Базу IMEI мобильных телефонов будут использовать в том числе для блокировки украденных, потерянных или незаконно ввезённых устройств

Передавать данные в базу будут операторы и органы, «определённые правительством».Источник: News.ruБазу идентификационных номеров мобильных устройств (IMEI) создают в рамках второго пакета мер по защите от мошенников. Согласно постановлению правительства, которое приводит Forbes, базу будут использовать в том числе для блокировки украденных, потерянных и незаконно ввезённых мобильных телефонов.Среди других задач — противодействие преступлениям с использованием интернета и телефона, в том числе террористической направленности, и «повышение прозрачности оборота пользовательского оборудования».Вносить сведения о телефонах, которые «не соответствуют установленным требованиям безопасности», а также при решении суда, будут органы, «определённые правительством».Кроме того, операторы обязаны передавать в базу данные о новом телефоне, на котором заработала SIM-карта клиента, в течение часа с момента его подключения к сети.Если абонент сообщил оператору об утере или краже телефона, тот обязан заблокировать SIM-карту в течение одного рабочего дня. Также оператор должен заблокировать в течение часа номер, если он включен в базу как запрещённый.Данные об IMEI будут передаваться от операторов связи, которые регистрируют устройства в сети, или от Федеральной таможенной службы при ввозе устройств, пояснили в Минцифры. Данные об IMEI у операторов есть и сейчас, но теперь они будут вносить их в базу.Таня БоброваПраво26 июняПутин подписал закон о втором пакете мер по защите от мошенников И закон о штрафах для владельцев российских сайтов за нарушения правил авторизации пользователей.#новости #imei