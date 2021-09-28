Поставщики Apple, Nvidia и Tesla приостановили производство в Китае из-за планового отключения электроэнергии Статьи редакции
Ситуация может усложнить и без того загруженные цепочки поставок полупроводников.
Председатель КНР Си Цзиньпин на Генеральной Ассамблее ООН 22 сентября подтвердил, что страна полностью откажется от строительства угольных электростанций, прекратит увеличение выбросов к 2030 году и станет углеродно-нейтральной к 2060 году.
В рамках соблюдения требований по сокращению выбросов, власти временно отключили подачу электроэнергии к крупным производственным центрам как минимум в трёх провинциях: Цзянсу, Чжэцзян и Гуандун. Такую процедуру планируют проводить на регулярной основе.
По данным Nikkei Asia, с 26 по 30 сентября работу приостановили:
- Предприятия OSAT, которые занимаются сборкой и тестированием чипов, обслуживая такие компании, как Nvidia, Intel и Qualcomm.
- Foxconn, крупнейший в мире контрактный OEM-производитель электроники.
- Поставщик материалов для упаковки чипов Chang Wah Technology.
- Компания Eson Precision Engineering, которая поставляет механические детали для Apple и Tesla.
- Unimicron Technology, крупный производитель печатных плат (PCB).
Ситуация может усложнить и без того загруженные цепочки поставок полупроводников, однако некоторые компании уже заявили о планах компенсировать перебои за счёт введения ночных смен, использования локальных генераторов и переноса части производства на другие заводы.
Ограничения не применяются к поставщикам с непрерывным производственным циклом, поэтому тайваньские фабрики TSMC и UMC продолжат работу в обычном режиме, сообщает Reuters.
В чем тут польза для экологии? Я бы понял, если бы отключали недогруженные предприятия или предприятия с затоваренными складами. А тут то отключили всех высокотехнологичных производителей электроники, которая практически вся сейчас и так в огромном дефиците и недопроизводство сегодня обязательно вызовет увеличение производства завтра, естественно с увеличением энергопотребления, к тому же пиковый рост энергопотребления нужно сглаживать, а сглаживают обычно углем.
В чем тут польза для экологии?
у них 65% электричества от угольных станций
стали сокращать выбросы и уменьшилась выработка электричества
А тут то отключили всех высокотехнологичных производителей электроники
а в чем разница?
выбросы на этапе производства электричества, дальше уже без разницы высокотехнологичное предприятие или нет ред.
В это же время, у портов LA и Лонг Бич (ворота в США для товаров из Азии) скопилось огромное количество контейнеровозов из Китая, которые американские порты "не успевают разгрузить".
насколько я понял, ключевой проблемой стал резкий рост цен на газ и уголь (За последний месяц тонна энергетического угля на бирже Чжэнчжоу подорожала на 40%, до 192,4 доллара - нового рекорда за 8 лет. По сравнению с прошлым летом цены взлетели вдвое), превышение предприятиями квот и ужесточение национальных экологических стандартов.
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