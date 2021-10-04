Кейс в ecommerce: как распознать падение рынка и перестать сливать бюджет на контекстную рекламу

Никакой гуру контекстной рекламы не спасет ваш бизнес, если вы работаете на падающем рынке. Мы вписались в такой проект: макрофакторы указывали на то, что конверсия снизилась в 2 раза и рынок просел на 70%. Рассказываем, как отследили падение рынка, какие нашли точки роста — и что из этого вышло в новом кейсе.