Европейский регулятор больше десяти лет добивается от производителей единого стандарта зарядных устройств — и небезуспешно. Но Apple опять может воспользоваться лазейкой.

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Что предложила Еврокомиссия

23 сентября Еврокомиссия представила законопроект о едином разъёме для зарядного устройства смартфонов и планшетов — им выбрали USB-C. Так регулятор хочет сократить количество электронных отходов и сделать покупку устройств удобнее для пользователей. По его проекту:

Производители должны будут сделать порт USB-C единым для всех смартфонов, планшетов, цифровых фотоаппаратов, наушников, гарнитур, портативных колонок и игровых приставок.

Принять единый стандарт быстрой зарядки и не занижать искусственно скорость при зарядке устройства другого производителя.



Позволить пользователям выбирать: покупка устройства вместе с зарядным устройством или без него. Сами кабели для зарядки будут и дальше продаваться вместе с устройством.



Информировать потребителей о мощности зарядного устройства и сообщать, поддерживает ли оно быструю зарядку.



Выбор устройств, которые затронут изменения, в ЕК объяснили их широкой распространённостью. Фитнес-браслеты, «умные» часы и наушники-вкладыши не рассматривались по «техническим причинам».

Регулятор также не стал устанавливать технических требований к беспроводной зарядке — производители по-прежнему смогут их делать по своему выбору. Предложение касается только совместимости устройства с одним концом кабеля зарядки. Каким должен быть блок питания, регулятор должен решить до конца 2021 года.

Благодаря нашему предложению европейские потребители смогут использовать одно зарядное устройство для всей портативной электроники — это важный шаг к повышению удобства и сокращению отходов.

Тьерри Бретон комиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС

Когда изменения вступят в силу

Предложение Еврокомиссии должны принять Европейский парламент и Совет стран ЕС. Если они его согласуют, у производителей будет два года на то, чтобы переоборудовать производство для соответствия новым правилам.

В начале 2020 года Европарламент уже выступал за разработку правил о едином зарядном устройстве. Это указывает на его поддержку законопроекта, отмечает The Verge.

Как пишет BBC, депутаты Европарламента и сами страны могут предложить свои поправки, которые должен утвердить ЕС. Регулятор рассчитывает, что это произойдёт в 2022 году, после чего у стран обычно есть два года на внесение изменений в национальные законодательства.

Тьерри Бретон Пресс-служба ЕК

Изменения затронут Apple

В 2009 году на рынке было более 30 видов зарядных устройств, сейчас большинство производителей поддерживает три. Сократить их количество удалось в том числе благодаря давлению ЕС.

Тогда Apple, Samsung, Huawei, Nokia и ещё десять компаний подписали первый меморандум, который предписывал использовать micro-USB в телефонах, выпускаемых после 2011 года. Однако, воспользовавшись неточностями в формулировке документа, Apple ограничилась выпуском переходника с Lightning на micro-USB.

Как писало Reuters, половина всех зарядных устройств, проданных с мобильными телефонами в Европе в 2018 году, поддерживали разъём USB micro-B, 29% — USB-C и 21% — Lightning.

Если требования ЕК вступят в силу, Apple будет вынуждена перейти на USB-C в iPhone или совсем отказаться от проводной зарядки, отмечает The Verge.

Инсайдер Минг-Чи Куо в 2019 году предполагал, что в случае отказа от Lightning Apple сразу перейдёт на беспроводную зарядку. При этом компания сначала избавится от Lightning в топовых моделях iPhone, говорил он.

Tom Warren @tomwarren it's worth noting that the EU's proposals only cover wired chargers, and not wireless ones. Apple could move to an iPhone without ports, as has long been rumored, and I don't *think* they'll be forced to implement USB-C on top «Стоит отметить, что предложения ЕС касаются только проводных зарядных устройств, а не беспроводных. Apple может перейти на iPhone без портов, и такие слухи давно ходят. Я не думаю, что компания будет вынуждена внедрять USB-C»

Сама Apple заявила Reuters, что не согласна с предложениями ЕК: «Мы по-прежнему считаем, что строгое регулирование, которое предусматривает только один тип разъёма, сдерживает инновации, а не поощряет их». Тьерри Бретон в ответ заявил, что компании постоянно критикуют ЕК за сдерживание инноваций, но всё делается для улучшения жизни потребителей.