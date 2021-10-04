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Техника
Таня Боброва

Apple назвала дату старта продаж Watch Series 7 с увеличенным экраном — 15 октября Статьи редакции

Предзаказ с 8 октября.

7 7 комментариев
498 просмотров

Компания откроет предзаказ 8 октября в 15:00 мск, в том числе в России. В продажу часы поступят 15 октября на сайте компании, в приложении Apple Store, а также у авторизованных реселлеров.

На презентации компания говорила, что они будут стоить от $399. Цены для России компания пока не назвала.

Apple

Apple Watch Series 7, которые компания показала на презентации в сентябре, отличаются увеличенным дисплеем: экран на 20% больше, чем у Series 6. За счёт этого, например, клавиатура стала полноразмерной.

В компании заявляют, что это самая прочная модель Apple Watch: она поддерживает защиту от трещин, полную защиту от пыли, а также погружение в воду на глубину до 50 метров. Часы представлены в пяти цветах.

Apple

#новость #apple #applewatch

7 7 комментариев
1
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7 комментариев
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Вячеслав Андреевич

Вот интересно, много ли пользуются Смарт часами?

Купил зимой Apple Watch SE, беру их только на пробежку, в повседневной жизни не мое

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0
Сидор

Как они для побежки? Нормально данные выводят по овемя бега? Путь точно показывает на треке? 
Быстрый расход батареи во время пробежки летом/зимой ?

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0
Вячеслав Андреевич

Для пробежки, то что нужно. Все данные конечно, верно показывают.

Если брать их на целый день в повседневной жизни, с уведомлением/со всем, зарядки хватает максимум на день

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0
Сидор

Меня имено на пробежке интересует расход батареи при высоких и низких тем-рах. 
Выдержиюат они 5-6 часов или нет 

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0
Вячеслав Андреевич

Вы собираетесь в них 5 часов бегать?

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Сидор

 "а также погружение в воду на глубину до 50 метров"- не стоит писать того, чего нет. Они выдерживают совсем другое и в лабораторных условиях 

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Superposition

А могла бы не называть.

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