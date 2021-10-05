Обновлённая «Станция Мини» стоит от 5990 рублей, «Модуль» — 4990 рублей.

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Обновлённая «Станция Мини»

«Станция Мини» представлена в двух вариантах — с LED-экраном и без него, рассказали vc.ru в компании. На экране показывается прогноз погоды, время и другая информация.

В колонке также более мощный звук — 10 Вт, тогда как в первой модели было 3 Вт. Устройство можно подключить к внешней аудиосистеме через разъём AUX или получить эффект пространственного звучания, объединив колонки в «стереопару». В течение двух недель функция станет доступна всем пользователям в приложении «Яндекса».

«Станция Мини» с LED-экраном «Яндекс»

Обновлённая «Станция Мини» также поддерживает улучшенные модули Bluetooth и Wi-Fi с поддержкой 2,4 и 5 ГГц. Вместо управления жестами появились сенсорные кнопки на верхней панели.

Колонка доступна в четырёх цветах: белый, чёрный, синий и красный — тех же оттенков, что у «Станции Макс». Предзаказ устройств начинается 5 октября, старт продаж — 15 октября.

Вариант с LED-экраном стоит 6990 рублей, без экрана — 5990 рублей. На старте покупатели получат три месяца подписки «Плюс». Новые «Станции Мини» постепенно заменят первую версию устройства, которую выпускать больше не будут, уточнили в компании.

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«Модуль»

С помощью «Модуля» пользователи могут смотреть фильмы и сериалы из коллекции «Кинопоиска HD», видео в интернете, ТВ-каналы, включать музыку. Устройство идёт в комплекте с пультом, с помощью встроенного микрофона в котором можно обратиться к «Алисе».

Голосовой помощник умеет искать фильмы по названию, жанру, актёру и режиссёру и подбирать видео на вкус пользователя. «Модуль» поддерживает видео в формате 4К и Dolby Vision.

«Модуль» также работает с любыми «умными» колонками «Яндекса». Если объединить их в пару в приложении, можно управлять просмотром видео голосом через «Алису» в колонке — пульт не понадобится. Если он потеряется, можно сказать: «Алиса, найди пульт» — и он подаст звуковой сигнал.

Чтобы подключить устройство к телевизору, нужно вставить его в порт HDMI и выбрать нужную сеть Wi-Fi. Стоимость Модуля — 4990 рублей. Вместе с ним покупатели получат подписку «Плюс» на год.

Предзаказ — 5 октября, старт продаж — 15 октября. С 5 по 14 октября заказать «Станцию Мини» с LED-экраном и «Модуль» можно по цене 8990 рублей, колонку без экрана и «Модуль» — за 7990 рублей.

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