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Техника
Евгения Евсеева

Китайский автопроизводитель Geely начнёт выпускать собственные смартфоны Статьи редакции

Компании придётся конкурировать с Apple, Samsung и Xiaomi.

  • Основатель Geely Эрик Ли создал дочернюю компанию Hubei Xingji Shidai Technology, пишет CNBC. Она уже подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с Зоной экономического и технического развития Ухани для производства мобильных телефонов .
  • Штаб-квартира компании будет находиться в Ухани. Она сосредоточится на «интеграции глобальных технологий и ресурсов для разработки интеллектуальных устройств премиум-класса, включая смартфоны».
  • Geely не сообщила, под каким брендом будут выходить смартфоны и когда начнётся их производство, но заявила, что устройства дополнят её автомобильный бизнес.
  • Как отмечает издание, компании придётся конкурировать с Apple, Samsung и Xiaomi в категории смартфонов премиум-класса.
  • Между технологиями ПО для смартфонов и технологиями в кабинах умных автомобилей есть тесная связь, отметил Эрик Ли. По его мнению, основная тенденция в будущем — создание «трансграничных пользовательских экосистем»

#новость #geely

457 просмотров
7 7 комментариев
2
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7 комментариев
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Misha Zakarin

Смартфоны из Ухани. Звучит как приглашение рискнуть не только деньгами и нервами, но и самой жизнью

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1
Павел Слуцкий

Ох, не смартфонами известна провинция Ухань...

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0
Павел Маратканов

Пошёл по проторённой дорожке собрав в гараже копию Мерседеса из Ауди. Интересно какой телефон скопируют первой моделью? ))

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0
Вадим Губский

Ну, тут не Мерседес и не Ауди, тут Вольво :) Не собрал, а выкупил и скопировал 😁

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2
Raimond Vladimirov

Штаб-квартира компании будет находиться в Ухани

5G смартфон из Уханя. Осталось только виндоус мобайл, как ос выбрать :)

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0
Alex Lee

Мы лапшичники сынок, в наших жилах течет крепкий бульон...

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0
Лев Щенин

Простому статаперу трудно понять, как можно совмещать производство автомобилей и производство смартфонов.
Но кто смотрит Ютуб-канал российского учёного Вавилова, тот поймёт, что в Китае бизнес работает по старому советскому закону:
"Партия сказала - комсомол ответил "Есть!" 

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–1
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