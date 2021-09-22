Microsoft представила Surface Laptop Studio — гибрид планшета и ноутбука с клавиатурой на шарнире Статьи редакции
Устройство можно использовать как ноутбук или планшет или надвинуть экран на клавиатуру.
Microsoft анонсировала ноутбук Surface Laptop Studio — преемник линейки Surface Book. Компания решила отказаться от отстёгиваемого дисплея в пользу шарнира.
Ноутбук заточен специально под работу с Windows 11. Устройство получило 14,4-дюймовый дисплей с поддержкой частоты до 120 Гц и Dolby Vision.
Ноутбук можно использовать в нескольких режимах, всего три варианта использования — ноутбук, «сцена» и «студия».
В режиме сцены устройство можно использовать для презентаций или просмотра контента, в студийном — как обычный планшет.
В ноутбуке будет два разъёма USB 4 с Thunderbolt 4, а также обычные разъёмы для зарядки Surface Connect и для наушников. Ноутбук можно подключить к нескольким 4K-дисплеям, внешнюю память или видеокарту, чтобы превратить устройство в полноценный игровой ПК.
Он оснащен четырехъядерным процессором Intel 11-го поколения и даже графическим процессором Nvidia RTX 3050 Ti.
Surface Laptop Studio будет доступен по цене от $1599 (около 116 тысяч рублей с 5 октября — вместе с выходом Windows 11.
Фича с отстёгиванием экрана правда была годной и очень грустно, что ее выпилили.
В Twitter сейчас доступна презентация полная и там вот так... клавиатуру можно отделить.
https://twitter.com/i/status/1440696213637009419 ред.
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Устройство можно использовать как ноутбук или планшет или надвинуть экран на клавиатуру.
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