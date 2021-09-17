Factory Safety Service Robot способен определять людей, измерять температуру в помещении и распознавать опасные ситуации.

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Boston Dynamics и Hyundai показали нового четвероногого робота Factory Safety Service Robot, который патрулирует автомобильный завод Kia в Южной Корее. Он предназначен для обеспечения безопасности на промышленных объектах, рассказали в блоге Hyundai.

В основе Service Robot лежит четырёхногий робот Spot с искусственным интеллектом, автономной навигацией, технологиями удалённого управления и системой искусственного интеллекта. С помощью встроенного тепловизора и 3D-лидара он способен обнаруживать людей, отслеживать повышение температуры до опасных значений и риски возникновения пожара, а также определять, закрыта дверь или нет.

Service Robot — наш первый совместный проект с Boston Dynamics. Этот андроид способен обнаруживать риски и обеспечивать безопасность сотрудников на промышленных объектах. В рамках нашего партнёрства мы также продолжим создание интеллектуальных сервисов, помогающих распознавать угрозы на промышленных объектах и поддерживающих безопасные условия труда. Хюн Дон Чжин глава лаборатории робототехники Hyundai Motor Group

Благодаря Service Robot персонал на заводе может удалённо наблюдать за происходящим в промышленных зонах. При необходимости менеджеры смогут переключиться на ручное управление роботом, чтобы внимательно осмотреть нужные зоны предприятия. Другие особенности робота — способность проникать в узкие пространства, а также определять слепые зоны, которые трудно увидеть человеческим глазом.

Робот Factory Safety Service Robot во время патрулирования завода Kia Фото Hyundai Motor Group

Сейчас специалисты Hyundai исследуют эффективность и возможности Service Robot в условиях крупного предприятия. При успешном завершении эксперимента на заводах автомобильной компании появятся и другие роботы Boston Dynamics.