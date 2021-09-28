Ситуация может усложнить и без того загруженные цепочки поставок полупроводников.

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Председатель КНР Си Цзиньпин на Генеральной Ассамблее ООН 22 сентября подтвердил, что страна полностью откажется от строительства угольных электростанций, прекратит увеличение выбросов к 2030 году и станет углеродно-нейтральной к 2060 году.

В рамках соблюдения требований по сокращению выбросов, власти временно отключили подачу электроэнергии к крупным производственным центрам как минимум в трёх провинциях: Цзянсу, Чжэцзян и Гуандун. Такую процедуру планируют проводить на регулярной основе.

По данным Nikkei Asia, с 26 по 30 сентября работу приостановили:

Предприятия OSAT, которые занимаются сборкой и тестированием чипов, обслуживая такие компании, как Nvidia, Intel и Qualcomm.

Foxconn, крупнейший в мире контрактный OEM-производитель электроники.

Поставщик материалов для упаковки чипов Chang Wah Technology.

Компания Eson Precision Engineering, которая поставляет механические детали для Apple и Tesla.

Unimicron Technology, крупный производитель печатных плат (PCB).

Ситуация может усложнить и без того загруженные цепочки поставок полупроводников, однако некоторые компании уже заявили о планах компенсировать перебои за счёт введения ночных смен, использования локальных генераторов и переноса части производства на другие заводы.