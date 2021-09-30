Сейчас в технику можно установить несколько помощников, но пользоваться нужно одним, а второй отключить.

1099 просмотров

Благодаря системе Concurrency можно использовать «Google Ассистент» и Amazon Alexa одновременно, обращаясь к ним по именам. Пока в технику можно установить два помощника, но включенным может быть только один, сообщает Washington Post.

Одновременная работа двух помощников удобна тем, что каждый из них лучше справляется с определёнными задачами. У каждого — свои правила конфиденциальности. Например, Alexa записывает все действия, а «Google Ассистент» не хранит данные.

Представитель Amazon поддержал технологию. А Google — нет. В Sonos сообщили, что Google требует, чтобы его помощник работал в устройстве как единственный универсальный ИИ.

Мы вместе с другими технологическими компаниями создали отраслевую рабочую группу для решения проблем взаимодействия и разработки общих стандартов. Они предоставят потребителям больший выбор, защитят их конфиденциальность и создадут простой в использовании интерфейс. Совместимость будет оставаться для нас приоритетом, но мы также хотим защиты конфиденциальность пользователей. Хосе Кастаньеда представитель Google

Sonos также работает над собственным голосовым помощником.