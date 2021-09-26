Увидеть первые Apple, сделать копию на ксероксе и потрогать мышку: как в Минске-88 прошла выставка «Информатика в США» Статьи редакции
Выставка стала потрясением для жителей: это было похоже на фильм «Назад в будущее», который на выставке тоже показывали, рассказывает dev.by. Издание поговорило с экс-гидом той выставки и минчанами, которые до сих пор хранят значки с её логотипом.
Гид: «Показывали Apple II и первый Macintosh с флоппи-диском»
Скотт Роланд был поверенным в делах США в Беларуси в 2014–2016 годах. Сейчас он — дипломат на пенсии, живет в Бразилии, а в 1988-м он был гидом на выставке, которая два года путешествовала по городам СССР.
Экспозиция открылась в Москве в июне 1987 года, потом побывала в Киеве, Ростове-на-Дону, Тбилиси, Ташкенте, Иркутске, Магнитогорске, Ленинграде и Минске (там выставку завершили).
— Мы прилетели в Минск в ноябре. Снег, метель — было страшновато ехать из аэропорта в город, — вспоминает Скотт Роланд.
Сотрудники выставки колесили по стране вместе со своими семьями:
— Очень душевно нас принимали в Магнитогорске. Для города на Урале, который всё время был закрытым, это была сенсация! Люди приходили на выставку просто пообщаться и каждый вечер кто-то приглашал нас на ужин.
В Петербурге (тогда Ленинграде) мы были красивой осенью — я влюбился в этот город. В Минске погода была уже зимняя, морозы. Из этих трех городов человеческий климат здесь был самый сложный. На выставку иногда заходили провокаторы, кричали что-то неприятное. Случалось, их прогоняли другие посетители. Но всё равно, атмосфера и здесь уже была достаточно открытая.
Мне было с чем сравнить: я некоторое время жил в Минске пятью годами раньше, в 1983-м. Тогда к советским людям, которые с нами общались, приходили из КГБ — выяснять, почему и о чём они говорили с американцами. В 1988-м уже всё-таки было по-другому: перестройка, — говорит Скотт.
Он и другие гиды на выставке рассказывали об информационных технологиях в США. До поездки их два месяца тренировали в Вашингтоне: улучшали знание русского языка, подтягивали по теме:
— Мы хорошо знали русский, но не были экспертами в теме информатики, поэтому сначала сами познакомились с разными программами, базами данных, чтобы потом это всё продемонстрировать советским людям.
Выставка рассказывала о компьютерных технологиях в медицине, образовании, торговле, дома. С цветных страниц каталога о достижениях улыбался молодой Стив Джобс.
— Стенды были тематические. Например, один выглядел как продовольственный магазин. Там показывали, как работает сканер штрих-кодов. Некоторые советские люди не верили, говорили, похоже на басню.
Показывали компьютеры. Среди них — Apple II, а ещё Macintosh — самая первая черно-белая модель, с флоппи-диском. Были компьютеры IBM. Посетители выставки удивлялись, но это была не ложь, когда мы говорили, что такие компьютеры у нас есть.
У самого Скотта к 1988-му компьютер был уже два года, он заменил новой техникой русскую печатную машинку. В то время американец работал преподавателем русского языка в частной школе.
Бывший гид рассказывает, что самой большой сенсацией на выставке стали не компьютеры, а уже привычный для американцев прибор — ксерокс.
— Гид на стенде показывал, как работает копировальная машина. Спросил: «Кто хочет сделать копию водительских прав?». И вдруг 30, 40, 50 человек захотели сделать копию, одновременно! Стали толкаться, чуть ли не ломать машину. Пришлось отключить электричество и закрыть стенд.
Но такая реакция понятна: жил бы я там, где нет ксерокса, мне бы тоже захотелось во что бы то ни стало сделать первую копию в моей жизни! — говорит Скотт.
В павильоне выставляли фургон Plymouth Voyager, объясняя тем, что возможности информатики в США уже начинали использовать в автомобилях.
— Людей это не сильно интересовало, они просто хотели посидеть за рулем. Ещё на выставке показывали видео совсем молодого канала MTV, уже популярного на Западе. Чаще всего крутили Thriller Майкла Джексона, в конце выставки я не хотел уже никогда больше её слышать, — смеётся Скотт.
Многие посетители несли подарки гидам из Америки, старались чем-то помочь. Роланд вспоминает личную историю:
— Мой сын Патрик, ему было полтора года, в Минске ходил в детский сад. В Штатах в детском саду пользовались памперсами. В советском саду сказали: «Памперсов нет, нужны колготки». А где их достать? Пошли в ГУМ, в другие магазины — нигде нет детских колготок.
Я об этом рассказал у своего стенда, а какой-то посетитель проговорил: «Какое безобразие! Я найду». И, не знаю как, но на следующий день у стенда стоял человек с колготками для нашего ребенка. Отзывчивые люди.
В морозы минчане выстаивали многочасовые очереди к выставочному павильону. Это была возможность не только посмотреть на новейшую технику, но и поговорить о жизни.
— Люди спрашивали, сколько у нас стоит хлеб, какая средняя зарплата у американского рабочего. Сравнивали. Кто-то говорил: «Так вы хорошо живете!». Другие спорили: «Получаете 1500 долларов, но квартплата — 500. Ничего хорошего! Я за квартиру плачу меньше». Интересовались, за кого я голосовал в 1984-м. Удивлялись, как я мог голосовать за Уолтера Мондейла, если Рейган уже был президентом.
Мы объясняли: если я не голосую за Рейгана, это не значит, что я плохой американец. А один советский человек в Минске на выставку пришел со значком: «Демократия через многопартийность». Какая была бурная дискуссия насчет этого значка!
На выставке Роланд встречал знакомых, с которыми познакомился ещё в 1983-м, когда впервые приезжал в Минск. Например, Павла Данейко (экономист, директор бизнес-школы ИПМ, которую недавно ликвидировали. — dev.by). О последнем вспоминает такую историю.
— Еще в 83-м он подарил мне книгу: «История КПСС» в красной обложке. И написал примерно так: «Дорогому Скотту. Я уверен, что вы когда-нибудь признаете свои ошибки и эта книга будет вам очень полезна». Когда уже в 2014-м я прибыл в Минск и встретил Павла, напомнил ему эту историю. Мы так смеялись, вспоминая, на каких противоположных позициях мы были в то время!
Минчане: «Был слух, что миллионный посетитель получит машину»
Каждому посетителю выдавали пакет (чаще всего — с логотипом Pepsi) с картой США, значок с названием выставки. Если прийти семьей или несколько раз, можно было основательно запастись импортными пакетами, вспоминают минчане. Пришедшим дарили еще и каталоги, которые потом зачитывали до дыр.
Евгений — программист, в 1988-м был школьником. В первый раз попал на выставку в «ромашке», сбежав с одноклассниками с уроков. Говорит, почти час стояли в очереди.
— С развлечениями тогда было так себе, а тут тебе живьём, как в контактный зоопарк, привезли столько диковинок. Мышку потрогать можно, в графическом редакторе, распихав других зрителей, — закорючку нарисовать, через сканер пропустить календарик и напечатать там же.
При том, что здесь и мышь, и сканер, и принтер (нет, ещё не лазерный) лет через пять только стали относительно стандартным оборудованием, — рассказывает Евгений. — Тогда удивительным казалось, как посетитель за полчаса нарисовал в редакторе типа PaintBrush иллюстрацию по мотивам американского мультфильма, а теперь удивительным кажется, как можно было что-то сделать в таком небогатом на изобразительные средства инструменте.
У Дмитрия поход на американскую айтишную выставку — одно из самых сильных впечатлений детства, ходил туда со всей семьёй:
— Стояли не меньше часа в очереди на саму выставку, а потом еще час, чтобы пробиться к стойке, где можно было поиграть в какую-то игрушку. Девушка, американка, казалась ангелом, когда почему-то пустила нас с братом без очереди поиграть за другой стол.
До сих у меня перед глазами её образ, слегка растерянный от ажиотажа и наплыва людей. Полароид — вот где чудо! Помню, даже сфоткались, но недолго эти фото прожили — их захватали, помяли и выкинули. Ну и, конечно, белый внедорожник — заляпанный бесчисленными отпечатками пальцев, словно старый смартфон с давно стёртой олеофобкой, — говорит он.
Денис добавляет: по городу ходил слух, что миллионному посетителю подарят автомобиль.
Из-за длинных очередей у здания выставочного центра (теперь — на Победителей, тогда он был прописан по Машерова) якобы даже переносили остановку общественного транспорта — отодвигали её ближе к хвосту очереди. Люди, которым удалось достать пригласительные билеты, могли пройти без ожидания.
— А наш класс провели на выставку без очереди, потому что с нами, в 24-й школе, учился сын одного из сотрудников выставки, его звали Даниель, — вспоминает Наталья.
Для старшеклассника из рабочего района окрестностей Камвольного комбината Василия выставка также была знаменательным событием.
— На следующий день после открытия выставки полшколы ходило с красивыми круглыми значками с американским флагом и полиэтиленовыми пакетами. Для нас, изучавших информатику по принципу алгоритма «если — то — иначе-всё», выставка была откровением, демонстрацией нашего невероятного технического отставания.
На уроке географии я даже заработал клеймо антисоветчика с информированием родителей. Учитель говорил о школьной реформе, о том, что у нас «повсеместно в школах устанавливаются компьютеры», я бросил реплику: «Ага, завтра счёты привезут».
Павел вспоминает ксерокс на выставке.
— Для демонстрации возможностей на нем делали черно-белые копии долларов. Было странное ощущение из серии: а это вообще законно?
Вадим в те годы преподавал физику в школе № 23:
— Ученикам не рекомендовали ходить на эту выставку. Тогда ещё считалось, что это буржуазная пропаганда. Своему классу я сказал: идти можно и нужно. А вот обсуждать в школе буклеты и носить значки — не стоит, чтобы не дразнить администрацию.
Вот что вспоминается из того, чего у нас в доступном пользовании не было и в помине: простенький тачскрин, программы вроде Autocad, цветные мониторы. Ксероксы, которые у нас, конечно, уже были, но с очень ограниченным доступом. Скажем, тексты моих контрольных помогали размножать родители, «допущенные к столу». А в Штатах — свободно! Ужас какой, — иронизирует преподаватель. — И, конечно же, значки и бесплатные пакеты. Пакеты тогда были валютой у детей, и не только у детей:)
dev.by — сайт об информационных технологиях в Беларуси и в мире.
Статьи по теме:
Иногда ледозаливочные машины других производителей по ошибке называют «Замбони», пишет The Hustle.
Мистер Гокс занимается торговлей криптовалютой с 12 июня.
Событие соберет самых продвинутых специалистов в сфере трафика и аналитики из Google, Httpool, AppsFlyer, Aitarget, Angle Connect, TikTok, OWOX, SHAREit, Tribuna, SportQuake, LCFC, FBS.
Рассказываем историю, на что стоит обратить внимание при проведении командного мероприятия в игре Minecraft, какие грабли могут быть, как организовать онлайн- и офлайн-участие.
Привет! Это Дмитрий, автор канала «Ноотропы и разгон мозга» и сегодня я хочу поговорить с вами о том, что называют «осенняя хандра» или по-научному — Seasonal Affective Disorder (сезонное аффективное расстройство).
Теперь вы никогда не пропустите самые перспективные русскоязычные стартапы.
Отличного воскресенья, друзья! На связи команда Wildbox. Свежая подборка новостей уходящей недели из мира маркетплейсов ⬇📣
Чтобы разобраться, как живется во Вьетнаме на самом деле, мы пообщались с аналитиком, которая с 2013 года живет здесь с супругом и не собирается никуда уезжать. Она расскажет, какие тут на самом деле цены, как обстоят дела с развлечениями и медициной и в чем главное отличие Вьетнама от других стран Юго-Восточной Азии.
Сейчас в России предприниматели переходят из традиционного малого бизнеса в стартапы очень редко — меньше чем в 0,02% случаев. Это не больше 1 000 стартапов из около 6 млн предприятий малого бизнеса. Поговорим о том, что мешает предпринимателям и как действовать, если есть желание создать стартап.