С 2002 года у Джареда Мауча не было высокоскоростного интернета, и он ждал, когда провайдеры предложат его подключить. Но годы шли, ничего не менялось — и в 2020 году он решил сам этим заняться. Что он сделал — в пересказе Ars Technica.