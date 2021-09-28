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Техника
TJ

Google перестал доставлять товары дронами в столице Австралии — их регулярно атаковали местные птицы Статьи редакции

Компания ждёт, пока учёные предложат решение проблемы.

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Служба доставки Wing (дочерняя компания Google) временно остановила рейсы грузовых дронов в районе Канберры — столицы Австралии. На такой шаг компании пришлось пойти из-за того, что на дроны всё чаще нападают местные вороны, сороки, ястребы и клинохвостые орлы, сообщает Business Insider.

Ворон атакует дрон доставки Wing  Скриншот из видео очевидца

Wing доставляет товары в Австралии с 2019 года, но только сейчас она столкнулась с такой проблемой. Специалисты компании предположили, что первопричина агрессии птиц — территориальный инстинкт. У австралийских пернатых начался сезон гнездования, который совпал с сильным ростом числа заказов на доставку из-за повсеместного режима самоизоляции. Возможно, из-за регулярно летающих дронов у местных птиц «лопнуло терпение».

Один из последних случаев нападений птицы на дрон доставки

По словам местного орнитолога, когда дрон улетает после доставки заказа, атакующая птица может посчитать это своей победой в схватке за территорию. Это приведёт к тому, что птицы станут нападать чаще и агрессивнее, и рано или поздно начнут либо выводить дроны из строя, либо получать травмы от винтов. Поэтому компания Wing остановила все полёты дронов в районе Канберры, пока учёные не предложат решение проблемы.

Дрон доставки Wing с грузом Wing

Специалисты по пилотированию дронов уже выдвинули несколько предложений, но все они плохо подходят Wing. Например, они советуют отправлять дроны рано утром, когда птицы преимущественно спят, но это невозможно для службы доставки. Также дроны Wing не могут подняться достаточно высоко в воздух — в районе действуют ограничения из-за близости аэропорта. Однако компания может сильно снизить шум от моторов дрона, чтобы не привлекать внимание птиц и не раздражать их.

Инженерам Wing уже приходилось заниматься последней проблемой — ещё на стадии тестирования сервиса австралийцы жаловались на шум дронов, сравнивая его с рёвом бензопилы. Власти страны проверили жалобы и обнаружили, что дроны Wing действительно превышают все шумовые нормы. Компания устранила этот недостаток за несколько месяцев.

Масса дронов Wing составляет 4,8 кг (без полезной нагрузки), длина — 1,3 м, размах крыла — метр. На нём установлены 12 подъёмных винтов и два основных — с их помощью дрон развивает скорость до 113 км/ч на высоте 45 м. С нагрузкой в полтора килограмма аппарат может пролететь до 20 км. Для передачи груза дрон опускается на высоту 7 м и спускает лебёдку с коробкой. За два года работы в Австралии компания выполнила более 100 тысяч доставок.

#google #wing

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Sergey Logvinov

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Артур Старк

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