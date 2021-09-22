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Техника
Евгения Евсеева

Microsoft представила Surface Laptop Studio — гибрид планшета и ноутбука с клавиатурой на шарнире Статьи редакции

Устройство можно использовать как ноутбук или планшет или надвинуть экран на клавиатуру.

21 21 комментарий
2361 просмотров

Microsoft анонсировала ноутбук Surface Laptop Studio — преемник линейки Surface Book. Компания решила отказаться от отстёгиваемого дисплея в пользу шарнира.

Режим «сцены»

Ноутбук заточен специально под работу с Windows 11. Устройство получило 14,4-дюймовый дисплей с поддержкой частоты до 120 Гц и Dolby Vision.

Ноутбук можно использовать в нескольких режимах, всего три варианта использования — ноутбук, «сцена» и «студия».

Режим «студии»

В режиме сцены устройство можно использовать для презентаций или просмотра контента, в студийном — как обычный планшет.

В ноутбуке будет два разъёма USB 4 с Thunderbolt 4, а также обычные разъёмы для зарядки Surface Connect и для наушников. Ноутбук можно подключить к нескольким 4K-дисплеям, внешнюю память или видеокарту, чтобы превратить устройство в полноценный игровой ПК.

Он оснащен четырехъядерным процессором Intel 11-го поколения и даже графическим процессором Nvidia RTX 3050 Ti.

Surface Laptop Studio будет доступен по цене от $1599 (около 116 тысяч рублей с 5 октября — вместе с выходом Windows 11.

#новость #microsoft #surface

21 21 комментарий
12
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21 комментарий
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Ilya Brin
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4
Covid 19
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0
Илья Шишкунов

Опять будет ужаснейший оверпрайс, отсекающий почти всех желающих купить? 
Когда они уже со своими Сурфейсами начнут нормальную ценовую политику проводить? 

Ответить
4
Paul Patlakh

Да в целом норм цены, не сяоми конечно, но в рынке.

Ответить
1
Габриэль Абреков

ноуты - трансформеры из ≈2016 года передают привет

Ответить
3
Илья Шишкунов

Ультрабуки трансформеры отличная тема для бизнес задач, вопрос в цене 

Ответить
2
Ivan Susanin

Surface тогда уже тоже был, просто это очередная версия. Помню, я в конце 2015го купил трансформер Lenovo со стилусом, а потом увидел Surface у приятеля, попробовал, насколько его стилус удобнее, и пожалел о своей покупке)

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1
Кирилл Далинин

Нет. Планшеты-трансформеры из 2010.

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0
Daniel Yefimov

Фича с отстёгиванием экрана правда была годной и очень грустно, что ее выпилили.

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3
Иванка Сегодина

Фича с отстёгиванием экрана правда была годной и очень грустно, что ее выпилили.

 В Twitter сейчас доступна презентация полная и там вот так... клавиатуру можно отделить.
https://twitter.com/i/status/1440696213637009419 ред.

Microsoft Surface @surface
Meet the new Surface Pro 8. Perfectly paired with the Surface Slim Pen 2.
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1
Директор Интернетов

Это другое устройство.

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2
Иванка Сегодина

Тогда извиняюсь. Дезинформация. 

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0
Иван Баки-Бородов

это другое устройство

Ответить
1
Montana

Я уже слышу ХРУСТ ломающегося шарнира. ред.

Ответить
2
Юрий Белоножкин

Вот это новость))

Ответить
0
Александр Райз

Что-то такое было у Сони году в 15, вроде. Своеобразно, но я бы взял.

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0
Alex Le

Ну такое. Увесистый планшет с Виндоуз… после первых месяцев тыкания в экран и трансформации в планшет … смотрю в сторону легкого и мелкого планшета на андройде / айос и полноценного рабочего ноута

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0
Доржи Дашибалов

А что там с зависаниями при зарядке?

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0
Андрей Новиков

Дизайн конечно, огонь… бигмак не иначе.

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0
Darth Revan

Очень напоминет по дизайну Macbook Pro

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–7
Daniel W
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0
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