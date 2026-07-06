Разработчик «умных» очков Even Realities бывшего сотрудника Apple привлёк $150 млн при оценке в $1 млрд

В отличие от конкурентов, стартап делает ставку на очки со встроенным дисплеем, а не на камеры.Источник: Even Realities Основанный в 2023 году стартап со штаб-квартирой в Шэньчжэне Even Realities привлёк инвестиции в предраунде B, который возглавили Meituan и Tencent, пишет TechCrunch. Деньги направят на разработку платформы для «умных» очков следующего поколения, развитие интеграций с ИИ и глобальных операций, добавляет CNBC.По словам основателя и гендиректора Уилла Вана, который до этого работал над Apple Watch и iPhone, в отличие от конкурентов, выпускающих устройства с камерами, продукт Even Realities делает ставку на очки с дисплеем, встроенным в линзы.Первое устройство — Even G1 — стартап выпустил в 2024 году. Тогда в компании работало 30-40 человек, сейчас — 300-400.Осенью 2025-го представили «умные» очки Even G2 со встроенным дисплеем. Управлять контентом на нём можно с помощью тачпадов на устройстве или кольца Even R1 — пролистывать информацию и выбирать нужные опции. Одновременно кольцо позволяет отслеживать данные о здоровье.Even R1 стоит $249 (около 19,2 тысячи рублей по курсу ЦБ на 6 июля 2026 года), очки Even G2 с линзами без диоптрий — $599 (46,3 тысячи рублей). По словам компании, она продала более 10 тысяч пар очков. Более половины пользователей — из США. В Китае устройства пока не продают.Источник: Even Realities#новости