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Техника
TJ

ЕС представит законопроект об едином разъёме для зарядного устройства смартфонов и планшетов — Reuters Статьи редакции

Принятие проекта сильнее всего повлияет на компанию Apple, которая оснащает устройства собственным разъёмом.

Еврокомиссия 23 сентября представит законопроект, который обязывает производителей устанавливать на все мобильные телефоны, планшеты и наушники одинаковый порт для зарядки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В ЕС считают, что решение будет безопаснее для экологии и удобнее для пользователей. Там также предлагают продавать зарядные устройства отдельно от гаджетов.

Агентство отмечает, что нововведение сильнее всего скажется на компании Apple: она ставит собственный разъём Lightning, когда большинство других производителей оснащает свои устройства USB micro-B или USB-C. Apple выступает против инициативы ЕС. В компании считают, что она тормозит инновации, создаёт массу электронных отходов и будет раздражать потребителей.

Евросоюз пытается ввести единый разъём для зарядного устройства с 2009 года. Тогда на рынке было более 30 разновидностей, отмечает «Би-би-си». В связи с инициативой Союза Apple, Samsung, Huawei и Nokia подписали меморандум, предписывающий использовать microUSB в телефонах, выпускаемых после 2011 года.

Однако, воспользовавшись неточностями в формулировке документа, Apple ограничилась только выпуском переходника с Lightning на microUSB.

#новости

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64 64 комментария
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64 комментария
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Никита Алфимов

Действительно, usb 3.2 который почти что thunderbolt и умеет делать вообще все тормозит развитие, а богоподобный лайтнинг не тормозит, который не менялся с какого года? 2009?

Ответить
27
Sergey Nikolaevich Gerasimov

Лайтнинг разработан под архитектуру iPhone и является безопасным во влажной среде и в воде… я чёт сомневаюсь, что type-c можно компактно разместить в iphone и он является герметичным разъёмом.
Его коннекторы расположены по центру, а у Лайтнинг по краям разъёма.

Нужно хоть немного мыслить за масштабами статьи, своей неприязни к iphone и темы про «у эппл все своё надо покупать» 🤦🏻‍♂️

Имею 3 провода лайтнинг и проблем не имею, так-как всегда есть с собой провод, да и заряда почти всегда на 9-12 часов хватает.

Неудобств по передаче данных тоже не имею, у iphone есть Airdrop работающий на BT и wi-if, способный передавать контент с огромной скоростью

Ответить
–2
Igor Chimbur

 я чёт сомневаюсь, что type-c можно компактно разместить в iphone и он является герметичным разъёмом

Телефоны с влагозащитой и type-c вышли из чата. Типичный фанат Apple.
 Нужно хоть немного мыслить за масштабами статьи, своей неприязни к iphone

Нужно хоть немного мыслить за масштабами статьи, своего обожания iPhone
 Имею 3 провода лайтнинг и проблем не имею

Имею 3 провода Type-C и проблем не имею

Ответить
13
Draglodrunchik

если вы не имеете проблем, не значит что их нет. Не у всех передача файлов ограничивается мегабайтами. Не сложно проверить, начиная с каких размеров видео файла Аирдроп (как бы удобен он не был) начинает захлебываться и становится бесполезным. Если лайтнинг такой удачный в плане надежности, что мешало апл хотя бы доработать его до скоростей usb 3.0 в 2021?

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2
vbNoName

Очередной безмозглый яблокофапальщик

Ответить
–3
Павел

Неудобств по передаче данных тоже не имею, у iphone есть Airdrop работающий на BT и wi-if, способный передавать контент с огромной скоростью

Недавно замерял эту "огромную" скорость: в среднем 10 ГБ за 7 минут. Для небольших файлов подойдёт, а вот для больших хотелось бы USB 3.0.

Ответить
0
Никита Алфимов

Влагазищита измеряется не портами, а компоноакой устройств, привет всем sony начиная с z серии (2011 год вроде(, где у тебя влагозашиьа и микро usb.
Я таскаю 1 кабель с собой и один дома, больше мне не нужно и это я использую для всех устройств которые тасаю. Лайтнинг это старая мера, которая должна была лочить возможность хард верно взламывать айфоны, как можно заметить, не помогло. Вторая причина, это патенты и роялти.

Ответить
0
El Negro

При том что lightning только у Apple

Ответить
4
Магомед Шереметьев

Не нравится - не покупайте

Ответить
2
Alexander Klimanskiy

При этом на макбуках type-c, но это же другое, понимать надо!

Ответить
14
ϏϙηαϟϮ

На iPadах так-то тоже type c

Ответить
6
Владислав Пасека

Они плавно переходят, понимают, что неизбежно. Будет и в айфонах, может даже уже в следующем году с учётом этого закона.

Ответить
2
Влад Борщ

В компании apple считают, что она тормозит инновации, создаёт массу электронных отходов и будет раздражать потребителей.

Однако потребителей никто и не спрашивал, но за них решили? Всех наоборот раздражает Lightning)) А так будет единый порт у всего. От этого выигрывают все, кроме Apple) Отмазки как у правительства РФ - "Но мы же для людей стараемся".

Ответить
12
Lightning1707

Снова пошли сказки у Яблока из разряда "заботы об окружающей среде" и что прогресс замедлится. Кук и ко. свалят на всё что угодно, придумают любую отмазку, но только никогда не признают себя очень жадными и алчными людишками.

Ответить
4
Алексей Мальцев

На фоне новостей о выборах сначала не дошло, при чём тут партия Яблоко

Ответить
2
Высокий чувак

Версия с тайпси дороже на 100$
Так мы боремся с загрязнением окружающей среды.

Ответить
6
Для закладок

Можно не покупать, просто берешь и не покупаешь

Ответить
7
Pavel Ivanov

Так мы боремся с загрязнением окружающей среды.

Мы ни с чем не боремся – мы комментаторы на VC. Ваня, давай станем честными хотя бы перед собой)) ред.

Ответить
3
Alexander Ivanov
Ответить
0
Maxim Bityukov

В том году эпл перестала класть блоки зарядок аргументируя, что это поможет экологии. Ситуация следующая.
У меня и супруги айфон 7 с комплектными блоками зарядки.
Мы покупаем айфоны 12. В комплекте лайтнинг на юсб ц! Сцука, нам пришлось докупать 2 новых блока зарядки. Вот такая вот забота об экологии.

Ответить
1
Igor Chimbur

 нам пришлось докупать 2 новых блока зарядки

Ну вот, покормили компанию, молодцы. Экология то тут не причем, это было ясно изначально.

Ответить
6
Sergey Nikolaevich Gerasimov

Айфоны начиная с 12, нужно заряжать блоком 20Вт, он стоит в районе $50, только с ним работает быстрая зарядка за 30 минут, а стоит он дорого, поэтому, его наличие в коробке, удорожает устройство.

Apple дала возможность выбирать вам, какой блок Купить и какой комплект зарядки собирать, ведь есть еще Меджик - беспроводная зарядка и ещё куча всего. Включая кстати сертифицированные аналоги.

Тот блок что был раньше (5Вт), мой XS max заряжает вечность, поэтому в заряжаю его от макбука и только от макбука. А в машине от встроенного usb, который иногда только поддерживает заряд, если использовать яркость 100% и навигатор. Но толком не заряжает или медленно.

Ответить
–4
Владислав Пасека

Зарядка на 20вт стоит копейки с учётом массового производства. Мантра про мифическое удорожание, особая лапша на уши для идиотов.

50$ это наценка раз в 5, очень удобно для apple. ред.

Ответить
8
andr oid

А меня лично бесит USB-C.
Его хрен засунешь, а уж если защёлкнулся, то хрен его потом вытащишь.

Пара таких «выниманий» и разъём раздраконен ((

Ответить
0
Андрей Охота

Вот полностью поддерживаю.
Лайтнинг уже второй год без замены пользую, а type C - через полгода на замену. Как в 2007 вернулся, когда гнездо зарядки менял в телефоне. Убожество

Ответить
1
andr oid

Да, где-то читал что у lightning износостойкость контактной площадки выше, и он в долгосрок надёжнее.

Ответить
4
Sergey Nikolaevich Gerasimov

Факт, так и есть
Ещё он компактнее в корпусе iphone

Ответить
3
andr oid

В айпэде мы его уже потеряли ((

Ответить
2
Алексей Королёв

Может быть дело не в разъеме а в пользователе? Сдуру можно и..... Сломать.
Два телефона на тайпси. Одному три года второму год (мейзу и хуавей). Ваааще никаких проблем нет. Заходит все так же плотненько как и поначалу (не считая притирки первого месяца, где прям вообще было все четко. Но не так как ты описал что типа хрен выстегнешь. Все нормально).
Короче, тебе нужен молоток и наковальня. Выпрямлять руки будешь.

Ответить
0
andr oid

Поверь, я очень аккуратный.
Настолько, что у меня ни разу в жизни эппловские шнурки не ломались, все работают. Вот какой аккуратный.

Зря ты меня обидел ((( ред.

Ответить
2
Алексей Королёв

Сорян, не тебе((
Виси чето глючит, отвечал на коммент выше.

UPD: так я и не тебе написал тот ответ. Не понял тогда почему ты триггернулся. ред.

Ответить
1
andr oid

А вижу, сорян ))
Держи лайк 👍🏼  ред.

Ответить
1
Алексей Королёв

😆👍

Ответить
1
Владислав Пасека

Лайтинг более практичный с точки зрения конструкции. Были даже где-то обзоры на это. Но он к сожалению навсегда умрет тк уже type-c занял всю нишу

Ответить
2
Alexander Klimanskiy

Лайтинг умрёт из за жадности Эпла

Ответить
4
Daniyar Karimov

могли бы возглавить волну и разрешить всем юзать лайтинг

Ответить
1
Anton Poletayev

Используй магнитный разъем и твои волосы будут шелковистыми

Ответить
2
andr oid

В аймаке такого нет ((

Ответить
0
Артем Павлючук

Он про другое:

Ответить
0
Для закладок

У меня все нормально с этим, у тебя какой то странный тайп си

Ответить
1
andr oid

Шнур от внешнего харда WD.
Боюсь лишний раз вынимать его из мака, невероятно сильно защелкивается.

Ответить
0
Для закладок

Либо это знаменитое качество эпол, либо ты

Ответить
0
Igor Chimbur

2 года с OnePlus, почти 3 года с Pixel. С разъемами всё в порядке.

Ответить
0
Sergey Ontime

Об едином?
О едином - пишется. Первый звук Й краткое согласный. Йедином.

Не благодарите, журналисты)

Ответить
2
Юрий Белоножкин

Посмотрите, кто запостил новость, и не расстраивайтесь)

Ответить
0
Юрий Белоножкин

В Apple: «мы и так собирались менять везде всё на usbc, а тут ещё и в стандартизацию сыграем»

Ответить
1
Прямой угол

Главная проблема таких законов, что пока они договорятся и согласуют, выбранный разъем уже потеряет актуальность.

Ответить
1
Philip Poteryahin

Госзарядка

Ответить
1
Pavel Zhivulin

А у Apple какие то айпады есть Type-C?

Ответить
0
Евгений Круглов

Air 4,например
Mini 13

Ответить
1
Pavel Zhivulin

Думаю дело как всегда в жадности 
MFI сертификация сколько стоит?

Ответить
1
Илья Шишкунов

Ну такое, очень сомнительная инициатива, которая будет иметь непонятные перспективы в будущем 

Ответить
0
Владислав Пасека

Какие? Все и так уже перешли на С ред.

Ответить
0
Магомед Шереметьев

Ну раз перешли, зачем закон тогда пилить?

Ответить
2
Sergey Nikolaevich Gerasimov

Никто не перешёл, говорите за себя. Пользуюсь Лайтнинг и проблем не знаю.

Не целевая аудитория Apple ноет и поэтому пилят закон.
Потребителю Apple важна компактность и надежность и плевать, есть там в комплекте блок или нет.

Ответить
2
Владислав Пасека

Я про рынок в целом, и не только про телефоны. А ты про себя и свой айфон.

Ответить
0
Michael Pupkin

>Потребителю Apple важна компактность и надежность и плевать, есть там в комплекте блок или нет.

Пишите за себя.

Даже эпл перешёл со всей линейкой продуктов, кроме айфонов. Про компактность не аргумент - другие ведь могут делать компактные телефоны с type c.

А что теперь делать владельцам нескольких эпл девайсов с двумя разными проводами?

Ответить
0
Максим Федоров

такие, что возможно найдется более удобная и быстрая зарядка, но мы не узнаем — тк надо пользоваться USB-C

Ответить
0
Относительный микроскоп

После этих слов в apple кампусе  начался сущий кошмар

Ответить
0
Tonny Bahama

"ОБ разъёме"?

Серьёзно?

Редачь быстрее!

Ответить
0
Илья Малофеев

О, Боги, неужели это наконец случится?

Ответить
0
Sam Esq

Правильная инициатива. Подняла вопрос Европа, а польза для всей планеты.

Ответить
0
Pavel Pavel

А как же deversity?

Ответить
0
Андрей Мильнер

«об едином» это сильно

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0
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