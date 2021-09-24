Многим подходит известная Microsoft Sculpt, но на ней странно располагаются пальцы, а плечи всё ещё будут сведены вперед. Клавиатуры Kinesis слишком мягкие, а их части недостаточно разделены друг от друга, а переключатели Cherry на них сильно щёлкают во время звонков или демонстрации экрана.

Мышечная память затрудняла переход на другие клавиатуры — слишком большая разница по сравнению с островными клавиатурами Mac. Я делал слишком много ошибок, приходилось переключаться обратно, чтобы нормально работать. Да и боль не исчезала, так что переход на эргономичные клавиатуры не оправдал себя.

