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Техника
Nazigul Jusupova

Настенный экран для «умного» дома, караоке-микрофон и домашний робот — Bloomberg рассказал о новых устройствах Amazon Статьи редакции

Некоторые могут выпустить в 2022 году.

28 сентября Amazon проведёт мероприятие, на котором представит новые устройства — оно будет проходить в закрытом формате и только по приглашениям, пишет Bloomberg. Издание рассказало про устройства, которые могут показать на мероприятии — некоторые компания выпустит в 2022 году или позже. От других могут отказаться, если они не покажут перспектив.

  • «Умный» дисплей Amazon Echo с экраном в 15 дюймов. Устройство предназначено для управления «умным» домом, а разместить его можно на стене или столе. Можно просматривать видео по приготовлению еды на кухне или подключиться к сторонним видеосервисам, например, Netflix.
  • Домашний роботс интерфейсом Alexa, который будет следить за пользователем и напоминать ему о предстоящих календарных событиях. Тестировщики, в том числе глава компании Джефф Безос, настроены скептически по отношению к технологии.
  • Звуковая панель для телевизоров с фронтальной камерой, которая позволит принимать видеозвонки. Компания обновит Echo Auto для автомобилей. У панели изменится дизайн и она сможет подзаряжать устройства пользователя. Также компания хочет сотрудничать с автопроизводителями, чтобы внедрить своего голосового помощника Alexa.
  • Фитнес-трекер для детей и пожилых людей, который будет отслеживать, когда они падают и другие их действия. По данным издания, эта разработка находится в зачаточном состоянии.
  • Караоке-микрофон на базе Alexa под кодовым названием Jackson, выпуск которого планируется на конец 2021 года. Но команда, работающая над этим продуктом, была распущена, пишет Bloomberg.

Amazon рассматривает возможность добавить в свои устройства набор датчиков состояния здоровья, а также функции наблюдения за ребенком. Компания изучает использование ультразвуковых датчиков для отслеживания температуры, сна, храпа, качества дыхания.

Также Amazon работает над новыми пользовательскими чипами для будущих версий Echo и планирует улучшить программное обеспечение для различных устройств.

#новости #amazon

495 просмотров
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