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Техника
Евгения Евсеева

Китайский торговый центр устроил световое шоу с дронами — но во время представления они начали падать на землю Статьи редакции

Никто не пострадал.

Представление устроил торговый центр в городе Чжэнчжоу, пишет Vice. Около 200 дронов взлетели в воздух и сформировали название торгового центра, а затем потеряли управление и начали падать.

До и после Vice 

На шоу собралось около 5 тысяч человек, но никто из них не пострадал, дроны задели только деревья и машины. Сотрудники помогли людям спрятаться в здании, а сами собрали устройства.

По словам китайских властей, причиной падения дронов стали «ошибки в работе», но какие именно — не уточнили.

#новость #китай #дроны

1472 просмотров
13 13 комментариев
4
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13 комментариев
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Anton Pesterev

Видимо дроны управлялись через сервера Facebook) ред.

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14
Геннадий Кузьмин

Что лучше? 🤔
Приостановка работы дронов
Полное прекращение работы работы Telegram в России

Ответить
3
Alex Petrov

Лучше уж уворачиваться от дрона с неба,  чем сидеть заблокированным в салоне потерявшим управление беспилотнике и 
" По Садовому кольцу я лечу
И мне летит навстречу
Московская ночь"  В данном случае возможно бесконечная ночь.

Ответить
2
Алексей Седов

Так даже намного лучше получилось! И охват вышел больше!

Ответить
2
Евгений Бондин

Судя по темпам снижения дронов - какой-нибудь Сяо По просто забыл подзарядить все дроны накануне

Ответить
1
Василий Белогородов

Местное КГБ врубило глушилку, посчитав, что шоу окончено.

Ответить
1
Всякий паркур

Что упало - то пропало.
Если бы дело было в Румынии

Ответить
1
Юрий Белоножкин

Они оказались ограничены технологиями своего времени.

Ответить
0
Covid 19

Кто-то задействовал глушилку- антидрон.

Ответить
0
useless uS

Бэст дрон шоу эвер

Ответить
0
Liza Vanifateva

чем то напомнило "человек паука. Возвращение домой" 

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0
Дмитрий Девяшин

Китайские, наверное

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0
Ярослав Яковлев

Мдаа уж, представляю выражение лица человека, который убегает от фактического нападения дронов))), похоже китайцы не во всем приуспели))

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–1
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