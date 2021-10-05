«Яндекс» представил «умную» колонку «Станция Мини» с экраном и мощностью звука 10 Вт и «Модуль» для управления ТВ Статьи редакции
Обновлённая «Станция Мини» стоит от 5990 рублей, «Модуль» — 4990 рублей.
Обновлённая «Станция Мини»
«Станция Мини» представлена в двух вариантах — с LED-экраном и без него, рассказали vc.ru в компании. На экране показывается прогноз погоды, время и другая информация.
В колонке также более мощный звук — 10 Вт, тогда как в первой модели было 3 Вт. Устройство можно подключить к внешней аудиосистеме через разъём AUX или получить эффект пространственного звучания, объединив колонки в «стереопару». В течение двух недель функция станет доступна всем пользователям в приложении «Яндекса».
Обновлённая «Станция Мини» также поддерживает улучшенные модули Bluetooth и Wi-Fi с поддержкой 2,4 и 5 ГГц. Вместо управления жестами появились сенсорные кнопки на верхней панели.
Колонка доступна в четырёх цветах: белый, чёрный, синий и красный — тех же оттенков, что у «Станции Макс». Предзаказ устройств начинается 5 октября, старт продаж — 15 октября.
Вариант с LED-экраном стоит 6990 рублей, без экрана — 5990 рублей. На старте покупатели получат три месяца подписки «Плюс». Новые «Станции Мини» постепенно заменят первую версию устройства, которую выпускать больше не будут, уточнили в компании.
«Модуль»
С помощью «Модуля» пользователи могут смотреть фильмы и сериалы из коллекции «Кинопоиска HD», видео в интернете, ТВ-каналы, включать музыку. Устройство идёт в комплекте с пультом, с помощью встроенного микрофона в котором можно обратиться к «Алисе».
Голосовой помощник умеет искать фильмы по названию, жанру, актёру и режиссёру и подбирать видео на вкус пользователя. «Модуль» поддерживает видео в формате 4К и Dolby Vision.
«Модуль» также работает с любыми «умными» колонками «Яндекса». Если объединить их в пару в приложении, можно управлять просмотром видео голосом через «Алису» в колонке — пульт не понадобится. Если он потеряется, можно сказать: «Алиса, найди пульт» — и он подаст звуковой сигнал.
Чтобы подключить устройство к телевизору, нужно вставить его в порт HDMI и выбрать нужную сеть Wi-Fi. Стоимость Модуля — 4990 рублей. Вместе с ним покупатели получат подписку «Плюс» на год.
Предзаказ — 5 октября, старт продаж — 15 октября. С 5 по 14 октября заказать «Станцию Мини» с LED-экраном и «Модуль» можно по цене 8990 рублей, колонку без экрана и «Модуль» — за 7990 рублей.
- «Яндекс» представил оригинальную «Яндекс.Станцию» в июле 2018 года. Сейчас она стоит 12 990 рублей. Компактная версия — «Станция Мини» — продаётся по цене 4990 рублей. В июле компания выпустила «Станцию Лайт» в шести цветах по цене 3990 рублей.
- «Яндекс» также выпускал медиаплеер «Модуль» в мае 2019 года. Устройства уже нет в продаже — его полностью раскупили, говорили в компании в сентябре 2020-го. Там уточнили, что новый «Модуль» — полностью переработанный продукт, в основе которого платформа Smart TV для недорогих телевизоров от «Яндекса».
- Своя «умная» колонка есть также у Mail.ru Group — «Капсула» с голосовым помощником «Маруся». Без скидок устройство стоит 8990 рублей, а «Капсула Мини» — 5490 рублей.
@Таня Боброва и снова вы пишете статью без ссылок на источник. Не надо так, пожалуйста. Где ссылка на предзаказ? Где ссылка на пресс-релиз Яндекса?
"Яндекс Станция Лайт" недавно вышла. Классный продукт. И тут сразу выкатывают решение с экраном и звуком получше, почти за те же деньги.
Чутка обидно даже) Для тех у кого совсем никакой нет - новость определённо крутая. Правда будет иронично, если через пару месяцев появится обновлённая Лайт.
Я думал вся идея была в том, чтобы сделать одну понятную мини-колонку. А тут похоже тоже сегментируют. ред.
Обновлённая «Станция Мини» стоит от 5990 рублей, «Модуль» — 4990 рублей.
Как привлечь больше органического трафика? С помощью Keywords Tracking можно быстро приоритизировать релевантные ключи для продвижения, ориентируясь на точные метрики. Среди них — популярность, сложность, число просмотров, динамика позиций по запросу и другие. Так можно анализировать и своих конкурентов — причем исследовать их ASO-стратегии за…
Сеть привлечёт курьеров сервиса «Прямиком».
Бесплатное обновление для пользователей уже доступно. А с 5 октября в продажу поступят новые Surface, а также устройства партнеров с Windows 11 «из коробки».
Существует много мнений относительно процесса продаж и его подконтрольности, но тем не менее это "процесс". И чем раньше вы начнете выстраивать свой - тем быстрее вы сможете выйти на контролируемый поток денег и рост компании.
Сооснователь и обжарщик «Кооператива» рассказал о конкуренции, специфике работы на маркетплейсах и о том, как он перестал презирать рекламу.
Всё из-за сложностей с поставками сырья — тайфуны уничтожили миллионы кокосовых деревьев.
NoCode-разработка постепенно набирает популярность по всему миру. Но можно ли с ней построить успешный бизнес?
Сегодня расскажем о 5 NoCode стартапах, на которые вам стоит обратить внимание: они умело используют конкурентные преимущества NoCode, создают сложные веб-, Android и iOS-приложения и не тратят время на бесконечные правки кода.
Наш коллега - директор по логистике ПГК Михаил Петров в своем блоге опубликовал статью о том, что будет происходить с профессией железнодорожника в ближайшем будущем. На сети начинают применять беспилотные и квантовые технологии, закупают современную технику, запускают платформенные модели. Все это требует изменения набора знаний и компетенций у…
Освежим в памяти список вещей, которые не стоит делать инвестору в период коррекции, чтобы не навредить своему финансовому и моральному состоянию.