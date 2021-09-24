Пользователи могут за две недели до официального запуска получить бесплатное обновление до Windows 11 через канал тестирования Release Preview, пишет The Verge. Официальный запуск cистемы планируется на 5 октября.

После обновления до Windows 11 можно перейти в «Настройки» > «Центр обновления Windows» и выбрать «Прекратить получение предварительных сборок», чтобы отменить регистрацию в предварительных обновлениях для Windows 11 и остаться с финальной версией.