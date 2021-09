Heads and Hands

{"items":[{"comment_id":3315796,"subsite_id":199122,"user_id":49928,"type":"comment_add","id":3315796,"hash":"6bf1f1bc1e9c2f12fefb87bd5502be69","date":1632499835,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/297526-magnit-otkroet-mini-pivzavody-v-svoih-gipermarketah-v-2022-godu?comment=3315796","text":"\u042d\u0442\u043e \u0443\u0436\u0435 \u043f\u0443\u0442\u0430\u043d\u043e\u0448\u043d\u0430\u044f","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":49928,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/49928-ilya-shishkunov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d533b32f-a822-5e50-be57-ec7e8ed129b1\/","name":"\u0418\u043b\u044c\u044f \u0428\u0438\u0448\u043a\u0443\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":297526,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/297526-magnit-otkroet-mini-pivzavody-v-svoih-gipermarketah-v-2022-godu","title":"\u00ab\u041c\u0430\u0433\u043d\u0438\u0442\u00bb \u043e\u0442\u043a\u0440\u043e\u0435\u0442 \u043c\u0438\u043d\u0438-\u043f\u0438\u0432\u0437\u0430\u0432\u043e\u0434\u044b \u0432 \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u0433\u0438\u043f\u0435\u0440\u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u0430\u0445 \u0432 2022 \u0433\u043e\u0434\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3315797,"subsite_id":332941,"user_id":692020,"type":"comment_add","id":3315797,"hash":"6e594bbb4a3e1b30386d5fcd2ccdbb2c","date":1632499844,"url":"https:\/\/vc.ru\/ml\/297407-openai-sozdala-ii-model-dlya-generacii-vyzhimok-iz-knig?comment=3315797","text":"\u041d\u0443 \u0430 \u043a\u0430\u043a \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0441\u043b\u043e\u0432 \u043f\u0440\u043e \u043d\u0430\u0440\u043a\u043e\u0442\u0440\u0438\u043f \u0447\u0442\u043e-\u0442\u043e \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0435 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043e\u0431\u0441\u0443\u0436\u0434\u0430\u0442\u044c? \u042d\u0442\u043e \u043c\u043e\u0449\u043d\u044b\u0439 \u0430\u0440\u0433\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442 \u043d\u0435\u0441\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\u043d\u043e \u043c\u044b\u0441\u043b\u044f\u0449\u0435\u0433\u043e \u0438\u043d\u0434\u0438\u0432\u0438\u0434\u0430, \u044f \u043a\u0430\u043a-\u0442\u043e \u0437\u0430\u043c\u0435\u0442\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0449\u0435 \u0432\u043e\u0441\u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e \u043f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0442\u0430\u043d\u043d\u043e\u0435. \u041a\u0430\u043a \u0431\u044b \u043d\u0435 \u044f \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e \u043d\u0430\u0440\u043a\u043e\u0442\u0440\u0438\u043f \u0437\u0430\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u043b, \u043d\u0443 \u0438 \u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u043d\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430\u043b\u0438\u0447\u0438\u0435\u00a0 \u043a\u0430\u043a\u043e\u0433\u043e-\u0442\u043e \u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0433\u043e \u043e\u043f\u044b\u0442\u0430)

\u0412\u0441\u0451-\u0442\u0430\u043a\u0438 \u0432 \u0432\u0430\u0448\u0435\u043c \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0438 \u0438\u0434\u0451\u0442 \u043e\u0442\u0441\u044b\u043b\u043a\u0430 \u043a \u0432\u0435\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430\u043c \u0438 \u0438\u0445 \u0443\u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u043b\u0435\u043d\u0438\u044e, \u0434\u0430\u043b\u0435\u043a\u043e \u043d\u0435 \u0443 \u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u0433\u043e \u0448\u043a\u043e\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0435\u0441\u0442\u044c \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0449\u0438\u0439 \u043e\u043f\u044b\u0442, \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u044f \u0418\u0418 \u0433\u043e\u0440\u0430\u0437\u0434\u043e \u0442\u043e\u0447\u043d\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u0451\u0442 \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043d\u0438\u0435. \u0421\u043e\u0440\u044f\u043d)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":692020,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/692020-nikitinz","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/50cd846b-30b2-5812-b9f0-10c31612b66c\/","name":"Nikitinz","isVerified":false},"content":{"id":297407,"url":"https:\/\/vc.ru\/ml\/297407-openai-sozdala-ii-model-dlya-generacii-vyzhimok-iz-knig","title":"OpenAI \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043b\u0430 \u0418\u0418-\u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c \u0434\u043b\u044f \u0433\u0435\u043d\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0432\u044b\u0436\u0438\u043c\u043e\u043a \u0438\u0437 \u043a\u043d\u0438\u0433"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3315798,"subsite_id":199126,"user_id":687229,"type":"comment_add","id":3315798,"hash":"0885500536404dbb13087c780eefdba0","date":1632499864,"url":"https:\/\/vc.ru\/crypto\/297351-centrobank-kitaya-obyavil-vse-operacii-s-kriptovalyutoy-nezakonnymi-ih-kurs-upal-na-3-10?comment=3315798","text":"\u041d\u0443 \u0442\u0430\u043a \u0438 \u0432\u044b\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442, \u0447\u0442\u043e \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0441\u043f\u0438\u0441\u043a\u0435 \u043a\u0430\u043a \u0435\u0441\u0442\u044c \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u044b\u0435 \u0431\u043e\u0433\u0430\u0442\u044b\u0435 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u044b, \u0442\u0430\u043a \u0438 \u0431\u0435\u0434\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u044b \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0441 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u043c \u043d\u0430\u0441\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0442\u0438\u043f\u0430 \u0418\u043d\u0434\u0438\u0438 \u0438 \u041a\u0438\u0442\u0430\u044f.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":687229,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/687229-kostya-stroevskiy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6a43c358-1883-56f8-892b-ea1d3484a01e\/","name":"\u041a\u043e\u0441\u0442\u044f \u0421\u0442\u0440\u043e\u0435\u0432\u0441\u043a\u0438\u0439","isVerified":false},"content":{"id":297351,"url":"https:\/\/vc.ru\/crypto\/297351-centrobank-kitaya-obyavil-vse-operacii-s-kriptovalyutoy-nezakonnymi-ih-kurs-upal-na-3-10","title":"\u0426\u0435\u043d\u0442\u0440\u043e\u0431\u0430\u043d\u043a \u041a\u0438\u0442\u0430\u044f \u043e\u0431\u044a\u044f\u0432\u0438\u043b \u0432\u0441\u0435 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0441 \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u044e\u0442\u043e\u0439 \u043d\u0435\u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438 \u2014 \u0438\u0445 \u043a\u0443\u0440\u0441 \u0443\u043f\u0430\u043b \u043d\u0430 3-10%"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3315799,"subsite_id":199122,"user_id":18144,"type":"comment_add","id":3315799,"hash":"f9edd8b60b30880f38dd5e7138cb5c4f","date":1632499894,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/297526-magnit-otkroet-mini-pivzavody-v-svoih-gipermarketah-v-2022-godu?comment=3315799","text":"\"\u0426\u0430\u0440\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043f\u0430\u0441\u044b\" \u0442\u043e\u043f-\u043a\u0432\u0430\u0441 \u0432 \u0420\u0424.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":18144,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/18144-rodeus","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/12257375-5dff-9dca-aecf-ba546439c895\/","name":"Rodeus","isVerified":false},"content":{"id":297526,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/297526-magnit-otkroet-mini-pivzavody-v-svoih-gipermarketah-v-2022-godu","title":"\u00ab\u041c\u0430\u0433\u043d\u0438\u0442\u00bb \u043e\u0442\u043a\u0440\u043e\u0435\u0442 \u043c\u0438\u043d\u0438-\u043f\u0438\u0432\u0437\u0430\u0432\u043e\u0434\u044b \u0432 \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u0433\u0438\u043f\u0435\u0440\u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u0430\u0445 \u0432 2022 \u0433\u043e\u0434\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3315800,"subsite_id":199122,"user_id":132095,"type":"comment_add","id":3315800,"hash":"b552e76cd050ad4e83ed35e57bfb1d12","date":1632499937,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/297526-magnit-otkroet-mini-pivzavody-v-svoih-gipermarketah-v-2022-godu?comment=3315800","text":"\u043c\u043d\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0431\u0430\u043b\u0442\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043a\u0432\u0430\u0441\u044b \u043f\u043e\u043d\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0438\u0441\u044c, \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u043d\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0443 \u0432\u0430\u0441 \u0438\u0445 \u043d\u0435\u0442.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":132095,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/132095-maksim-gorkiy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/dbb02762-ebe1-9a6a-0289-70aff505a7ad\/","name":"\u041c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c \u0413\u043e\u0440\u044c\u043a\u0438\u0439","isVerified":false},"content":{"id":297526,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/297526-magnit-otkroet-mini-pivzavody-v-svoih-gipermarketah-v-2022-godu","title":"\u00ab\u041c\u0430\u0433\u043d\u0438\u0442\u00bb \u043e\u0442\u043a\u0440\u043e\u0435\u0442 \u043c\u0438\u043d\u0438-\u043f\u0438\u0432\u0437\u0430\u0432\u043e\u0434\u044b \u0432 \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u0433\u0438\u043f\u0435\u0440\u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u0430\u0445 \u0432 2022 \u0433\u043e\u0434\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3315801,"subsite_id":199113,"user_id":408270,"type":"comment_add","id":3315801,"hash":"e88f08a94aeda5622e5215ff20e206bf","date":1632499940,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/297137-sber-zapustil-v-moskve-naruzhnuyu-3d-reklamu-s-cgi-personazhami-cheburashkoy-i-krokodilom-genoy?comment=3315801","text":"\u0421\u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043d\u044f\u043b \u043e \u0447\u0451\u043c \u0440\u0435\u0447\u044c. \u041f\u043e\u0447\u0438\u0442\u0430\u043b, \u043f\u043e\u043d\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u043e\u0441\u044c ;) \u041d\u043e \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0445\u043e\u0436\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":408270,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/408270-mark-snow","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/99a92285-6cee-5580-382c-699bbccc63f9\/","name":"Mark Snow","isVerified":false},"content":{"id":297137,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/297137-sber-zapustil-v-moskve-naruzhnuyu-3d-reklamu-s-cgi-personazhami-cheburashkoy-i-krokodilom-genoy","title":"\u00ab\u0421\u0431\u0435\u0440\u00bb \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b \u0432 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0435 \u043d\u0430\u0440\u0443\u0436\u043d\u0443\u044e 3D-\u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u0443 \u0441 CGI-\u043f\u0435\u0440\u0441\u043e\u043d\u0430\u0436\u0430\u043c\u0438 \u0427\u0435\u0431\u0443\u0440\u0430\u0448\u043a\u043e\u0439 \u0438 \u043a\u0440\u043e\u043a\u043e\u0434\u0438\u043b\u043e\u043c \u0413\u0435\u043d\u043e\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3315802,"subsite_id":199122,"user_id":18144,"type":"comment_add","id":3315802,"hash":"199d495d0e2a1276862f64fe6a2a810a","date":1632499944,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/297526-magnit-otkroet-mini-pivzavody-v-svoih-gipermarketah-v-2022-godu?comment=3315802","text":"\u041c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0436\u0438\u0440\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":18144,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/18144-rodeus","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/12257375-5dff-9dca-aecf-ba546439c895\/","name":"Rodeus","isVerified":false},"content":{"id":297526,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/297526-magnit-otkroet-mini-pivzavody-v-svoih-gipermarketah-v-2022-godu","title":"\u00ab\u041c\u0430\u0433\u043d\u0438\u0442\u00bb \u043e\u0442\u043a\u0440\u043e\u0435\u0442 \u043c\u0438\u043d\u0438-\u043f\u0438\u0432\u0437\u0430\u0432\u043e\u0434\u044b \u0432 \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u0433\u0438\u043f\u0435\u0440\u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u0430\u0445 \u0432 2022 \u0433\u043e\u0434\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3315803,"subsite_id":199126,"user_id":687229,"type":"comment_add","id":3315803,"hash":"7af96feba503dbf69372801a15ad1679","date":1632499946,"url":"https:\/\/vc.ru\/crypto\/297351-centrobank-kitaya-obyavil-vse-operacii-s-kriptovalyutoy-nezakonnymi-ih-kurs-upal-na-3-10?comment=3315803","text":"\u0415\u0441\u043b\u0438 \u0432\u044b\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438 \u0432\u0441\u0435 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u0438\u0437 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0430, \u043e\u043d \u0442\u043e\u0436\u0435 \u0440\u0443\u0445\u043d\u0435\u0442. \u0418\u043b\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438 \u0432\u0441\u0435 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0438 \u0432 \u0434\u043e\u043b\u043b\u0430\u0440\u044b. \u042d\u0442\u043e \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d \u0441\u043f\u0440\u043e\u0441\u0430 \u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f, \u0430 \u043d\u0435 \u043f\u0438\u0440\u0430\u043c\u0438\u0434\u0430.\u00a0



\u041a\u0443\u0440\u0441 \u0431\u0438\u0442\u043a\u0430 \u0440\u0430\u0441\u0442\u0435\u0442 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0441\u043f\u0440\u043e\u0441\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u0433\u043e \u0438 \u043f\u0435\u0440\u0441\u043f\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0431\u043b\u043e\u043a\u0447\u0435\u0439\u043d\u0430 \u043a\u0430\u043a \u0442\u0430\u043a\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e. \u041f\u043b\u044e\u0441, \u043e\u043d \u0441\u0430\u043c \u043f\u043e \u0441\u0435\u0431\u0435 \u0441\u043a\u043b\u043e\u043d\u0435\u043d \u0441\u043a\u043e\u0440\u0435\u0435 \u043a \u043f\u043e\u0432\u044b\u0448\u0435\u043d\u0438\u044e, \u0430 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043d\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044e (\u0432 \u043e\u0442\u043b\u0438\u0447\u0438\u0435 \u043e\u0442 \u0444\u0438\u0430\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0432\u0430\u043b\u044e\u0442) \u0441\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0432\u0441\u043b\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435 \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u044d\u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u0438.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":687229,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/687229-kostya-stroevskiy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6a43c358-1883-56f8-892b-ea1d3484a01e\/","name":"\u041a\u043e\u0441\u0442\u044f \u0421\u0442\u0440\u043e\u0435\u0432\u0441\u043a\u0438\u0439","isVerified":false},"content":{"id":297351,"url":"https:\/\/vc.ru\/crypto\/297351-centrobank-kitaya-obyavil-vse-operacii-s-kriptovalyutoy-nezakonnymi-ih-kurs-upal-na-3-10","title":"\u0426\u0435\u043d\u0442\u0440\u043e\u0431\u0430\u043d\u043a \u041a\u0438\u0442\u0430\u044f \u043e\u0431\u044a\u044f\u0432\u0438\u043b \u0432\u0441\u0435 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0441 \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u044e\u0442\u043e\u0439 \u043d\u0435\u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438 \u2014 \u0438\u0445 \u043a\u0443\u0440\u0441 \u0443\u043f\u0430\u043b \u043d\u0430 3-10%"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3315804,"subsite_id":199132,"user_id":527807,"type":"comment_add","id":3315804,"hash":"b17d198a10a194fbb99e5a6c773c449e","date":1632499956,"url":"https:\/\/vc.ru\/offline\/297548-sergey-galickiy-o-dengah-v-grobu-karmanov-net-dva-zavtraka-sest-ne-smozhesh?comment=3315804","text":"\u0414\u0435\u0440\u0436\u0438\u0441\u044c, \u043c\u0443\u0436\u0438\u043a.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":527807,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/527807-ya-ne-skazhu-svoe-imya-mashine","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/80c78514-a4ac-500f-8e4a-e53bd9aad51f\/","name":"\u042f \u043d\u0435 \u0441\u043a\u0430\u0436\u0443 \u0441\u0432\u043e\u0435 \u0438\u043c\u044f \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u0435","isVerified":false},"content":{"id":297548,"url":"https:\/\/vc.ru\/offline\/297548-sergey-galickiy-o-dengah-v-grobu-karmanov-net-dva-zavtraka-sest-ne-smozhesh","title":"\u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0439 \u0413\u0430\u043b\u0438\u0446\u043a\u0438\u0439 \u043e \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0430\u0445: \u00ab\u0412 \u0433\u0440\u043e\u0431\u0443 \u043a\u0430\u0440\u043c\u0430\u043d\u043e\u0432 \u043d\u0435\u0442. \u0414\u0432\u0430 \u0437\u0430\u0432\u0442\u0440\u0430\u043a\u0430 \u0441\u044a\u0435\u0441\u0442\u044c \u043d\u0435 \u0441\u043c\u043e\u0436\u0435\u0448\u044c\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3315806,"subsite_id":370106,"user_id":327028,"type":"comment_add","id":3315806,"hash":"53a471e37159a134fdf45373de5fbe99","date":1632499972,"url":"https:\/\/vc.ru\/migrate\/297415-avstraliya-vs-ssha-chto-vybrat-russkomu-programmistu?comment=3315806","text":"\u041f\u0435\u0440\u0435\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0432 \u0441\u043b\u043e\u0432\u0430 \u0432\u0430\u0448\u0435\u0433\u043e \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u044f:

> \u0411\u043e\u043b\u0435\u0435 50% \u0436\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0421\u0428\u0410 \u043f\u043e \u0441\u0442\u0430\u0442\u0438\u0441\u0442\u0438\u043a\u0435 \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 $57000 \u0443 \u043c\u0443\u0436\u0447\u0438\u043d, $47000 \u0443 \u0436\u0435\u043d\u0449\u0438\u043d

\u0412\u044b \u0441\u0430\u043c\u0438 \u0432\u0441\u0435 \u0434\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438.

\u0415\u0441\u0442\u044c \u0434\u0435\u0440\u0435\u0432\u043d\u044f \u041a\u0443\u043a\u0443\u0435\u0432\u043e, \u0433\u0434\u0435 \u043d\u0435\u0442 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b - \u0432\u043e\u0442 \u0442\u0430\u043c \u043d\u0435\u0442 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0435\u0439 (\u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u043d\u043e) \u0438 \u044f \u0431\u044b \u043d\u0435 \u0441\u043f\u043e\u0440\u0438\u043b. \u0415\u0441\u0442\u044c \u0421\u0438\u044d\u0442\u0442\u043b, \u0433\u0434\u0435 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b \u0437\u0430\u0432\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043b\u044e\u0431\u043e\u0439, \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u044f \u0433\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439. \u0418 \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u043e\u043d\u043e, \u0433\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u043e, \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u043e \u0440\u0435\u0448\u0430\u0442\u044c \u0447\u044c\u0435-\u0442\u043e \u043d\u0435\u0436\u0435\u043b\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c - \u043c\u043d\u0435 \u043d\u0438\u043a\u0430\u043a \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u043d\u043e.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":327028,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/327028-viktor-kutolkin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/0a645f0b-657d-fbe2-ea5c-c94c512429b7\/","name":"Viktor Kutolkin","isVerified":false},"content":{"id":297415,"url":"https:\/\/vc.ru\/migrate\/297415-avstraliya-vs-ssha-chto-vybrat-russkomu-programmistu","title":"\u0410\u0432\u0441\u0442\u0440\u0430\u043b\u0438\u044f vs \u0421\u0428\u0410. \u0427\u0442\u043e \u0432\u044b\u0431\u0440\u0430\u0442\u044c \u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u043e\u043c\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0438\u0441\u0442\u0443?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3315807,"subsite_id":199117,"user_id":163916,"type":"comment_add","id":3315807,"hash":"70ede2cb710024f32701c26d67131b40","date":1632499996,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/297421-lyubaya-klaviatura-mozhet-byt-ergonomichnoy-prosto-kupite-vtoruyu?comment=3315807","text":"\u0412 \u043c\u0435\u0434\u0438\u0446\u0438\u043d\u0435 \u0442\u043e\u0436\u0435, \u0437\u043d\u0430\u0435\u0442\u0435 \u043b\u0438, \u0443\u0434\u0430\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0433\u043b\u0430\u043d\u0434 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0437\u0430\u0434\u043d\u0438\u0446\u0443 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0436\u0438\u043b\u043e\u0441\u044c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":163916,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/163916-dmitriy-alekseev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7350878e-0afc-5933-928a-fa7568b8d04c\/","name":"\u0414\u043c\u0438\u0442\u0440\u0438\u0439 \u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0435\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":297421,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/297421-lyubaya-klaviatura-mozhet-byt-ergonomichnoy-prosto-kupite-vtoruyu","title":"\u00ab\u041b\u044e\u0431\u0430\u044f \u043a\u043b\u0430\u0432\u0438\u0430\u0442\u0443\u0440\u0430 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c \u044d\u0440\u0433\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u0447\u043d\u043e\u0439 \u2014 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043a\u0443\u043f\u0438\u0442\u0435 \u0432\u0442\u043e\u0440\u0443\u044e\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3315808,"subsite_id":199122,"user_id":454452,"type":"comment_add","id":3315808,"hash":"5826ce93a1564012c3e75d267956735b","date":1632500024,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/297491-nyu-york-pervym-iz-krupnyh-gorodov-ssha-prinyal-ukazy-ob-usloviyah-truda-kurerov-razreshil-otkazyvatsya-ot-zakaza-i-drugoe?comment=3315808","text":"\u041e\u043f\u044f\u0442\u044c \u0443 \u0431\u043e\u0433\u0430\u0442\u044b\u0445 \u0433\u043e\u0441\u043f\u043e\u0434 \u043d\u0435\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438, \u043f\u0440\u0438\u0434\u0435\u0442\u0441\u044f \u043f\u043e\u0434\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u044c \u0437\u0430\u0434 \u0438 \u0442\u0430\u0449\u0438\u0442\u0441\u044f \u0432 \u0440\u0435\u0441\u0442\u0438\u043a \u0441\u0430\u043c\u0438\u043c \u0438\u043b\u0438 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0437\u0430 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0443. \u0422\u0430\u043a\u0438\u043c\u0438 \u0442\u0435\u043c\u043f\u0430\u043c\u0438 \u0438 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0440\u043e\u0442\u0441\u0442\u0432\u043e \u0444\u0438\u0437\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u043b\u0438\u0446\u0430 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u043e\u0439\u0442\u0438.

\u041d\u043e \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e \u043f\u0440\u0435\u043a\u0440\u0430\u0449\u0430\u0442\u044c \u044d\u043a\u0441\u043f\u043b\u0443\u0430\u0442\u0430\u0446\u0438\u044e \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a\u0430 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a\u043e\u043c.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":454452,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/454452-ignorance-is-strength","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/652a23c5-8614-5e73-ad00-832d50e53536\/","name":"Ignorance is strength","isVerified":false},"content":{"id":297491,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/297491-nyu-york-pervym-iz-krupnyh-gorodov-ssha-prinyal-ukazy-ob-usloviyah-truda-kurerov-razreshil-otkazyvatsya-ot-zakaza-i-drugoe","title":"\u041d\u044c\u044e-\u0419\u043e\u0440\u043a \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u043c \u0438\u0437 \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u044b\u0445 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u043e\u0432 \u0421\u0428\u0410 \u043f\u0440\u0438\u043d\u044f\u043b \u0443\u043a\u0430\u0437\u044b \u043e\u0431 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u044f\u0445 \u0442\u0440\u0443\u0434\u0430 \u043a\u0443\u0440\u044c\u0435\u0440\u043e\u0432: \u0440\u0430\u0437\u0440\u0435\u0448\u0438\u043b \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u043e\u0442 \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430 \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3315810,"subsite_id":199119,"user_id":495872,"type":"comment_add","id":3315810,"hash":"0cefacc3341a5410268f19b956c3f589","date":1632500039,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/297556-v-internete-poyavilas-baza-klientov-sovkombanka-kotorye-podavali-zayavki-na-kredit-bank-podtverdil-utechku?comment=3315810","text":"\u0413\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u043e \u0437\u0430\u0441\u043b\u0430\u043b\u043e?

\u0412\u044b \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0437\u043d\u0430\u0435\u0442\u0435 \u0442\u0443, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u0432\u0430\u043c \u043f\u043e \u0432\u0435\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044e \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u044f\u0435\u0442?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":495872,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/495872-alexandr-gunich","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/eb7bb3b3-f3dc-b688-e071-a1b6237a3410\/","name":"Alexandr Gunich","isVerified":false},"content":{"id":297556,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/297556-v-internete-poyavilas-baza-klientov-sovkombanka-kotorye-podavali-zayavki-na-kredit-bank-podtverdil-utechku","title":"\u0412 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442\u0435 \u043f\u043e\u044f\u0432\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c \u0431\u0430\u0437\u0430 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u00ab\u0421\u043e\u0432\u043a\u043e\u043c\u0431\u0430\u043d\u043a\u0430\u00bb, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0437\u0430\u044f\u0432\u043a\u0438 \u043d\u0430 \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442. \u0411\u0430\u043d\u043a \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0434\u0438\u043b \u0443\u0442\u0435\u0447\u043a\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3315811,"subsite_id":199126,"user_id":687229,"type":"comment_add","id":3315811,"hash":"30cca1c0875a1bef3c6dd2bcf1febf09","date":1632500050,"url":"https:\/\/vc.ru\/crypto\/297351-centrobank-kitaya-obyavil-vse-operacii-s-kriptovalyutoy-nezakonnymi-ih-kurs-upal-na-3-10?comment=3315811","text":"\u041e\u043d \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0438 \u0441\u0442\u0435\u0439\u0431\u043b, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0438\u043a\u0435\u043c \u043d\u0435 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f. \u0412\u0430\u043b\u044e\u0442\u044b, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u0438\u0440\u0443\u044e\u0442\u0441\u044f, \u0430\u043f\u0440\u0438\u043e\u0440\u0438 \u043d\u0435\u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u044b.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":687229,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/687229-kostya-stroevskiy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6a43c358-1883-56f8-892b-ea1d3484a01e\/","name":"\u041a\u043e\u0441\u0442\u044f \u0421\u0442\u0440\u043e\u0435\u0432\u0441\u043a\u0438\u0439","isVerified":false},"content":{"id":297351,"url":"https:\/\/vc.ru\/crypto\/297351-centrobank-kitaya-obyavil-vse-operacii-s-kriptovalyutoy-nezakonnymi-ih-kurs-upal-na-3-10","title":"\u0426\u0435\u043d\u0442\u0440\u043e\u0431\u0430\u043d\u043a \u041a\u0438\u0442\u0430\u044f \u043e\u0431\u044a\u044f\u0432\u0438\u043b \u0432\u0441\u0435 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0441 \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u044e\u0442\u043e\u0439 \u043d\u0435\u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438 \u2014 \u0438\u0445 \u043a\u0443\u0440\u0441 \u0443\u043f\u0430\u043b \u043d\u0430 3-10%"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3315812,"subsite_id":332941,"user_id":1835,"type":"comment_add","id":3315812,"hash":"3b45a548eb0b353b4ac0efba7ada3ebb","date":1632500054,"url":"https:\/\/vc.ru\/ml\/297407-openai-sozdala-ii-model-dlya-generacii-vyzhimok-iz-knig?comment=3315812","text":"\u041d\u0443 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0412\u044b \u043d\u0430\u0441\u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043d\u0430 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0437\u0430\u0446\u0438\u043a\u043b\u0438\u043b\u0438\u0441\u044c, \u0447\u0442\u043e \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0438 \u043e\u0431\u0441\u0443\u0436\u0434\u0430\u0442\u044c \u043d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442\u0435, \u0442\u043e \u0447\u0442\u043e \u044f \u043c\u043e\u0433\u0443 \u043e \u0412\u0430\u0441 \u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c?\u00a0

\u041f\u043e\u0436\u0430\u043b\u0443\u0439, \u043b\u0438\u0448\u044c \u0442\u043e, \u0447\u0442\u043e \u044f \u043d\u0435 \u0440\u0435\u043a\u043e\u043c\u0435\u043d\u0434\u0443\u044e \u0412\u0430\u043c \u043a \u043f\u0440\u043e\u0447\u0442\u0435\u043d\u0438\u044e \u0414\u0435 \u041a\u0432\u0438\u043d\u0441\u0438, \u041a\u0430\u0441\u0442\u0430\u043d\u0435\u0434\u0443, \u0425\u0430\u043d\u0442\u0435\u0440\u0430 \u0421. \u0422\u043e\u043c\u043f\u0441\u043e\u043d\u0430 \u0438 \u0418\u0440\u0432\u0438\u043d\u0430 \u0423\u044d\u043b\u0448\u0430 \u2014 \u043e\u0442 \u043d\u0438\u0445 \u0412\u0430\u043c \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u043a\u0440\u044b\u0448\u0443 \u0441\u043d\u0435\u0441\u0451\u0442.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":1835,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/1835-valentin-dombrovsky","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/13520ee2-63bb-81df-cb97-973504de7d27\/","name":"Valentin Dombrovsky","isVerified":false},"content":{"id":297407,"url":"https:\/\/vc.ru\/ml\/297407-openai-sozdala-ii-model-dlya-generacii-vyzhimok-iz-knig","title":"OpenAI \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043b\u0430 \u0418\u0418-\u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c \u0434\u043b\u044f \u0433\u0435\u043d\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0432\u044b\u0436\u0438\u043c\u043e\u043a \u0438\u0437 \u043a\u043d\u0438\u0433"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3315813,"subsite_id":199116,"user_id":807601,"type":"comment_add","id":3315813,"hash":"9a02e957743f2f45e1489c8e1b56a258","date":1632500074,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/297542-ya-pridumal-novyy-sposob-lyubomu-zarabotat-v-internete-i-vnedril-ego-na-svoem-servise?comment=3315813","text":"\u041c\u043d\u043e\u0433\u0438\u0435 \u043b\u044e\u0434\u0438 \u0434\u0435\u043b\u044f\u0442\u0441\u044f \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u0435\u0439 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u043a\u0430\u043d\u0430\u043b\u0430\u0445 \u0438 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0435\u043c \u0431\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u043e","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":807601,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/807601-andrey-zaharov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4f455fc3-889f-543b-a4e3-81b776e48960\/","name":"\u0410\u043d\u0434\u0440\u0435\u0439 \u0417\u0430\u0445\u0430\u0440\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":297542,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/297542-ya-pridumal-novyy-sposob-lyubomu-zarabotat-v-internete-i-vnedril-ego-na-svoem-servise","title":"\u042f \u043f\u0440\u0438\u0434\u0443\u043c\u0430\u043b \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0441\u043f\u043e\u0441\u043e\u0431 \u043b\u044e\u0431\u043e\u043c\u0443 \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u0432 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442\u0435 \u0438 \u0432\u043d\u0435\u0434\u0440\u0438\u043b \u0435\u0433\u043e \u043d\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0435\u043c \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3315814,"subsite_id":370106,"user_id":715485,"type":"comment_add","id":3315814,"hash":"33bcbc9d9469f2e4953bdd5dcf92b0ac","date":1632500100,"url":"https:\/\/vc.ru\/migrate\/297415-avstraliya-vs-ssha-chto-vybrat-russkomu-programmistu?comment=3315814","text":"\u0432 \u0428\u0432\u0435\u0446\u0438\u0438 \u0438\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441 \u0414\u0436\u0438\u043d\u0438 \"\u043f\u043e \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430\u043c\" (\u043f\u043e \u0431\u043e\u0433\u0430\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443) \u0432\u044b\u0448\u0435 \u0447\u0435\u043c \u0432 \u0420\u0424 \u0438 \u0421\u0428\u0410, \u0442.\u0435. \u0442\u0430\u043c \u0440\u0430\u0441\u0441\u043b\u043e\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0432\u044b\u0448\u0435 \u0447\u0435\u043c \u0443 \u043d\u0430\u0441. \u0412\u043e\u0442 \u043f\u043e \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u0430\u043c - \u0434\u0430, \u043e\u0434\u0438\u043d \u0438\u0437 \u0441\u0430\u043c\u044b\u0445 \u043d\u0438\u0437\u043a\u0438\u0445, \u043d\u043e \u0442\u043e\u043b\u043a\u0443-\u0442\u043e.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":715485,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/715485-ilya-m","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/aae36f7d-22f4-dc23-3572-8d0b1fcf81ab\/","name":"\u0418\u043b\u044c\u044f \u041c","isVerified":false},"content":{"id":297415,"url":"https:\/\/vc.ru\/migrate\/297415-avstraliya-vs-ssha-chto-vybrat-russkomu-programmistu","title":"\u0410\u0432\u0441\u0442\u0440\u0430\u043b\u0438\u044f vs \u0421\u0428\u0410. \u0427\u0442\u043e \u0432\u044b\u0431\u0440\u0430\u0442\u044c \u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u043e\u043c\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0438\u0441\u0442\u0443?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3315816,"subsite_id":199117,"user_id":163916,"type":"comment_add","id":3315816,"hash":"22efffa1ed06742945d01f986ad5feca","date":1632500138,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/297421-lyubaya-klaviatura-mozhet-byt-ergonomichnoy-prosto-kupite-vtoruyu?comment=3315816","text":"\u0415\u0441\u0442\u044c \u043f\u043e\u0434\u043e\u0437\u0440\u0435\u043d\u0438\u0435, \u0447\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0433\u043e\u0440\u0435-\u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0438\u0441\u0442\u0443 \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0431\u044b\u043b\u043e \u043a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e \u043f\u043e\u043c\u0435\u043d\u044f\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0443\u0434\u043e\u0431\u043d\u043e\u0435 \u0438 \u0434\u0430, \u043f\u043e\u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f, \u0430 \u0442\u043e \u0438 \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u0438\u0435 \u0437\u0434\u043e\u0440\u043e\u0432\u044c\u044f \u0443 \u0432\u0440\u0430\u0447\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u0438\u0442\u044c, \u043d\u043e \u0432 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0435 \u0441\u043b\u0438\u0448\u043a\u043e\u043c \u043c\u0430\u043b\u043e \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0442\u043e\u0433\u043e, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u043a\u0430\u043a\u0438\u0435-\u0442\u043e \u0432\u044b\u0432\u043e\u0434\u044b. \u041d\u0443 \u0434\u0432\u0435 \u043a\u043b\u0430\u0432\u0438\u0430\u0442\u0443\u0440\u044b, \u043d\u0443 \u043e\u043a.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":163916,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/163916-dmitriy-alekseev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7350878e-0afc-5933-928a-fa7568b8d04c\/","name":"\u0414\u043c\u0438\u0442\u0440\u0438\u0439 \u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0435\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":297421,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/297421-lyubaya-klaviatura-mozhet-byt-ergonomichnoy-prosto-kupite-vtoruyu","title":"\u00ab\u041b\u044e\u0431\u0430\u044f \u043a\u043b\u0430\u0432\u0438\u0430\u0442\u0443\u0440\u0430 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c \u044d\u0440\u0433\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u0447\u043d\u043e\u0439 \u2014 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043a\u0443\u043f\u0438\u0442\u0435 \u0432\u0442\u043e\u0440\u0443\u044e\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3315817,"subsite_id":199126,"user_id":50686,"type":"comment_add","id":3315817,"hash":"6df39c43c2dee05b5bd9f18139a4423a","date":1632500144,"url":"https:\/\/vc.ru\/crypto\/297351-centrobank-kitaya-obyavil-vse-operacii-s-kriptovalyutoy-nezakonnymi-ih-kurs-upal-na-3-10?comment=3315817","text":"\u041a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e, \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c, \u0430 \u043d\u0435 \u0437\u0430\u043f\u043e\u0435\u0449\u0430\u0442\u044c. \u0427\u0435\u043c \u043a\u0430\u0437\u0438\u043d\u043e \u0445\u0443\u0436\u0435 \u043b\u043e\u0442\u0435\u0440\u0435\u0438 \u0438\u043b\u0438 \u0431\u0443\u043a\u043c\u0435\u043a\u0435\u0440\u043e\u0432?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":50686,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/50686-denis-demidov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4920bf68-a5e5-b2e3-3d50-33d5119ef847\/","name":"\u0414\u0435\u043d\u0438\u0441 \u0414\u0435\u043c\u0438\u0434\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":297351,"url":"https:\/\/vc.ru\/crypto\/297351-centrobank-kitaya-obyavil-vse-operacii-s-kriptovalyutoy-nezakonnymi-ih-kurs-upal-na-3-10","title":"\u0426\u0435\u043d\u0442\u0440\u043e\u0431\u0430\u043d\u043a \u041a\u0438\u0442\u0430\u044f \u043e\u0431\u044a\u044f\u0432\u0438\u043b \u0432\u0441\u0435 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0441 \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u044e\u0442\u043e\u0439 \u043d\u0435\u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438 \u2014 \u0438\u0445 \u043a\u0443\u0440\u0441 \u0443\u043f\u0430\u043b \u043d\u0430 3-10%"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3315819,"subsite_id":199124,"user_id":819380,"type":"comment_add","id":3315819,"hash":"01aa0f78130e58910d9c1ad8222241a1","date":1632500156,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/297461-sdek-uzhe-bolshe-nedeli-perenosit-dostavku-posylki-zakazannuyu-na-aliekspress?comment=3315819","text":"\u041a\u0430\u043a\u043e\u0439 \u043f\u0430\u0444\u043e\u0441\u043d\u044b\u0439 \u043d\u0438\u043a \u0443 \u043d\u0438\u0445","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":819380,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/819380-posledniy-shans","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ef6de6a4-379a-a437-3f09-8ae6fb354537\/","name":"\u041f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0439 \u0428\u0430\u043d\u0441","isVerified":false},"content":{"id":297461,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/297461-sdek-uzhe-bolshe-nedeli-perenosit-dostavku-posylki-zakazannuyu-na-aliekspress","title":"\u0421\u0414\u042d\u041a \u0443\u0436\u0435 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u043d\u043e\u0441\u0438\u0442 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0443 \u043f\u043e\u0441\u044b\u043b\u043a\u0438, \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u043d\u0443\u044e \u043d\u0430\u00a0\u0410\u043b\u0438\u044d\u043a\u0441\u043f\u0440\u0435\u0441\u0441"},"isAnonymous":false}]}