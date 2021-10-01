Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Рубрика развивается при поддержке
Advertisement
Техника
Евгения Евсеева

В смартфонах Pixel от Google появилась функция автоматической записи и загрузки видео в экстренных случаях Статьи редакции

Она появилась в приложении для чрезвычайных ситуаций для Pixel.

  • Функция появилась в приложении «Личная безопасность» для смартфонов Pixel — в нём пользователи могут быстро сообщить о чрезвычайной ситуации спасателям и выбранным контактам, пишет The Verge. Её обнаружили специалисты XDA-Developers и Android Police.
  • Чтобы активировать экстренный режим, пользователю нужно пять раз нажать на кнопку питания. В нём пользователи могут вызвать экстренную службу, включить звуковое оповещение или поделиться информацией с контактами.
  • Теперь пользователям доступна запись и пересылка видео. Приложение может вести непрерывную запись в течение 45 минут, если у пользователя достаточно памяти.
  • При подключении к интернету запись автоматически сохранится в аккаунте Google, а если включена функция автоматической публикации, ссылка на видео придёт избранным контактам. При включении такого режима телефоном можно пользоваться, как обычно, появится только значок записи видео.
  • Похожая функция «Экстренный вызов — SOS» есть у iPhone. В чрезвычайной ситуации можно автоматически вызовать экстренную службу и отправить контактам сообщение или информацию о местоположении.

#новость #google #pixel

827 просмотров
9 9 комментариев
4
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","pixel","google"], "comments": 9, "likes": 4, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 300393, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 01 Oct 2021 16:36:48 +0300", "is_special": false }
Защититесь от киберугроз
с ноутбуком HP EliteBook
Камера HP Privacy
Экран приватности HP Sure View
Сканер отпечатков пальцев
Подробнее
Подробнее
Advertisement
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Bender Rodriguez

прямо как на айфоне

но радует, если это станет стандартом во всех телефонах и все будут знать, что в случае чего можно будет просто 5 раз нажать на большую кнопку и найти людей которым сообщить о проишествии

Ответить
3
Павел Морозов

В айфоне это уже давно было

Ответить
–3
Koan

А "тревожная кнопка" в Benefon была задолго до появления айфонов

Ответить
1
Rafa Ramazanov

Половина функций, фишек которые сейчас в Афоне до него были в других телефонах...

Ответить
0
StepanCapusta

Лучше бы появилась запись разговоров. Это была бы пушка! 
А так.. Ну есть, и есть..

Ответить
0
Igor Alexandrov

Пишут что уже есть запись, но не во всех странах https://support.google.com/phoneapp/thread/117420889/call-recording-availability?hl=en

Call Recording availability - Google Phone app…
Call Recording availability - Google Phone app Community
support.google.com
Ответить
0
StepanCapusta

У меня был Pixel, записи не было. Может сейчас что изменится.

Ответить
0
Александр С.

Вроде экстренные ситуации в Андроиде и так были, только без видео. А вообще это даже в кнопочных телефонах было

Ответить
0
Rafa Ramazanov

Нападет медведь...
5раз жмешь на кнопку питания
Автоматом отправляешь избранным друзьям
ВСЁ 🤔🗿🗿🗿
P.S Google pixel TOP

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 9 комментариев
Техника
Мария Шибанова
Сетевому архитектору из Мичигана долго не проводили интернет — тогда он создал свой оператор связи и подключил соседей Статьи редакции

С 2002 года у Джареда Мауча не было высокоскоростного интернета, и он ждал, когда провайдеры предложат его подключить. Но годы шли, ничего не менялось — и в 2020 году он решил сам этим заняться. Что он сделал — в пересказе Ars Technica.

Волоконно-распределительная панель в доме Мауча: каждый провод идет к заказчику или к провайдеру архитектора. Джаред Мауч
224 224 комментария
102
IPQuorum
На Неделе российского бизнеса предприниматели и чиновники обсудят влияние нематериальных активов на рост экономики

12 октября в рамках Недели российского бизнеса пройдёт Форум российского бизнеса по креативным индустриям и интеллектуальной собственности. Его организует Комитет РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям. Участники обсудят «узкие места» налоговой и финансовой систем и предложат решения, которые позволят успешно развиваться…

0 Обсудить
0
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Httpool
Что узнали зрители конференции по глобальному маркетингу GoGlobal! 2021 с международными спикерами

На официальном сайте goglobal.events выложена пятичасовая видеозапись конференции GoGlobal! 2021 с выступлениями спикеров о будущем цифрового маркетинга в меняющемся мире.

0 Обсудить
0
Сервисы
Маша Цепелева
Epic Games запретила пользователям из Белоруссии покупать игры в своём магазине Статьи редакции

Это может быть связано с экспортными ограничениями в США.

112 112 комментариев
23
Дизайн
Логомашина
Айдентика для бесконечного фотоконструктора: кейс Mozabrick и Логомашины

Привет, на связи команда «Логомашины». Скоре всего вы уже читали о Mozabrick на vc.ru. Сегодня рассказываем, как для этого проекта разрабатывали лого, фирменный стиль и дизайн упаковки.

20 20 комментариев
11
Северсталь
«Северсталь» стала резидентом платформы для поиска инноваций SberUnity

С помощью SberUnity «Северсталь» сможет автоматизировать технологический скаутинг и выбирать релевантные стартапы из перечня, а также у компании будет возможность размещать собственные запросы на инновационные технологии. Стартапы смогут просматривать запросы корпораций и напрямую откликаться на них.

0 Обсудить
2
Дизайн
Embacy
Дайджест новых стилей и сайтов digital-компаний за сентябрь: Upwork, Dropbox, Autodesk и другие

Всем привет! Это 12 выпуск ежемесячного дайджеста о том, что важного и интересного происходит в мире стилей и сайтов digital-компаний. За клавиатурой и редактором статей vc.ru я, Вадим Орлов, основатель Embacy.

19 19 комментариев
42
Маркетинг
Маша Цепелева
«Вернись, мы всё починили»: «Ситимобил» запустил рекламную кампанию обновлённого приложения для водителей Статьи редакции

Билборды установили в Москве и Петербурге.

19 19 комментариев
13
Точка
Точка и интегратор Get8 – партнёр-amoCRM – запустили совместный сервис

Новый виджет банка для предпринимателей Точка в одной из наиболее популярных CRM-систем amoCRM автоматически уведомляет менеджеров об оплате сделки.

0 Обсудить
0
Сервисы
Евгения Евсеева
Aviasales сменил гендиректора — место Макса Крайнова займёт операционный директор Антон Байцур Статьи редакции

Крайнов станет председателем совета директоров компании.

18 18 комментариев
10
IPQuorum
В Москве состоялась презентация фильма «Одна» о судьбе выжившей в авиакатастрофе 1981 года

30 сентября в Общественной палате РФ прошел премьерный показ документального фильма «Восемь минут до земли» режиссера Анастасии Сарычевой. Картина стала частью проекта «Одна» Кинокомпании ССБ-Кино, посвященного удивительной судьбе Ларисы Савицкой, единственной выжившей в авиакатастрофе 1981 года в Приамурье.

0 Обсудить
–1
Больше статей
null