прием заявок на соискание премий в области охраны окружающей среды

Победителям конкурса вручат  статуэтки с символом конкурса, нагрудные знаки и удостоверения, подписанные мэром Москвы.

 фото: Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Премия разделена на два блока и предусматривает финансовое вознаграждение. Один блок – конкурс в области охраны окружающей среды – включает 8 премий. Сумма награды составляет по 200 тысяч рублей и по 100 тысяч рублей в 4-х номинациях.

1 1 комментарий
0
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Маркетинг
Маша Цепелева
Disney построил дом Винни-Пуха в английском лесу — его можно арендовать на ночь через Airbnb Статьи редакции

Ночь стоит от 7633 рублей.

Спальная зона Airbnb
55 55 комментариев
72
БКС Мир инвестиций
«Оптимальный портфель» – новая стратегия автоследования от «БКС Мир инвестиций»

«БКС Мир инвестиций» запустил новую стратегию «Оптимальный портфель» на площадке Fintarget – маркетплейсе инвестиционных стратегий.

0 Обсудить
0
Офлайн
Таня Боброва
Календарь: выходные и праздничные дни в России в 2022 году Статьи редакции

Десять дней на «новогодние каникулы» и суммарно восемь выходных на «майские».

1 1 комментарий
Торговля
Маша Цепелева
«Яндекс.Маркет» начнёт выпускать продукты и электронику под собственной маркой Статьи редакции

Товары под брендом «Кстати, на Маркете» будут продаваться только на маркетплейсе.

50 50 комментариев
14
Финансы
Делобанк
Новый 115-ФЗ: из-за чего банки могут отказать в обслуживании и как этого избежать

«Антиотмывочный» закон — 115-ФЗ вновь ужесточили. Поправки вступили в силу с 1 сентября 2021 года. Теперь банки обязаны отказывать клиентам в обслуживании, если они не пройдут обязательную процедуру идентификации. Раньше банки имели право отказать в обслуживании клиенту, не предоставившему документы, теперь это стало обязанностью.

0 Обсудить
Модульбанк
«Модульбанк» запустил сервис для анализа продаж на маркетплейсах (даже у конкурентов)

Он доступен бесплатно всем клиентам банка.

Brooke Cagle
1 1 комментарий
3
Транспорт
Маша Цепелева
Минтранс разработал новые правила проезда по платным дорогам — с ограничениями за долги и возможностью вернуть деньги Статьи редакции

Операторы будут не обязаны указывать информацию об изменении тарифов на табло и в пунктах оплаты.

21 21 комментарий
2
Техника
Маша Цепелева
Apple отключила функцию «Частный узел» в России — она позволяла скрыть IP-адрес Статьи редакции

Накануне сенаторы Совета Федерации пригрозили компании штрафами и уголовными делами за отказ в сотрудничестве.

29 29 комментариев
7
Макс
Как успешно продавать кондиционеры с минимальными затратами на рекламу

Владелица магазина кондиционеров Светлана Исюк рассказала, как полезный контент и внимание к клиентам помогают выделиться на фоне конкурентов и как виртуальный маркетолог Макс помог продать 150 акционных моделей.

6 6 комментариев
5
Больше статей
null