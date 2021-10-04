Китайский торговый центр устроил световое шоу с дронами — но во время представления они начали падать на землю Статьи редакции
Никто не пострадал.
Представление устроил торговый центр в городе Чжэнчжоу, пишет Vice. Около 200 дронов взлетели в воздух и сформировали название торгового центра, а затем потеряли управление и начали падать.
На шоу собралось около 5 тысяч человек, но никто из них не пострадал, дроны задели только деревья и машины. Сотрудники помогли людям спрятаться в здании, а сами собрали устройства.
По словам китайских властей, причиной падения дронов стали «ошибки в работе», но какие именно — не уточнили.
Спустя чуть больше года после запуска самого сервиса.
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