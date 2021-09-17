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Техника
TJ

Hyundai после покупки Boston Dynamics начала использовать роботов на своём заводе вместо охранников Статьи редакции

Factory Safety Service Robot способен определять людей, измерять температуру в помещении и распознавать опасные ситуации.

16 16 комментариев
1301 просмотров

Boston Dynamics и Hyundai показали нового четвероногого робота Factory Safety Service Robot, который патрулирует автомобильный завод Kia в Южной Корее. Он предназначен для обеспечения безопасности на промышленных объектах, рассказали в блоге Hyundai.

В основе Service Robot лежит четырёхногий робот Spot с искусственным интеллектом, автономной навигацией, технологиями удалённого управления и системой искусственного интеллекта. С помощью встроенного тепловизора и 3D-лидара он способен обнаруживать людей, отслеживать повышение температуры до опасных значений и риски возникновения пожара, а также определять, закрыта дверь или нет.

Service Robot — наш первый совместный проект с Boston Dynamics. Этот андроид способен обнаруживать риски и обеспечивать безопасность сотрудников на промышленных объектах. В рамках нашего партнёрства мы также продолжим создание интеллектуальных сервисов, помогающих распознавать угрозы на промышленных объектах и поддерживающих безопасные условия труда.

Хюн Дон Чжин
глава лаборатории робототехники Hyundai Motor Group

Благодаря Service Robot персонал на заводе может удалённо наблюдать за происходящим в промышленных зонах. При необходимости менеджеры смогут переключиться на ручное управление роботом, чтобы внимательно осмотреть нужные зоны предприятия. Другие особенности робота — способность проникать в узкие пространства, а также определять слепые зоны, которые трудно увидеть человеческим глазом.

Робот Factory Safety Service Robot во время патрулирования завода Kia Фото Hyundai Motor Group

Сейчас специалисты Hyundai исследуют эффективность и возможности Service Robot в условиях крупного предприятия. При успешном завершении эксперимента на заводах автомобильной компании появятся и другие роботы Boston Dynamics.

Hyundai официально объявила о покупке Boston Dynamics в декабре 2020 года. Тогда компанию оценили в $1,1 млрд. Спустя полгода компания закрыла сделку и приобрела 80% долю компании производителя роботов. В Hyundai планируют внедрить роботов в процессы производства компонентов, строительство и автоматизацию.

#новости #hyundai

16 16 комментариев
4
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16 комментариев
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Целевой колос

9

Ну вот хоть какая-то первая реальная польза от робособаки

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lakoros

Целевой
4

Был милый бесполезный пёсик, а теперь это цепной пёс режима!

Ответить

Макс Фактор

10

Эта штука в кроссворды могет?

Ответить

Израильский Кирилл

Макс
0
Ответить

Roman Antonov

1

А что теперь делать охранникам ? 

Ответить

Андрей Иванов

Roman
16

Тоже что и всегда - делать вид будто они служба безопасности президента или специальный агент разведки

Ответить

Костя Васипов

Андрей
1
Ответить

Андрей Иванов

Костя
0

здорово Бро!

Ответить

Виктор Крылов

2

Чёрное зеркало, здравствуйте

Ответить

роман алиференко

1

Будущее наступает

Ответить

Александр Мраев

0

Был уверен, что Hyundai просто технологии купил.

Ответить

Сергей Никитин

0

Не смешно.

Ответить

Вася Пражкин

0

А байки травить, разгадывать кроссворды и кладовщицу за жопу хватать робособаку уже научили?

Ответить

Илья Шишкунов

Вася
0

Скорее уборщицу тогда

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Uspn Sbz

0

dfhf

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Alex Alex Germany

0

Ну ничего нового. автоматические погрузчики уже катают не первую пятилетку на многих заводах

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