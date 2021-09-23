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Техника
Таня Боброва

В Европе могут ввести единый разъём для зарядок смартфонов: что изменится и кого затронет Статьи редакции

Европейский регулятор больше десяти лет добивается от производителей единого стандарта зарядных устройств — и небезуспешно. Но Apple опять может воспользоваться лазейкой.

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Что предложила Еврокомиссия

23 сентября Еврокомиссия представила законопроект о едином разъёме для зарядного устройства смартфонов и планшетов — им выбрали USB-C. Так регулятор хочет сократить количество электронных отходов и сделать покупку устройств удобнее для пользователей. По его проекту:

  • Производители должны будут сделать порт USB-C единым для всех смартфонов, планшетов, цифровых фотоаппаратов, наушников, гарнитур, портативных колонок и игровых приставок.
  • Принять единый стандарт быстрой зарядки и не занижать искусственно скорость при зарядке устройства другого производителя.
  • Позволить пользователям выбирать: покупка устройства вместе с зарядным устройством или без него. Сами кабели для зарядки будут и дальше продаваться вместе с устройством.
  • Информировать потребителей о мощности зарядного устройства и сообщать, поддерживает ли оно быструю зарядку.

Выбор устройств, которые затронут изменения, в ЕК объяснили их широкой распространённостью. Фитнес-браслеты, «умные» часы и наушники-вкладыши не рассматривались по «техническим причинам».

Регулятор также не стал устанавливать технических требований к беспроводной зарядке — производители по-прежнему смогут их делать по своему выбору. Предложение касается только совместимости устройства с одним концом кабеля зарядки. Каким должен быть блок питания, регулятор должен решить до конца 2021 года.

Благодаря нашему предложению европейские потребители смогут использовать одно зарядное устройство для всей портативной электроники — это важный шаг к повышению удобства и сокращению отходов.

Тьерри Бретон
комиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС

Когда изменения вступят в силу

Предложение Еврокомиссии должны принять Европейский парламент и Совет стран ЕС. Если они его согласуют, у производителей будет два года на то, чтобы переоборудовать производство для соответствия новым правилам.

В начале 2020 года Европарламент уже выступал за разработку правил о едином зарядном устройстве. Это указывает на его поддержку законопроекта, отмечает The Verge.

Как пишет BBC, депутаты Европарламента и сами страны могут предложить свои поправки, которые должен утвердить ЕС. Регулятор рассчитывает, что это произойдёт в 2022 году, после чего у стран обычно есть два года на внесение изменений в национальные законодательства.

Тьерри Бретон Пресс-служба ЕК

Изменения затронут Apple

В 2009 году на рынке было более 30 видов зарядных устройств, сейчас большинство производителей поддерживает три. Сократить их количество удалось в том числе благодаря давлению ЕС.

Тогда Apple, Samsung, Huawei, Nokia и ещё десять компаний подписали первый меморандум, который предписывал использовать micro-USB в телефонах, выпускаемых после 2011 года. Однако, воспользовавшись неточностями в формулировке документа, Apple ограничилась выпуском переходника с Lightning на micro-USB.

Как писало Reuters, половина всех зарядных устройств, проданных с мобильными телефонами в Европе в 2018 году, поддерживали разъём USB micro-B, 29% — USB-C и 21% — Lightning.

Если требования ЕК вступят в силу, Apple будет вынуждена перейти на USB-C в iPhone или совсем отказаться от проводной зарядки, отмечает The Verge.

Инсайдер Минг-Чи Куо в 2019 году предполагал, что в случае отказа от Lightning Apple сразу перейдёт на беспроводную зарядку. При этом компания сначала избавится от Lightning в топовых моделях iPhone, говорил он.

Tom Warren @tomwarren
it's worth noting that the EU's proposals only cover wired chargers, and not wireless ones. Apple could move to an iPhone without ports, as has long been rumored, and I don't *think* they'll be forced to implement USB-C on top
«Стоит отметить, что предложения ЕС касаются только проводных зарядных устройств, а не беспроводных. Apple может перейти на iPhone без портов, и такие слухи давно ходят. Я не думаю, что компания будет вынуждена внедрять USB-C»

Сама Apple заявила Reuters, что не согласна с предложениями ЕК: «Мы по-прежнему считаем, что строгое регулирование, которое предусматривает только один тип разъёма, сдерживает инновации, а не поощряет их». Тьерри Бретон в ответ заявил, что компании постоянно критикуют ЕК за сдерживание инноваций, но всё делается для улучшения жизни потребителей.

При этом производители уже начали отказываться от продажи зарядных устройств в комплекте. В 2020 году Apple убрала адаптер питания и наушники из коробок iPhone XR, iPhone 11 и iPhone SE, также поступила Xiaomi с Mi 11. В начале 2021 года адаптер питания из комплектов S21 убрала Samsung.

#ес #apple

7 7 комментариев
3
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7 комментариев
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Vladimir Medvedev

Apple конечно эталон корпоративного лицемерия. Есть ли хоть один человек, который верит их высказываниям про защиту экологии?

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3
Василий Шевкунов

Apple просто уберет разъем и всё.

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2
Илья Коваленко

тогда придётся покупать два айфона, с фул синхронизацией, один до обеда, второй после 

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3
3216q114

А может кто-то нормально объяснить почему айфон не может прейти на тайп-с, если макубук и с недавних пор айпод смогли ?
Почему все пишут что они откажутся, но не прейдут на тайп-с ?

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2
Максим Ерохин

Ну денежек хотят все. В том числе и аппле на лицензирование аксессуаров

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0
Andy Ch

Есть предположение, что это связано с лицензированием MFI. То же самое на базе открытого стандарта может быть чисто юридически затруднительно. 

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0
andr oid

Apple, не сдавайся.

Разрешить только один тип разъёма - поставить крест на дальнейшем развитии.

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