ЕС представит законопроект об едином разъёме для зарядного устройства смартфонов и планшетов — Reuters Статьи редакции
Принятие проекта сильнее всего повлияет на компанию Apple, которая оснащает устройства собственным разъёмом.
Еврокомиссия 23 сентября представит законопроект, который обязывает производителей устанавливать на все мобильные телефоны, планшеты и наушники одинаковый порт для зарядки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
В ЕС считают, что решение будет безопаснее для экологии и удобнее для пользователей. Там также предлагают продавать зарядные устройства отдельно от гаджетов.
Агентство отмечает, что нововведение сильнее всего скажется на компании Apple: она ставит собственный разъём Lightning, когда большинство других производителей оснащает свои устройства USB micro-B или USB-C. Apple выступает против инициативы ЕС. В компании считают, что она тормозит инновации, создаёт массу электронных отходов и будет раздражать потребителей.
Евросоюз пытается ввести единый разъём для зарядного устройства с 2009 года. Тогда на рынке было более 30 разновидностей, отмечает «Би-би-си». В связи с инициативой Союза Apple, Samsung, Huawei и Nokia подписали меморандум, предписывающий использовать microUSB в телефонах, выпускаемых после 2011 года.
Однако, воспользовавшись неточностями в формулировке документа, Apple ограничилась только выпуском переходника с Lightning на microUSB.
Лайтнинг разработан под архитектуру iPhone и является безопасным во влажной среде и в воде… я чёт сомневаюсь, что type-c можно компактно разместить в iphone и он является герметичным разъёмом.
Его коннекторы расположены по центру, а у Лайтнинг по краям разъёма.
Нужно хоть немного мыслить за масштабами статьи, своей неприязни к iphone и темы про «у эппл все своё надо покупать» 🤦🏻♂️
Имею 3 провода лайтнинг и проблем не имею, так-как всегда есть с собой провод, да и заряда почти всегда на 9-12 часов хватает.
Неудобств по передаче данных тоже не имею, у iphone есть Airdrop работающий на BT и wi-if, способный передавать контент с огромной скоростью
я чёт сомневаюсь, что type-c можно компактно разместить в iphone и он является герметичным разъёмом
Телефоны с влагозащитой и type-c вышли из чата. Типичный фанат Apple.
Нужно хоть немного мыслить за масштабами статьи, своей неприязни к iphone
Нужно хоть немного мыслить за масштабами статьи, своего обожания iPhone
Имею 3 провода лайтнинг и проблем не имею
Имею 3 провода Type-C и проблем не имею
если вы не имеете проблем, не значит что их нет. Не у всех передача файлов ограничивается мегабайтами. Не сложно проверить, начиная с каких размеров видео файла Аирдроп (как бы удобен он не был) начинает захлебываться и становится бесполезным. Если лайтнинг такой удачный в плане надежности, что мешало апл хотя бы доработать его до скоростей usb 3.0 в 2021?
Влагазищита измеряется не портами, а компоноакой устройств, привет всем sony начиная с z серии (2011 год вроде(, где у тебя влагозашиьа и микро usb.
Я таскаю 1 кабель с собой и один дома, больше мне не нужно и это я использую для всех устройств которые тасаю. Лайтнинг это старая мера, которая должна была лочить возможность хард верно взламывать айфоны, как можно заметить, не помогло. Вторая причина, это патенты и роялти.
В компании apple считают, что она тормозит инновации, создаёт массу электронных отходов и будет раздражать потребителей.
Однако потребителей никто и не спрашивал, но за них решили? Всех наоборот раздражает Lightning)) А так будет единый порт у всего. От этого выигрывают все, кроме Apple) Отмазки как у правительства РФ - "Но мы же для людей стараемся".
В том году эпл перестала класть блоки зарядок аргументируя, что это поможет экологии. Ситуация следующая.
У меня и супруги айфон 7 с комплектными блоками зарядки.
Мы покупаем айфоны 12. В комплекте лайтнинг на юсб ц! Сцука, нам пришлось докупать 2 новых блока зарядки. Вот такая вот забота об экологии.
Айфоны начиная с 12, нужно заряжать блоком 20Вт, он стоит в районе $50, только с ним работает быстрая зарядка за 30 минут, а стоит он дорого, поэтому, его наличие в коробке, удорожает устройство.
Apple дала возможность выбирать вам, какой блок Купить и какой комплект зарядки собирать, ведь есть еще Меджик - беспроводная зарядка и ещё куча всего. Включая кстати сертифицированные аналоги.
Тот блок что был раньше (5Вт), мой XS max заряжает вечность, поэтому в заряжаю его от макбука и только от макбука. А в машине от встроенного usb, который иногда только поддерживает заряд, если использовать яркость 100% и навигатор. Но толком не заряжает или медленно.
Может быть дело не в разъеме а в пользователе? Сдуру можно и..... Сломать.
Два телефона на тайпси. Одному три года второму год (мейзу и хуавей). Ваааще никаких проблем нет. Заходит все так же плотненько как и поначалу (не считая притирки первого месяца, где прям вообще было все четко. Но не так как ты описал что типа хрен выстегнешь. Все нормально).
Короче, тебе нужен молоток и наковальня. Выпрямлять руки будешь.
>Потребителю Apple важна компактность и надежность и плевать, есть там в комплекте блок или нет.
Пишите за себя.
Даже эпл перешёл со всей линейкой продуктов, кроме айфонов. Про компактность не аргумент - другие ведь могут делать компактные телефоны с type c.
А что теперь делать владельцам нескольких эпл девайсов с двумя разными проводами?
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