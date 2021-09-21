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Техника
DTF

Власти США запланировали включить Honor в «чёрный» список организаций Статьи редакции

Если компанию включат в список, она не сможет работать с американскими партнёрами.

  • В ноябре 2020 года Huawei продала суб-бренд Honor индустриальным партнёрам, чтобы спасти его от санкций США. Казалось, что это сработало — компания выпустила смартфоны серии 50 и Magic 3 с процессорами от Qualcomm и сервисами Google.
  • Однако правительство всё же приступило к добавлению Honor в «чёрный» список организаций (Entity List), которым запрещено работать с американскими компаниями и использовать соответствующие технологии, сообщает The Washington Post.

  • К решению причастны четыре федеральных агентства. Пентагон и Министерство энергетики проголосовали за включение в список, а Министерство торговли и Госдепартамент считают, что в этом нет необходимости. Финальное слово остаётся за президентом Джо Байденом.

  • «Мы применяем все доступные методы, в том числе экспортный контроль, чтобы сдержать попытки КНР и других стран в использовании технологий, которые могут навредить национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США», — пояснила представитель Министерства торговли Бриттани Кэплин.
  • Если судить по примеру Huawei, санкции негативно отразятся на Honor. С другой стороны, компания не ведёт бизнеса в США и не имеет подразделения по производству 5G-оборудования, поэтому они вызывают сомнения с юридической точки зрения.
  • В мае Xiaomi через суд обжаловала аналогичное решение, добившись исключения из «чёрного» списка и снятия всех финансовых ограничений.

#новость #honor

1852 просмотров
52 52 комментария
3
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52 комментария
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Andrey Andreev

А хули китайцы думали - только они могут заниматься протекционизмом?

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13
Фиктивный Аккаунт

Надо было начинать ещё после Таньанменя.

Ответить
3
Александр Якунин

ВТО и плод дЕмократии.

««Мы применяем все доступные методы, в том числе экспортный контроль, чтобы сдержать попытки КНР и других стран в использовании технологий, которые могут навредить национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США», — пояснила представитель Министерства торговли Бриттани Кэплин.» ред.

Ответить
6
Leo Uvarov

причем тут демократия и взаимоотношения между странами? 

Ответить
6
Александр Якунин

Очевидно при том, что я как бедный американец могу позволить себе honor а не 🍏 

Ответить
3
Leo Uvarov

40 процентов бедных американцев юзают Эпол

Ответить
0
Кобзон Хиггса

Бледных

Ответить
2
Вадим Осадчий

Я думал его там в подарок к сим карте раздают :с

Ответить
1
Vlad Zloy

У "бедных американцев" кроме хонора и яблока ничего не продается?

Ответить
0
Вадим Осадчий

А почему они не смогли создать левую и купить все?

Эти вей сяо бао для них все на одно лицо, имя сменил и все .. изи ред.

Ответить
0
Роман Анищенко

Вовремя я их ноутбук купил((

Ответить
3
Ярослав

не вовремя , теперь по идее их техника должна подешеветь .

Ответить
0
Александр Смирнов

Куплю за полцены

Ответить
0
Test Test

Ну а нам какое дело что они запланировали,мы вроде бы не в США живем.

Ответить
1
Александр Привалов

Да и еду не за доллары покупаем. Странно это всё. Очень странно...

Ответить
5
Leo Uvarov

Вы уверены, что не за доллары?

Так, сейчас в России доля импортного племенного материала в виде «родителей» мясных кроссов кур, из которых выводятся бройлеры, составляет 95-98%, указано в документе Минсельхоза. Племенной материал - инкубационные яйца и суточных цыплят - поставляют в Россию две транснациональные компании - немецкая "Aviagen Brands" и американская "Cobb-Vantress". 

Гримасы импортозамещения: 90% рынка курятины в…
Только для формирования племенного поголовья птицы эти компании каждый год ввозят в Россию 6 млн…
newizv.ru
Ответить
1
Test Test

это был сарказм у него такой

Ответить
4
Иосиф Путин

Сделать и поддерживать племенной материал намного сложнее, чем Айфон. Так что скорее в России появятся свои смартфоны, а лет через 100 после этого цыплята ред.

Ответить
0
Александр Смирнов

Учитывая, что етафон уже был, то ждем со дня на день появления цыплят. А потом их закономерного исчезновения.

Ответить
0
Сергей Токарев

это происходит только потому, что эти две компании - продают отличный материал для выведения

Они могут прекратить продавать - это не чипы, куриная отрасль не рухнет.  Просто курицы будут выводиться из материала похуже

вы как вообще думаете про современный рынок? Если что-то дешевле купить, чем сделать - покупайте смело, особенно если сразу есть качество.

Ответить
0
Leo Uvarov

кто-то будет более меньше кушать

Ответить
0
Test Test

мне вот посрать кого там в сша банять если честно

Ответить
–1
Bender Rodriguez

черный список это запрет на сотрудничество с американскими компаниями, а следовательно все девайсы будут без гугл сервисов, определенного железа и технологий, те по сути убьет бренд полностью

Ответить
0
Иосиф Путин

Я специально хуавей покупаю, потому что там гуглсервисов нет и ими удобно без привязки к разным аккаунтам пользоваться

Ответить
0
Yura Nabokov

да, лучше конечно HMS пользоваться, где даже у разработчиков требуют скан паспорта, а ваши данные просто сливаются китайцам

Ответить
0
Michael Smith

где даже у разработчиков требуют скан паспорта

а где у разработчиков его не требуют?
что в аппсторе что в гуглплее от разработчиков нужны полные данные

Ответить
0
Bender Rodriguez

да, но на одном тебе компания не вытянет, а для массового пользователя невозможность поставить тик-ток и инстаграм ставит крест на девайсе

Ответить
0
Александр Смирнов

Почему? Есть же великие страны, которые не идут на поводу у пендосов, неужели рынок этих стран не вытянет Хуавей/хонор? ред.

Ответить
0
Michael Smith

неужели рынок этих стран не вытянет Хуавей/хонор?

вытянут конечно, у Хуавея и так половина продаж внутри страны была, еще до первых санкций ред.

Ответить
0
Александр Смирнов

Ну и нет проблем значит.

Ответить
0
Michael Smith

Они там недавно еще завод с ARM процессорами отжали )

Ограбление века: у компании Arm увели китайское…
На днях произошло беспрецедентное в истории IT событие — подразделение Arm China формально…
3dnews.ru
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0
Bender Rodriguez

вытянет только в китае, где собственный интернет со своими маркетами и прочим, а для нашего пользователя, если нет инсты, ватсапа и ютуба, то девайс бесполезен

да даже я бы себе не взял девайс, хотя я прекрасно понимаю что его можно перешить и ставить апки на прямую через другие сервисы, только зачем мне это, если у конкурентов это все делается в один клик из коробки

Ответить
0
feiry fairy

Никогда такого небыло и вот опять. Свободный рыночек, конкуренция, ага.

Ответить
2
Годовой хичхакер

Я считаю, что правильно все рассудила невидимая рука рынка!
И считаю недопустимым совковые методы плановой экономики и запретов!

Ой...

Ответить
1
Александр Смирнов

Ну так зачем со спецслужбами сотрудничать, если хочется в чистый рынок? Захотели заодно пошпионить - получили ассимметричный бан.

Ответить
0
Red Boy

А почему тогда айфоны в Китае делают, вдруг китайцы и там навредят?)

Ответить
1
Александр Смирнов

Вот когда навредят, тогда и прижмут по этому направлению, Китайца прекрасно понимает, что главный еще пока запад, поэтому берега видит.

Ответить
0
Екатерина Реднекова

Даже не думала что по мне ударит эта ситуация но давече внезапно понадобилось обновить китайца редми нот и очень хотелось уйти с упоротой мью где единая качель громкости на звонки и уведомления, и выяснилось что единственный приличный  камерофон без мью и с ips экраном это хонор, но в нем нет гугла. Обидно. 

Ответить
0
Дмитрий xXx

Хз, хожу уже 3,5 года с Honor 9 - ничего не нужно более, т.к. закрывает все хотелки и с сервисами Google.

Ответить
0
Фиктивный Аккаунт

и с сервисами Google.

Not for long 

Ответить
2
Evgeniy Gostkov

На новых honor нету гугл сервисов.

Ответить
1
Вадим Осадчий

А в чем проблема руками засунуть?

Ответить
0
serg qweqwe

https://icona.neocities.org/post52.html 

Читайте, может быть поймете что-нибудь

China at the end?
China at the end?
icona.neocities.org
Ответить
0
Фиктивный Аккаунт

Там какой-то обрубок статьи.

Ответить
1
Фиктивный Аккаунт

Давить гадину в зародыше!

Может хоть так коммунякам дойдёт. Американцам надо исправлять ошибки е*анутого Киссинджера.  ред.

Ответить
–5
Rodeus

Сколько негативных эмоций, и ноль каких-либо фактов. Ошибки какие-то, а какие непонятно. Похоже на работу генеративной сети с активированным блоком хейта и накала дискуссии.

Ответить
1
Александр Якунин

Тут другим попахивает, так они могут решить что вы пукаете много , воздух портите, мешаете свещеноц расе и их обзору жизни

Ответить
0
Александр Смирнов

Это когда пенс возраст повысили?

Ответить
1
Исходный якорь

Как они надоели 🤦‍♂️

Ответить
0
Михаил Б

Ждем новые компании после реструктуризации: Magicbook, MagicWatch, Earbuds, 10, 30 и т.д.

Ответить
0
Олег Asti

Пусть вообще все китайские компании забанят, а то получается что китайским компаниям можно в международный рынок, а иностранным компаниям в китайский рынок нельзя.

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0
Эмилия Теплова

Они там на курсах акций зарабатывают?

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0
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