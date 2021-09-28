Китайский автопроизводитель Geely начнёт выпускать собственные смартфоны Статьи редакции
Компании придётся конкурировать с Apple, Samsung и Xiaomi.
- Основатель Geely Эрик Ли создал дочернюю компанию Hubei Xingji Shidai Technology, пишет CNBC. Она уже подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с Зоной экономического и технического развития Ухани для производства мобильных телефонов .
- Штаб-квартира компании будет находиться в Ухани. Она сосредоточится на «интеграции глобальных технологий и ресурсов для разработки интеллектуальных устройств премиум-класса, включая смартфоны».
- Geely не сообщила, под каким брендом будут выходить смартфоны и когда начнётся их производство, но заявила, что устройства дополнят её автомобильный бизнес.
- Как отмечает издание, компании придётся конкурировать с Apple, Samsung и Xiaomi в категории смартфонов премиум-класса.
- Между технологиями ПО для смартфонов и технологиями в кабинах умных автомобилей есть тесная связь, отметил Эрик Ли. По его мнению, основная тенденция в будущем — создание «трансграничных пользовательских экосистем»
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