Ferrari и HP представили лимитированный игровой ноутбук за $5599

Всего выпустят около 5000 устройств. Источник: Ferrari и HP Модель называется HP Scuderia Ferrari AI. Автопроизводитель разработал внешний корпус, всем остальным занималась HP, пишет Engadget.Цвет — металлический красный, это фирменный Rosso Magma от Ferrari. Нижняя часть выполнена из карбона и стекла. Через «окно двигателя» видно систему охлаждения.Устройство поставляется с кожаным чехлом от Poltrona Frau, изготовленным из той же итальянской кожи, что используется в интерьерах автомобилей Ferrari.Внутри — процессор Intel Core Ultra X7 358H и 64 ГБ оперативной памяти. Также есть видеокарта Intel Arc B390 и SSD-накопитель на 1 ТБ. Порты — USB-C Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, а также разъёмы HDMI и для наушников.Диагональ сенсорного OLED-экрана — 14 дюймов. Разрешение — 3K, частота обновления — 120 Гц.Продажи начнутся в США 12 июня 2026 года. Всего выпустят 4999 устройств по цене в $5599 — это примерно 416 тысяч рублей по курсу ЦБ на 5 июня 2026 года.Кроме этого, поставлять устройства планируют в Австралию, Францию, Германию, Италию, Японию, Испанию, Швейцарию и Великобританию.#новости #ferrari #hp