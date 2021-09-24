28 сентября Amazon проведёт мероприятие, на котором представит новые устройства — оно будет проходить в закрытом формате и только по приглашениям, пишет Bloomberg. Издание рассказало про устройства, которые могут показать на мероприятии — некоторые компания выпустит в 2022 году или позже. От других могут отказаться, если они не покажут перспектив.