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Техника
Таня Боброва

«Яндекс» обновил камеру в своём приложении: научил её распознавать еду и показывать калории Статьи редакции

Среди других обновлений — распознавание модели и технических характеристик машин и подсказки для решения уравнений.

40 40 комментариев
2223 просмотров

«Яндекс» показал «умную» камеру в приложении в апреле 2021 года. В ней объединены технологии компьютерного зрения и поиска.

Тогда камера умела в реальном времени распознавать и искать предметы, которые попали в объектив, переводить текст и сканировать документы. Теперь её обновили, рассказали vc.ru в компании.

Поиск продуктов

Улучшенная камера даёт подробное описание продуктов при их поиске в интернете. При наведении на продукт она покажет количество жиров, белков и углеводов, наличие сахара и ГМО, содержание микроэлементов и калорий, а также, как долго нужно плыть или бежать, чтобы их израсходовать.

Камера может распознать только простые продукты вроде груш или сырков — с или без упаковки. Смесь продуктов, например салат, она не распознает, уточнили в компании.

«Яндекс»

Поиск машин

При наведении камеры на автомобиль она покажет его марку, модель и технические характеристики — мощность, скорость, расход топлива. При этом у технических характеристик есть короткие описания вроде «разгоняется как спринтер» или «вместительная, как сундук».

«Яндекс»

Решение уравнений

Камера также научилась подсказывать порядок действий для решения линейных и квадратных уравнений. Для этого в режиме «Решения» пользователь должен сфотографировать задание. Также камера поможет найти обучающие видео, которые подробно объясняют решение задач такого типа.

Среди других обновлений:

  • Пользователи теперь могут приблизить изображение с помощью зума.
  • Сфокусировать камеру на интересующем объекте.
  • Загрузить фотографию из галереи.
  • Появилась фронтальная камера.

Камера доступна в приложении «Яндекса» для iOS и Android. Чтобы её включить, нужно нажать на иконку в поисковой строке. Планы по дальнейшему обновлению «умной» камеры в компании не раскрывают.

#новость #яндекс

40 40 комментариев
25
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40 комментариев
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Максим Першин

Это все конечно хорошо, но блин
Поскольку их приложение это больше браузер, чем приложение, все это выглядит ну как-то странно. На мой взгляд этим невозможно комфортно пользоваться, оно будто вот-вот развалится) Сложно описать этот юзер экспириенс, смешанные чувства.

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15
Константин Суворов

Это больше всего раздражает. Идея супераппа крутая, но при запуске приложения хочется видеть хотя бы просто дополнительный рабочий стол с иконками сервисов Яндекса, чтобы быстро сориентироваться.

А так вот фичу выкатили, я даже примерно не могу понять где именно у них там камера в приложении находится.

"Сын маминой подруги" что-то там умеет. ред.

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2
Михаил Анюков

Блин, ну если по справедливости, то всё очень доступно и понятно)

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3
Населенный супер_стар

Вот нифига не ассоциируется с камерой. Для чего иконка с календарем справа в поисковой строке — тоже не ясно (не пользуюсь Яндексом, поэтому только на скриншоте интерфейс увидел).

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0
Люц Шнайдер

Количество открытых страниц в приложении.

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1
Mike K

вообще хз что это за иконка, больше напоминает сканер qr кодов

Ответить
0
Vitaly Tolstykh

А будет показывать есть ли продукты в санкционном списке?

Ответить
12
Павел Морозов

С возможностью раздавить

Ответить
6
Знакомый Макс

С возможностью вызвать партнёра из сервиса Яндекс.Закон

Ответить
0
Александр Антипов

Ну вы сразу всё хотите, подождите, нужно время. Там всё будет указано.

Ответить
0
Andrew Muralov

Описание данного продукта запрещено в РФ. 

Ответить
0
умный человек

Это же шазам - для еды

Ответить
8
Сергей Щукин

Жаль, только один раз могу плюсануть 🤣👍

Ответить
0
ЯжПрограммист

https://youtu.be/HEHoz39Je44?t=215

Ответить
0
vmp

Будут ли учитываться результаты камеры при выборе тарифов Яндекс.Такси и цен на Яндекс.Маркете?

Ответить
3
Герман Воронов

И наличия подписки Яндекс.Плюс 👌

Ответить
9
Анар FS

Скоро при проектировании домов будет +1 комната без вентиляции, камер, окон, с баллоном кислорода и фонариком. Для чего? чтобы тебя не слышали и не видели гаджеты. Чтобы можно спокойно посчитать мелочь из свиньи или же рассказать стишок. 

Ответить
5
Artem Kravchenko

Звукоизоляция нужна полная, чтобы мелочь из свиньи считать.

Ответить
1
Давид Репко

Молодцы, Яндекс!

Ответить
1
Михаил Б

Яндекс.Молодцы

Ответить
9
Никита Шепелев

Ты бы поосторожней, а то завтра будем читать про новый сервис от Яндекса)

Ответить
0
Alexander Radutsky
Ответить
4
Кирилл Федянин

Но сможет ли оно отличить хотдог от не хотдога?

Ответить
4
Иван Самойлов

Про подсчёт каллорий годная тема. Теперь не надо скачивать тонну приложений

Ответить
1
Michael Petrov

g "яблоко каллорийность"

Ответить
4
Denis Averyanov

На этом фото ни одна из четырех машин не Трибуто. + все 4 разные модели))) Яндекс.Молодцы ред.

Ответить
2
Дмитрий Воробьёв

 Ну хоть распознали, что это авто, а не яблоко. И на этом спасибо :)

Ответить
2
Valeryi Ozarnichuk

Да и на счет "доступная" я бы поспорил

Ответить
0
Роман Анищенко

О, СмотриПродукты создали

Ответить
2
Podkuiko Vladislav

Наконец то эти ребята нашли инвесторов , дзан янг будет много курить

Ответить
2
vmp

Сценарий новой рекламы:
- Девочка, что ты жуёшь?
- Не знаю, само приползло.
- Давай спросим у Яндекса.
Та-дамм! Яндекс - найдётся все!

Ответить
1
Антоха Казанцев

Кто-то реально использует это приложение? это же браузер...  сильно сажает аккумулятор в автономном и при использовании? 

Ответить
1
Андрей Пилпанов

Камера не смогла определить цвет яблока, правильно понимаю?

Ответить
1
Андрей Косарев

Огонь!

Ответить
0
Artemy

Я как бывший менеджер по продуктовому маркетингу одобряю

Ответить
0
Valeryi Ozarnichuk

В приложении яндекса была камера?

Ответить
0
Светлана Завацкая

Интересный подход, посмотрим какую пользу принесёт и как работать будет

Ответить
0
Люц Шнайдер

Потестил. Только в начале авокадо она распознала, как манго. 

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0
Люц Шнайдер

А вот с киви не получилось.

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0
Илья М

Камера также научилась подсказывать порядок действий для решения линейных и квадратных уравнений

школота радостно потирает ручки? :)

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0
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