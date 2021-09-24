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Техника
Евгений Делюкин

«Любая клавиатура может быть эргономичной — просто купите вторую» Статьи редакции

Программист Disney Джефф Пэрриш несколько лет страдал от боли в спине при наборе текста— смена клавиатуры и упражнения не помогали. Решение оказалось изящнее.

5 5 комментариев
293 просмотров

В своём блоге разработчик рассказал о том, как решил проблему постоянной боли во время программирования из-за неестественного положения рук и плеч при печати на клавиатуре.

Врачи советовали ему делать упражнения для спины и шеи, а также отвести плечи назад, но рост взрослого человека не позволяет удерживать плечи в естественном для них положении при работе с клавиатурой.

Он перепробовал несколько вариантов клавиатур, но ничего не подходило.

Многим подходит известная Microsoft Sculpt, но на ней странно располагаются пальцы, а плечи всё ещё будут сведены вперед. Клавиатуры Kinesis слишком мягкие, а их части недостаточно разделены друг от друга, а переключатели Cherry на них сильно щёлкают во время звонков или демонстрации экрана.

Мышечная память затрудняла переход на другие клавиатуры — слишком большая разница по сравнению с островными клавиатурами Mac. Я делал слишком много ошибок, приходилось переключаться обратно, чтобы нормально работать. Да и боль не исчезала, так что переход на эргономичные клавиатуры не оправдал себя.

Джефф Пэрриш

Решение проблемы оказалось «самым очевидным и глупым» — добавить вторую клавиатуру.

Единственное, что потребовалось — установить утилиту Karabin Elements, чтобы использовать Shift и сочетания клавиш на двух клавиатурах. А чтобы легче находить середину каждой клавиатуры, программист наклеил пару больших резиновых точек.

Каждая клавиатура расположена под естественным широким углом, поэтому плечи всегда отведены назад. Вместо того, чтобы клавиатура управляла плечами, теперь моё тело диктует клавиатурам оптимальное расположение.

Облегчение было почти мгновенным — через несколько дней практически исчезла боль, которая был у меня более шести лет. Самое глупое и очевидное чудо, что было у меня в жизни. Сделать эргономичной можно любую клавиатуру — просто добавь к ней вторую.

Джефф Пэрриш

#клавиатуры #здоровье

5 5 комментариев
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7
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5 комментариев
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Винниамин Пяточков

Дайте ему Нобелевскую премию

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2
Denis Bystruev

Блин, это реально работает.

Почему производители клавиатур до сих пор это не форсят?

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0
Alexander Vartanyan

ГЕНИАЛЬНО!

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0
Саша Сутулов

Есть же клавиатуры, которые разделены на 2 части или я что-то не так понял?...

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0
Евгений Делюкин

Вот он ими пытался пользоваться (есть картинки под цитатой) — но не зашло

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0
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