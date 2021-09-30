Производитель колонок Sonos разработал систему для одновременной работы двух голосовых помощников — Google запрещает её Статьи редакции
Сейчас в технику можно установить несколько помощников, но пользоваться нужно одним, а второй отключить.
Благодаря системе Concurrency можно использовать «Google Ассистент» и Amazon Alexa одновременно, обращаясь к ним по именам. Пока в технику можно установить два помощника, но включенным может быть только один, сообщает Washington Post.
Одновременная работа двух помощников удобна тем, что каждый из них лучше справляется с определёнными задачами. У каждого — свои правила конфиденциальности. Например, Alexa записывает все действия, а «Google Ассистент» не хранит данные.
Представитель Amazon поддержал технологию. А Google — нет. В Sonos сообщили, что Google требует, чтобы его помощник работал в устройстве как единственный универсальный ИИ.
Sonos также работает над собственным голосовым помощником.
Мы вместе с другими технологическими компаниями создали отраслевую рабочую группу для решения проблем взаимодействия и разработки общих стандартов. Они предоставят потребителям больший выбор, защитят их конфиденциальность и создадут простой в использовании интерфейс. Совместимость будет оставаться для нас приоритетом, но мы также хотим защиты конфиденциальность пользователей.
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