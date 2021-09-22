Принятие проекта сильнее всего повлияет на компанию Apple, которая оснащает устройства собственным разъёмом.

Еврокомиссия 23 сентября представит законопроект, который обязывает производителей устанавливать на все мобильные телефоны, планшеты и наушники одинаковый порт для зарядки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В ЕС считают, что решение будет безопаснее для экологии и удобнее для пользователей. Там также предлагают продавать зарядные устройства отдельно от гаджетов.

Агентство отмечает, что нововведение сильнее всего скажется на компании Apple: она ставит собственный разъём Lightning, когда большинство других производителей оснащает свои устройства USB micro-B или USB-C. Apple выступает против инициативы ЕС. В компании считают, что она тормозит инновации, создаёт массу электронных отходов и будет раздражать потребителей.

Евросоюз пытается ввести единый разъём для зарядного устройства с 2009 года. Тогда на рынке было более 30 разновидностей, отмечает «Би-би-си». В связи с инициативой Союза Apple, Samsung, Huawei и Nokia подписали меморандум, предписывающий использовать microUSB в телефонах, выпускаемых после 2011 года.

Однако, воспользовавшись неточностями в формулировке документа, Apple ограничилась только выпуском переходника с Lightning на microUSB.