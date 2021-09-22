22 сентября Microsoft провела презентацию, на которой представила новые планшеты, ноутбук, смартфон и аксессуары линейки Surface.

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Самое большое обновление линейки планшетов со времен Surface Pro 3.

Новый планшет получил увеличенный до 13 дюймов дисплей PixelSense Flow с поддержкой адаптивной частоты до 120 Гц, технологии Dolby Vision и адаптивной регулировкой цветовой температуры. Он на 12,5% ярче, а разрешение на 11% выше (точных цифр Microsoft на презентации не назвала).

Ещё в новом Surface Pro впервые в линейке появились два порта Thunderbolt 4 вместо USB-A, которые позволяют подключать несколько 4К-мониторов, скоростные хранилища и внешние видеокарты. Есть поддержка Dolby Atmos.

Surface Pro 8 использует технологию динамического обновления частоты экрана в Windows 11 и автоматически подстраивает его в зависимости от задач.

Например, частота в 120 Гц будет активироваться при работе с тачскрином пальцем или стилусом — для наибольшей точности рукописного ввода и более плавной сенсорной прокрутки в приложениях.

Внутри Surface Pro 8 процессоры Intel Core i5 и Core i7 11-го поколения. Microsoft обещает, что производительность процессора нового планшета на 40% быстрее, чем в Surface Pro 7, а графического ядра — на 74%.

В базовой модели 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ внутренней памяти, в максимальной — 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти.

Обновилась пристёгиваемая клавиатура Surface Pro Signature — The Verge в предварительном обзоре называет её «великолепной».

В клавиатуре есть подставка для нового пера Surface Slim Pen 2, которое поддерживает виброотклик в ответ на прикосновения им к экрану. Это должно упростить работу художников и давать ощущение письма по бумаге.

Также перо получило улучшенную точность и меньшую задержку благодаря измененному наконечнику.

Время работы Surface Pro 8 — до 16 часов. Стоимость — от $1099 за базовую модель.

Второй складной смартфон Microsoft стал «работой над ошибками» — у него флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 888, 8 ГБ ОЗУ, новый шарнир с уменьшенным зазором между двумя обновленными экранами, система из трёх камер и поддержка 5G.

Устаревший процессор, слабая камера и большой зазор между экранами были основными недостатками первой модели, отмечает The Verge.

У смартфона два скругленных 5,8-дюймовых OLED-экрана с разрешением 1344x1892 каждый и частотой 90 Гц. Они соединены небольшим шарниром, в развернутом состоянии общая диагональ экранов составляет 8,3 дюйма.

Сложенные экраны на сгибе создают небольшую панель — она отображает время и уведомления, когда смартфон закрыт.

Surface Duo 2 получил три камеры — сверхширокоугольную на 16 МП, широкоугольную на 12 МП, и телефото-объектив на 12 МП, последние две поддерживают оптическую стабилизацию.

Также теперь смартфон поддерживает беспроводную зарядку и NFC. Время автономной работы не раскрывается, но Microsoft обещает, что батарея ёмкостью 4449 мАч рассчитана на «работу в течение всего дня».

Компания утверждает, что оптимизировала работу с двумя экранами — например, около 150 игр, среди которых Asphalt Legends 9, Modern Combat 5 и Dungeon Hunter 5, используют второй экран как виртуальный геймпад.

Смартфон работает на Android 11. Он поступит в продажу с 21 октября, базовая модель со 128 ГБ памяти будет стоить $1499 (около 108 тысяч рублей). Модели на 256 и 512 ГБ — $1599 и $1799 соответственно.

Surface Pro Studio — флагманский гибрид планшета и ноутбука с экраном на шарнире

Microsoft представила преемника линейки ноутбуков Surface Book, в котором решила отказаться от отстёгиваемого дисплея в пользу шарнира.

Устройство получило 14,4-дюймовый дисплей PixelSense Flow (2400 x 1600) с поддержкой адаптивной частоты до 120 Гц и поддержкой Dolby Vision.

Новый шарнир позволяет переключаться между тремя режимами работы — ноутбуком, сценой и студией:

В режиме ноутбука пользователь может работать с клавиатурой и новым тачпадом с жестами и «тактильными ощущениями», поддержка которых появится в Windows 11.

В сценическом режиме пользователь может выдвинуть дисплей вперед под нужным углом — для игр, просмотра видео, презентации или работы с тачскрином и пером.



В режиме «студия» дисплей полностью ложится на клавиатуру и превращает устройство в подобие планшета для рисования, набросков и другого творчества.



Microsoft не упоминает слово «планшет» в презентации, вероятно, из-за габаритов устройства — его вес 1,8 кг, а толщина в сложенном виде — 1,6 см. А на заднюю крышку может крепиться перо Surface Pen.

Laptop Studio получил процессоры Intel Core i5 и i7 11-го поколения. «Младшая» модель поддерживает встроенную графику Intel Iris Xe, в старшей — Nvidia RTX 3050 Ti с 4 ГБ видеопамяти. Пользователи могут выбрать между вариантами с 16 или 32 ГБ оперативной памяти и до 2 ТБ встроенного SSD-накопителя.

Устройство оснащено четырьмя портами USB-C с поддержкой Thunderbolt 4 и 3,5 мм разъёмом для наушников.

Surface Laptop Studio будет доступен по цене от $1599 (около 116 тысяч рублей с 5 октября — вместе с выходом Windows 11.

Небольшое обновление получил самый дешевый планшет линейки Surface. Теперь в нём установлены процессоры Intel Pentium Gold 6500Y и Core i3-10100Y, а Microsoft заявляет, что Surface Go 3 на 60% быстрее предыдущей модели.

Остальное осталось без изменений: у Surface Go 3 10,5-дюймовый экран, фронтальная камера 5 МП, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища.

Стоимость — от $399.

Аксессуары

Её корпус на 20% изготовлен из переработанного пластика, найденного в океане, а упаковка сделана из 100% перерабатываемых материалов.

Время работы — до 12 месяцев от одной АА батарейки. В комплекте с беспроводной мышью идёт эксклюзивная тема для Windows.

Стоимость — $24,99, в продаже с 5 октября.

Surface Adaptive Kit

Это комплект приспособлений для людей с ограниченными возможностями, который должен помочь им пользоваться устройствами Surface.