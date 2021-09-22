Производитель скутеров Piaggio представил робота-компаньона для перевозки вещей Статьи редакции
Стоит $1850.
Gitamini второй робот компании Piaggio Fast Forward — дочерней компании производителя скутеров Piaggio, пишет The Verge. Первого компания представила в 2017 году.
Робот весит 28 фунтов (около 13 кг) и может перевозить до 20 фунтов (9 кг) внутри на протяжении 21 мили (33 км).
Робот оснащен двумя колёсами, багажником и системой машинного зрения для идентификации и слежения за своим владельцем. Чтобы активировать функцию, нужно встать перед роботом — он распознает владельца и будет ехать следом со скоростью до 6 миль/ч (9 км/ч).
Робот стоит $1850 (134,6 тысячи рублей) — купить его можно с 15 октября.
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