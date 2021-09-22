Microsoft представила свой второй складной смартфон с двойным экраном — Surface Duo 2 Статьи редакции
Компания проделала работу над ошибками и оснастила его тремя камерами, обновлённым процессором и новым шарниром.
Microsoft показала новую модель смартфона с двойным экраном Surface Duo 2. Он получил два обновлённых экрана с частотой до 90 Гц со скруглёнными углами к центру, панелью для уведомлений на боковой грани и последний процессор Snapdragon 888 с поддержкой 5G.
Как отметили на The Verge, компания исправила многие недочёты, на которые указывали после выхода первой модели. Среди основных претензий — устаревшие процессор и камера, а также слишком большой пробел между экранами.
В развёрнутом виде диагональ двух дисплеев составляет 8,3 дюйма. Устройство оснастили новыми экранами с частотой обновления до 90 Гц. В закрытом виде включается панель на боковой грани — это часть дисплеев в сложенном виде. Она позволяет узнать о статусе зарядки, звонках и уведомлениях.
В Microsoft усовершенствовали шарнир и сократили расстояние между дисплеями, скруглив их углы к центру в развёрнутом виде. Смартфон получил три камеры вместо одной — широкоугольную на 12 МП, сверхширокоугольную на 16 МП и телефото-объектив на 12 МП, а также актуальный процессор Snapdragon 888.
В компании утверждают, что оптимизировали приложения для работы на двух экранах. К примеру, около 150 игр, включая Asphalt Legends 9, Modern Combat 5 и Dungeon Hunter 5 запускаются на одном экране, в то время как второй можно использовать в качестве контроллера.
Смартфон выйдет в продажу 5 октября по цене от $1499 (около 108 тысяч рублей).
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