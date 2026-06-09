По цене 8990 рублей.Фото с презентации «Яндекс Дропс». Источник: vc.ru«Яндекс Дропс» — внутриканальные наушники с шумоподавлением, а также голосовым управлением звонками, «умным» домом и музыкой, в том числе в Spotify и других сторонних приложениях. Настраиваются через приложение «Алиса AI».Устройство работает с «Алисой» на базе языковых моделей «Яндекса». ИИ-помощник может создавать короткие заметки, списки покупок, ставить напоминания в календарь.Источник: «Яндекс»Например, можно наговорить ей, какие документы нужны для визы, а потом попросить напомнить детали или вычеркнуть из заметки неактуальные пункты.Заметки сохраняются в разделе «Моя память». Пользователь может надиктовать их и через «Яндекс Станцию», «ТВ Станцию» или голосовой ввод на смартфоне, если они подключены к одному аккаунту. Сначала «Моя память» будет доступна только владельцам наушников, позже доступ откроют всем.Источник: «Яндекс»Если есть подключение к интернету, «Алиса» в наушниках может рассказать о достопримечательностях, помочь с выбором товара в магазине или позвонить в местные рестораны, заявляет «Яндекс».Одновременно с выходом «Дропс» компания обновит голосовые команды для «Моей волны» в «Яндекс Музыке» для наушников и станций. Она будет «учитывать внешний контекст». Например, можно будет попросить включить музыку для вечерней прогулки.Расшифровывать звонки, делать сводки встреч и синхронно переводить звучащую речь «Алиса» в наушниках пока не может. На презентации представители компании сообщили, что в будущем планируют расширить возможности ИИ-ассистента и, в частности, увеличить контекстное окно для длинных запросов и транскриптов.У наушников 11-миллиметровый аудиодрайвер, акустическая мощность 5 мВт, дальность действия сигнала — до 10 метров. Время работы с подзарядкой в кейсе — 30 часов, автономно — восемь. С включённым шумоподавлением и активной «Алисой» время уменьшается до 20 и пяти часов соответственно.«Дропс» доступны в белом, чёрном и фиолетовом цветах. До 15 июня 2026 года будут продаваться «только в чате с "Алисой AI"» — чат-боту можно прислать запрос на покупку. С 16 июня появятся в рознице в России, Казахстане, Беларуси и Узбекистане.Впервые «Яндекс» анонсировал «Дропс» в декабре 2025 года.Ася КарповаТехника1чСкорее поисковый помощник, чем ИИ-компаньон: обзор первых наушников «Яндекса» с «Алисой AI» Прошлись с «Алисой» по городу и спросили код от банковской карты.#новости #яндекс