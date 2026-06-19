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Артур Томилко
Техника

Nothing отменила выпуск «бюджетного» CMF Phone 3 Pro в 2026 году из-за дефицита чипов памяти

При текущих ценах на память компания не может создать смартфон, который ощущался бы как «шаг вперёд» и при этом соответствовал ценовой политике CMF.

CMF Phone 2 Pro. Источник: The Verge
CMF Phone 2 Pro. Источник: The Verge
  • Об этом в X рассказал сооснователь Nothing Акис Эвангелидис. Компания решила не выпускать новое поколение «бюджетного» смартфона из-за кризиса памяти, который привёл к подорожанию комплектующих.
  • По словам Эвангелидиса, текущие цены на чипы не позволяют создать устройство, которым компания «могла бы гордиться», и при этом сохранить привычную для пользователей стоимость.
  • Однако Nothing планирует представить несколько других новинок под брендом CFM, в том числе «в новых категориях». Других подробностей Эвангелиди не раскрыл.
  • CMF — суббренд Nothing, под которым компания выпускает «бюджетные» смартфоны и другие устройства. В июле 2024 года компания представила CMF Phone 1 по цене от €239, а в апреле 2025-го — CMF Phone 2 Pro за €259. У бренда также есть линейка беспроводных наушников и «умных» часов.

#новости #nothing #cmf

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