Правительство предложило изменить параметры технологического сбора для производителей и импортёров электроники — он будет зависеть от бренда, модели и характеристик устройства

Изменения вступят в силу с 1 декабря 2026 года.Источник: «Яндекс Маркет»Госдума приняла пакет поправок, которые в том числе вводят технологический сбор, в ноябре 2025 года. Его будут платить импортёры и производители электроники. Сбор должны были начать взимать с 1 сентября 2026 года, но затем решили перенести введение на 1 декабря 2026-го.Размер сбора для смартфонов должен был составить 250 рублей, для ноутбуков — 500 рублей, для телефонов проводной связи с беспроводной трубкой — 100 рублей, для других телефонов — 25 рублей, писало РБК. В будущем список электроники, которая попадёт под сбор, планируют расширить. Собранные деньги планируют направить на госпрограммы поддержки отрасли.Теперь правительство решило изменить параметры сбора: его размер будет фиксированным и не превышать 5000 рублей за штуку, а также зависеть от марки, модели и конкретных характеристик устройства. Конкретные суммы не приводят.Порядок уплаты сбора определит правительство, список товаров, размер сбора и методику его определения — Минпромторг.#новости