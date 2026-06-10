Logitech представила складную беспроводную мышь за $80 — она предназначена для поездок

И может работать до месяца на одном заряде. Источник здесь и далее: BloombergУстройство называется Mobi Fold. При раскладывании оно автоматически включается, а при складывании выключается для экономии зарядки, пишет Bloomberg. Mobi Fold весит 79 г и в сложенном виде напоминает телефон-«раскладушку», отмечает The Verge.Устройство может работать до 30 дней на одном полном заряде, а зарядка за одну минуту даёт до 22 часов использования, утверждают в Logitech. По словам компании, шарнир Mobi Fold способен выдержать 15 лет ежедневного использования.Mobi Fold можно подключить к трём устройствам и переключаться между ноутбуком, планшетом и смартфоном. Мышь уже поступила в продажу по цене $80 (примерно 5760 рублей по курсу ЦБ на 10 июня 2026 года).Она совместима с устройствами на Windows, macOS, Android, iOS и iPadOS.#новости #logitech