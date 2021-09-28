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Техника
DTF

Поставщики Apple, Nvidia и Tesla приостановили производство в Китае из-за планового отключения электроэнергии Статьи редакции

Ситуация может усложнить и без того загруженные цепочки поставок полупроводников.

20 20 комментариев
1185 просмотров

Председатель КНР Си Цзиньпин на Генеральной Ассамблее ООН 22 сентября подтвердил, что страна полностью откажется от строительства угольных электростанций, прекратит увеличение выбросов к 2030 году и станет углеродно-нейтральной к 2060 году.

В рамках соблюдения требований по сокращению выбросов, власти временно отключили подачу электроэнергии к крупным производственным центрам как минимум в трёх провинциях: Цзянсу, Чжэцзян и Гуандун. Такую процедуру планируют проводить на регулярной основе.

По данным Nikkei Asia, с 26 по 30 сентября работу приостановили:

  • Предприятия OSAT, которые занимаются сборкой и тестированием чипов, обслуживая такие компании, как Nvidia, Intel и Qualcomm.
  • Foxconn, крупнейший в мире контрактный OEM-производитель электроники.
  • Поставщик материалов для упаковки чипов Chang Wah Technology.
  • Компания Eson Precision Engineering, которая поставляет механические детали для Apple и Tesla.
  • Unimicron Technology, крупный производитель печатных плат (PCB).

Ситуация может усложнить и без того загруженные цепочки поставок полупроводников, однако некоторые компании уже заявили о планах компенсировать перебои за счёт введения ночных смен, использования локальных генераторов и переноса части производства на другие заводы.

Ограничения не применяются к поставщикам с непрерывным производственным циклом, поэтому тайваньские фабрики TSMC и UMC продолжат работу в обычном режиме, сообщает Reuters.

#новость #apple #tesla #nvidia

20 20 комментариев
4
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20 комментариев
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Алексей Дымов

Политика Китая по созданию искусственного дефицита в действии

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16
t t

Прогнулись под зеленых. Пропал калабуховский дом.

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0
Сергей Лукьянчиков

Нормально он так затроллил США. 
Будем экологичными, как и заказывали.

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9
Джон Картошкин

Они потому крипту запретили 100500-й раз? Экономят энергию типа?

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0
Митя Мурасов

когда то мир повелся на дешевую рабсилу и поместил все производства в китай. теперь оказались все в заложниках от любого пука или блэкаута у любителей жареного риса.

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7
t t

оказались все в заложниках от любого пука или блэкаута у любителей жареного риса

смешно, учитывая что это Запад требует от Китая снизить выбросы ред.

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1
EpiSH

В чем тут польза для экологии? Я бы понял, если бы отключали недогруженные предприятия или предприятия с затоваренными складами. А тут то отключили всех высокотехнологичных производителей электроники, которая практически вся сейчас и так в огромном дефиците и недопроизводство сегодня обязательно вызовет увеличение производства завтра, естественно с увеличением энергопотребления, к тому же пиковый рост энергопотребления нужно сглаживать, а сглаживают обычно углем.

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0
Герман Воронов

Торговая война с США

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3
Тома Весёлая

Вот да, под прикрытием всякий трендовых словечек и заботы об экологии. Политика и все тут.

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0
t t

В чем тут польза для экологии?

у них 65% электричества от угольных станций
стали сокращать выбросы и уменьшилась выработка электричества

А тут то отключили всех высокотехнологичных производителей электроники

а в чем разница?
выбросы на этапе производства электричества, дальше уже без разницы высокотехнологичное предприятие или нет ред.

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0
Яна Верховская

Как-то странно. Если планируются такие отключения, нужно же предоставить альтернативу. Какие-то странные схемы проворачивает Китай.

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1
Arartem

Ружьём подталкивают к переоснащению электропитания. Так мотивируют производства вкладываться в альтернативные источники питания.
Может быть ребята договорятся и забабахают в районе атомную электростанцию на хрелион реакторов, а потом они бубухнут 😏

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–1
Kostya Koremin

Чуть больше 80 км

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0
Leo Uvarov

нехай чукчи айфоны собирают

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1
WallStreet Shadow

В это же время, у портов LA и Лонг Бич (ворота в США для товаров из Азии) скопилось огромное количество контейнеровозов из Китая, которые американские порты "не успевают разгрузить".

A record number of cargo ships are stuck outside…
Port complex of Los Angeles and Long Beach, already the busiest in the US, has seen major traffic…
www.theguardian.com
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0
Герман Воронов

Ограничения не применяются к поставщикам с непрерывным производственным циклом, поэтому тайваньские фабрики TSMC и UMC продолжат работу в обычном режиме

Еще бы они Тайвань ограничили 🤣

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0
Dimitri Kosh

Ну что, может в Россию перенести производство теперь

Ответить
0
Дмитрий Мантис

мы слишком далеко от сша

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0
Evgeniy Zorin

насколько я понял, ключевой проблемой стал резкий рост цен на газ и уголь (За последний месяц тонна энергетического угля на бирже Чжэнчжоу подорожала на 40%, до 192,4 доллара - нового рекорда за 8 лет. По сравнению с прошлым летом цены взлетели вдвое),  превышение предприятиями квот и ужесточение национальных экологических стандартов.

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0
RobinzonCruzo

Да китайцы всех наибали, как я понимаю у китайских производителей авто и электроники нет проблем с чипами. За эти пару лет они просто завоюют рынок, пока солярисы будут по 2 миллиона продаваться.

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0
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