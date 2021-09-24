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Техника
Nazigul Jusupova

Microsoft открыла доступ к установке финальной версии Windows 11 Статьи редакции

Официально операционная система выйдет 5 октября.

74 74 комментария
3381 просмотров

Пользователи могут за две недели до официального запуска получить бесплатное обновление до Windows 11 через канал тестирования Release Preview, пишет The Verge. Официальный запуск cистемы планируется на 5 октября.

Как обновить систему:

  • Проверить совместимость компьютера с Windows 11, скачав приложение Microsoft PC Health.
  • Если компьютер поддерживается, нужно зарегистрироваться на сайте Microsoft как участник программы предварительной оценки Windows.
  • На ПК с Windows 10 зайти в «Настройки» > «Обновление и безопасность» > «Программа предварительной оценки Windows».
  • Выбрать «Начать» и привязать учётную запись Microsoft, которая использовалась для регистрации как участника тестирования.
  • Когда будет предложено выбрать настройки программы предварительной оценки, нужно выбрать Release Preview.
  • Подтвердить и принять условия Microsoft, а затем перезагрузить компьютер.
  • Вернуться в «Настройки» > «Обновление и безопасность», где должен появиться баннер с обновлением до Windows 11.
  • Выбрать «Загрузка и установка» и далее следовать инструкциям.

После обновления до Windows 11 можно перейти в «Настройки» > «Центр обновления Windows» и выбрать «Прекратить получение предварительных сборок», чтобы отменить регистрацию в предварительных обновлениях для Windows 11 и остаться с финальной версией.

Microsoft также выпустила файлы ISO для установки финальной версии Windows 11, номер сборки 22000.194.

#новости #microsoft #windows

74 74 комментария
15
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74 комментария
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Клемент Бурдин

Ну чё народ погнали нахой!!!

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7
Правоохранительный лолипоп

Куда? Не так давно десятку покупал 😁

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0
Японский Мурод

Так апдейт до вынь 11 вроде как бесплатный. Не? 

Ответить
1
Правоохранительный лолипоп

Не, пусть сперва другие протестируют ))

Ответить
6
Японский Мурод

А вот это правильный подход ))

Ответить
5
Правоохранительный лолипоп

Мне от операционки кроме как чтобы она стабильно работала вообще ничего не нужно. Я до 2019 сидел на семерке (старый комп был, но мне мощный был не нужен), она за лет 7-8 ни разу не глюканула. Ну а потом комп уже новый взял и десятку купил. С ней тоже проблем не было. Но, насколько помню, по началу у других - были)

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3
Японский Мурод

Сейчас десятка отличная вещь. А в начале был адок, конечно

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0
Илья Меджидов

Десяткой пользовался с первого дня выхода, 11 - с первого бета-релиза и в обоих случаях не было никаких проблем. Хотя и по работе и по хобби приходится устанавливать и использовать десятки разношерстных программ - от фотошопа и иллюстратора до подсистемы линукс с виртуалками.

Не утверждаю, что у других их не может быть, но заставить что-то поломаться в винде очень сложно как по мне)

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1
Владислав Рогов

Ну и как тебе отсутствие драгндропа в иконку приложения из бара? 11 стоит уже пару месяцев, но эта хуйня вымораживает очень сильно.

Чтобы импортнуть пикчу в фш или фигму приходится сворачивать окна браузера или проводника и переносить из окна в окно. ред.

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0
Viktor Kopeykin

Когда тащишь alt+tab на нужное окно. Бесит, конечно, но бета на то и бета. В остальном как часы.

Ответить
0
Владислав Рогов

Это не в бете проблема, они официально отказались от этой фичи и публично объявили об этом

Ответить
0
Viktor Kopeykin

??????? нахуя

Ответить
0
Владислав Рогов
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1
Илья Меджидов

Вроде простая фича, но я всю жизнь переносил файл в открытое окно)) На ярлык тащил лишь пару раз на седьмой винде, в десятке вообще ярлыков на рабочем столе нет, все в пуске

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0
Владислав Рогов

Речь про эти ярлыки, а не те что на рабочем столе

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0
Илья Меджидов

Ха, проверил, действительно) Я почему-то на автомате alt-tab на нужное окно и сразу в него тащу, но согласен, что функция может быть удобна многим

Ответить
0
A N

Все так, обнова с win 10 на 11 бесплатная. Самое главное, чтобы ПК подходил под требования Windows 11.

Ответить
1
Митя Мурасов

в зал приглашается первичная фокус группа бета тестирования, после нг возьму уже готовую к эксплуатации

Ответить
7
Андрей Черняк

Использую пару месяцев для задач разработки, гоняю в хвост и в гриву. WSL, Docker, сеть и дисковая подсистема. Глюков не обнаружил.
Но кастрированные док-бар и меню пуск вымораживают, да. 
По скорости и по UI лучше десятки. 
Даже почти все настройки вынесли из Панели управления в новый интерфейс а-ля mobile) 

Ответить
1
Митя Мурасов

я тестирование прекратил из-за того что драйвер амд еще не понимал версии и не запускался.

Ответить
0
TIGROG

Док-бар обнови через Microsoft store и будет как на Win 10

Ответить
0
hakhagmon

Fs клиент только слетел, в остальном все ок

Ответить
0
Иван Громов

Он уже и на десятке работал через раз.

Ответить
1
hakhagmon

в гитхаба качал, все ок было. Сейчас тоже самое сделал и работает, сертификат видимо удаляется 

Ответить
0
Dmitry Obelov

автор, можно поинтересоваться где вы нашли финальную версию?

Ответить
3
Антон Антонов

Че надул нас парень, да? 

Ответить
2
Евгений Делюкин

Нужно выбрать сборку 22000.194

Ответить
0
Bogo Games

Я так и сделал, это Beta версиях, она считает стабильной

Ответить
1
Евгений Делюкин

Всё так, на бете тоже .194 последняя 

Ответить
0
Bogo Games

О, я кстати в Beta канале сижу

Ответить
0

Комментарий удален

Федор Чеботарев

Лично у  Майкрософт 

Ответить
0
kazakov

Когда-то покупал две лицензии Windows 10 и теперь из принципа хочется денег за них вернуть. Платишь деньги за ОС, а она ещё следит за тобой, всякие страницы Яндекса по умолчанию в браузере, Яндекс.Музыка автоматом устанавливается из магазина приложений, явно не бесплатно там появившиеся. Если уж встраиваете телеметрию в свой продукт, то предоставляйте его бесплатно.
Теперь приходится блокнот вести с консольными командами Linux и гуглить, гуглить, гуглить.

Ответить
3
Антон Большаков

Люто поддерживаю. Яндекс является стартовой страницей это ппц... даже оф сайт винды перекрывает. Нахер мне такое навязывание говняного яндекса.

Ответить
1
Антон Антонов

Пользуюсь уже месяца 2, со стороны обывателя, без тех разбора, все куда приятнее лично стало. Остальное тонкости. 

А тех разбор это для статьи на хабре :) 

Ответить
2
Stepan Kukharev

Есть что-нибудь, что должно остановить обычного обывателя от перехода неё прямо сейчас? Особенно если это касается работы с видео и видеоигр.

Ответить
2
Антон Антонов

Про работу с видео не скажу не разбираюсь в этом. А просто поиграть  Ситим и эпик стоит все работает отлично. Правда одно но, при обновление на 10, все игры перестали  работать пришлось перекачивать заново. Но возможно я сам где-то накосячил. 

Остальное дело вкуса, мне нравится как все выглядит. 

Ответить
1
Bogo Games

Игры идут нормально, разницы в ФПС не заметил.

Ответить
0
Федор Чеботарев

Ну то есть смысла особого пока нет?

Ответить
0
Голубой ящик

Если у пользователя два компа, один может обновится, второй нет - то блин будет неудобно.. 

Ответить
0
Юрий Белоножкин

Нужен TPM 2.0. Конец.

Ответить
1
Dmitry Obelov

с каждом современном UEFI включается бесплатно одной галочкой.

Ответить
3
Akane Kanako

Современном да? А что насчёт ноутбуков, расскажите. Вот, кстати, ответ от MSI на мой вопрос о модуле в ноуте.

Ответить
3
Юрий Белоножкин

Смотря какое MSI. В MSI можно зайти в биос и нажать одновременно (правые)CTRL-Shift-(левые)-Alt-F2. Откроется secret menu, где можно включить Trusted Computing. Конечно, не одной галочкой, зато бесплатно. Я бы проверил несмотря на такой ответ поддержки. Может статься, вы им дадите новую для них информацию. «Все поставляемые нами устройства» хах, я это на ноуте MSI сейчас сделал и Проверка работоспособности меня поздравила с готовностью к Windows 11. ред.

Ответить
1
Akane Kanako

Спасибо за совет. Попробую сегодня так сделать. ред.

Ответить
0
Юрий Белоножкин

Не современные компы тоже бы потянули - 4 гига, 2 ядра и частота 1 ГГц это невысокие требования к системе. 

Почитал для чего это нужно - для усиления безопасности. Ну ок. На один из моих старых компов модуль TPM 2.0 стоит на Ebay 90 долларов. 

Ответить
0
Dmitry Obelov

в новой ОС только "проводник" является новым.
это всё что мне понравилось. а кто-то ещё ругает за недостаточность нововведений iOS 15 или в iPhone 13...
Крупнейшая софтверная корпорация выпускает ОС с новым файловым менеджером. Facepalm

Ответить
1
Sergei Markov

Айос хомяки как всегда не разобрались и ноют.
Файловый менеджер и остальные включенные в венду приложения обновлялись вместе с 10кой много лет. И это просто очередное для них обновление. Основные изменения в ОС произошли именно под капотом.
Только эпол не может никак догадаться, что свои приложения они могли бы обновлять без обновления операционной системы, как это в общем-то и сделано на всех платформах. А их пользователи теперь думают, что обновление ос это обновление встроенных приложений ред.

Ответить
0
Антон Антонов

А что должно быть в новой оси? Чего не хватает? 

Ответить
0
ϏϙηαϟϮ

иконки из 95й винды на новые заменили хоть?

Ответить
–1
Антон Антонов

Я понимаю конечно попытку сарказмнуть. Но если упороться и сравнить их, то они разные и тут будет вывод, дружище у тебя что-то с глазами. 

Ответить
4
Dmitry Obelov

И панель управления оставили 🤣🤣🤣
По моим ощущениям жить ей до 2050 года 🤣🤣😸
Причём так оставили, что выпилили оттуда кое-что полезное, не заменив это ничем иным в новых «Параметрах»

Ответить
0
Dmitry Obelov

Да, иконки не просто прокрасили и добавили плоский дизайн. Их перерисовали.

Ответить
0
Atkisai All

А я недавно таки открыл для себя линукс, щас ставлю на всех машинах, море новых эмоций, и в разработке с виндой не сравнить конечно.

Ответить
0
Denis Chernii

и сервера 80% на линукс , виндовые 13% офисные, остальные на фряхе , 15 лет назад открыл для себя линукс и все нравится до сих пор, окна для домохозяек  всегда было так и осталось. Это мое субъективное мнение прошу несчастным не обижаться . 

Ответить
1
Александр С.

Какой юзаешь?

Ответить
0
Atkisai All

пока что минт, думаю еще опенсус попробовать

Ответить
0
Александр С.

Я тоже пока на минт остановился, десяток наверное уже перебрал за 3 года

Ответить
0
Маркетологов к стенке

Самое главное, чтобы не было рекламы, можно было ставить внешние блокировщики рекламы для всех браузеров, можно было отключить все антивирусы и обновления, ну и чтобы стабильно работала и давала торренты качать, если надо. И пиратский софт должна устанавливать.

Ответить
0
Artemy

Как незаметно оно подкралось на этот раз!

Ответить
0
com poser

Слава богу почти бесшовный переход и без проблем.

Ответить
1
Федор Чеботарев

И бесплатный) Это самое главное

Ответить
1
com poser

Ахах, точно точно)))

Ответить
0
neimovirne

в этой сборке столько багов, а они ее в релиз тулят
рукалицо

Ответить
0
Bogo Games

Несколько месяцев пользуюсь ни одного бага не было, даже синего, то-есть чёрного экрана смерти ни разу не было!

Ответить
1
Fred Han

Круто 

Ответить
0
Evgeniy Zorin

Никогда не торопился с полным апдейтом системы. Надо подождать пару недель)

Ответить
0
Sergei Bolotov

сделал как написано. баннера нет( UPD: появилось ред.

Ответить
0
Александр С.

А баннер"загрузить и установить" разве не то?

Ответить
0
alchemist

Ждём ARM

Ответить
0
Bogo Games

Так вроде уже есть, на raspberry pi ставили

Ответить
0
neimovirne

Отключить новое контекстное меню:

reg.exe add "HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}\InprocServer32" /f /ve

Восстановить новое контекстное меню:

reg.exe delete "HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}" /f

Отключить новый вид проводника:

reg.exe add "HKCU\Software\Classes\CLSID\{d93ed569-3b3e-4bff-8355-3c44f6a52bb5}\InprocServer32" /f /ve

Восстановить новый вид проводника:

reg.exe delete "HKCU\Software\Classes\CLSID\{d93ed569-3b3e-4bff-8355-3c44f6a52bb5}" /f

Ответить
0
Никита

Из проводника убрали весь мусор, который только через реестр можно удалить?

Ответить
0
Александр _

Кто в курсах, когда поддержка андроида в вин11 будет?
Жду не дождусь, ух как интересно будет :)

Ответить
0
Федор Чеботарев

Ну чё народ погнали!

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–1
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