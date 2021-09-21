Власти США запланировали включить Honor в «чёрный» список организаций Статьи редакции
Если компанию включат в список, она не сможет работать с американскими партнёрами.
- В ноябре 2020 года Huawei продала суб-бренд Honor индустриальным партнёрам, чтобы спасти его от санкций США. Казалось, что это сработало — компания выпустила смартфоны серии 50 и Magic 3 с процессорами от Qualcomm и сервисами Google.
- Однако правительство всё же приступило к добавлению Honor в «чёрный» список организаций (Entity List), которым запрещено работать с американскими компаниями и использовать соответствующие технологии, сообщает The Washington Post.
К решению причастны четыре федеральных агентства. Пентагон и Министерство энергетики проголосовали за включение в список, а Министерство торговли и Госдепартамент считают, что в этом нет необходимости. Финальное слово остаётся за президентом Джо Байденом.
- «Мы применяем все доступные методы, в том числе экспортный контроль, чтобы сдержать попытки КНР и других стран в использовании технологий, которые могут навредить национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США», — пояснила представитель Министерства торговли Бриттани Кэплин.
- Если судить по примеру Huawei, санкции негативно отразятся на Honor. С другой стороны, компания не ведёт бизнеса в США и не имеет подразделения по производству 5G-оборудования, поэтому они вызывают сомнения с юридической точки зрения.
- В мае Xiaomi через суд обжаловала аналогичное решение, добившись исключения из «чёрного» списка и снятия всех финансовых ограничений.
ВТО и плод дЕмократии.
««Мы применяем все доступные методы, в том числе экспортный контроль, чтобы сдержать попытки КНР и других стран в использовании технологий, которые могут навредить национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США», — пояснила представитель Министерства торговли Бриттани Кэплин.» ред.
Вы уверены, что не за доллары?
Так, сейчас в России доля импортного племенного материала в виде «родителей» мясных кроссов кур, из которых выводятся бройлеры, составляет 95-98%, указано в документе Минсельхоза. Племенной материал - инкубационные яйца и суточных цыплят - поставляют в Россию две транснациональные компании - немецкая "Aviagen Brands" и американская "Cobb-Vantress".
это происходит только потому, что эти две компании - продают отличный материал для выведения
Они могут прекратить продавать - это не чипы, куриная отрасль не рухнет. Просто курицы будут выводиться из материала похуже
вы как вообще думаете про современный рынок? Если что-то дешевле купить, чем сделать - покупайте смело, особенно если сразу есть качество.
Они там недавно еще завод с ARM процессорами отжали )
вытянет только в китае, где собственный интернет со своими маркетами и прочим, а для нашего пользователя, если нет инсты, ватсапа и ютуба, то девайс бесполезен
да даже я бы себе не взял девайс, хотя я прекрасно понимаю что его можно перешить и ставить апки на прямую через другие сервисы, только зачем мне это, если у конкурентов это все делается в один клик из коробки
Даже не думала что по мне ударит эта ситуация но давече внезапно понадобилось обновить китайца редми нот и очень хотелось уйти с упоротой мью где единая качель громкости на звонки и уведомления, и выяснилось что единственный приличный камерофон без мью и с ips экраном это хонор, но в нем нет гугла. Обидно.
https://icona.neocities.org/post52.html
Читайте, может быть поймете что-нибудь
Увидеть этих птиц в естественной природе достаточно сложно. Небольшие птицы имеют неяркий окрас и предпочитают селиться около водоемов в густых зарослях сирени или ивняка. Поэтому специалистам приходится проводить подсчеты пернатых по голосам, выбирая подходящий для этого сезон.
Студия Чижова рассказывает, как правильно обрабатывать заявки в социальных сетях и повышать конверсию в продажу.
В этот раз наша традиционная подборка посвящена мероприятиям. Во-первых, наши спикеры отлично выступили на PyCon и RnDTechConf, а во-вторых, мы провели свой первый Evrone Fest. Подробности ниже.
Начнем с очевидного: бизнес — это всегда практикум. Научить ему на лекциях и курсах сложно. Это понимают и опытные, и новички, и даже наемные работники. Тогда откуда такой спрос на обучающие программы со стороны бизнеса? Мы углубились в вопрос и нашли ответы. Выводы оказались неожиданными: образовательные программы, интерактивы, презентации…
Изменились и цвета — компания выбрала другие оттенки зелёного.
Чтобы избежать проблем с конфиденциальностью, компания разрабатывает алгоритмы, которые не будут отправлять данные на сервера Apple.
Участники корпоративной секции тренировались все лето: сначала на тренажерах, потом на открытой воде. Большая финальная гонка расставила точки над i.
The Generalist разбирает бизнес с «вечными темами», на который приходится треть всей выручки Гарвардской бизнес школы.
В 2021 году сумма биткоинов, к которым пользователи потеряли доступ, достигла $160 млрд. Программисты Крис и Чарли Бруксы считают, что 2,5% из них ещё можно вернуть. О том, чего они ждут от клиентов и как гарантируют безопасность, — в пересказе HypeBeast.
Любой бизнес в Instagram может автоматизировать продажи и работу с аудиторией. Быстро, безопасно, эффективно и значительно дешевле, чем обошлись бы услуги SMM-щиков или студентов, отвечающих в директ и на комментарии. Однако в российском маркетинге эта новость прозвучала как-то очень тихо. Разбираемся, почему вы должны остановиться и задуматься о…
11 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон, усиливший защиту прав физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами.