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Данила Бычков
Техника

Logitech представила складную беспроводную мышь за $80 — она предназначена для поездок

И может работать до месяца на одном заряде.

Источник здесь и далее: Bloomberg
Источник здесь и далее: Bloomberg
  • Устройство называется Mobi Fold. При раскладывании оно автоматически включается, а при складывании выключается для экономии зарядки, пишет Bloomberg. Mobi Fold весит 79 г и в сложенном виде напоминает телефон-«раскладушку», отмечает The Verge.
  • Устройство может работать до 30 дней на одном полном заряде, а зарядка за одну минуту даёт до 22 часов использования, утверждают в Logitech. По словам компании, шарнир Mobi Fold способен выдержать 15 лет ежедневного использования.
  • Mobi Fold можно подключить к трём устройствам и переключаться между ноутбуком, планшетом и смартфоном. Мышь уже поступила в продажу по цене $80 (примерно 5760 рублей по курсу ЦБ на 10 июня 2026 года).
  • Она совместима с устройствами на Windows, macOS, Android, iOS и iPadOS.
Logitech представила складную беспроводную мышь за $80 — она предназначена для поездок

#новости #logitech

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