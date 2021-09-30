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Техника
Маша Цепелева

Производитель колонок Sonos разработал систему для одновременной работы двух голосовых помощников — Google запрещает её Статьи редакции

Сейчас в технику можно установить несколько помощников, но пользоваться нужно одним, а второй отключить.

14 14 комментариев
1099 просмотров

Благодаря системе Concurrency можно использовать «Google Ассистент» и Amazon Alexa одновременно, обращаясь к ним по именам. Пока в технику можно установить два помощника, но включенным может быть только один, сообщает Washington Post.

Одновременная работа двух помощников удобна тем, что каждый из них лучше справляется с определёнными задачами. У каждого — свои правила конфиденциальности. Например, Alexa записывает все действия, а «Google Ассистент» не хранит данные.

Представитель Amazon поддержал технологию. А Google — нет. В Sonos сообщили, что Google требует, чтобы его помощник работал в устройстве как единственный универсальный ИИ.

Мы вместе с другими технологическими компаниями создали отраслевую рабочую группу для решения проблем взаимодействия и разработки общих стандартов. Они предоставят потребителям больший выбор, защитят их конфиденциальность и создадут простой в использовании интерфейс. Совместимость будет оставаться для нас приоритетом, но мы также хотим защиты конфиденциальность пользователей.

Хосе Кастаньеда
представитель Google

Sonos также работает над собственным голосовым помощником.

Колонка Sonos One SL The Verge

#sonos #google #новость

14 14 комментариев
4
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14 комментариев
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Dimakey Lekko

Надо немножко подправить в тексте: "Например, Alexa записывает все действия, а «Google Ассистент», ЯКОБЫ, не хранит данные."

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5
Павел Корчагин

Якобы не хранит и Якобы не продаёт на сторону )))

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1
Dimitri

Так Гугл данные и не продаёт. Продавать таргетированую рекламу и данные, эти разные вещи.

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0
Павел Корчагин

У меня нет такой уверенности. Ничего не утверждаю, но уверенности в неприкосновенности моих данных у гугла нет. Равно как и у остальных.

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0
Павел Корчагин

Любой бизнес в идеале стремится к монополии, так что Гоголь можно понять. Таким-то жирным куском возьми, да поделись…

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1
Петербургский спрей

Ну или полностью проиграть. Пользовался, а потом бац и заменил на Алису и все экосистема Гугл выпилена вся.

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0
Павел Корчагин

Сорян, читаю жопой, Яндекс может побороться и ещё как. Но у него нет сервиса документов это для меня критично.

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0
Denis Kiselev

Что за сервис документов?

Если вы про Google docs, то у Яндекса есть аналог.

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2
Павел Корчагин

Да, коряво выразился просто. О, и в самом деле есть, как-то мимо меня это прошло, спасибо.

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0
Denis Kiselev

Сервис немного корявый, но есть шансы что допилят

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0
Павел Корчагин

Амазон, насколько мне известно, не даёт такого многообразия онлайн-сервисов под одной учёткой. Но борьба за конкретное устройство, да, может быть Гуглом и проиграна. Всё зависит от того, насколько тот или иной помощник хорош в конкретной локализации, наверное.

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0
Alexander Ivanov

 Мы вместе с другими технологическими компаниями создали отраслевую рабочую группу для решения проблем взаимодействия и разработки общих стандартов. Они предоставят потребителям больший выбор, защитят их конфиденциальность и создадут простой в использовании интерфейс. Совместимость будет оставаться для нас приоритетом, но мы также хотим защиты конфиденциальность пользователей.

Читая между строк - хрен мы вам уступим, нас интересует только монополия ред.

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1
ivan krapivin
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1
Denis Kiselev

«Отрубите ему голову! Тунеядец!»

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0
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