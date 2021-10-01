В смартфонах Pixel от Google появилась функция автоматической записи и загрузки видео в экстренных случаях Статьи редакции
Она появилась в приложении для чрезвычайных ситуаций для Pixel.
- Функция появилась в приложении «Личная безопасность» для смартфонов Pixel — в нём пользователи могут быстро сообщить о чрезвычайной ситуации спасателям и выбранным контактам, пишет The Verge. Её обнаружили специалисты XDA-Developers и Android Police.
- Чтобы активировать экстренный режим, пользователю нужно пять раз нажать на кнопку питания. В нём пользователи могут вызвать экстренную службу, включить звуковое оповещение или поделиться информацией с контактами.
- Теперь пользователям доступна запись и пересылка видео. Приложение может вести непрерывную запись в течение 45 минут, если у пользователя достаточно памяти.
- При подключении к интернету запись автоматически сохранится в аккаунте Google, а если включена функция автоматической публикации, ссылка на видео придёт избранным контактам. При включении такого режима телефоном можно пользоваться, как обычно, появится только значок записи видео.
- Похожая функция «Экстренный вызов — SOS» есть у iPhone. В чрезвычайной ситуации можно автоматически вызовать экстренную службу и отправить контактам сообщение или информацию о местоположении.
С 2002 года у Джареда Мауча не было высокоскоростного интернета, и он ждал, когда провайдеры предложат его подключить. Но годы шли, ничего не менялось — и в 2020 году он решил сам этим заняться. Что он сделал — в пересказе Ars Technica.
12 октября в рамках Недели российского бизнеса пройдёт Форум российского бизнеса по креативным индустриям и интеллектуальной собственности. Его организует Комитет РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям. Участники обсудят «узкие места» налоговой и финансовой систем и предложат решения, которые позволят успешно развиваться…
На официальном сайте goglobal.events выложена пятичасовая видеозапись конференции GoGlobal! 2021 с выступлениями спикеров о будущем цифрового маркетинга в меняющемся мире.
Это может быть связано с экспортными ограничениями в США.
Привет, на связи команда «Логомашины». Скоре всего вы уже читали о Mozabrick на vc.ru. Сегодня рассказываем, как для этого проекта разрабатывали лого, фирменный стиль и дизайн упаковки.
С помощью SberUnity «Северсталь» сможет автоматизировать технологический скаутинг и выбирать релевантные стартапы из перечня, а также у компании будет возможность размещать собственные запросы на инновационные технологии. Стартапы смогут просматривать запросы корпораций и напрямую откликаться на них.
Всем привет! Это 12 выпуск ежемесячного дайджеста о том, что важного и интересного происходит в мире стилей и сайтов digital-компаний. За клавиатурой и редактором статей vc.ru я, Вадим Орлов, основатель Embacy.
Билборды установили в Москве и Петербурге.
Новый виджет банка для предпринимателей Точка в одной из наиболее популярных CRM-систем amoCRM автоматически уведомляет менеджеров об оплате сделки.
Крайнов станет председателем совета директоров компании.
30 сентября в Общественной палате РФ прошел премьерный показ документального фильма «Восемь минут до земли» режиссера Анастасии Сарычевой. Картина стала частью проекта «Одна» Кинокомпании ССБ-Кино, посвященного удивительной судьбе Ларисы Савицкой, единственной выжившей в авиакатастрофе 1981 года в Приамурье.