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Техника
Евгений Делюкин

Поиск одновременно по фото и тексту, подборки для вдохновения и витрины товаров: Google анонсировала обновления поиска Статьи редакции

29 сентября Google провела презентацию Search On, где рассказала о новых функциях в «Поиске», «Картах» и других сервисах.

6 6 комментариев
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Обновления «Поиска»

В июне поисковик научился отвечать на запросы про вакцины на 50 языках с помощью технологии MUM — многозадачной нейросети, которая работает с контекстом и может понимать информацию в тексте и изображениях. Теперь Google развивает возможности MUM в «Поиске».

Контекстный поиск в Google Lens

В начале 2022 года Google Lens сможет отвечать на сложные вопросы, которые тяжело описать словами, объединяя изображение и текст в единый запрос.

Например, если пользователю нужно руководство по починке детали велосипеда, он может навести камеру приложения Google на велосипед. Она его распознает и предложит уточнить запрос текстом. Google Lens поймёт контекст и покажет тематическое видео по ремонту.

Это же сработает, если нужно найти рисунок, как на рубашке, но на другом предмете одежды. Распознавание узора на объекте будет куда точнее, чем запрос «белые викторианские носки с цветочным рисунком» в поисковике.

Раздел «Что нужно знать»

В поисковой выдаче появится раздел Things to know, который показывает главные детали, на которые обращают внимание люди, когда изучают тему запроса.

Например, если набрать в поисковике «акриловые картины», Google проанализирует более 350 тем, связанных с акриловой живописью и предложит главное: как начать рисовать, какие бывают стили, советы по творчеству.

Также поиск предложит другие связанные темы, например, методы рисования или знаменитых художников.

В будущем MUM сможет предлагать более сложные и узкие темы.

Функции запустятся в «ближайшие месяцы».

Визуальные результаты поиска

По запросам, связанным с творчеством, появится новый дизайн страницы с акцентом на «идеях и поиске вдохновения».

Например, при поиске «идеи украшений на Новый год» или «идеи сада на балконе» пользователь увидит больше тематических видеороликов, изображений или превью статей с картинками и анимациями.

Раздел связанных тем и запросов в видео

MUM распознает содержимое видео и позволяет не только разбивать его на ключевые моменты, но и показывать связанные темы, которые прямо в нём не упоминаются.

Например, при просмотре видео о пингвинах Google предложит почитать подробнее, чем они питаются, где живут и так далее.

Первая версия функции появится «в ближайшие недели».

Распознавание изображений через Google Lens в приложениях Google и Chrome

В мобильном приложении Google появится кнопка «Поиск изображений» через технологию Google Lens. По её нажатию приложение проанализирует содержимое картинки на экране и покажет, где купить такие же или похожие товары.

Таким образом пользователь в любой момент сможет найти интересующую его рубашку, лампу и другие вещи, утверждают представители Google.

Также Lens появится в настольном браузере Chrome — с его помощью пользователи смогут распознавать текст, видео и картинки на сайте и искать по их содержимому в той же вкладке.

Витрины товаров в поиске

На мобильных устройствах упростится поиск одежды, обуви и аксессуаров — Google начнет показывать подходящие по запросу вещи разных цветов и фасонов, а также другую полезную информацию: местные магазины, руководства по стилю, видео.

Все параметры можно фильтровать на странице поисковой выдачи, смотреть рейтинги, отзывы и сравнивать цены.

Google Shopping Graph (база данных о товарах и продавцах) обновляется в реальном времени — в ней более 24 млрд товарных карточек.

Также поисковик начнет показывать наличие товара на карте в магазинах неподалёку от покупателя — по фильтру «в наличии». Это поможет привлечь новых клиентов для небольших магазинов, полагают специалисты Google.

Детальная информация об источниках ссылок

В поисковой выдаче появится больше информации об источнике данных и сопутствующие ссылки.

Например, пользователь может увидеть, что при запросе «стоит ли мне инвестировать в NFT» одна из ссылок ведет на издание Money Fool и прежде чем перейти по ссылке, прочитать, можно ли доверять изданию.

Слой пожаров и другие анонсы «Карт»

На «Google Картах» появится новый слой «лесные пожары» — он покажет актуальную информацию о пожарах.

При нажатии на «горящую» зону сервис подскажет доступные ссылки на сайты экстренных служб, номера телефонов для получения помощи и сведения об эвакуации, а при наличии данных — локализацию пожара, его размер и время последнего обновления данных.

Слой пожаров появится на картах на Android на этой неделе, в октябре — на iOS и ПК. Он будет показывать большинство крупных пожаров, при которых необходима эвакуация.

Более, чем в 100 городах по всему миру на картах появятся «тепловые острова», которые подвержены наибольшему риску быстрого повышения температуры. Например, в этих местах нужно сажать больше деревьев и увеличивать тень для охлаждения.

Также в картах появится инструмент для правительств и общественных организаций, который позволит быстро присваивать адреса людям и компаниям.

Обычно создание адресов для города или деревни могло занимать годы и затруднять получение посылки, голосование, открытие банковского счета или приём на работу. Теперь это время сокращается до нескольких недель, утверждает Google.

Раньше создание адресов для города или деревни могло занимать годы — теперь это время сокращается до нескольких недель, утверждает Google.

Полная презентация Search On

#новости #google #поиск

6 6 комментариев
11
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6 комментариев
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Giorgiy Kiladze

Яндекс.Сосёт

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6
Андрей Мильнер

уже давно… не помню когда последний раз смотрел на нем что то кроме погоды

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0
Марк Климов

Максимальная коммерциализация в поиске очередного монополиста, как и в случае с Яндексом (только вариант лайт). Качество поиска очень упало, по актуальным вопросам статьи 2-х летней давности от "трастовых" ресурсов, по программированию - пачки видео с ютуба в топе (в виде нарезанных фрагментов).

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0
Никита Пыльников

Ну что делать если пользователь хочет смотреть короткие видосики?

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2
Антон Штадлер

Наконец Ленс в Хроме. А то обычный поиск картинок Гугла - это пздц

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0
badResistor

Чет судя по всему обновление по типу googleTalk...

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0
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