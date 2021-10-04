Apple назвала дату старта продаж Watch Series 7 с увеличенным экраном — 15 октября Статьи редакции
Предзаказ с 8 октября.
Компания откроет предзаказ 8 октября в 15:00 мск, в том числе в России. В продажу часы поступят 15 октября на сайте компании, в приложении Apple Store, а также у авторизованных реселлеров.
На презентации компания говорила, что они будут стоить от $399. Цены для России компания пока не назвала.
Apple Watch Series 7, которые компания показала на презентации в сентябре, отличаются увеличенным дисплеем: экран на 20% больше, чем у Series 6. За счёт этого, например, клавиатура стала полноразмерной.
В компании заявляют, что это самая прочная модель Apple Watch: она поддерживает защиту от трещин, полную защиту от пыли, а также погружение в воду на глубину до 50 метров. Часы представлены в пяти цветах.
Голосовой помощник Олег попробовал себя в новой роли. То есть буквально: сыграл в новом аудиоспектакле Мобильного художественного театра. Пьеса называется «Росмагия» и написана по мотивам творчества братьев Стругацких.
Там есть миски с водой и салфетки, а сотрудникам раздали памятки.
Сооснователь и обжарщик «Кооператива» рассказал о конкуренции, специфике работы на маркетплейсах и о том, как он перестал презирать рекламу.
Никакой гуру контекстной рекламы не спасет ваш бизнес, если вы работаете на падающем рынке. Мы вписались в такой проект: макрофакторы указывали на то, что конверсия снизилась в 2 раза и рынок просел на 70%. Рассказываем, как отследили падение рынка, какие нашли точки роста — и что из этого вышло в новом кейсе.
Освежим в памяти список вещей, которые не стоит делать инвестору в период коррекции, чтобы не навредить своему финансовому и моральному состоянию.
Как привлечь больше органического трафика? С помощью Keywords Tracking можно быстро приоритизировать релевантные ключи для продвижения, ориентируясь на точные метрики. Среди них — популярность, сложность, число просмотров, динамика позиций по запросу и другие. Так можно анализировать и своих конкурентов — причем исследовать их ASO-стратегии за…
Наш коллега - директор по логистике ПГК Михаил Петров в своем блоге опубликовал статью о том, что будет происходить с профессией железнодорожника в ближайшем будущем. На сети начинают применять беспилотные и квантовые технологии, закупают современную технику, запускают платформенные модели. Все это требует изменения набора знаний и компетенций у…
Спустя чуть больше года после запуска самого сервиса.
Количество случаев мошенничества просто зашкаливает. Статьи о фактах мошенничества появляются чуть ли не каждый день. Происходит это при полном попустительстве государства и полиции, которая занята оппозицией. А вполне вероятно, что мафии это выгодно, погружать народ в кредиты.
По всей стране нельзя проводить мероприятия с участием более 3 тысяч человек, в двух регионах разрешается участие 1-3 тысячи человек.