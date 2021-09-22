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Техника
Евгения Евсеева

Производитель скутеров Piaggio представил робота-компаньона для перевозки вещей Статьи редакции

Стоит $1850.

7 7 комментариев
432 просмотров

Gitamini второй робот компании Piaggio Fast Forward — дочерней компании производителя скутеров Piaggio, пишет The Verge. Первого компания представила в 2017 году.

Робот весит 28 фунтов (около 13 кг) и может перевозить до 20 фунтов (9 кг) внутри на протяжении 21 мили (33 км).

Робот оснащен двумя колёсами, багажником и системой машинного зрения для идентификации и слежения за своим владельцем. Чтобы активировать функцию, нужно встать перед роботом — он распознает владельца и будет ехать следом со скоростью до 6 миль/ч (9 км/ч).

Робот стоит $1850 (134,6 тысячи рублей) — купить его можно с 15 октября.

#новость #роботы

7 7 комментариев
3
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7 комментариев
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Misha Zakarin

Только всё успокоилось, и вот прогресс бьёт по скучающим мужьям с тележками

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2
Дикий крюк

Хрень полная.

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1
Напряженный шар

Хакеры будут угонять их вместе с барахлом внутри.

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0
Dmitriy Lobanov

Бабки в 6 утра с ними будут двигаться в неизвестном направлении.

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0
Dmitry Kiselev

А можно такой же с сортиром внутри?

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0
moscowpan

открыл бак и насрал туда. Вопрос только зачем возить в собой своё гавно

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0
Илья Шишкунов

Пиаджо прекрасная компания с отличными дизайнерами, мне нравится, что подобный стиль ещё сохранился в Италии. 
Тот же SMEG просто восхищает своими решениями  ред.

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