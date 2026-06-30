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Евгения Евсеева
Техника

Базу IMEI мобильных телефонов будут использовать в том числе для блокировки украденных, потерянных или незаконно ввезённых устройств

Передавать данные в базу будут операторы и органы, «определённые правительством».

Источник: News.ru
Источник: News.ru
  • Базу идентификационных номеров мобильных устройств (IMEI) создают в рамках второго пакета мер по защите от мошенников. Согласно постановлению правительства, которое приводит Forbes, базу будут использовать в том числе для блокировки украденных, потерянных и незаконно ввезённых мобильных телефонов.
  • Среди других задач — противодействие преступлениям с использованием интернета и телефона, в том числе террористической направленности, и «повышение прозрачности оборота пользовательского оборудования».
  • Вносить сведения о телефонах, которые «не соответствуют установленным требованиям безопасности», а также при решении суда, будут органы, «определённые правительством».
  • Кроме того, операторы обязаны передавать в базу данные о новом телефоне, на котором заработала SIM-карта клиента, в течение часа с момента его подключения к сети.
  • Если абонент сообщил оператору об утере или краже телефона, тот обязан заблокировать SIM-карту в течение одного рабочего дня. Также оператор должен заблокировать в течение часа номер, если он включен в базу как запрещённый.
  • Данные об IMEI будут передаваться от операторов связи, которые регистрируют устройства в сети, или от Федеральной таможенной службы при ввозе устройств, пояснили в Минцифры. Данные об IMEI у операторов есть и сейчас, но теперь они будут вносить их в базу.
Таня Боброва
Право
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И закон о штрафах для владельцев российских сайтов за нарушения правил авторизации пользователей.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.pexels.com%2Fru-ru%2Fphoto%2F37185423%2F&postId=2997619" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Pexels</a>

#новости #imei

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