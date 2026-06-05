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Евгения Евсеева
Техника

Ferrari и HP представили лимитированный игровой ноутбук за $5599

Всего выпустят около 5000 устройств.

Источник: Ferrari и HP
Источник: Ferrari и HP
  • Модель называется HP Scuderia Ferrari AI. Автопроизводитель разработал внешний корпус, всем остальным занималась HP, пишет Engadget.
  • Цвет — металлический красный, это фирменный Rosso Magma от Ferrari. Нижняя часть выполнена из карбона и стекла. Через «окно двигателя» видно систему охлаждения.
  • Устройство поставляется с кожаным чехлом от Poltrona Frau, изготовленным из той же итальянской кожи, что используется в интерьерах автомобилей Ferrari.
Ferrari и HP представили лимитированный игровой ноутбук за $5599
Ferrari и HP представили лимитированный игровой ноутбук за $5599
Ferrari и HP представили лимитированный игровой ноутбук за $5599
Ferrari и HP представили лимитированный игровой ноутбук за $5599
  • Внутри — процессор Intel Core Ultra X7 358H и 64 ГБ оперативной памяти. Также есть видеокарта Intel Arc B390 и SSD-накопитель на 1 ТБ. Порты — USB-C Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, а также разъёмы HDMI и для наушников.
  • Диагональ сенсорного OLED-экрана — 14 дюймов. Разрешение — 3K, частота обновления — 120 Гц.
  • Продажи начнутся в США 12 июня 2026 года. Всего выпустят 4999 устройств по цене в $5599 — это примерно 416 тысяч рублей по курсу ЦБ на 5 июня 2026 года.
  • Кроме этого, поставлять устройства планируют в Австралию, Францию, Германию, Италию, Японию, Испанию, Швейцарию и Великобританию.
Ferrari и HP представили лимитированный игровой ноутбук за $5599
Ferrari и HP представили лимитированный игровой ноутбук за $5599

#новости #ferrari #hp

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