К десятилетию Siri авторы The Verge вспомнили, что компания обещала пользователям, и рассказали, почему не справилась. С 2011 года она едва ли обновляет своего голосового помощника, а команда разработчиков не знает, зачем он нужен: чтобы выполнять простые команды или решать сложные процессы.

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4 октября 2011 года компания Apple представила миру голосового помощника Siri. Глава разработки Фил Шиллер тогда отметил: «Программисты давно обещают, что скоро мы сможем общаться с компьютерами. Но пока что мечты так и не стали реальностью». Всё потому, что чаще всего речевые платформы хорошо выполняли простые команды, например, «позвони маме» или «включи Бетховена», но не были рассчитаны на разговоры.

Нам же хочется поговорить с устройством — чтобы оно понимало, что мы имеем в виду, и помогло решить нужные нам задачи. Именно для этого мы создали новую функцию — скромного личного помощника Siri. Фил Шиллер на презентации iPhone 4s и Siri в 2014 году

Выпуск Siri привлёк внимание к новому iPhone 4s и помог компании в нелёгкое для неё время: за несколько месяцев до презентации Apple назначила нового гендиректора Тима Кука, а на следующий день после неё скончался соучредитель компании Стив Джобс. Аналитики тогда предположили, что Siri по праву может «изменить правила игры» на рынке мобильных устройств.

Однако в 2021 году Siri — это не столько «будущее пользовательского опыта», как писали ранее журналисты, сколько разочарование, заключает The Verge. И все пользователи помощника наверняка не раз удивлялись не интеллекту, а глупости, ведь он часто не понимает даже простых команд.

Apple действительно первая среди конкурентов представила голосовой интерфейс на мобильном устройстве, но это ей не помогло, пишет издание. В 2021-м такие помощники есть практически у всех, и Apple теперь уступает тем же Google Assistant и Amazon Alexa.

Презентация Siri в 2011 году

«Пока, Siri», или почему Apple быстро потеряла лидерство

Первые отзывы на Siri были в основном положительными. CNN сравнило помощника Apple с «личным стажёром на побегушках, которому не нужно платить зарплату». А The New York Times отметило, что он экономит время, избавляя клиента от лишней возни, и «в корне переосмысливает концепцию телефона».

Авторы Ars Technica, однако, уже тогда заметили, что помощник плохо распознаёт команды. Даже простую просьбу вроде «напиши Джейсону, Клинту, Сэму и Ли, что мы ужинаем в Silver Cloud» Siri воспринимал как «напиши Джейсону, что Клинт, Сэм и Ли ужинают в Silver Cloud». Впрочем, Apple уверяла, что выпустила бета-версию продукта и будет постоянно её дорабатывать.

Тем временем своих голосовых помощников поспешили представить конкуренты Apple:

В 2012 году Samsung выпустила S Voice на Galaxy S3, а Google — Google Now, позже переименовав его в Google Assistant.

В 2014 году Microsoft представила Cortana для Windows Phone, а Amazon — помощницу Alexa для «умных» динамиков Echo.

В честь десятилетия Siri издание The Verge рассмотрело несколько причин, по которым Apple не удалось догнать последователей.

Первая причина — компания не совершенствовала технологию

Голосовые интерфейсы стремительно развивались, но Siri с 2011 года практически не получал новых функций. А те изменения, что были, казались незначительными: например, возможность запросить результаты спортивных матчей на iOS 6, интеграция «Википедии» на iOS 7 или команда вызова «Привет, Siri» на iOS 8.

По словам издания The Information, в 2012 году руководитель проекта Ричард Уильямсон решил обновлять помощника раз в год, как операционную систему и модели iPhone. Видимо, это, считает The Verge, и замедлило технологический прогресс в компании.

В 2012 году журналисты отмечали, что голосовой помощник от Samsung догоняет Apple, а в 2014 году — что «Google наносит по Siri сокрушительный удар». Последний по-прежнему хорошо справляется с теми функциями, которые казались пользователям прорывными в 2011 году: например, с установкой будильника или ведением заметок. Но конкуренты Apple тем временем работали над лучшим распознаванием речи, пониманием естественного языка и интеграцией со сторонними приложениями.

Умение Siri отвечать на вопросы викторины или зачитывать результаты матчей — это здорово, но недостаточно. The Verge

Вторая причина — у компании не было и нет единого взгляда на Siri

Многие эксперты полагают, что Apple никогда не поспеет за конкурентами из-за своей борьбы за конфиденциальность. Та же Google, например, открыто собирает данные пользователей, чтобы с их помощью улучшать свои ИИ-системы. Однако The Verge считает, что причина неудачи Siri не в этом:

Apple выступает за сохранность данных, но иногда ею пренебрегает. Согласно исследованию The Guardian, компания отправляла часть записей Siri третьим лицам. Среди них были беседы врачей с пациентами, деловые переговоры, записи криминального и сексуального характера. Компания стоимостью $2 трлн может обойтись без сбора данных — достаточно лишь выделить деньги, чтобы создать их самостоятельно: прописать всевозможные сценарии взаимодействия с помощником.

Более логичное объяснение — это проблемы в управлении. По данным издания The Information, в команде неоднократно сменялись руководители среднего и высшего звена. Все они придерживались собственных взглядов на Siri: одни считали, что он должен выполнять простые поисковые команды, а другие — сложные задачи.

«Компания лишилась видения относительно Siri на следующий же день после смерти Стива. У них совершенно не было общей картины», — признался один из бывших сотрудников.

Третья причина — Apple не спешит сотрудничать со сторонними приложениями

Apple известна своей закрытой экосистемой, поэтому Siri всегда хорошо справлялся с внутренними приложениями и плохо работал со сторонними сервисами, пишет The Verge. Голосовой помощник Apple не может:

Отправить голосовое сообщение в WhatsApp.

Опубликовать историю в Instagram.

Записать данные о пробежке в системе RunKeeper.

Открыть кроссворд газеты The New York Times.

Многие владельцы устройств Apple не пользуются внутренними сервисами компании. Однако Apple «использует Siri, чтобы как пастух загнать их обратно в загоны собственных неполноценных приложений», — пишет издание:

При просьбе составить маршрут, помощник предложит переустановить Apple Maps.

При попытке отправить электронное письмо начальнику, попросит загрузить Apple Mail. При этом в поисковую строку Siri автоматически введёт не название приложения, а внутренний идентификатор — mobilemail. «Компания даже тестирует технологию недобросовестно, поэтому на выходе пользователь получает вот такие ошибки», — пишет The Verge.

В 2011 году Фил Шиллер обещал, что Siri будет понимать пользователей как настоящий человек. Из-за этого пользователи ожидали от голосового помощника слишком многого. Однако Apple эти ожидания едва ли оправдала.

Визуальные интерфейсы дают пользователю чёткое представление о том, что можно сделать, а что нельзя: у них есть меню, кнопки и инструкции. Возможности голосового помощника каждый пользователь вынужден представлять по-своему. The Verge

Доработают ли Siri в будущем

Голосовые помощники нередко разочаровывают пользователей, но по-прежнему обладают большим потенциалом, считает издание. В 2021 году они помогают решать быстрые задачи: создавать заметки, засекать время, выполнять поисковые запросы. И даже Siri на самом деле способен на гораздо большее, если знать внутренние команды Apple Shortcuts и возможности «умных» устройств компании.

Siri также позволил повысить доступность продуктов Apple для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, компания выпустила устройства, которые во многом зависят от голоса — например, часы Apple Watch, у которых совсем небольшой дисплей, или же наушники AirPods и динамики HomePod, у которых дисплея нет в принципе. В ближайшем будущем список могут пополнить и очки дополненной реальности.

В 2018 году Apple уже «переманила» главу отдела Google по машинному обучению, занимается разработкой собственных ИИ-процессоров и регулярно выпускает функции, так или иначе улучшенные благодаря ИИ. Всё это даёт надежду на то, что компания всерьёз возьмётся за доработку Siri.

Но The Verge всё равно настроено скептически: по словам издания, Siri не просто стоит на месте, а движется назад. На iOS 15 Apple удалила около 22 функций. Теперь с помощью её голосового помощника нельзя:

Создавать и удалять списки задач.

Переводить деньги между счетами.

Искать фотографии.

Запускать радиостанцию в CarPlay.

Вызывать такси.

Проверять голосовую почту.

Возможно, проблема по-прежнему заключается в том, что Apple сама не знает, зачем пользователю Siri. Во время презентаций менеджеры корпорации рассказывают, что помощник нужен для решения сложных и амбициозных задач, а на деле предлагают клиентам набор примитивных функций.