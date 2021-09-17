Hyundai после покупки Boston Dynamics начала использовать роботов на своём заводе вместо охранников Статьи редакции
Factory Safety Service Robot способен определять людей, измерять температуру в помещении и распознавать опасные ситуации.
Boston Dynamics и Hyundai показали нового четвероногого робота Factory Safety Service Robot, который патрулирует автомобильный завод Kia в Южной Корее. Он предназначен для обеспечения безопасности на промышленных объектах, рассказали в блоге Hyundai.
В основе Service Robot лежит четырёхногий робот Spot с искусственным интеллектом, автономной навигацией, технологиями удалённого управления и системой искусственного интеллекта. С помощью встроенного тепловизора и 3D-лидара он способен обнаруживать людей, отслеживать повышение температуры до опасных значений и риски возникновения пожара, а также определять, закрыта дверь или нет.
Благодаря Service Robot персонал на заводе может удалённо наблюдать за происходящим в промышленных зонах. При необходимости менеджеры смогут переключиться на ручное управление роботом, чтобы внимательно осмотреть нужные зоны предприятия. Другие особенности робота — способность проникать в узкие пространства, а также определять слепые зоны, которые трудно увидеть человеческим глазом.
Сейчас специалисты Hyundai исследуют эффективность и возможности Service Robot в условиях крупного предприятия. При успешном завершении эксперимента на заводах автомобильной компании появятся и другие роботы Boston Dynamics.
Hyundai официально объявила о покупке Boston Dynamics в декабре 2020 года. Тогда компанию оценили в $1,1 млрд. Спустя полгода компания закрыла сделку и приобрела 80% долю компании производителя роботов. В Hyundai планируют внедрить роботов в процессы производства компонентов, строительство и автоматизацию.
Эта штука в кроссворды могет?
А что теперь делать охранникам ?
Тоже что и всегда - делать вид будто они служба безопасности президента или специальный агент разведки
А байки травить, разгадывать кроссворды и кладовщицу за жопу хватать робособаку уже научили?
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Ну ничего нового. автоматические погрузчики уже катают не первую пятилетку на многих заводах
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