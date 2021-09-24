«Любая клавиатура может быть эргономичной — просто купите вторую» Статьи редакции
Программист Disney Джефф Пэрриш несколько лет страдал от боли в спине при наборе текста— смена клавиатуры и упражнения не помогали. Решение оказалось изящнее.
В своём блоге разработчик рассказал о том, как решил проблему постоянной боли во время программирования из-за неестественного положения рук и плеч при печати на клавиатуре.
Врачи советовали ему делать упражнения для спины и шеи, а также отвести плечи назад, но рост взрослого человека не позволяет удерживать плечи в естественном для них положении при работе с клавиатурой.
Он перепробовал несколько вариантов клавиатур, но ничего не подходило.
Решение проблемы оказалось «самым очевидным и глупым» — добавить вторую клавиатуру.
Единственное, что потребовалось — установить утилиту Karabin Elements, чтобы использовать Shift и сочетания клавиш на двух клавиатурах. А чтобы легче находить середину каждой клавиатуры, программист наклеил пару больших резиновых точек.
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Программист Disney Джефф Пэрриш несколько лет страдал от боли в спине при наборе текста— смена клавиатуры и упражнения не помогали. Решение оказалось изящнее.
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