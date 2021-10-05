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Техника
Таня Боброва

«Яндекс» представил «умную» колонку «Станция Мини» с экраном и мощностью звука 10 Вт и «Модуль» для управления ТВ Статьи редакции

Обновлённая «Станция Мини» стоит от 5990 рублей, «Модуль» — 4990 рублей.

13 13 комментариев
1857 просмотров

Обновлённая «Станция Мини»

«Станция Мини» представлена в двух вариантах — с LED-экраном и без него, рассказали vc.ru в компании. На экране показывается прогноз погоды, время и другая информация.

В колонке также более мощный звук — 10 Вт, тогда как в первой модели было 3 Вт. Устройство можно подключить к внешней аудиосистеме через разъём AUX или получить эффект пространственного звучания, объединив колонки в «стереопару». В течение двух недель функция станет доступна всем пользователям в приложении «Яндекса».

«Станция Мини» с LED-экраном «Яндекс»

Обновлённая «Станция Мини» также поддерживает улучшенные модули Bluetooth и Wi-Fi с поддержкой 2,4 и 5 ГГц. Вместо управления жестами появились сенсорные кнопки на верхней панели.

Колонка доступна в четырёх цветах: белый, чёрный, синий и красный — тех же оттенков, что у «Станции Макс». Предзаказ устройств начинается 5 октября, старт продаж — 15 октября.

Вариант с LED-экраном стоит 6990 рублей, без экрана — 5990 рублей. На старте покупатели получат три месяца подписки «Плюс». Новые «Станции Мини» постепенно заменят первую версию устройства, которую выпускать больше не будут, уточнили в компании.

«Модуль»

С помощью «Модуля» пользователи могут смотреть фильмы и сериалы из коллекции «Кинопоиска HD», видео в интернете, ТВ-каналы, включать музыку. Устройство идёт в комплекте с пультом, с помощью встроенного микрофона в котором можно обратиться к «Алисе».

Голосовой помощник умеет искать фильмы по названию, жанру, актёру и режиссёру и подбирать видео на вкус пользователя. «Модуль» поддерживает видео в формате 4К и Dolby Vision.

«Модуль» также работает с любыми «умными» колонками «Яндекса». Если объединить их в пару в приложении, можно управлять просмотром видео голосом через «Алису» в колонке — пульт не понадобится. Если он потеряется, можно сказать: «Алиса, найди пульт» — и он подаст звуковой сигнал.

Чтобы подключить устройство к телевизору, нужно вставить его в порт HDMI и выбрать нужную сеть Wi-Fi. Стоимость Модуля — 4990 рублей. Вместе с ним покупатели получат подписку «Плюс» на год.

Предзаказ — 5 октября, старт продаж — 15 октября. С 5 по 14 октября заказать «Станцию Мини» с LED-экраном и «Модуль» можно по цене 8990 рублей, колонку без экрана и «Модуль» — за 7990 рублей.

  • «Яндекс» представил оригинальную «Яндекс.Станцию» в июле 2018 года. Сейчас она стоит 12 990 рублей. Компактная версия — «Станция Мини» — продаётся по цене 4990 рублей. В июле компания выпустила «Станцию Лайт» в шести цветах по цене 3990 рублей.
  • «Яндекс» также выпускал медиаплеер «Модуль» в мае 2019 года. Устройства уже нет в продаже — его полностью раскупили, говорили в компании в сентябре 2020-го. Там уточнили, что новый «Модуль» — полностью переработанный продукт, в основе которого платформа Smart TV для недорогих телевизоров от «Яндекса».
  • Своя «умная» колонка есть также у Mail.ru Group — «Капсула» с голосовым помощником «Маруся». Без скидок устройство стоит 8990 рублей, а «Капсула Мини» — 5490 рублей.

#новость #яндекс

13 13 комментариев
9
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13 комментариев
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Bot Fabric

@Таня Боброва и снова вы пишете статью без ссылок на источник. Не надо так, пожалуйста. Где ссылка на предзаказ? Где ссылка на пресс-релиз Яндекса?

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4
Юрий Белоножкин

Яндекс, майор, не пользуюсь колонками, Яндекс, прослушка, говно, зачем, Яндекс, купил не нарадуюсь. Яндекс!

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2
Вячеслав Гусаров

Каша, лампочка, здесь, коротко подстричь, автобус, балалайка!

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2
Anton Prikhodko

Появление Модуля - здорово. У меня вот только вопрос: производителей тв-приставок не смущает то, что приборы висят на кабеле? Вижу такое не в первый раз

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2
Old Nick

двухсторонний скотч в комплект не входит.

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1
D S

Chrome cast висит уже несколько лет. Проблем не выявлено

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0
Руслан Сабитов

По предзаказу цена на 2 тыс. больше? Это что-то новенькое....

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1
Андрей Мельник

Я так понял, что это цена за комплект из Модуля и Станции. Тогда выходит наоборот меньше.

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0
Руслан Сабитов

Да, понять Таню Боброву не просто :)

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0
Nikitinz

Яндекс с предзаказом нахлобучивает на 2 тысячи)) И почему я не удивлён))

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0
Bot Fabric

Пара вопросов, может кто из Яндекса ответит: можно ли будет объединить в стереопару старую Мини и новую?

Из-за замены динамика на более мощный, стал ли звук лучше, а не только громче? ред.

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1
lakoros

Мини без жестов и с экранчиком. отлично. Смайлы умеет показывать?

Но у меня претензия к яндексу, хоть бы анонсы делали. Представляем лайт, она заменить мини, покупайте. Оп через пару месяцев нормальный новый лайт.

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1
Константин Суворов

"Яндекс Станция Лайт" недавно вышла. Классный продукт. И тут сразу выкатывают решение с экраном и звуком получше, почти за те же деньги.

Чутка обидно даже) Для тех у кого совсем никакой нет - новость определённо крутая. Правда будет иронично, если через пару месяцев появится обновлённая Лайт.

Я думал вся идея была в том, чтобы сделать одну понятную мини-колонку. А тут похоже тоже сегментируют. ред.

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0
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Читать все 13 комментариев
Техника
Таня Боброва
«Яндекс» представил «умную» колонку «Станция Мини» с экраном и мощностью звука 10 Вт и «Модуль» для управления ТВ Статьи редакции

Обновлённая «Станция Мини» стоит от 5990 рублей, «Модуль» — 4990 рублей.

«Станция Мини» с LED-экраном «Яндекс»
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