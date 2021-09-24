Microsoft открыла доступ к установке финальной версии Windows 11 Статьи редакции
Официально операционная система выйдет 5 октября.
Пользователи могут за две недели до официального запуска получить бесплатное обновление до Windows 11 через канал тестирования Release Preview, пишет The Verge. Официальный запуск cистемы планируется на 5 октября.
Как обновить систему:
- Проверить совместимость компьютера с Windows 11, скачав приложение Microsoft PC Health.
- Если компьютер поддерживается, нужно зарегистрироваться на сайте Microsoft как участник программы предварительной оценки Windows.
- На ПК с Windows 10 зайти в «Настройки» > «Обновление и безопасность» > «Программа предварительной оценки Windows».
- Выбрать «Начать» и привязать учётную запись Microsoft, которая использовалась для регистрации как участника тестирования.
- Когда будет предложено выбрать настройки программы предварительной оценки, нужно выбрать Release Preview.
- Подтвердить и принять условия Microsoft, а затем перезагрузить компьютер.
- Вернуться в «Настройки» > «Обновление и безопасность», где должен появиться баннер с обновлением до Windows 11.
- Выбрать «Загрузка и установка» и далее следовать инструкциям.
После обновления до Windows 11 можно перейти в «Настройки» > «Центр обновления Windows» и выбрать «Прекратить получение предварительных сборок», чтобы отменить регистрацию в предварительных обновлениях для Windows 11 и остаться с финальной версией.
Microsoft также выпустила файлы ISO для установки финальной версии Windows 11, номер сборки 22000.194.
Мне от операционки кроме как чтобы она стабильно работала вообще ничего не нужно. Я до 2019 сидел на семерке (старый комп был, но мне мощный был не нужен), она за лет 7-8 ни разу не глюканула. Ну а потом комп уже новый взял и десятку купил. С ней тоже проблем не было. Но, насколько помню, по началу у других - были)
Десяткой пользовался с первого дня выхода, 11 - с первого бета-релиза и в обоих случаях не было никаких проблем. Хотя и по работе и по хобби приходится устанавливать и использовать десятки разношерстных программ - от фотошопа и иллюстратора до подсистемы линукс с виртуалками.
Не утверждаю, что у других их не может быть, но заставить что-то поломаться в винде очень сложно как по мне)
Использую пару месяцев для задач разработки, гоняю в хвост и в гриву. WSL, Docker, сеть и дисковая подсистема. Глюков не обнаружил.
Но кастрированные док-бар и меню пуск вымораживают, да.
По скорости и по UI лучше десятки.
Даже почти все настройки вынесли из Панели управления в новый интерфейс а-ля mobile)
Когда-то покупал две лицензии Windows 10 и теперь из принципа хочется денег за них вернуть. Платишь деньги за ОС, а она ещё следит за тобой, всякие страницы Яндекса по умолчанию в браузере, Яндекс.Музыка автоматом устанавливается из магазина приложений, явно не бесплатно там появившиеся. Если уж встраиваете телеметрию в свой продукт, то предоставляйте его бесплатно.
Теперь приходится блокнот вести с консольными командами Linux и гуглить, гуглить, гуглить.
Смотря какое MSI. В MSI можно зайти в биос и нажать одновременно (правые)CTRL-Shift-(левые)-Alt-F2. Откроется secret menu, где можно включить Trusted Computing. Конечно, не одной галочкой, зато бесплатно. Я бы проверил несмотря на такой ответ поддержки. Может статься, вы им дадите новую для них информацию. «Все поставляемые нами устройства» хах, я это на ноуте MSI сейчас сделал и Проверка работоспособности меня поздравила с готовностью к Windows 11. ред.
Айос хомяки как всегда не разобрались и ноют.
Файловый менеджер и остальные включенные в венду приложения обновлялись вместе с 10кой много лет. И это просто очередное для них обновление. Основные изменения в ОС произошли именно под капотом.
Только эпол не может никак догадаться, что свои приложения они могли бы обновлять без обновления операционной системы, как это в общем-то и сделано на всех платформах. А их пользователи теперь думают, что обновление ос это обновление встроенных приложений ред.
Отключить новое контекстное меню:
reg.exe add "HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}\InprocServer32" /f /ve
Восстановить новое контекстное меню:
reg.exe delete "HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}" /f
Отключить новый вид проводника:
reg.exe add "HKCU\Software\Classes\CLSID\{d93ed569-3b3e-4bff-8355-3c44f6a52bb5}\InprocServer32" /f /ve
Восстановить новый вид проводника:
reg.exe delete "HKCU\Software\Classes\CLSID\{d93ed569-3b3e-4bff-8355-3c44f6a52bb5}" /f
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